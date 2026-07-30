Premium|Arun Shewte Poetry : काव्यसाधनेच्या शांत स्वराचा सुवर्णमहोत्सवी निनाद

महेंद्र सुके - mahendra.suke@esakal.comकाही माणसे प्रसिद्धीच्या प्रकाशझोतात नसतात; पण त्यांच्या विचारांचा आणि शब्दांचा प्रभाव काळाच्या ओघात अधिक गडद होत जातो. अरुण शेवते यांची कविता अशाच शांत, संयत आणि जीवनाशी प्रामाणिक संवाद साधणाऱ्या साहित्यपरंपरेचा प्रवास आहे. त्यांच्यावरील डॉ. रणधीर शिंदे संपादित 'तळघर' ग्रंथ या प्रवासाची साक्ष देणारा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ठरतो.मराठी साहित्यात काही कवी असे असतात, की ते प्रकाशझोतात उभे राहत नाहीत; मात्र त्यांच्या शब्दांची सावली अनेक पिढ्यांच्या संवेदनांवर पडत राहते. त्यांची कविता गाजत नाही; पण ती अंतर्मनात दीर्घकाळ निनादत राहते. कवी, लेखक आणि संपादक अरुण शेवते हे अशाच परंपरेतील नाव आहे. गेल्या पन्नास वर्षांपासून त्यांनी शब्दांशी जपलेले नाते ही केवळ साहित्यनिर्मिती नसून, एका सजग, संवेदनशील आणि मूल्यनिष्ठ मनाची अखंड साधना आहे. या ५० वर्षांच्या काव्यप्रवासाचा मागोवा घेणारा ‘तळघर’ हा ग्रंथ म्हणजे केवळ निवडक कवितांचा संग्रह नाही; तर तो एका कवीच्या मनोविश्वाचा, त्याच्या जीवनदृष्टीचा आणि काळाशी चाललेल्या संवादाचा साक्षेपी दस्तऐवज आहे.कवी अरुण शेवते यांनी १९७५ मध्ये काव्यलेखनास सुरुवात केली. आज या सुवर्णमहोत्सवी टप्प्याचे औचित्य साधून ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. रणधीर शिंदे यांनी त्यांच्या साहित्यसेवेचा, व्यक्तिमत्त्वाचा, तत्त्वचिंतनाचा आणि समाजदृष्टीचा अत्यंत अभ्यासपूर्ण वेध घेत हा ग्रंथ संपादित केला आहे. जवळपास १५ काव्यसंग्रहांमधून निवडलेल्या कविता, विविध प्रस्तावना, पत्रव्यवहार, प्रकाशनप्रसंगी झालेली भाष्ये आणि समकालीन साहित्यिकांनी व्यक्त केलेल्या अभिप्रायासह तयार झालेला हा ग्रंथ अरुण शेवते यांच्या काव्यजाणिवेचा अंतर्मुख करणारा ठेवा आहे..Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा.शेवते यांच्या कवितेविषयी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर समकालीन साहित्यकारांनी आपली मते व्यक्त केली आहेत. नरहर कुरुंदकर, बाबा आमटे, पु. ल. देशपांडे, विजया राजाध्यक्ष, दया पवार, शंकर पाटील, इंदिरा संत, अमृता प्रीतम, नारायण सुर्वे, शांता शेळके, शिरीष पै, दि. पु. चित्रे, डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. द. भि. कुलकर्णी अशा अनेक दिग्गज साहित्यिकांनी शेवते यांच्या कवितेतील वैशिष्ट्यांवर वेळोवेळी भाष्य केले आहे. त्याचा अंतर्भाव या ग्रंथात आहे. त्यामुळे ‘तळघर’ हा केवळ संपादित काव्यसंग्रह राहत नाही; तर तो मराठी साहित्यविश्वातील एका कवीविषयी आलेख मांडणारा ऐवज ठरतो.डॉ. रणधीर शिंदे यांनी प्रस्तावनेत शेवते यांच्या आयुष्याचा घेतलेला वेध काव्यनिर्मितीच्या भरणपोषणाची भावनिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दृष्टी अधोरेखित करणारा आहे. अहमदनगर (आताचे अहिल्यानगर) येथे जन्मलेले शेवते यांचे बालपण ग्रामीण वातावरणात गेले. अवघ्या दोन वर्षांचे असताना वडिलांचे निधन झाले. आईने शिक्षिकेची नोकरी स्वीकारून त्यांना घडवले. आईच्या नोकरीनिमित्त वेगवेगळ्या गावांत राहण्याची वेळ आली आणि त्या गावशिवाराच्या मातीने, माणसांनी, निसर्गाने आणि संस्कारांनी त्यांच्या संवेदनांना आकार दिला. ग्रामीण जीवनातील साधेपणा, मातीचा गंध, निसर्गाचे रंग आणि सामान्य माणसाचे आयुष्य त्यांच्या कवितेत सहजपणे उतरले. हे केवळ विषय म्हणून नाही, तर जगण्याच्या मूल्यांचा अविभाज्य भाग म्हणून प्रकट होते.शेवते यांच्या व्यक्तिमत्त्वात अगदी टोकाचा निर्व्याज साधेपणा आहे. साहित्यविश्वातील गटबाजी, पुरस्कारांची स्पर्धा किंवा प्रसिद्धीच्या झगमगाटापासून ते नेहमीच दूर राहिले. त्यांनी माणसे कमावली, संबंध जपले आणि साहित्याला केंद्रस्थानी ठेवले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील ही निर्मळता त्यांच्या कवितेतही तितक्याच सहजपणे प्रतिबिंबित होते. म्हणूनच त्यांच्या शब्दांत कृत्रिम अलंकार नाहीत; पण अनुभवांची प्रामाणिकता आहे. भाषिक चमत्कार नाही; पण आशयाचा गहिरा ठाव आहे. अरुण शेवते यांची ओळख केवळ कवी म्हणूनच नाही, तर ‘ऋतुरंग’ या प्रतिष्ठित दिवाळी अंकाचे संपादक म्हणूनही आहे. विशेष म्हणजे जागतिक कीर्तीचे कवी, साहित्यिक आणि गीतकार गुलजार यांच्याशी ‘ऋतुरंग’ने जपलेला स्नेहबंध हा मराठी साहित्यविश्वातील अभिमानास्पद अध्याय आहे. संपादक म्हणूनही शेवते यांनी गुणवत्तेचा आग्रह कधी सोडला नाही. त्यांच्या संपादकीय दृष्टीचा परिणाम त्यांच्या कवितेतील नेमकेपणा आणि विचारांच्या शिस्तीत स्पष्टपणे जाणवतो..अरुण शेवते यांच्या कविता अंतर्मनाच्या तळघरात उतरतात. त्या बाह्य वास्तवाचा केवळ वृत्तान्त सांगत नाहीत; तर त्या वास्तवामागील मानवी वेदना, संघर्ष आणि मूल्यांचा शोध घेतात. या ग्रंथात सुमारे दीडशे निवडक कविता समाविष्ट आहेत. त्या वाचताना जाणवते की शेवते यांची कविता कोणत्याही एका चौकटीत अडकत नाही. ती ग्रामीण अनुभवातून शहरात येते, वैयक्तिकतेतून सामाजिकतेकडे जाते आणि सामाजिकतेतून वैश्विक चिंतनापर्यंत पोहोचते. बदलत्या समाजजीवनातील विसंगती, मानवी नात्यांचे बदलते स्वरूप, मूल्यांची पडझड, माणसाच्या अस्तित्वाचे प्रश्न आणि आशेची धग या सर्व विषयांना त्यांनी अत्यंत संयत भाषेत स्पर्श केला आहे. त्यांच्या कवितेत आक्रस्ताळेपणा नाही किंवा भाषेचा दिखाऊ आविष्कारही नाही. साध्या शब्दांत ते अत्यंत गुंतागुंतीचे अनुभव व्यक्त करतात. त्यांच्या कवितेतील शांत स्वर हा तिचा सर्वांत मोठा सामर्थ्यबिंदू आहे. वाचकाला ही कविता तत्क्षणी चकित करीत नाही; पण ती त्याच्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळत राहते.रणधीर शिंदे यांनी संपादक म्हणून केवळ कविता एकत्र केल्या नाहीत; तर त्या कवितांमागील वैचारिक आणि भावनिक प्रवासही उलगडून दाखवला आहे. त्यामुळे हा ग्रंथ वाचताना केवळ कविता वाचल्याचा अनुभव येत नाही; तर एका कवीच्या संवेदनशील मनाचा, त्याच्या जीवनमूल्यांचा आणि साहित्यिक उत्क्रांतीचा मागोवा घेतल्याची जाणीव होते. संशोधक, विद्यार्थी आणि मराठी कवितेचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठीही हा ग्रंथ उपयुक्त संदर्भसाहित्य ठरू शकतो..आजच्या वेगवान आणि तात्कालिक प्रसिद्धीच्या काळात शांतपणे, सातत्याने आणि निष्ठेने लेखन करणाऱ्या साहित्यिकांची दखल घेणे अधिक आवश्यक आहे. अरुण शेवते यांची कविता हे याचेच उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी कोणताही गाजावाजा केला नाही; पण त्यांनी शब्दांवर, संवेदनांवर आणि माणसांवर असलेला विश्वास कधी सोडला नाही. म्हणूनच त्यांच्या कवितेतील आशय आजही तितकाच समकालीन वाटतो.‘तळघर’ हा ग्रंथ एका कवीच्या काव्यलेखनाच्या सुवर्णमहोत्सवी प्रवासाचा उत्सव नसून, मराठी काव्यसंस्कृतीच्या सातत्याचा आणि मूल्यनिष्ठ साहित्यनिर्मितीचा उत्सव आहे. पन्नास वर्षांच्या कालखंडात समाज, राजकारण, संस्कृती आणि माणसांचे जगणे बदलले; पण संवेदनशील कवीचे मन मात्र काळाच्या प्रत्येक वळणावर जागे राहिले. त्या जागेपणाची नोंद या ग्रंथात अत्यंत साक्षेपीपणे झाली आहे.डॉ. रणधीर शिंदे यांच्या संपादनामुळे ‘तळघर’ला केवळ काव्यसंग्रहाचे स्वरूप न राहता एका साहित्यिक व्यक्तिमत्त्वाचे समग्र दर्शन घडविणाऱ्या ग्रंथाचे रूप प्राप्त झाले आहे. हा महत्त्वाचा साहित्यिक दस्तऐवज ‘ग्रंथाली’ने प्रकाशित केला आहे. गेल्या ५० वर्षांत पर्यावरणात उलथापालथ झाली आहे. विश्वास, निष्ठा, स्वाभिमान जपण्याची मूल्यं रुजलेल्या त्याच समाजजीवनात धक्कादायक पडझड झालेली दिसते. अशा परिस्थितीत हा काळ अनुभवणाऱ्या वेगवेगळ्या कला क्षेत्रातील प्रथितयश कलावंतांच्या जगण्याच्या नोंदी महत्त्वाचे संचित ठरू शकतील. त्यादृष्टीने ‘ग्रंथाली’ची आणखी काही पुस्तके यावीत, ही अपेक्षा व्यर्थ ठरू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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