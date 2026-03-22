Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरआपण रोजच्या आयुष्यात किती वेळा एएनआय वापरतो, याची आपण साधी कल्पनाही करू शकत नाही. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण या अदृश्य बुद्धिमत्तेच्या गराड्यात असतो. सिरी, अलेक्सा किंवा गुगल असिस्टंट तुमच्या आवाजातल्या सूचना समजून घेतात आणि त्याप्रमाणे कृती करतात. आपण कोणते कपडे खरेदी करायचे, कोणती बातमी वाचायची किंवा कोणता सिनेमा पाहायचा, या आपल्या वैयक्तिक आवडीनिवडीवरही एएनआयचा मोठा प्रभाव पडतोय.आपण एका अतिशय विलक्षण काळातून जात आहोत, जिथं तंत्रज्ञान केवळ आपल्या सोयीसाठी नाही तर आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनलं आहे. काही दशकांपूर्वी संगणक म्हणजे केवळ आकडेमोड करणारी जड यंत्रं अशी आपली साधी समजूत होती. पण आज हीच यंत्रं आपल्याशी चक्क संवाद साधतात, आपल्याला अनोळखी रस्ते दाखवतात, आपले फोटो ओळखतात आणि गंभीर आजारांचं निदान करायलाही मदत करतात. अनेक क्षेत्रांत तर ही यंत्रं आता मानवापेक्षाही अचूक आणि वेगवान निर्णय घेत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हा शब्द आता केवळ प्रयोगशाळेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. .Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.वाचकांसाठी आम्ही ही विशेष लेखमाला लिहीत आहोत, ज्यामध्ये आपण एआयचा उगम, त्याची आजची स्थिती आणि भविष्यातील शक्यतांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. आजच्या पहिल्या भागात आपण Artificial Narrow Intelligence (एएनआय)बद्दल सविस्तर जाणून घेऊ आणि पुढं दुसऱ्या भागात Artificial General Intelligence (एजीआय) म्हणजे मानवी पातळीची बुद्धिमत्ता असलेल्या यंत्रांची संकल्पना समजून घेऊ. सर्वात शेवटी Artificial Super Intelligence (एएसआय) या मानवी कल्पनेपलीकडील प्रगत बुद्धिमत्तेचा वेध घेऊ.एआयची ही क्रांती एका रात्रीत झालेली नाही, तर यामागे अनेक दशकांचा रंजक इतिहास आहे. १९५०च्या दशकात अॅलन ट्युरिंग या शास्त्रज्ञानं एक मूलभूत प्रश्न विचारला होता, की यंत्रं खरंच विचार करू शकतात का? याच एका प्रश्नानं आधुनिक संगणकशास्त्राचा पाया रचला होता. आज त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्यासमोर मूर्त स्वरूपात उभं आहे. कारण यंत्रं आता केवळ सूचनांचं पालन करीत नाहीत, तर ती स्वतःहून शिकत आहेत. हे तंत्रज्ञान समजून घेताना त्याचे तीन मुख्य टप्पे डोळ्यांसमोर ठेवणं गरजेचं आहे..पहिला टप्पा म्हणजे Artificial Narrow Intelligence (एएनआय), ज्याला आपण संकुचित बुद्धिमत्ता म्हणू शकतो. कारण ती एका विशिष्ट कामासाठी तयार केलेली असते. दुसरा टप्पा म्हणजे Artificial General Intelligence (एजीआय), जिथं यंत्रमानवाप्रमाणे कोणत्याही विषयावर काम करू शकेल आणि तिसरा टप्पा म्हणजे Artificial Super Intelligence (एएसआय), जी अशी अवस्था असेल जिथं मशीनची बुद्धिमत्ता जगातील सर्व मानवांच्या एकत्रित बुद्धिमत्तेपेक्षाही कैक पटीनं जास्त असेल.आज आपण जे काही तंत्रज्ञान वापरत आहोत ते सर्व एएनआयच्या कक्षेत येतं. एएनआय हे शक्यतो एखाद्या कुठल्यातरी विशिष्ट विषयाला हाताळण्यामध्ये पटाईत असतं. उदाहरणार्थ शिक्षण, आरोग्य, शेती, मिलिटरी, करमणूक, संगीत, चित्रपट किंवा स्पोर्टस् या प्रत्येक विषयामधलं प्रावीण्य त्याच्याकडे असतं. जसं यूट्युबमधलं व्हिडिओ रिकमेंडर किंवा नेटफ्लिक्समधलं चित्रपट रिकमेंडर ही एएनआयची उदाहरणं आहेत. पण आज मात्र सर्व कंपन्या या एजीआयच्या मागे लागल्या आहेत आणि पुढच्या काहीच वर्षांत आपण तो टप्पा गाठू, असा विश्वास आता अनेक तज्ज्ञांना वाटतो आहे. याविषयी आपण नंतर बोलूच..Premium|Machine Learning History : मशिन लर्निंगचा इतिहास; यंत्रांच्या शिकण्याची क्रांती.एएनआयला आपण संकुचित (narrow) म्हणतो. कारण तिची कार्यक्षमता एका ठरावीक वर्तुळापुरती मर्यादित असते. हे एआय अशा प्रकारे डिझाइन केलं जातं, की ते एका विशिष्ट टास्कमध्ये मानवापेक्षाही जास्त वेगानं काम करू शकेल. तुमचा स्मार्टफोन चेहऱ्यावरून अनलॉक होणं असो किंवा गुगल मॅपनं ट्रॅफिक बघून रस्ता सुचवणं असो, ही सगळी एएनआयची उत्तम उदाहरणं आहेत. जेव्हा तुम्ही अॅमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवर एखादी वस्तू शोधता, तेव्हा सिस्टीम तुम्हाला तशाच प्रकारच्या इतर वस्तू सुचवते, तिथे बॅकएंडला एक अल्गोरिदम काम करीत असतो. त्याला फक्त शिफारस करण्याचंच काम सोपवलेलं असतं. या तंत्रज्ञानाचं वैशिष्ट्य म्हणजे याची स्पेशलायझेशन क्षमता. एखादं एआय मॉडेल लाखो एक्स-रेमधून पॅटर्न शिकून त्यातले कॅन्सरच्या गाठी असलेल्या रुग्णांचे एक्स-रे कुठले आहेत, ते अचूक ओळखू शकतं. पण तेच मॉडेल बुद्धिबळ मात्र खेळू शकत नाही किंवा साधं पत्रही लिहू शकत नाही. त्याला प्रत्येक नवीन कामासाठी स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण द्यावं लागतं, म्हणजेच त्याची बुद्धिमत्ता अफाट असली तरी ती सर्वव्यापी नाही तर ती विशिष्ट कामांसाठी मर्यादित आहे.आपण रोजच्या आयुष्यात किती वेळा एएनआय वापरतो याची आपण साधी कल्पनाही करू शकत नाही. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण या अदृश्य बुद्धिमत्तेच्या गराड्यात असतो. सिरी, अलेक्सा किंवा गुगल असिस्टंट तुमच्या आवाजातल्या सूचना समजून घेतात आणि त्याप्रमाणे कृती करतात. बँकिंग क्षेत्रात तर तुमच्या खात्यातून होणारे संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यासाठी बँकांनी एआयचा मोठा वापर सुरू केला आहे. सोशल मीडिया असो किंवा ईमेलमधले स्पॅम फिल्टर्स, सगळीकडे हीच सिस्टीम कार्यरत आहे. याचा अर्थ असा की आपण कोणते कपडे खरेदी करायचे, कोणती बातमी वाचायची किंवा कोणता सिनेमा पाहायचा या आपल्या वैयक्तिक आवडीनिवडीवरही एएनआयचा मोठा प्रभाव पडतोय..या प्रवासाचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येतं, की १९५६च्या डार्टमाउथ कॉन्फरन्समध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ हा शब्द पहिल्यांदा अधिकृतपणे वापरला गेला होता. १९६०च्या दशकात ‘एलिझा’ नावाचा पहिला चॅटबॉट तयार केला होता, तो माणसाशी प्राथमिक संवाद साधू शकायचा. त्यानंतर काही काळ संशोधनाचा वेग मंदावला होता. कारण त्या काळातल्या संगणकांची क्षमता मर्यादित होती. खरा बदल १९९७मध्ये घडला जेव्हा आयबीएमच्या ‘डीप ब्लू’ संगणकानं जागतिक बुद्धिबळपटू गॅरी कास्पारोव्हला हरवलं होतं. यंत्र हे मानवापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकतं याचा तो पहिला मोठा पुरावा होता. पण तो तेव्हा केवळ एखादा बुद्धिबळासारखा खेळ या क्षेत्रापुरताच मर्यादित असल्यामुळे तो एएनआयचाच एक प्रकार होता. २००० नंतर इंटरनेटचा प्रसार आणि डेटाचा महापूर आल्यामुळं ‘डीप लर्निंग’सारख्या पद्धती विकसित झाल्या आणि एएनआय अधिक शक्तिशाली होत गेलं आणि अनेक क्षेत्रात पसरलं. आज गुगल, टेस्ला, अॅमेझॉन यांसारख्या कंपन्या याच तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अब्जावधी डॉलर्सची उलाढाल करीत आहेत.इतकं प्रगत असूनही एएनआयला काही गंभीर मर्यादा आहेत, ज्या समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. हे तंत्रज्ञान खूप नाजूक असतं. कारण ज्या विशिष्ट डेटावर त्याला ट्रेन केलं आहे, त्याबाहेरचा थोडाही बदल झाला की ते चुकीचे निर्णय घेऊ शकतं. माणसाकडे जे उपजत व्यवहारज्ञान असतं त्याचा एएनआयमध्ये अभाव असतो. त्याला राग, लोभ किंवा दया यांसारख्या मानवी भावना समजत नाहीत. त्यामुळे संवेदनशील निर्णय घेताना मानवी देखरेख अनिवार्य ठरते..एएनआय आणि एजीआयमधला एक मोठा फरक असा आहे, की एएनआयला केवळ एखाद्या विषयाची किंवा क्षेत्राची जास्त माहिती असते (जसे की बायोलॉजी किंवा बिजनेस). परंतु एजीआयला सर्वच क्षेत्रांचे ज्ञान असते आणि तो जगातल्या कुठल्याही क्षेत्रातील कोणत्याही एक्सपर्ट व्यक्तीपेक्षा जास्त हुशार असतो. परंतु अनेकदा फक्त एएनआय वापरून काम भागू शकते, जसे की फ्रिजमध्ये जर का आपल्याला एआय वापरायचा असेल तर त्याला राज्यशास्त्राचे ज्ञान असण्याची गरज नाही; केवळ फिजिक्स, इंजिनियरिंग, बायोलॉजी आणि फूड सायन्सेसचे नॉलेज पुरेसे असू शकते.एएनआय या प्रकारात मोडणाऱ्या एआयला शिकवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात डेटा आणि ऊर्जा लागते, जी मानवी मेंदूच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. तरीही गेल्या काही वर्षांत हे तंत्रज्ञान ‘मल्टिमोडल’ झालं आहे, म्हणजेच ते मजकूर (टेक्स्ट), आवाज (ऑडिओ), फोटो आणि व्हिडिओ या चारही प्रकारच्या डेटावर काम करू शकतं. आता तर एआय एजंट्सचं युग सुरू झालं आहे, जे केवळ माहिती देणार नाहीत तर तुमच्या वतीनं प्रत्यक्ष कामंही करतील. आपण एका अशा वळणावर उभे आहोत जिथून एएनआयच्या मर्यादा संपून एजीआयकडे जाण्याची स्वप्नं दिसायला लागली आहेत.पुढं काय वाढून ठेवलंय आणि जेव्हा यंत्रं स्वतः विचार करायला लागतील तेव्हा काय होईल, याचा शोध आपण या लेखमालेच्या दुसऱ्या भागात घेऊ. (क्रमश:).