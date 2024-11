प्रीमियम आर्टिकल

Space Explained: तुम्हाला हे माहितीये का? प्रतिदिन हजारो उल्का कोसळल्यामुळे पृथ्वीचं वजन २० ते ४० टन वाढते

What Is Meteor Meaning In Marathi: आकाशात रात्रीच्या काळोख्या वेगाने जाणारी एखादी प्रखर प्रकाशाची रेषा कधीतरी आपल्याला दिसते. त्याला कुणी ‘तारा कोसळला’ असं म्हणतात. खरं तर तो तारा नसतो. तारा महाप्रचंड मोठा असतो.