Premium|Emotional Musical Memories : एका गाण्यामागील भावविश्व उलगडताना आशा भोसले यांनी विचारलेले प्रश्न

हृदयनाथ मंगेशकरज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनानंतर पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी त्यांच्याबाबतच्या आठवणींचा पट यापूर्वी उलगडला होता. या लेखमालेचे काही भाग प्रसिद्ध झाले. आशाताईंबरोबरच्या वेगळ्याच आठवणी आजच्या भागात...‘‘होय, आशाबाई, आरती आणि बाळ यांनाआम्ही साहित्यिक, ‘जीनियस’ म्हणतो.’’आशाताई किंचित खिान्न स्वरात म्हणाली.‘‘शांताबाई ! तुम्ही मोठ्या लेखिका. मला एक सांगा.हे गाणं ऐकताना, हे गाणं गात असतानामला उदास का वाटत होते?‘टाकुनिया घरदार नाचणार नाचणारनको नको म्हणताना मनमोर भरराना’अशी आनंदी ओळ गात असताना,पावसासारख्या आनंदी ऋतूला बोलावतानाउदास का वाटते?‘फुले माझी अळुमाळु वारा बघे चुरगळुनको नको म्हणताना गंध गेला राना वना’हे कवी का लिहितो?ही फुलं कोण चुरगळतंय?हे नको नको कोण आणि का म्हणतंय?हे सारे प्रश्न मला गाताना सतावत होते.तुम्ही काही सांगू शकाल याबद्दल?’’शांताबाई मिश्कीलपणे हसल्या. म्हणाल्या.‘‘आशाबाई ! ज्यांनी ही कविता निवडली,ज्यांनी ती समजून, स्वरबद्ध केली, ते बाळयांनाच ते विचारा ना.’’.Premium|Hridaynath Mangeshkar on Asha Bhosle : दुष्काळ, संघर्ष आणि बहिणीचा आधार; आशा भोसले यांचा भावनिक जीवनपट.आशाताईने माझ्याकडे प्रश्नार्थक नजरेनेपाहिले. मी ठरविले, आता कसाला उतरलेपाहिजे, शांताबाईंकडे हसत पाहत मी म्हणालो.‘‘एका कविला दुसऱ्या कवीची कवितासमजतेच असे नाही. पण रसिकाला जरीती समजली नाही आणि ती कविता उत्कटअसली, तर ती जाणवतेच आणि जाणवणे,ही कविता उमगण्याची पहिली पायरी आहे.त्या कवितेचा पाठलाग केला, वारंवारमनात घोळवत ठेवली, तर ती कविताएक दिवस आपल्या समोर,‘उभाचि स्वयंभू असे’ अशी उभी ठाकते.तू कलाकार आहेस, म्हणून ही कविता गाताना तूउदास झाली. सामान्य व्यवहारीमाणूस आणि कलाकार यात हाच मोठाफरक आहे. व्यवहारी माणूस जगाच्यावास्तवाने सुखावतो आणि कलाकाराचेमन जगाच्या व्यावहारिक वास्तवाने खंतावते,दुखावते, कष्टी होते, मलिन होते.ते गाते, हे घना ! माझ्या या मलिन झालेल्यामनाला न्हाऊ घाल. हा पाऊस म्हणजे आनंदया आनंदाने माझ्या हताश मनाला न्हाऊ घाल.या मनाला स्वच्छ कर, या मनालानितळ, निर्मळ, मंगलमय कर.माझ्या कलानिर्मितीचे हे स्ऱ्थान निर्मळ कर,माझ्या प्रतिभेचा हा परिमळू , विद्गगदू, विश्वविघटू कर.जगाच्या व्यवहाराने, वास्तवाने मलिनझालेलं मन निर्मल, मंगल, संवेदनक्षम कर.‘फुले माझी अळुमाळु वारा बघे चुरगळु’ही माझी निर्मिती अळुमाळु म्हणजेनाजूक नाजूक आहे. मृदू आहे. मुलायम आहे.ही निर्मिती माझे मर्मबंध आहे. ती चारचौघात,किंवा बाजारात जावी, तिचं मूल्यमापन व्हावं, तीहाताळली जावी हे मज गमत नाही.विश्वहृदय गुह्य, प्रकट गुह्य, न व्हावे, हे मजगमते. ही अभिव्यक्ती व्यक्त करताना, माझंव्यक्तिमत्त्व अभिव्यक्तीत विसर्जित झालं आहे. तीमाझी अळुमाळु निर्मिती हा वारा म्हणजे वास्तव,चारचौघात वाटू बघतंय.मी नको नको म्हणत असतानाही,माझ्या संकल्पनेच्या पातळीवर व्यक्तझालेली ही निर्मिती हा वारा, वास्तवातनेऊन ती चुरगळू बघतोय,वारा ही संकल्पना शरीराशी संबंधित आहे.तिला वारा लागलाय, वाऱ्याने झपाटले आहे.ही एक म्हण, एक सत्य मुहावरा आहे.वारा ही संकल्पना एका अज्ञात शक्तीचे प्रतीक आहे.‘चव चव गेली सारी जोर नाही वाऱ्याला’येथे कवी वाऱ्याला शरीराचं प्रतीक मानतोय.या संकल्पनेच्या दृष्टीतून, हे शरीर माझ्याकोवळ्या संवेदनक्षम हृदयाला चुरगळु म्हणजेत्याचा चोळामोळा करतंय. नष्ट करू बघतंय.कलाकार नको नको म्हणत असतानाहीवारा (वास्तव) ती कलाफुलं चुगळूनत्यांचा गंध जगात उधळून देतोय.जगात तो गंध विखरून, विरून जातोय.या भयाण परिस्थितीत तुझ्या प्रतिभाजलानेमाझ्या हताश मनाला न्हाऊ घाल.मी कितीही प्रयत्न केला, तरी त्या दूरच्याअनंतातून मला कुणीतरी साद घालणार,वेणू वाजविणार, नाला-ए-दिल ऐकू येणार.मग बाद-ए- सबाचे बोलावणे. वारियाचे रुणझुणणे,वाऱ्याच्या झोताचे, सोसाट्याचे झनझनने,यांचं आमंत्रण येणार. मी स्वीकारणार, जाणारच,अरे! जावेच लागणार॥पुन्हा अभिव्यक्तीत व्यक्तिमत्त्व विसर्जितहोण्याचा खेळ सुरू होणार,ये रे घना ये रे घनान्हाऊ घाल माझ्या तना,‘तना’ नाही. माझ्या मना.आशाताई ! ही अंतर्मुख करणारी कविताआहे. म्हणून गाताना तू उदास झालीस,तुला कविता समजली नाही फक्त ती जाणवली,ती खुपली.तू खरी कलाकार आहेस.०००दीनानाथ रुग्णालयाच्या सातव्या मजल्यावरमी आशाताईला बघण्यासाठी गेलो.घाबरलो नव्हतो, निराश नव्हतो, दुःखी नव्हतो.कारण आशाताई किती सोशीक,धीट, सुदृढ आहे. हे मला माहीत होते.तिच्या खोलीत गेलो. तर सारे अस्वस्थ,श्रांत, घाबरलेले, भेदरलेले होते.तिचा मुलगा आनंद, सून अनुजा, नात जनाईसारे चाहते, मित्र, सख्या अस्वस्थ होते.मी सरळ आत गेलो. आशाताई अर्धवट गुंगीतहोती. मला बघून सारे माझ्या भोवतीजमा झाले, साऱ्यांच्या डोळियात चिंता होती.‘‘आलास, ये, तू येणार याची मला खात्रीहोती, काही केलं तरी तू माझा जुना सहकारी,जुना माणूस, भाऊ. तोही एकुलता एक.बाळ! हा आनंद, ही अनुजा, ही जनाई हे सारेनवीन, आत्ताचे. म्हणजे सुखाच्यादिवसांमधले आनंदी जीव.सुखाचे दिवस लवकर संपतात. आठवणीहीलवकर विस्मृतीत जातात.पण तू जुना.त्या दिवसांतला, ज्या वेळी आपण दोनतीनदिवस उपाशी राहून रियाज करायचे.पण हात पसरायचे नाही.ते दिवस म्हणजे मी, ते दिवस म्हणजे तू .माझ्यासाठी ते दिवस म्हणजे आपण दोघेच.’’बाळ सुखाचे दिवस व आठवणीही लवकरविस्मृतीत जातात.पण दुःखाचे दिवस फार मोठे, त्या दिसाच्याआठवणीही आयुष्यभर जीवाला चिकटूनचराहतात.’’मला घट्ट मिठी मारून आशाताई एका दमातबोलली. सारे डॉक्टर, नर्स आश्चर्यचकितझाले. डॉ. केळकर पुढे आले, हसत म्हणाले.‘‘पंडितजी, तुम्ही खरे डॉक्टर.तुम्हाला बघून आशाताई बऱ्या झाल्या.’’माझ्या लक्षात आलं, मला बघून आशाताई२०२६ मधून, अचानक थाळनेर गावी पोहोचलीआहे, वयाला बाजूला सारूनपरत बालिका झाली आहे. नव्या काळालाविसरून जुन्या काळात विसर्जित झालीय,वर्तमान पायाखालून निसटला आहे.आणि भूतकाळातली, अतीतातलीआशा मंगेशकर जिवंत झाली आहे आणि त्याकाळातला एकमेव साथीदार, सख्खा भाऊतिच्यासमोर उभा आहे. नाही, नाही,नऊ वर्षाची अल्लड, सुदृढ, निरागस, गरिबीनेग्रासलेली आशा उभी आहे.वर्तमानाला झिडकारून अतीताला कवळटणारीआशा, आता मला कवटाळतेय.कलाकाराला वर्तमानापेक्षा अतीतच अधिकआवडते. वर्तमानातल्या सुखांपेक्षा अतीतातलेदुःखच अधिक आवडते.नव्या स्वरांपेक्षा जुने स्वर अधिक रडवितात.माणूस अतीताला कवटाळू लागला, कीओळखावे, की वर्तमानाला तो कंटाळलाय.वर्तमान लांबलचक होणे म्हणजे,मोठे, न संपणारे, रेंगाळणारे,आयुष्य मिळणे,म्हणजेच,स्वजनांच्या थडग्याला ठेचाळत, ठेचाळत,पाय रक्तबंबाळ करून घेणे.आशाताईचा भूतकाळाचा आठव कमीझाला आणि मग साध्या गप्पा सुरूझाल्या. एकदम काहीतरी आठवून आशाताई मला म्हणाली,‘‘बाळ ! आपण थाळनेरला तीन दिवसउपाशी होतो आणि तरीही संध्याकाळीयमनाचा रियाज करीत बसलो होतो, रियाजजोरात आला असतानाच, झडीचा पाऊस आला,आणि दुष्काळ संपला.बाळ ! मला सर्व ऋतूत पाऊसऋतू आवडतो.मला वाटतं सर्व कलाकारांना पाऊसऋतूचआवडतो. कारण त्या ऋतूच्या प्रत्येक थेंबातनवनिर्मिती आहे. सारं जुनं धुवून नव निर्माणकरतो तो.पण बाळ ! हा मार्च महिना.पावसाळा जूनमध्ये सुरू होणार,मी हा पावसाळा बघेन कारे ?थाळनेरला, नाना चौकात, वाळकेश्वरला आपण जसेपावसात डुंबायचो, तसे आता मला यापावसात भिजता येईल का?’’‘‘आशाबाई ! तुमची इंजेक्शनची वेळझाली आहे. चला सर्व जण बाहेर चला.’’डॉक्टरांनी आपले कर्तव्य बजावले.आशाताईला विश्रांती मिळावी, म्हणून सारेबाहेर पडले. मी मात्र खानदेश, नाना चौकरेवडीकरांचा बोळ या मध्ये अडकलो.‘‘ए लता ! बाळ तुला झेपणार नाही.तो आजारी आहे. पण उंच आहे. त्यालाघेऊन कुठेतरी धडपडशील. त्यापेक्षामाझ्याकडे दे त्याला."असे म्हणून आशाताईने मला दीदीच्याकडेवरून स्वत:च्या कडेवर घेतले, तेमला चालता येऊ लागले तो पर्यंत. मीआशाताईच्या कडेवर बसायचा. पण मी काहीलहान नव्हतो, पण पाय अधू होता.आशाताईने मला कडेवर घेतले, त्या वेळीमी ५ वर्षांचा होतो. मी ज्या वेळी चालायलालागलो, त्या वेळी माझे वय ९ वर्षाचे होते.म्हणजे सतत ४ वर्षे मी आशाताईच्या कडेवर होतो.‘‘बाळ ! -नभ उतरू आलं- हे गाणं आपणज्या वेळी रेकॉर्ड केलं, त्या वेळी मी कुठेहोते, हे तुला माहीत आहे का?’’.हॉस्पिटलच्या बेडवरून मला आशाताईनेविचारले. मी गोंधळून म्हणालो,‘‘कुठे म्हणजे ? स्टुडिओ मध्ये.’’आशाताई हसली, त्या आजारातही तिच्यागालीवरच्या खळ्या उमटून दिसल्या.हसत म्हणाली.‘‘अरे वेड्या ! त्या वेळी मी थाळनेरच्यातापीत उभी होते, तू माझ्या कडेवर बसलाहोतास आणि त्या भग्न किल्ल्यावरून ढगखाली उतरत होते. तापीचं पाणी लाल झालं होतं,वरून पाण्याचा लोंढा केव्हा येईल, हेसांगता येत नव्हते. पाणी आता कमरेपर्यंतआले होते आणि डोक्यावर ढग उतरत होता.ढगात इतकं पाणी साचलं होतं, की ढग त्यावजनाने आता लोंबू लागला होता. जसा पांढरा,गुलाबी, पिवळा गुलाब फांदीवरून लोंबू लागतो,तसा वेगवेगळ्या रंगांत रंगलेला तो ढग,आपल्या डोक्यावर लोंबत होता. मग तो इतकाखाली उतरला, की किल्ला, तो काळा डोह, तापी, वाळू,तो लालमातीचा चढ, सारे एकाकार झाले.माझी न मी राहिले, सारे एकाकार.नभ शब्द माहीत नव्हता. ‘धुकं उतरलं’असं म्हणत मी तुला घेऊन पळत सुटले.त्या दिवशी स्टुडिओ मध्ये स्मरले कीनभ उतरू कसं येतं, चिंब थरथर वल कसं होतंआणि झिम्माडचा अर्थ उमगला.बाळ ! "येरे घना ये रे घना"चा अर्थ तू छानसांगितला, पण माझ्या बाबतीत तो अर्थसत्य ठरला नाही. त्या कवितेतले पहिलेकडवे. माझ्यासाठी विषमय ठरले.अरे चिमुकली वर्षा जेव्हा जन्मली, तेव्हासावळा टप्पोर मोगरा फुलल्याचा भासमला झाला. किती गोड होती वर्षा,किती जीव होता तिचा माझ्यावर आणिमाझा किती जीव होता तिच्यावर,माझ्या जीवीचे फूल होती रे ती.आणि हेमंत, माझं पहिलं अपत्य, तो किती प्रेमकरायचा माझ्यावरआणि माझ्यासमोर, माझ्या डोळियादेखत माझ्याजीवाची ही फुलं काळाने तोडून नेली.फुले माझी अळुमाळु वारा बघे चुरगळुनको नको म्हणताना गंध गेला रानावनाबाळ! माझी ही गोजीरवाणी दोन मुलं,नाही, जीवाचे जीव, माझी अळुमाळु फुलंएका हताश आईपुढे काळाने ओढून नेली, चुरगळून टाकली रे,मी नको नको म्हणतानाही नियतीने त्यांचेजीव, माझ्यासमोर रानावनात उधळून दिले रे,तू हे गाणं मलाच का गायला लावलेस?तसंच बाळ ! आला आला वारा,संगे पावसाच्या धारा, पाठवणी करासया निघाल्या सासुऱ्याहे गाणं गाताना मी तुला विचारलं, की बाळ !हा सासुऱ्या शब्द खटकतो. ‘सासरला’असा शब्द हवा होता, तू त्या वेळी गमतीनेम्हणालास, ‘सासरला’ हा शब्द तालात बसतनाही, म्हणून कवीने नवा शब्द तयार केलाआहे, सासुऱ्या. मी म्हटले, मी ज्या वेळीसासरी निघाले होते. तेव्हा तुम्ही माझीकाय पाठवण केली होती?तू म्हणालास, आशाताई, तुझं लव्ह मॅरेज.सर्व नाराज होते, कसली पाठवण आणिकसले माहेर आणि कसले सासर?पण बाळ आता मी सासरी जात नाही.मी आता माहेराला निघाले आहे.‘जन्मीच्या माहेरा, येते मी विठ्ठला’बाळ! तू माझ्याकडून पावसाचं जे जे गाणंगाऊन घेतलंस, ते ते गाणे आज सत्यातउतरते आहे,बाळ! मी आता लताला, हेमंतला, वर्षालाभेटायला निघाले आहे. रडू नकोस,आपण मंगेशकर डोकं फुटलं तरी रडणारनाही. आता मी तुझ्या गाण्याचे शब्द बदलते.‘पाठवणी करा सया निघाल्या सासुरा ऐवजी,‘सया निघाल्या माहेरा’आला आला वारा, संगे पावसाच्या धारापाठवणी करा सया निघाल्या माहेरा.बाळ ! छान राहा. मी माहेराला निघते आहे.‘‘आशाताई ! तू म्हटलं रडू नकोस,अग ! दीदी गेल्यावर,घनव्याकूळ मीही रडलो होतो.बाबांचे दोन्ही तानपुरे आज भंगणारआहेत काय?तू गेल्यावर मी कोणाचा हात धरू?दीदी नाही, तू नाही, मी कोणाकडूनगाणे गाऊन घेऊ ?आपलं नातं फक्त भाऊ-बहिणीचं नाही,हे सांगीतिक नातं मी कसं विसरू?कसं तोडू ?तू म्हणतेस रडू नको, अग !‘‘कुठे निघालीस बाई, बघ अंधारूनी आलेकाळ्या राक्षसासारखे ढग दिसायला लागलेनथ आडव्या दांड्याची ज्याने नाकात घातलीभांग मोडून त्यानेच केली कुंकवाची होळीकुठे निघालीस बाई जीव घेऊन मुठीततुला गाठेल पाऊस पूल - तुटल्या घाटातमाझे पुरुषाचे मन नको माहेराने तोलूमाझ्या बाहूत सावली नको तिच्याशी तू बोलूमाझ्या अंगणात थांब, लाव अंधाराचा मळाडोळे खुडून पाहावा असा पाऊस मोकळामी पुरुष असतानाहीतू बिल्वर मजला भरलेकरुणेच्या सर्व कळांचेडोहाळे, मजला लागले’’(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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