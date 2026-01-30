प्रीमियम आर्टिकल
Premium|Bacchu Kadu Election: हरूनही जिंकलो! बच्चू कडूंच्या आंदोलनात्मक निवडणुकीचा इतिहास
Amravati politics: २००४ साली अमरावती लोकसभा निवडणूक ही केवळ राजकीय लढत नव्हती, तर व्यवस्थेविरोधातील एक लोकआंदोलन ठरली. कोणतेही मोठे आर्थिक पाठबळ, जाहिरातबाजी किंवा राजकीय वरदहस्त नसताना बच्चू कडू यांनी ही निवडणूक लढवली.
साधनं नव्हती. यंत्रणा नव्हती. पैसा नव्हता; पण एक गोष्ट होती ती म्हणजे, कार्यकर्त्यांचा विश्वास! पदाधिकाऱ्यांची निष्ठा आणि प्रहार युवाशक्ती संघटनेच्या शुभचिंतकांची ताकद! सर्वानुमते ठरलं, लोकसभा २००४ ची निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवायची आणि तीसुद्धा आंदोलन म्हणून! जिंकण्यासाठी नाही; तर व्यवस्था हलवण्यासाठी लढायची!