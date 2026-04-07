Premium|Ashok kharat: कॅप्टन खरात प्रकरणातून समाजाला मिळालेला कठोर इशारा

When Astrology Turns Toxic: The Hidden Cost of Blind Faith सत्यजित हिंगेअलीकडील कॅप्टन खरात प्रकरणाने महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. एका सुशिक्षित आणि जबाबदार कुटुंबात घडलेली ही घटना केवळ वैयक्तिक वाद नसून, ती आपल्या समाजातील खोलवर रुजलेल्या अंधश्रद्धा, ज्योतिषावर अतिरेकी अवलंबित्व आणि स्त्रियांच्या सन्मानाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मानसिकतेचे भयावह दर्शन घडवते..विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात जग चंद्रावर पोहोचले असताना, आपल्या समाजात अजूनही ग्रह, नक्षत्र आणि कुंडलीच्या नावाखाली स्त्रियांना दोषी ठरवले जाते, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. अनेकदा वैवाहिक समस्या, आर्थिक अडचणी किंवा कौटुंबिक मतभेद यांसाठी महिलांनाच अपशकुनी ठरवले जाते आणि त्यांच्यावर मानसिक तसेच शारीरिक छळ केला जातो..Premium|Study Room : अशोक खरात प्रकरण; अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात अडकलेला समाज !.भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. तरीही वास्तवात अनेक स्त्रियांना अंधश्रद्धेच्या नावाखाली अपमान, धमक्या आणि हिंसाचार सहन करावा लागतो. कॅप्टन खरात प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीचे दु:ख नसून, ते संपूर्ण समाजाच्या नैतिक अपयशाचे प्रतीक आहे.अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा, महिला संरक्षण कायदे आणि विविध शासकीय योजना अस्तित्वात असतानाही, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागरूकता यांचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. शिक्षण हे केवळ पदवी मिळवण्याचे साधन नसून, ते वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवतावादी मूल्ये रुजवण्याचे प्रभावी माध्यम असले पाहिजे..माध्यमे, सामाजिक संस्था आणि शैक्षणिक यंत्रणा यांनी एकत्र येऊन अंधश्रद्धेविरुद्ध ठोस जनजागृती मोहीम राबवणे ही काळाची गरज आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात ज्योतिष, भोंदू बाबा आणि तांत्रिक यांच्या प्रभावामुळे अनेक कुटुंबांची दिशाभूल होत आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत आहे.स्त्री ही कुटुंबाची आधारस्तंभ आणि समाजाच्या प्रगतीची मुख्य शक्ती आहे. तिच्यावर होणारा अन्याय म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या विकासाचा अडथळा आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने अंधश्रद्धा आणि अज्ञान यांना ठामपणे नकार देणे आवश्यक आहे..शासन, न्यायव्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणा यांनी अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने आणि कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून समाजात स्पष्ट संदेश जाईल की स्त्रियांच्या सन्मानाशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत मिळणार नाही.त्याचबरोबर पालक आणि कुटुंबप्रमुख यांनी मुलांना लहानपणापासून वैज्ञानिक विचारसरणी, लिंग समानता आणि मानवी अधिकारांची जाणीव करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुलगा किंवा मुलगी कोणतीही समस्या आली तरी तिचे समाधान तर्क, संवाद आणि समजुतीने शोधले पाहिजे, अंधश्रद्धेच्या आधारावर नव्हे..Premium|Superstition and Education : उच्चशिक्षित की 'सु-अशिक्षित'? पदव्या असूनही लोक भोंदू बाबांच्या चरणी का झुकतात? .कॅप्टन खरात प्रकरण आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा देऊन जाते की शिक्षण, कायदे आणि विकास असूनही जर मनातील अंधार दूर झाला नाही, तर समाज खऱ्या अर्थाने प्रगत होऊ शकत नाही.म्हणून आज गरज आहे ती केवळ घटनांची चर्चा करण्याची नाही, तर ठोस सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची. प्रत्येक गावात, शहरात आणि कुटुंबात स्त्री सन्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि न्याय या मूल्यांची बीजे पेरली गेली, तरच भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना थांबतील.कॅप्टन खरात यांच्यावर झालेला छळ हा केवळ एका महिलेचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या विवेकबुद्धीची परीक्षा आहे. या परीक्षेत आपण नापास ठरलो, तर पुढील पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत. म्हणून अंधश्रद्धेच्या बेड्या तोडून विवेक, विज्ञान आणि समानतेच्या मार्गाने चालणे हाच खऱ्या अर्थाने प्रगतीचा आणि मानवी सभ्यतेचा एकमेव मार्ग आहे..आज प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने ठाम आवाजात सांगितले पाहिजे की स्त्री ही दोषी नाही, तर तिच्यावर होणारा अन्याय दोषी आहे. अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे हीच खरी देशभक्ती आणि सामाजिक कर्तव्य आहे. तेव्हाच सुरक्षित, सन्मान्य आणि प्रगत भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल आणि समाज खऱ्या अर्थाने मानवतावादी बनेल अशी आशा व्यक्त करणे आज अत्यंत आवश्यक आहे आणि काळाची ही मागणी आहे.