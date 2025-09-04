Premium| Bachhu Kadu: माझं आयुष्य आई-बापूंच्या संस्कारांनी रुजलं, पण भावंडांच्या साथीनं ते खऱ्याआर्थाने फुललं

बच्चू कडूBacchuprahar41@gmail.comमाझ्या आयुष्यातल्या वाटचालीत जितकं श्रेय मला मिळालं, तितकंच किंबहुना त्याहून अधिक श्रेय माझ्या भावंडांना जातं. आई-बापूंचे संस्कार तर मुळाशी घट्ट रोवलेले; पण त्याचं बीज वाढून मोठं झाड व्हावं, असं झालं ते फक्त माझ्या पाच भावांच्या आणि पाच बहिणींच्या साथीने. खरं सांगतो, माझ्या भावंडांमुळेच मला समाजकारणात वेळ देता आला. त्यांनी घर सांभाळलं, जबाबदाऱ्या उचलल्या आणि मला चळवळीत उभं राहायला मोकळं ठेवलं.बच्चू. आमचं गाव, आमचं कुटुंब, आमचं घर या सगळ्यांनी माझ्या आयुष्याला जी शिदोरी दिली ती आजही माझ्या श्वासात रेंगाळते. खरं सांगतो, माझ्या आयुष्यातल्या वाटचालीत जितकं श्रेय मला मिळालं, तितकंच - किंबहुना त्याहून अधिक श्रेय माझ्या भावंडांना जातं.आई-बापूंचे संस्कार तर मुळाशी घट्ट रोवलेले; पण त्याचं बीज वाढून मोठं झाड व्हावं, असं झालं ते फक्त माझ्या पाच भावांच्या आणि पाच बहिणींच्या साथीने.विजय दादा... शेतकरी संघटनेचा आधारस्तंभ. आमच्या घरातला थोरला भाऊ, विजय दादा. बी. एस्सी. ॲग्रिकल्चरचं शिक्षण पूर्ण करून त्याच्यासमोर नोकरीच्या ढिगभर संधी उभ्या होत्या. पण त्याने सरळ जाहीर केलं - ‘जय जवान, जय किसान... हेच खरं ब्रीद! मी शेतकऱ्यांसाठीच काम करणार.’ आई म्हणायची, दादा फारच नीटनेटका. त्या काळी प्रेस कुठे होत्या? तो गडव्यात कोळसा तापवून कपडे इस्त्री करायचा आणि सभेत उभा राहिला, की लोक थक्क! विषयांचा सखोल अभ्यास, ओघवती वाणी आणि अढळ आत्मविश्वास..शरद जोशी, विजय जावंधिया, चंद्रकांत वानखेडे, मधुकर खडसे, विजय विल्हेकर यांसारख्या दिग्गजांसोबत त्याने खांद्याला खांदा लावून काम केलं. यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्याचं काम दादा आजन्म करत राहिला.अशोक दादा... भावुक अंत:करणाचा शेतकरी. दुसऱ्या नंबरचा आमचा अशोक दादा. अभ्यासाची गोडी त्याला कमीच होती; पण व्यावहारिक शहाणपण जबरदस्त. आईच्या सावलीत राहून त्याने शेती, व्यवहार, लोकसंग्रह सगळं टिपून घेतलं. आज तो आदर्श शेतकरी आहे. त्याचं एक वैशिष्ट्य मला कधी विसरता येत नाही - भावुक स्वभाव. मी अन्नत्याग आंदोलन करत होतो, तेव्हा दादा भेटायला आला. डोळ्यात पाणी आणि फक्त एवढंच बोलला, ‘काय रे राजा बच्चू, पोटाशी खेळतोयस का?’... आणि परत निघून गेला. भावाच्या डोळ्यातली ती काळजी मला शब्दांच्या पलीकडचं बळ देऊन गेली.बाळू दादा... गावकऱ्यांचा भाऊ. तिसरा बाळासाहेब, म्हणजेच आमचा बाळू दादा. आईच्या अधिक सहवासात राहिल्यामुळे त्याच्या स्वभावात एक वेगळीच मायेची ओल आहे. शेती, जनावरं, गाई-गुरं ही त्याची खरी आवड. पण खरं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा दानशूर स्वभाव. आमच्या घरातून गावातल्या अनेक पोटांना रोजच्या जेवणाचा डबा गेला, ते फक्त बाळू दादामुळे. मंदिरातला पुजारी असो, नव्याने आलेलं कुठलं कुटुंब असो की एखादा मनोरुग्ण - त्याच्या पोटासाठी आमच्या घरचं दार नेहमी उघडं. गावात कोणाला अडचण आली, की बाळू दादा धावून जातो. आजही प्रत्येक आंदोलनात तो पहिल्या रांगेत उभा असतो..छोटू दादा... हरहुन्नरी धडपड्या. चौथ्या क्रमांकाचा छोटू दादा. खरं सांगतो, त्याला न जमेल असं कामच नव्हतं!बापूंच्या आवडी - बैल, घोडे, शंकरपट - सगळ्या छोटू दादाने अगदी उत्साहाने जपल्या. आमच्या घरात पहिली गाडी आली - स्वराज मजदा. पहिला ट्रॅक्टर आला, मजदा ट्रॅक्टर. हे सगळं छोटू दादाचं कष्ट आणि धडपडीमुळेच. त्याची कामसू वृत्ती पाहून मी आजही थक्क होतो. जनावरांच्या स्पर्धांमध्ये त्याचे गाई, बैल नेहमी बक्षिसं मिळवायचे. आळस त्याला माहीतच नाही.भैय्यासाहेब... कुशल सरपंच. माझ्यापूर्वीचा भाऊ - भैय्या, आज बेलोरा गावाचा सरपंच. लहानपणापासून त्याला चित्रकलेचं विलक्षण आकर्षण. कल्पना करूनही तो असं सुंदर चित्र काढायचा, की पाहणारा थक्क व्हायचा. स्वभावात एकच गोष्ट कायम, सगळं नीटनेटकं असलं पाहिजे. अजूनही त्याची हीच वृत्ती. आज तो गावचा सरपंच आणि संस्थेचा सचिव. दोन्ही जबाबदाऱ्या कसोशीने सांभाळतो. समाजसेवा, वृक्षारोपण, लोकांसाठी धावून जाणं - त्याचा हात कायम उघडाच. आमच्या प्रत्येक आंदोलनात तो खंबीरपणे पाठीशी उभा राहिला..आमच्या बहिणी... घराची खरी शान. भाऊंइतकीच माझ्या पाच बहिणींची साथही अमूल्य आहे. आक्का (रेखाताई शेळके)... आईचे सारे गुण वारसा हक्काने मिळालेले. शिवणकाम, विणकाम यात रमणारी; पण शेतीतही आजपर्यंत तितक्याच जोमाने काम करते. गरजूंची मदत करणं तिच्या स्वभावात आहेच.रजनीताई (रजनीताई तायडे)... चक्रधर स्वामींची भक्त. स्वभावाने प्रेमळ आणि संवेदनशील. बालपणी दूध गडव्याने पिणं तिची गमतीशीर आठवण! अध्यात्मात तिने जगण्याचं समाधान शोधलं.सरोजनीताई (डॉ. सरोजनी हरणे)... खरं सांगतो, या बहिणीची जिद्द जबरदस्त. आम्हा भावंडांसाठी कॉलेजला जाण्यापूर्वी भाकरी थापून ठेवायची आणि स्वतः शिकून डॉक्टर झाली. २१ वर्षं ग्रामीण रुग्णालयात सेवा दिली. समाजकार्यात नेहमी धडाडीने उभी राहिली.माधवी (माधवी वडस्कर)... माझ्यापाठोपाठची. आम्ही कॉलेजमध्ये सोबत शिकलो. आंदोलनं, निवडणुका - सगळ्याची ती साक्षीदार. माझी खरी पाठराखण करणारी. कधी भांडण झालं तर ती माझ्याऐवजी पुढे सरसावायची! अजूनही तिचा तोच मैत्रभाव कायम आहे.शीतल... सगळ्यात धाकटी. अभ्यासात हुशार, टपोऱ्या डोळ्यांची, निर्भीड बोलणारी. पण नशिबाने अल्पवयातच आजाराने आम्हाला सोडून गेली. शीतलच्या जाण्याने आईचं मन विदीर्ण झालं आणि मला मात्र रुग्ण सेवेकडे वळवलं..Premium| Hridaynath Mangeshkar: कर्ज फेडण्यासाठी तीन चित्रपट; ह्रदयनाथ मंगेशकरांनी सांगितली आठवण .खरं सांगतो, माझ्या या भावंडांमुळेच मला समाजकारणात वेळ देता आला. त्यांनी घर सांभाळलं, जबाबदाऱ्या उचलल्या आणि मला चळवळीत उभं राहायला मोकळं ठेवलं. कोण किती शिकलेलं, किती यशस्वी, हे मोजमाप कधीच झालं नाही. मोजमाप झालं ते फक्त हृदयाच्या उदारतेचं. गरीब-दीनदुबळ्याला मदत करणं, गरज पडली तर पदरमोड करणं - हा वारसा आम्हा सर्व भावंडांचा. त्या काळातली साधी, कष्टाळू; पण समाधानाने भरलेली ग्रामीण जीवनशैली आमचं घडणं ठरली आणि म्हणूनच, आज मी संघटनेत कार्यकर्त्यांचं एक कुटुंब उभारू शकलो, व्यापक पातळीवर बंधुभाव जपवू शकलो... आयुष्यात मी जे काही उभारलं, ते या भावंडांचे प्रेम, आधार आणि सहकार्याशिवाय अशक्यच होतं. ‘आमच्या घराचं खरं सामर्थ्य - माझी भावंडं!’आणखी बऱ्याच गोष्टीचा उलगडा व्हायचा राहून गेला. पुन्हा भेटूया, पुढच्या शनिवारी याच सदरामध्ये.(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून माजी मंत्री आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 