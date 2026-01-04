प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Ravinder Reddy Sculptures : कलेचा 'रंग' सर्वसामान्यांसाठी! प्रसिद्ध शिल्पकार रवींद्र रेड्डींचा प्रेरणादायी कलाप्रवास

Modern Indian Art and Sculpting : प्रसिद्ध शिल्पकार रवींद्र रेड्डी यांनी आपल्या तेजस्वी आणि रंगीत स्त्री शिल्पांतून भारतीय शिल्पकलेला आधुनिक ओळख मिळवून दिली असून, कला ही केवळ उच्चभ्रूंची नसून ती सार्वजनिक असावी, असा विचार मांडला आहे.
Ravinder Reddy Sculptures

Ravinder Reddy Sculptures

esakal

मिलिंद शिंदे saptrang@esakal.com
Updated on

मिलिंद शिंदे

‘काका किशाचा’ गाजलं. प्रेक्षकांनी, समीक्षकांनी गौरवलं. आजही जुनी मंडळी त्यातल्या माझ्या चालण्याच्या लकबीची आठवण करून देतात. अर्थात हे सगळं मिलिंद रसाळमुळेच. त्याने मला भूमिकेत व्यवस्थित बांधलं होतं, कोरलं होतं, रंगवलं होतं. त्यानंतर यशराज जाधव या माणसामुळे मला ‘एनएसडी’ने खुणावलं...

‘विमणस्क नाही रे विमनस्क...’ मिलिंद रसाळ नावाच्या माझ्या दिग्दर्शकाने मी अकरावीत असताना व्याकरणामध्ये ही दुरुस्ती सुचवली. इतकं खजील व्हायला झालं आणि समजलं, की आपल्याला अजून बरंच शिकायला पाहिजे! आपल्याला वाटतं आपण अभिनय करतोय, पण ज्या भाषेत करतोय ती भाषाही आपल्याला नीट बोलता येऊ नये!

Loading content, please wait...
artist
school
art
Female
Dehydration

Related Stories

No stories found.