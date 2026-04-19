Premium|Longevity & AI revolution : एआय, प्रोटीन फोल्डिंग आणि जीन एडिटिंगच्या क्रांतीतून १५० वर्षांच्या निरोगी आयुष्याचा महामार्ग

आणि हे शक्य करण्यासाठी विज्ञानाच्या या शर्यतीला आता ‘टर्बो इंजिन’ लावलं आहे ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं म्हणजेच ‘एआय’नं!.Premium|Artificial Intelligence Investment : एआय गुंतवणुकीतून आयटी क्षेत्राला धक्का; भारतीय कंपन्यांसमोर आव्हान.आपल्या देहाच्या आत चाललेली दोन मोठी गुपितं कशी उलगडली, ते बघणं खूप महत्त्वाचं आहे. विचार करा, आपण म्हणजे केवळ हाड-मांसाचा सांगाडा नाही, तर आपण म्हणजे अब्जावधी पेशींनी बनलेली एक जिवंत प्रोटीन फॅक्टरी आहोत. आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनए हा आयुष्याचा मूळ ''कोड'' असतो, पण हा कोड वाचून त्यावर प्रत्यक्ष काम करणारे मुख्य कलाकार म्हणजे प्रोटीन्स. तुम्ही अन्न घेता, श्वास घेता, चालता किंवा एखादी गोष्ट आठवता, या प्रत्येक गोष्टीच्या मुळाशी प्रोटीन्स असतात. तेच आपले खरे आर्किटेक्ट आहेत. पण प्रोटीन फक्त तयार होऊन उपयोग नसतो, ते योग्य आकारात ''फोल्ड'' झालं पाहिजे. प्रोटीनचं फोल्डिंग म्हणजे एखाद्या गुप्त कोडचा अचूक पासवर्ड जुळवण्यासारखं आहे. जर ते चुकीच्या पद्धतीनं फोल्ड झालं, तर पासवर्ड चुकतो आणि पेशींचं काम तिथंच थांबतं. अल्झायमर किंवा पार्किन्सन्स यांच्यासारखे अनेक गंभीर आजार याच चुकीच्या फोल्डिंगमुळे होत असतात. ज्या दिवशी आपल्याला प्रोटीनचं हे वागणं आणि फोल्डिंग पक्कं समजेल, त्या दिवशी शरीराचं ''एजिंग'' घड्याळ खरं तर उलटं फिरायला लागेल, असा मोठा विश्वास आता निर्माण झाला आहे.गुगल डीपमाइंडच्या अल्फा फोल्ड या ‘एआय’ मॉडेलनं तर विज्ञानाचा संपूर्ण दृष्टिकोनच बदलून टाकला आहे. पन्नास वर्षं न सुटलेलं ‘प्रोटीन फोल्डिंग''चं कोडं या ‘एआय’ नं काही काळातच सोडवलं आणि विज्ञानाला माहीत असलेल्या जवळजवळ सर्व प्रोटीन्सचा थ्रीडी नकाशा तयार केला. या क्रांतिकारी कामासाठी २०२४ मध्ये demis Hasabis याला रसायनशास्त्रातलं नोबेल पारितोषिकही मिळालं, ही ‘एआय’नं आरोग्य क्षेत्रात घडवलेल्या बदलांची मोठी पावतीच आहे. अल्फा फोल्डमुळे आता हृदयरोगापासून ते अनेक क्लिष्ट आजारांवरील औषधं शोधणं सोपं झालं आहे. आता ''डिजिटल बायॉलॉजी''चं युग सुरू झालं आहे, जिथे भविष्यातलं औषध कसं काम करेल याचं उत्तर आधी ‘एआय’ देईल आणि मग प्रयोगशाळा त्याची चाचणी करेल..यातच भर पडली आहे ती ''जीन एडिटिंग''ची. २०१२ मध्ये शोध लागलेली ''CRISPR'' ही एक प्रकारची जनुकीय कात्री आहे. आपला ‘डीएनए’ म्हणजे जणू अनेक वाक्यांनी बनलेला एक ग्रंथ आहे; जर त्यात एखादं वाक्य चुकीचं असेल (ज्यामुळे आजार होतो), तर ही कात्री तिथे जाऊन ते वाक्य कापून काढते आणि तिथे अचूक शब्द बसवते. यामुळे कॅन्सरला चालना देणारं जनुक कायमचं बंद करणं आता शक्य झालं आहे. डेव्हिड सिंकलेर यांच्या प्रयोगात तर अंध झालेले उंदीर पुन्हा पाहू लागले, हे सगळं आत्ता प्रत्यक्ष घडतंय.सोबतच टेलोमिअर्सचा हिशोबही तितकाच मोलाचा आहे. आपल्या शरीरातल्या पेशी जशा विभागल्या जातात, तसं ‘डीएनए’च्या टोकाला असलेले टेलोमिअर्स झिजत जातात. ते संपले की खऱ्या अर्थानं म्हातारपण सुरू होतं आणि त्यातून चेहऱ्यावर सुरकुत्या येणं किंवा अवयवांची कार्यक्षमता कमी होणं सुरू होतं. वैज्ञानिक आता हे टेलोमिअर्स पुन्हा वाढवण्यावर काम करताहेत. त्यामुळे आपल्याला केवळ आयुष्याची लांबी नाही, तर ''निरोगी'' आयुष्याची वर्ष वाढवता येतील. ‘एआय’मुळे आता आरोग्य तपासणीची पद्धतही पूर्ण बदलणार आहे..उद्याचा काळ ''आजार झाल्यावर उपचार'' असा नसून ''डेटा बघून आजार टाळणं'' असा असेल. तुमच्या शरीराची एक AI आधारित प्रतिकृती म्हणजेच ''डिजिटल ट्विन'' तयार असेल. ती तुमच्या जीवनशैलीनुसार तुम्हाला आधीच धोक्याची सूचना देईल. थोडक्यात सांगायचं तर, पेशींची दुरुस्ती, वृद्धत्व मंदावणं आणि वैयक्तिक उपचार यांवर आता दीर्घायुष्याचा मार्ग उभा राहिला आहे. २०५० पर्यंत माणूस म्हातारा होईल, पण तो शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या आजच्या पन्नाशीतल्या माणसासारखाच सक्रिय असेल असा अंदाज आहे. अशा दृष्टीनं ही वाटचाल पुढे निघाली आहे. इथे एक प्रश्न उरतोच की आयुष्य वाढलं तर ते नक्की कशासाठी? केवळ काम करण्यासाठी की खऱ्या अर्थानं जगण्यासाठी? पुढे येणाऱ्या अंतिम भागात आपण याच प्रश्नाचं उत्तर शोधणार आहोत. २०२५ मधील कुठले नवीन शोध, कोणती सप्लिमेंट्स शास्त्रीयदृष्ट्या खरोखर आयुष्य वाढवतात आणि या जागतिक शर्यतीत आपण भारतीय लोक कुठं उभे आहोत, याचा सविस्तर आढावा आपण पुढे घेऊ. जर वृद्धत्व हा एक आजार असेल, तर त्याचं औषधही नक्कीच सापणार आणि ते औषध आपल्या सवयी आणि प्रगत विज्ञानाच्या संगमात दडलेलं असेल. 