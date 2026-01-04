Premium|Ravinder Reddy Sculptures : कलेचा 'रंग' सर्वसामान्यांसाठी! प्रसिद्ध शिल्पकार रवींद्र रेड्डींचा प्रेरणादायी कलाप्रवास

मिलिंद शिंदे ‘काका किशाचा’ गाजलं. प्रेक्षकांनी, समीक्षकांनी गौरवलं. आजही जुनी मंडळी त्यातल्या माझ्या चालण्याच्या लकबीची आठवण करून देतात. अर्थात हे सगळं मिलिंद रसाळमुळेच. त्याने मला भूमिकेत व्यवस्थित बांधलं होतं, कोरलं होतं, रंगवलं होतं. त्यानंतर यशराज जाधव या माणसामुळे मला ‘एनएसडी’ने खुणावलं...‘विमणस्क नाही रे विमनस्क...’ मिलिंद रसाळ नावाच्या माझ्या दिग्दर्शकाने मी अकरावीत असताना व्याकरणामध्ये ही दुरुस्ती सुचवली. इतकं खजील व्हायला झालं आणि समजलं, की आपल्याला अजून बरंच शिकायला पाहिजे! आपल्याला वाटतं आपण अभिनय करतोय, पण ज्या भाषेत करतोय ती भाषाही आपल्याला नीट बोलता येऊ नये! .माझा जन्म बीडचा. पाचवीपर्यंत नगरपालिकेच्या शाळेत शिकलो. नंतर दोन वर्षे श्रीरामपूरला. सातवीपासून अहिल्यानगरला, ‘अहमदनगर बॉइज हायस्कूल’मधून दहावी झालो. या सगळ्यात माझ्यावर भाषेचा संस्कार झालाच नाही. मी जे बोलत होतो, ते कितीतरी अशुद्ध आहे, याची जाणीव मला अकरावीत आल्यावर करून दिली. त्यासोबत ती सुधारण्यासाठी काय करायला हवं तेही सांगितलं. जसं लिहिलंय तसं बरहुकूम वाचायला सांगितलं.जिथं ‘न’ आहे, जिथं ‘ण’ आहे, ‘स’, ‘श’ ते आपल्याला उच्चारता येतं का, ते सांगितलं. टीव्हीवरच्या बातम्या बारकाईने ऐकायला सांगितल्या. दरवेळी आपण किती कमी आहोत याचा उलगडा होत गेला, पण वाटही कोरली जात होती. ती आवडू लागली, रंजक वाटली. नट म्हणून तयारी होत होती. छोट्या छोट्या भूमिकांमधून कौतुक वाट्याला येत होतं..Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...मिलिंद रसाळ यांच्या नाट्यसंस्थेचा (ओंकार अकॅडमीचा) मी आधीच सदस्य झालो. सगळी कामं करू लागलो. अगदी हॉल झाडण्यापासून ते टपाल सांभाळायचं काम करू लागलो. मिलिंद रसाळ हे सारं पाहात होता, टिपत होता आणि मग दिवस उगवला... श्याम फडके यांच्या ‘काका किशाचा’ या नाटकात मध्यवर्ती भूमिकेसाठी मला योजण्याचा. रसाळ यांनी मला बक्षीस दिले. नंतर मला बऱ्याच वर्षांनी कळलं की माझ्या मागे रसाळ सगळ्यांशी भांडला होता, की मी किती योग्य ‘कास्टिंग’ आहे ते सांगत होता. ‘ओंकार अकॅडमी’मधल्या काहींना ते आवडलं नव्हतं. त्यानंतर ओंकारमधले काही सदस्य नाराज झाले. कलाकारांनी त्यांच्या ‘ग्रुपला’ अंतर दिलं. मी रसाळचा खास झालो होतो. आम्ही दिवस-दिवस सोबत असायचो, त्यावरून माझ्या कॉलेजमधले इतर मित्र (नाटकेतर) मला चिडवू लागले. ‘ए, बघ तुझा बाप आला’, असे म्हणायचे.‘काका किशाचा’ गाजलं. प्रेक्षकांनी, समीक्षकांनी गौरवलं. वर्तमानपत्रात नावासहित कौतुक छापून आलं. लोकं थोडं थोडं ओळखू लागले. आजही जुनी मंडळी त्यातल्या माझ्या चालण्याच्या लकबीची आठवण करून देतात. अर्थात हे सगळं रसाळमुळेच, हे मला माहीत आहे. त्याने मला भूमिकेत व्यवस्थित बांधलं होतं, कोरलं होतं, रंगवलं होतं. भूमिकेचं जे कौतुक झालं होतं, ते सगळंच्या सगळं रसाळचं होतं. ओंकारमध्ये नाराजी साचत होती. काहींनी ‘ओंकार’ला कायमचा रामराम केला. मी आणि रसाळ एका आणि उरलेले दुसऱ्या बाजूला. तरीही रसाळनं ‘वरचा मजला रिकामा’ (आत्माराम सावंत)चा घाट घातला. पुन्हा प्रमुख भूमिकेत मी. नाराजीने परिसीमा गाठली. दोनदा तालमी बंद पडल्या, पुन्हा सुरू झाल्या. नाटक सादर झालं. पुन्हा माझ्या भूमिकेचं कौतुक झालं. त्यानंतर माझं ‘ओंकार’शी नातं संपलं. रसाळनेही नाटक थांबवलं. संस्थेचं काम थांबलं. ती फक्त लेटरहेडवरच होती. त्यातलं एक पान मी ‘ओंकारची आठवण’ म्हणून आजही जपून ठेवलंय. माझ्यासाठी ते रसाळ नावाचं पान आहे. अतिशय महत्त्वाचं. ओलं ठेवलंय मी त्याला. बक्षिसे मिळत होती, कौतुक होत होतं. त्यामुळे नकळत एक माज यायला लागला होता. आता मागे वळून पाहताना वाटतं की, किती बालिश होतो आपण!.यशराज जाधव हा माणूस ‘एनएसडी’ दाखवणारा ठरला. तो शिकत असताना त्याने नगरमध्ये एक नाट्यशिबिर घेतलं होतं. मला या शिबिराबद्दल समजलं. अभिनय कुठं शिकून येतो का? ते रक्तात असावं लागतं वगैरे भावनांनी ओतप्रोत होतो. हा काय शिकवतोय ते मी फक्त बघायला गेलो होतो. दुसऱ्या दिवशी परत गेलो. पहिले दोन दिवस मी टिवल्याबावल्या करीत होतो. त्या दिवशी त्याने मला झापलंही होतं. नंतर मी लक्ष देऊन पाहू लागलो. मन लावून कार्यशाळेत भाग घेऊ लागलो. शिबिर संपलं तेव्हा मी ‘यशराजचा’ आवडता विद्यार्थी झालो होतो. त्याने मला तू इथं थांबू नकोस, ‘एनएसडी’ला जा, असं सांगितलं. या एका वाक्याने मनात, डोक्यात कोलाहल माजला. काय करावं कळेना. वडील आठवले. त्यांच्याकडे हा विषय कसा काढायचा. ते मुलखाचे कडक होते. शिक्षण एके शिक्षण. ‘यूपीएससी’ परीक्षा असं त्यांनी मला सांगितलं होतं. नाटक करायची परवानगीही त्यांनी मला दरवर्षी चांगले मार्क्स मिळव, या बोलीवर दिली होती. कसं समोर जायचं, कसा विषय काढायचा.एक दिवस मी म्हणालो, ‘‘दिल्लीला एक नाटक, अभिनय शिकवण्यासाठीची शाळा आहे आणि मला तिथे ॲडमिशन घ्यायचं आहे.’’.‘‘मग ‘यूपीएससी’ कोण करणार?’’ बाबा कडाडले. मुळात मध्यमवर्गीय, नगरमध्ये उच्चपदस्थ शासकीय नोकरी करून पगारावर घर चालवणाऱ्या माणसांसाठी नाटक कॉलेजपर्यंत ठीक आहे, असं होतं. असतं. आणि नाटक शिकवणाऱ्या शाळा असतात, हेच माहीत नव्हतं? जरी असल्या तरी त्या आपल्यासाठी नाहीत. त्यांनी साफ नकार दिला.‘‘ज्या शिक्षणाने आपल्याला नोकरी लागणार नाही, ते शिक्षण काय कामाचं? काही रुपयांची नोकरी कर, आम्हाला तुझा एक रुपयाही नको. नाटक करा बास. नको आता हे धंदे.’’ ‘‘टेलीव्हिजन, आकाशवाणीमध्ये नोकरी लागते.’’ मी पुष्टी देण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘नाही म्हणजे नाही; जायचं नाही,’’ असं त्यांनी सांगितलं.एक दिवस कोण जाणे त्यांनी त्यांच्या बालपणीचा किस्सा सांगितला. त्यांना डॉक्टर व्हायचे होते आणि त्यांना परिस्थितीमुळे होता आलं नाही. याचा सारा दोष ते त्यांच्या वडिलांना देत. ‘‘बघ... वाटतंय तर कर. उद्या तू मला दोष द्यायला नको.’’ वाट मिळाली मला, पण त्यांना ती नाही आवडली. या सगळ्यात आई माझ्या सोबत होती. तिला सिनेमा पाहण्याचा भारी नाद. त्यामुळे आमच्या घरात खूप भांडणं पाहिलीत आणि मी नेमका त्याच वाटेवर. वडिलांनी मला परवानगी दिली; पण ते खूप दुखावले होते माझ्या या निर्णयामुळे..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.माझं मन केव्हाच दिल्लीला जाऊन बसलं. यशराजनं जागं केलं पुन्हा. तयारी करावी लागते. भारत आणि सार्क देशांमधून फक्त वीस उमेदवार निवडले जातात. त्यात त्या वीसमध्ये सहा मुली म्हणजे मुलांना चौदा जागा. शेकडो, हजारो मुलं तयारी करतात, प्रयत्न करतात. शेवटी बॅच वीसचीच होते. (आता जास्त आहे.) तीन कसोट्या असतात. पहिली लेखी परीक्षा, दुसरी मुलाखत. यात तुमचं थिएटरचं ज्ञान, सामान्य ज्ञान, आकलन शक्ती, अंगात रिदम आहे की नाही? संगीताचं भान, ज्ञान आहे का, हे तपासलं जातं. तुम्हाला दोन स्वगतं तयार करावी लागतात. एक त्यांनी पाठवलेलं आणि एक तुम्ही तुमच्या मर्जीने निवडलेलं, यातून तुमचं क्षेत्राविषयीचं ज्ञान आणि शिक्षणाची आस्था तपासली जाते. यात पास झालात तर तिसरी परीक्षा. ती म्हणजे ‘प्रॅक्टिकल वर्कशॉप’ ही परीक्षा दिल्लीत होते.मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू आणि आणखी काही निवडक शहरांमध्ये पहिल्या दोन परीक्षा होतात. तिसरी परीक्षा दिल्लीत होते. दुसऱ्या परीक्षेत पास झालेल्या ८० ते १०० विद्यार्थ्यांना दिल्लीला पाचारण केले जाते. तिथे तुम्हाला संघ म्हणून काम करावं लागतं. ए, बी, सी, डी असे ग्रुप असतात.चित्रावरून नाटिका तयार करणे, एखाद्या प्रॉपवरून एखादी गोष्ट संघाने करणे किंवा वैयक्तिक नरेट (कथन) करणे. या सर्वात तुम्ही पास झालात तर त्या वर्षाचे तुम्ही नॅशनल स्कॉलर ठरता. कारण ते नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आहे.बापरे! एवढं आहे. तेव्हा यशराज म्हणाला, ते नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आहे. पूर्ण आशिया खंडात एक आहे. यशराजनं माझी तयारी करून घेतली, पुस्तकं उपलब्ध करून दिली. तेव्हा माझ्या कॉलेजचा मित्र हॉटेलमध्ये काम करून शिकत होता. शैलेश गुंदेचा त्याचं नाव. त्याच्या हॉस्टेलमधल्या रूममध्ये यशराजनं माझे मॉक इंटरव्ह्यू घेतले होते. काय विचारलं जाऊ शकतं याची तयारी करून घेतली..तयारीमध्ये मी कमी पडायचो तेव्हा यशराज म्हणायचा, ‘‘इसका नहीं होगा.’’ तेव्हा या सगळ्यावर मित्र म्हणायचा, ‘‘तो खूप चॅप्टर आहे. करेल तो. तिथं करेल तो.’’ आणि बंगळुरू शहरात माझी मुलाखत झाली. मी तेव्हा दोन दैनिकांमधून समीक्षा लिहायचो. मला ढोलकी, तबला येते. मी ढोलकी आणि ती कात्रणं घेऊन बंगळुरूत गेलो. लोकं हसत होती. तेव्हा माझ्या वडिलांचं एक वाक्य होतं. त्यांनी म्हटलं, ‘‘ढोलकी येते तर वाजवून दाखव, असं त्यांनी म्हटलं तर तेव्हा म्हणू नको की वाजवता येते; पण ढोलकी घरी आहे. म्हणून घेऊन जा.’’मी बंगळुरू केंद्रावर सिलेक्ट झालो. दिल्लीलाही गेलो. जो माणूस कधी मुंबईला नाही गेला, तो थेट दिल्लीला राजधानीत जाणार. मी जाईपर्यंत घरात शांतता पसरली होती. कुणीच बोलत नव्हते; पण ऐकू येत होतं. अवघडलेपण, रुसलेपण, नाराजी, अव्हेर.‘झेलम’मध्ये बसून जेव्हा दिल्लीकडे निघालो. आई फलाटावर उभी. वडिलांनी ट्रेनकडे पाठ केली होती. बहुतेक ते रडतं असावेत...(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 