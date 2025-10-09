Premium| Azam Khan's Next Move: तुरुंगातून सुटल्यानंतर आझम खान समाजवादी पक्षाला रामराम ठोकणार का?

शरत् प्रधानदोन वर्षांच्या कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आझम खान मोठा राजकीय निर्णय घेतील, अशी चर्चा उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात आहे. आझम खान समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावर नाराज आहेत. मात्र, ते बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्याशी हातमिळवणी करणार की चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्याबरोबर, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे समाजवादी पक्षाच्या मतपेढीवर काय परिणाम होतो, याकडे भाजपचे लक्ष असणार आहे. दोन वर्षांच्या कोठडीनंतर समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान तुरुंगाबाहेर आले आहेत. आझम खान रामपूर विधानसभा मतदारसंघातून १० वेळा निवडून आले आहेत. समाजवादी पक्षात आणि उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात त्यांचा मोठा दबदबा होता. आझम खान समाजवादी पक्षाचे सहसंस्थापक असून, पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव यांच्या साथीने त्यांनी पक्षाला राज्यामध्ये आकार दिला. .आता मुलायमसिंह यादव यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांच्याकडे पक्षाची सर्व सूत्रे आहेत. आझम खान तुरुंगात असताना, अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या समर्थकांकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे, आझम खान आता अखिलेश यादव यांच्यासोबत राहणार नाहीत, असे ठाम मत बहुतांश जण व्यक्त करतात. तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर आता आझम खान राजकीय भवितव्याविषयी काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आझम खान यांनी त्याविषयी काहीही भाष्य केलेले नाही. मात्र, राज्याच्या राजकीय वर्तुळामध्ये त्यांच्या संभाव्य निर्णयाविषयी अनेक तर्कवितर्क लढविण्यात येत आहेत..आझम खान कोणासोबत?आझम खान यांनी समाजवादी पक्षाबरोबर फारकत घेतली, तर ते कोणत्या पक्षाच्या साथीने पुढील वाटचाल करतात, ही गोष्ट उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. ते बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्याशी हातमिळवणी करतात की आझाद समाज पक्षाचे (कांशीराम) खासदार चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्यासोबत जातात, याविषयी मोठी चर्चा होत आहे. आझम खान यांच्या पत्नी तजीन यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला दिल्लीमध्ये मायावती यांची गुप्त भेट घेतल्याची चर्चा पसरली होती. मात्र, आझम खान किंवा त्यांचे गुरू मुलायमसिंह यादव यांचे मायावती यांच्याशी कधीही पटले नाही. त्यामुळे, आझम खान मायावती यांच्या पक्षाबरोबर जाणार का, या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरीतच राहते. .चंद्रशेखरांची साथ फायद्याचीआझम खान आता चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ यांच्याशी हातमिळवणी करतील, अशीही चर्चा आहे. आझाद यांच्या पक्षाची लोकप्रियता तुलनेने कमी आहे. मात्र, बहुजन समाज पक्षाचा प्रतिस्पर्धी म्हणून विशेषतः दलितांच्या प्रश्नांवरील संघर्षामध्ये हा पक्ष वेगाने पुढे येत आहे. बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम आपले आदर्श असल्याचे चंद्रशेखर सांगतात आणि त्यांनी काही दलित समाजामध्ये त्यांना मानणारा वर्ग निर्माण झाला आहे. विशेषतः गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत चंद्रशेखर नगीना मतदारसंघातून विजयी झाले. त्याआधी त्यांनी ‘भीम आर्मी’ या संघटनेच्या माध्यमातून कार्य करण्यास सुरुवात केली. आपण कांशीराम यांचे कट्टर समर्थक असल्याचा दावा ते करतात. त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागामध्ये काही प्रमाणात प्रभाव निर्माण केला आहे. .बहुजन समाज पक्ष आणि मायावती यांचा प्रभाव वेगाने ओसरत आहे. त्यामुळे, चंद्रशेखर यांच्या विस्ताराला बराच वाव निर्माण झाला आहे. योगायोगाची बाब म्हणजे, कांशीराम आणि मायावती यांनीही १९८०च्या दशकामध्ये याच भागातून प्रभाव वाढविण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळेच आझम खान यांनी मायावती यांच्याशी हातमिळवणी करतील, याविषयी साशंकता व्यक्त होत असताना चंद्रशेखर यांच्याबरोबरील त्यांची आघाडी अर्थपूर्ण ठरू शकते, असे मानले जाते. .मायावतींचा लहरी स्वभावआझम खान मायावती यांच्याबरोबर जाणार नाहीत, यामागे अनेक कारणे सांगण्यात येतात. त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे मायावती यांचा लहरी स्वभाव. त्यांचे वर्तन एखाद्या हुकूमशहासारखे आहे. परदेशात शिकून आलेल्या आणि स्वतंत्र विचार करणाऱ्या स्वतःच्या भाच्यालाही त्या सहन करू शकल्या नाहीत. त्यांचा भाचा आकाश आनंद याला त्यांनी सुरुवातीला पक्षामध्ये महत्त्वाचे पद दिले, मात्र अनेक वेळा त्याची पक्षातून हकालपट्टीही केली. त्यानंतर त्याला जाहीर माफीही मागावी लागली. वास्तवात, मायावती यांनी आकाश आनंदला त्यांचा वारसदार म्हणून जाहीर केले होते आणि पक्षाचा सरचिटणीसही केले होते. मात्र, त्याने सभेमध्ये भाजपवर टीका केल्यानंतर २४ तासांत त्याला पक्षातून काढून टाकले. .आकाश याच्याबरोबरच त्याचे सासरे आणि राज्यसभेतील माजी खासदार अशोक सिद्धार्थ यांनाही पक्षातून बडतर्फ केले होते. ते आकाश यांना बिघडवत असल्याचा आणि पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी प्रवृत्त करत असल्याचा आरोप मायावती यांनी केला होता. आकाश यांनी जाहीर माफी मागितल्यानंतर पुन्हा त्याला पक्षात घेतले होते आणि सरचिटणीस केले. मात्र, यावेळी जाहीरपणे मागितलेली माफी आकाश आणि अशोक सिद्धार्थ यांच्यासाठी जास्त मानहानीकारक होती. आझम खान स्वतंत्रपणे विचार करतात आणि त्यांचा अहंकारही मायावती यांच्यापेक्षा कमी नाही. त्यामुळे मायावती व आझम खान हे समीकरण तितके सोपे नाही. .समाजवादी मतपेढीवर लक्षमायावती यांची ताकद कमी होत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्या सत्ताधारी भाजपच्या हातातील बाहुले झाल्यासारखे दिसत असून, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयच्या चौकशीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर कायम आहे. त्यांनी प्रचंड बेहिशेबी संपत्ती आणि मालमत्ता जमविल्याचा आरोप असून, त्यातूनच सत्ताधारी व्यवस्थेकडून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवल्याची शक्यता आहे. मायावती कायम समाजवादी पक्ष किंवा काँग्रेसवर टीका करतात, मात्र भाजप त्यांच्या आरोपांच्या केंद्रस्थानी नसतो. त्यामुळे त्या कधीही भाजपविरोधी राजकीय आघाडीच्या सदस्य होत नाहीत, हेही दिसून आले आहे. या सर्व परिस्थितीमध्येही आझम खान यांनी बहुजन समाज पक्षाबरोबर हातमिळवणी केली, तर ती भाजपचीच खेळी असू शकते. .मायावती यांनी आझम खान यांना बरोबर घेतल्यास त्याचा फटका अखिलेश यादव यांना बसणार हे उघड असून, त्यामुळेच या समीकरणासाठी भाजपच्या नेतृत्वाकडून प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर अखिलेश यादव आणि समाजवादी पक्षाला धक्का बसेल, अशा गोष्टी भाजपकडून नियोजनबद्धपणे पसरवल्या जाऊ शकतात. मात्र, समाजवादी पक्षाकडे असणारी मुस्लिम मतपेढी कधीही आझम खान यांच्यावर अवलंबून नव्हती. बहुतांशपणे मुस्लिम मुलायमसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित होत होते. समाजवादी पक्षाच्या स्थापनेपासून आझम खान हा समाजवादी पक्षाचा मुस्लिम चेहरा होता, मात्र मुस्लिम मतांना पक्षाकडे आकर्षित करणारे ते नेतृत्व नव्हते. रामपूर जिल्हा आणि परिसरापुरता त्यांचा राजकीय प्रभाव मर्यादित राहिला आहे..दुसऱ्या बाजूला चंद्रशेखर त्यांच्या पक्षाचा प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नात असून, आझम खान यांच्यामुळे त्यांना फायदा होऊ शकतो. ही हातमिळवणी आझम खान यांच्या मुलासाठीही फायदेशीर ठरू शकते. आझम खान यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझम माजी आमदार असून, राज्य सरकारकडून कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर त्याचा फटका त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीलाही बसला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी चंद्रशेखर यांच्याबरोबरील आघाडी महत्त्वाची ठरू शकते..योगींकडून कारवाईचा बडगायोगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात आझम खान यांच्याविरोधात १११ फौजदारी प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. यात फसवणूक, तोडफोड, भूखंड बळकावणे, खासगी मालमत्तेमध्ये घुसखोरी, दमदाटी यांसारख्या गुन्ह्यांबरोबर पुस्तकांची चोरी, बकऱ्यांची चोरी, सायकलीची चोरी अशा प्रकारच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. त्यांच्या पत्नी आणि मुलालाही यातून सोडण्यात आलेले नाही. आझम खान यांना दोन वेळा तुरुंगात जावे लागले आहे. त्यांच्यावर एकामागून एक गुन्हे दाखल होत गेले आणि त्यांना तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आले. त्यातून सुटका करण्यासाठी त्यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली. एखाद्या प्रकरणामध्ये त्यांना जामीन मिळाला, तरी दुसऱ्या प्रकरणांमुळे त्यांची सुटका होत नव्हती. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयातून त्यांना दिलासा मिळाला. योगी आदित्यनाथ २०१७मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर यातील बहुतांश प्रकरणे दाखल करण्यात आली. यातही २०१९ या एका वर्षात ७० प्रकरणे दाखल करण्यात आली. .Premium| UPSC Civil Services Exam: सनदी सेवा परीक्षांमध्ये कोणते विषय घेऊन सर्वाधिक उमेदवार यशस्वी झालेत?.अखिलेश यांच्यावर नाराजीआझम खान तुरुंगात असताना, अखिलेश यादव त्यांना कधीही भेटायला गेले नाहीत. त्यामुळेच आझम खान त्यांच्यावर नाराज आहेत. त्याचबरोबर सुटका झाल्यानंतरही अखिलेश यांनी त्यांचे स्वागत केले नाही, ही गोष्टही आझम खान यांना खटकत आहे. मुलायमसिंह यादव असे कधीही वागले नसते, असे त्यांना वाटते. त्यांनी आपल्या या जुन्या मित्राचे जोरदार स्वागत केले असते, असेच आझम खान यांना वाटते. अखिलेश यादव यांना आझम खान यांच्याशी मतभेद असण्याची दोन कारणे आहेत. त्यातील पहिले कारण म्हणजे, सध्याचे सरकार विरोधी पक्षांना चिरडून टाकण्याच्या भूमिकेत असताना, त्यांचा सामना करण्याचे धैर्य अखिलेश यांच्याकडे नाही. तसेच, २०१२मध्ये अखिलेश मुख्यमंत्री होत असताना, आझम खान यांनी जाहीरपणे त्यांच्या नावाला विरोध केला होता. आझम खान मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी घेण्यासाठी इच्छुक होते. त्याचवेळी मुलायमसिंह यादव यांचे धाकटे बंधू शिवपाल यादवही मुख्यमंत्री पदासाठीचे प्रमुख दावेदार होते. मात्र, मुलायमसिंह यादव यांनी त्या दोघांचेही मन वळवले..Premium| Jane Goodall: जेन गुडाल यांच्या चिंपांझीवरील संशोधनाने मानवजातीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलला?.आझम खान काय निर्णय घेतात, हे येणारा काळच ठरवले. त्यांनी मायावती यांच्याबरोबर हातमिळवणी केली, तर अंतिमतः ते पराभूतच ठरतील. बहुजन समाज पक्ष ही संपत चाललेली संघटना आहे. आझम खान त्यांच्या आघाडीत सहभागी झाले, तर काही काळासाठी त्यांना पुनरुज्जीवन मिळेल. अशा निर्णयातून काही प्रमाणात भाजपलाही प्रोत्साहन मिळेल आणि भाजपला मानणाऱ्या माध्यमांमधून त्याविषयीची चित्रे रंगवली जाऊ शकतात. मात्र, समाजवादी पक्षाच्या मुस्लिम मतपेढीवर घाव घालण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही. आझम खान त्यांच्या समाजवादी विचारसरणीबरोबर कायम राहिले, तर तीच गोष्ट त्यांच्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.