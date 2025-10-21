Premium| Bacchu Kadu Story: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी बच्चू कडूंचा संघर्ष

बच्चू कडूBacchuprahar41@gmail.com‘घरपोच सातबारा’ अशी घोषणा युती सरकारने केली होती; पण ती फक्त कागदावरच राहिली. मी पंचायत समिती सभापती म्हणून थेट बाळासाहेब ठाकरे यांना पत्र लिहिलं. ‘साहेब, शेतकऱ्याचा चुकारा २४ तासांत मिळावा आणि त्याच्या पैशावर एकही कपात होऊ नये.’ त्या पत्रावरून राज्यभर चर्चा झाली. लोक म्हणू लागले ‘बच्चू बोलत नाही, थेट लढतो!’ आणि मग आली ती ‘शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पहिली हाक!’त्या काळात पंचायत समितीचं दालन म्हणजे मोठ्या लोकांचं घर. साधा माणूस तिकडे पाय ठेवेल ही कल्पनाच लोकांच्या मनात नव्हती. बाहेर बसलेला कारकून वरून खाली बघायचा आणि आतल्या दालनात जाण्याचा अधिकार फक्त निवडक लोकांनाच होता. पण मी सभापती झालो आणि छोटू भाऊ देशमुख उपसभापती झाले तेव्हाच आम्ही पहिल्याच दिवशी ठरवलं, ‘ही केबिन आता सर्वांसाठी खुली राहील!’ शेतकरी असो, कार्यकर्ता असो किंवा एखादा गरजवंत सामान्य नागरिक, जो कोणी या दालनात यायचा त्याला तिथे आपलेपणाची जाणीव व्हायची. सभापतीच्या केबिनमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकासाठी चहा-पाण्याची साधी; पण मनापासून व्यवस्था असायची. लोक म्हणायचे, ‘सभापतींच्या दालनात गेलं, की आपल्याला आपलं माणूस भेटतं.’.एक फोन, जो संपूर्ण तालुक्याचं संपर्क केंद्र बनला...त्या काळात मोबाईल नव्हते. पंचायत समितीच्या टेबलावर एकच ‘३२१८’ क्रमांंकाचा फोन होता. तोच आमच्या तालुक्यातील कार्यकर्त्यांचा गरजवंतांचा संपर्क केंद्र होता! मेटांगे काका तिथे कर्मचारी म्हणून होते. कोणाची अडचण, कोणाचा निरोप, कोणाला बोलवायचं... सगळं त्या फोनवरूनच व्हायचं. माझ्या बेलोरा या गावी दुसरा फोन होता. त्याचा नंबर ‘४१०७’ होता. दिवस असो वा रात्र, तो फोन सतत वाजत असायचा आणि जो कोणी तो फोन उचलायचे ते आश्वासक उत्तर देऊन पुढील संपर्क करायचे. माझी आई, बंधू नेहमी म्हणायचो, ‘भिऊ नका, आपण आहोत!’ हा तर गावागावच्या लोकांना तोंडपाठ होता.आजही माझा मोबाईल क्रमांक महाराष्ट्रातील सर्व लोकांना सहज मिळतो. गरजवंतांना तो ‘संवादाचा नंबर’ वाटून, आशेचा आधार वाटतो. आजही सामान्यातला सामान्य माणूस हा माझ्यासोबत फोनवर सहज सगळ्या गोष्टी सांगतो, हे मी माझं भाग्य समजतो..सातबारा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळत्या काळात आम्ही सर्व सदस्य पंचायत समितीचे दौरे करत होतो. शाळा, शेती, रस्ते, पाणी सर्व क्षेत्रांत विकासाचं काम सुरू होतं; पण सर्वात जास्त मनाला स्पर्श करायची ती शेतकऱ्यांची व्यथा. त्या वेळी सातबारा उतारा मिळवणं म्हणजे पर्वत हलवण्यासारखं होतं. पटवारी, कोतवाल यांच्या दारात महिनाभर चकरा माराव्या लागत. ‘घरपोच सातबारा’ अशी घोषणा युती सरकारने केली होती; पण ती फक्त कागदावरच राहिली.मी पंचायत समिती सभापती म्हणून थेट बाळासाहेब ठाकरे यांना पत्र लिहिलं, ‘साहेब, शेतकरी हैराण झालाय. घोषणांनी पोट भरत नाही!’ त्याच काळात फवारणी पंपाची योजना पंचायत समितीच्या कृषी विभागाअंतर्गत सुरू होती; पण एका पंपासाठी बारा ते तेरा कागदपत्रं लागायची! मग आम्ही ठरवलं, ज्याच्या नावावर सातबारा आहे त्यालाच थेट पंप! ...आणि हे पंप आम्ही पंचायत समितीत न देता थेट गावातील गणेश मंडळासमोर ठेवले.शासन पहिल्यांदाच गावात उतरलं. तो उपक्रम इतका लोकप्रिय झाला, की कागदपत्रांची साखळी कायमची थांबली..कापूसखरेदीचा गोंधळ आणि चुकाऱ्याचा प्रश्नत्या काळात शासनाकडून फेडरेशनमार्फत कापसाची खरेदी होत होती. शेतकरी आपापल्या बैलगाड्या घेऊन खरेदी केंद्रावर यायचा; पण कापूस तोलायला कधी कधी आठ दिवस लागायचे. बैलजोडी मुक्कामी, माणसं मुक्कामी आणि खर्च मात्र शेतकऱ्याच्याच माथी. त्यावर कापसाचा चुकारा मिळायला सहा महिने! शिवाय ‘इंदिरा विकास पत्र’ (बाँड) या नावाखाली दहा टक्के कपात. मी बाळासाहेबांना पत्र लिहिलं, ‘साहेब, शेतकऱ्याचा चुकारा २४ तासांत मिळावा आणि त्याच्या पैशावर एकही कपात होऊ नये.’ त्या पत्रावरून राज्यभर चर्चा झाली. लोक म्हणू लागले ‘बच्चू बोलत नाही, थेट लढतो!’ आणि मग आली ती ‘शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पहिली हाक!’१९९७-९८ नोव्हेंबर-डिसेंबरचा काळ होता. उतरणीचा पाऊस एवढा झपाटून आला, की सगळं पीक नष्ट झालं. कापूस, सोयाबीन, ज्वारीच्या उभ्या कणसावर कोंब फुटलं, संत्र काहीच उरलं नाही. शेतकरी कर्जात बुडाला. सोसायट्या वसुलीला लागल्या. वीजबिलं थकीत, कनेक्शन तोडलं जात होतं... सक्तीने वीजबिल वसूल केलं जात होतं.सर्वप्रथम मी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी बाळासाहेबांना पत्रातून केली - ‘साहेब, आज शेतकरी संपलाय. या सिमेंटच्या जंगलात बसलेले मंत्री त्याचं दु:ख समजणार नाहीत. आज त्याला आश्वासन नको, त्याला कर्जमाफी हवी आहे! जसं शिवाजी महाराज रयतेसाठी धावले, तसं आपण शेतकऱ्यांसाठी धावा!’ त्या पत्राने राज्यभर खळबळ उडाली. पत्रकारांनी तो मुद्दा बनवला आणि मला थेट ‘मातोश्री’वर बोलावण्यात आलं. तेव्हा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी सर आणि अमरावती जिल्ह्याचे शिवसेना संपर्कप्रमुख रवींद्र मिर्लेकर होते. त्यांच्यासमोर मी माझं मत मांडलं. बाळासाहेब शांतपणे ऐकून म्हणाले, ‘बच्चू, तुझं मन शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, हीच खरी ताकद आहे.’ त्याच दिवसानंतर मी ठरवलं, माझं राजकारण म्हणजे शेतकऱ्यांची बाजू घेणं, शेतकरी कष्टकऱ्यांसाठी लढणं!.कर्जमाफीपासून ज्वारी आंदोलनापर्यंत...त्या काळात आम्ही शासकीय दराने ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू करावे यासाठी मोठं आंदोलन केलं. पोलिस कार्यवाही झाली; पण आम्ही मागे हटलो नाही. अधिक आक्रमकपणे लढा दिला आणि शेवटी आंदोलन यशस्वी झालं. त्या आंदोलनामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा झाला. शासकीय ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू झालं आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून थकवा गेला. तेव्हा लोक म्हणू लागले, ‘बच्चू म्हणजे लढणारा चेहरा!’ त्या दिवसानंतर माझं नाव जिल्हाभर शेतकऱ्यांचा आवाज म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. त्याचे काही दुष्परिणामही आम्ही कार्यकर्त्यांनी भोगले..Premium| Bacchu Kadu: महाराष्ट्रातील पहिली काँग्रेस-शिवसेना युती चांदूर बाजारमध्ये कशी झाली?.कबड्डीपटूपासून सभापतीपर्यंतचा प्रवासकबड्डी खेळ माझ्या रक्तात होता. सभापती असतानाही मैदान माझ्या मनात होतं. तालुक्यात पंचायत समितीच्या क्रीडा विभागाअंतर्गत कबड्डी, खो-खो, धावण्याच्या स्पर्धा व्हायच्या. मी स्वतः सभापती म्हणून नाही; तर एक खेळाडू म्हणून त्या ठिकाणी जात असे. मुलांना प्रोत्साहन द्यायचो. बैलगाडीतून टीम जायच्या. शिक्षक स्वतः मुलांना घेऊन जायचे. त्या क्रीडा स्पर्धांमधील उत्साह आजही आमच्या अंगात आहे.लोकांचा विश्वास, माझं खरं पारितोषिकत्या काळात आम्हाला लोकांचं प्रेम आणि विश्वास मिळाला. लोक म्हणायचे, ‘बच्चू, आमचा सभापती आहे!’ सभापतीच्या काळात आम्ही खूप आंदोलनं-मोर्चे-निदर्शनं केली. माझ्याही विरोधात त्यावेळी खूप आंदोलनं झाली. कालांतराने ज्या लोकांनी माझ्या विरोधात आंदोलनं केली तेच पुढे माझे सहकारी बनले. माझ्या आयुष्यात अनेक पदं आली; पण पंचायत समितीचं सभापतीपद माझ्या मनात कायम कोरलं गेलं आहे. त्या काळात मी केवळ पदावर नव्हतो; तर लोकांच्या हृदयात होतो.माझ्या राजकीय आयुष्यातील पुढचा भाग, ‘आंदोलनातून उभा राहिलेला एक कार्यकर्ता!’ वाचा पुढच्या शनिवारी...(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष असून, माजी मंत्री आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 