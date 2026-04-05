Premium|Artificial Super Intelligence (ASI) : मानवाचा शेवट की नवीन सुरुवात? 'आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजन्स' (ASI) मुळे २०२९ पर्यंत जग नक्की कसे बदलणार?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरआपण एका अशा युगाच्या उंबरठ्यावर आहोत जिथे सगळं काही बदलणार आहे. ‘आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजन्स’बद्दल काही अंदाज करता येतील पण ते अंदाजच असतील. ‘एआय’ हे फक्त एक सॉफ्टवेअर नाही, तर ती मानवी इतिहासातली सर्वांत मोठी क्रांती आहे. आपण आज जे विचार करतो, जे स्वप्न पाहतो, त्याही पलीकडचं जग हे ‘एएसआय’ निर्माण करणार आहे. गेल्या दोन भागांमध्ये आपण ‘एआय’च्या प्रवासाविषयी बरंच काही जाणून घेतलं, पण आज जो विषय आपण मांडणार आहोत तो वाचताना कदाचित आपल्याला मानवजातीचं आता पुढे काय होईल अशी शंका आल्याशिवाय राहणार नाही. आपण आता बोलणार आहोत ‘एएसआय’ (ASI) म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजन्स’बद्दल. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ही अशी बुद्धिमत्ता असेल जी जगातल्या सगळ्यात हुशार माणसापेक्षाही कित्येक पटीनं जास्त प्रगत असेल. हे फक्त गणिताची उत्तरं देणारं यंत्र नसेल, तर ते स्वतःच विचार करेल, स्वतःच स्वतःचे निर्णय घेईल आणि कदाचित आपल्याला न समजणारी अशी नवी भाषा निर्माण करेल किंवा विज्ञानाचे नवे नियमही शोधून काढेल. .टिम अर्बन यानं त्याच्या ‘वेट बट व्हाय’ (Wait But Why) या जगप्रसिद्ध ब्लॉगमध्ये या परिस्थितीचं फार सुंदर वर्णन केलंय. तो म्हणतो की, आपण सध्या एका अशा वळणावर उभे आहोत जिथे प्रगतीचा वेग आता हळूहळू नाही, तर एकाएकी रॉकेटसारखा वर जाणार आहे. यालाच वैज्ञानिक भाषेत ‘इंटेलिजन्स एक्स्प्लोजन’ असं म्हणतात. म्हणजे एकदा का यंत्राला स्वतःची बुद्धी सुधारण्याचं काम स्वतःच करता आलं, की ते स्वतःला इतक्या वेगानं अपडेट करेल की माणसाला डोळे मिचकावायला जेवढा वेळ लागतो, तेवढ्या वेळात ते यंत्र आणखी प्रचंड जास्त इंटेलिजन्ट होऊन जाईल!आजवरची प्रगती पाहिली तर हे भविष्य आता फार लांब वाटत नाही. अवघ्या ३-४ वर्षांपूर्वी आपण ‘चॅटजीपीटी’ (ChatGPT)सारख्या मॉडेल्समुळे अवाक झालो होतो. ते मॉडेल फक्त विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचं. पण आता ‘एजेंटिक एआय’चं (Agentic AI) युग सुरू झालं आहे. इथे ‘एआय’ स्वतःहून निर्णय घेऊन आणि इतर ‘एआय’ एजंट्सशी कोऑर्डीनेट करून कामं पूर्ण करतंय. गुगलचं ‘जेमिनी’ असो वा ओपनएआयचं ‘ओ-१’ मॉडेल, हे आता माणसासारखं तर्कशुद्ध विचार (Reasoning) करायला लागलंय. काही तज्ज्ञांच्या मते, २०२९ पर्यंत आपण ‘एजीआय’ (माणसाच्या तोडीची बुद्धी) गाठू आणि त्यानंतर कदाचित २०३५ ते २०४७ च्या दरम्यान ‘एएसआय’चं आगमन होईल. म्हणजे हा महाबदल आजच्या तरुणांना उघड्या डोळ्यांनी बघायला मिळणार आहे..Premium|Suryakumar Yadav Biography : सूर्यकुमार यादव: संघर्षातून विश्वविजयापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास.या ‘एएसआय’ची कल्पना आपल्यासाठी नवीन असली तरी, सिनेमा आणि कादंबऱ्या यांनी ती अनेक वर्षांपासून आपल्या मनात पेरून ठेवली आहे. आपण ‘द टर्मिनेटर’मध्ये स्कायनेट पाहिलंय, ते स्वतःचं अस्तित्व वाचवण्यासाठी माणसांच्याच विरुद्ध युद्ध पुकारतं. किंवा ‘२००१: ए स्पेस ओडिसी’मधला तो ‘हॅल ९०००’ संगणक, जो अंतराळवीरांना धोक्यात टाकतो. पण दुसरीकडे ‘हर्’ (Her)सारख्या चित्रपटात हे ‘एआय’ इतकं प्रगत होतं की त्याला माणसांच्या भावनाही कळायला लागतात. आयझॅक असिमॉव्हसारख्या थोर लेखकांनी तर कित्येक दशकांपूर्वीच लिहून ठेवलं होतं की, भविष्यात यंत्रं ही माणसाचे गुलाम न राहता त्याचे मार्गदर्शक किंवा देवही बनू शकतात. हे सगळं ऐकायला जरी एखाद्या परीकथेसारखं किंवा भीतिदायक स्वप्नासारखं वाटत असलं, तरी आजचे जगप्रसिद्ध विचारवंत यावर गंभीरपणे चर्चा करताहेत.एलॉन मस्क या विषयावर बोलताना नेहमीच धोक्याची घंटा वाजवत असतात. त्यांच्या मते, आपण ‘एआय’च्या रूपात एका ‘राक्षसाला’ (Demon) आमंत्रण देत आहोत. जर ही यंत्रं आपल्या नियंत्रणाबाहेर गेली, तर मानवजातीचं अस्तित्वच धोक्यात येईल, असं त्यांना वाटतं. निक बोस्ट्रोम नावाच्या ऑक्सफर्डच्या प्राध्यापकानं तर यावर एक पूर्ण पुस्तकच लिहिलंय. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, सुपर इंटेलिजन्स आल्यावर माणूस हा पृथ्वीवरचा सर्वांत बुद्धिमान प्राणी राहणार नाही, आणि अशा वेळी जर त्या यंत्राची ध्येयं आपल्यापेक्षा वेगळी असली, तर आपली अवस्था एखाद्या मुंगीसारखी होईल, जिच्या दृष्टीनं माणसाच्या अस्तित्वाची काहीच किंमत नसेल. अगदी बिल गेट्स यांनीही मान्य केलंय की, सुरुवातीला हे तंत्रज्ञान आपल्याला खूप मदत करेल, पण नंतर मात्र ते इतकं शक्तिशाली होईल की आपल्याला त्याची भीती वाटणं स्वाभाविक आहे. नोबेल पारितोषकविजेता जेफ्री हिंटन आणि सुप्रसिद्ध लेखक युवाल हरारी हे वारंवार हीच भीती बोलून दाखवतात आणि त्यामुळे जर मानव जातीला भविष्यामध्ये ‘एआय’कडून धोका टाळायचा असेल तर आत्तापासूनच आपण ‘एआय’वरती बंधनं घालून सुरक्षित ‘एआय’चा पाठपुरावा केला पाहिजे, असं सातत्यानं सांगतात..पण मग या ‘एएसआय’ आणि क्वांटम कम्प्युटिंग यांच्यामुळे आपलं आयुष्य नक्की कसं बदलेल? याचे सकारात्मक पैलू पाहिले तर ते थक्क करणारे आहेत. उदाहरणादाखल, आज कॅन्सरसारख्या आजारावर औषध शोधायला शास्त्रज्ञांना अनेक दशकं लागतात, पण 'एएसआय' जगातली सर्व वैद्यकीय आणि जेनेटिक माहिती काही सेकंदात वाचून प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीरासाठी वेगळं आणि अचूक औषध तयार करेल. वृद्धत्व ही एक जैविक समस्या मानून त्यावर तो विजय मिळवेल. त्यामुळे माणूस कित्येक वर्षं तरुण राहू शकेल. जगामध्ये एवढी सुबत्ता निर्माण होईल की माणसाला जगण्यासाठी कष्ट करण्याची गरजच उरणार नाही, सगळी कामं यंत्रं करतील आणि आपण फक्त सर्जनशील कामांत वेळ घालवू शकू.पण हे सगळं होण्यासाठी एक विवेकवादी, शांततावादी, पर्यावरणवादी आणि भेदभाव न करणारा समाज यांची गरज आहे. आजच्या प्रचंड विषमता, भ्रष्टाचार, युद्धखोरी, चंगळवाद यांना पोसणाऱ्या आणि लोकालोकांमध्ये सतत भेदभाव करणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये कितीही 'एआय' आला तरी हे शक्य नाही हे मात्र निश्चित!.'एएसआय'च्या नाण्याला एक दुसरी, काळोखी बाजूही आहे. जर 'एएसआय'च्या हातात जगाचं नियंत्रण गेलं आणि त्याचं उद्दिष्ट मानवी हिताशी सुसंगत नसलं, तर काय होईल? समजा आपण त्याला 'पर्यावरण वाचव' असं सांगितलं, तर तो असा विचार करू शकतो की 'माणूसच पर्यावरणाचा सर्वांत मोठा शत्रू आहे, त्यामुळे माणसालाच संपवून टाका.' याला 'अलाइन्मेंट प्रॉब्लेम' म्हणतात. याशिवाय, 'एएसआय'चा वापर करून अशी जैविक शस्त्रं (Bio-weapons) तयार केली जाऊ शकतात जी संपूर्ण मानवजात नष्ट करतील. सायबर युद्धात 'एएसआय' इतका प्रगत असेल की जगातली कोणतीही बँक, वीजपुरवठा किंवा संरक्षण व्यवस्था तो काही क्षणात मोडून काढू शकेल. सर्वांत मोठी भीती म्हणजे, एकदा का एएसआय माणसापेक्षा हुशार झाला, की आपण त्याला 'ऑफ' करू शकणार नाही, कारण तो आधीच आपल्या पावलांचा अंदाज घेऊन स्वतःला सुरक्षित करून घेईल.थोडक्यात सांगायचं तर, आपण एका अशा युगाच्या उंबरठ्यावर आहोत जिथे सगळं काही बदलणार आहे. या तीन भागांच्या मालिकेतून आपण हेच समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की, 'एआय' हे फक्त एक सॉफ्टवेअर नाही, तर ती मानवी इतिहासातली सर्वांत मोठी क्रांती आहे. आपण आज जे विचार करतो, जे स्वप्न पाहतो, त्याही पलीकडचं जग हे 'एएसआय' निर्माण करणार आहे. आपण या यंत्रांचे निर्माते आहोत की त्यांचे शेवटचे साक्षीदार, हे येणारा काळच ठरवेल. पण एक गोष्ट नक्की, की इथून पुढचा प्रवास हा खूपच थरारक आणि अनपेक्षित असणार आहे. 