Premium|Bachchu Kadu tractor protest: शेतकऱ्यांसाठी बच्चू कडूंनी दिलेला लढा यशस्वी झाला, बँकेने ट्रॅक्टर परत दिले

बँकेने त्या काळात ५८ ट्रॅक्टर आणि एक जीप थकबाकीदारांकडून जप्त केली होती. आता शेकडो ट्रॅक्टरचा लिलाव होणार होता. शेतकरी हवालदिल झाले होते. कुणी न्याय दिला नाही... कोणत्याच राजकीय पक्षांनी न्यायाचा पवित्रा घेतला नाही. हतबल झालेले शेतकरी ‘प्रहार’कडे आले. ‘प्रहार’स्टाइल आंदोलन झालं आणि आणि इतिहास घडला. बँकेने ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांना परत दिले.तकऱ्याचा आवाज दाबता येत नाही; कारण तो मातीतून येतो!’२००२चा तो काळ! आम्ही पंचायत समितीचा सभापती म्हणून शेतकरी शेतमजुरांसाठी मोठमोठे आंदोलन केलेला काळ होता. रोज कुणी ना कुणी शेतकरी दालनात आपली व्यथा सांगायला यायचा; पण त्या दिवशी आलेले शेतकरीबांधव निराशेने थरथरत होते.‘‘भाऊ, आमचे ट्रॅक्टर बँकेने ओढून नेलेत... आता ते लिलावाला ठेवले आहेत!’’ ते म्हणाले, ‘‘कर्ज घेतलं शेतीसाठी; पण पाऊस नाही, पीक नाही... आम्ही शासकीय खरेदी केंद्रावर कापूस मोजला; पण अजून सरकारकडून पैसे मिळाले नाहीत... आता आम्ही काय करू?’’ त्यांचे शब्द मनात खोल गेले. कारण मला ठाऊक होतं, हा विषय फक्त कर्जाचा नव्हता; तर शेतकऱ्याच्या सन्मानाचा होता..अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने त्या काळात ५८ ट्रॅक्टर आणि एक जीप थकबाकीदारांकडून जप्त केली होती. ट्रॅक्टर मालक शेतकरी यांनी संविधानिक मार्गाने पाठपुरावा केला. कोर्टात केससुद्धा दाखल केल्या; परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल हा शेतकऱ्यांच्या विरोधात लागला. त्यामुळे आता शेकडो ट्रॅक्टरचा लिलाव होणार होता, हे निश्चित होते. त्यातच बँकेने २५ फेब्रुवारीला या सर्वांचा लिलाव करण्याची तारीख जाहीर केली होती. ते शेतकरी हवालदिल झाले होते. ट्रॅक्टर मालक शेतकरी सर्व खासदार-आमदारांकडे गेले; परंतु लोकप्रतिनिधींनी त्यांना सांगितले, की आपण उच्च न्यायालयात हरलो असल्यामुळे आम्ही या प्रकरणात काही करू शकत नाही, म्हणून सरळ हात वर केले. कुणी दार ठोठावलं नाही, कुणी न्याय दिला नाही... कोणत्याच राजकीय पक्षांनी न्यायाचा पवित्रा घेतला नाही. शेतकरी थकले आणि हतबल झाले. शेवटी ते आमच्या ‘प्रहार’कडे आले. आम्ही सगळं प्रकरण समजून घेतलं आणि ठरवलं ‘हे शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर परत मिळालेच पाहिजेत.’.ट्रॅक्टर योजनेमागचा माणूस : नरेशचंद्र ठाकरेआज या प्रसंगाचा उल्लेख करताना, त्या ट्रॅक्टरच्या कहाणीचं मूळ थोडं मागे जाऊन पाहावं लागेल... १९९४-९५ चा काळ होता. तेव्हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून नरेशचंद्र ठाकरे, उपाध्यक्ष म्हणून अजय पाटील टवलारकर आणि व्यवस्थापक म्हणून ई. डी. मोहोड काम पाहत होते. नरेशचंद्र ठाकरे हे स्वतः शेतकरी पुत्र. त्यांना वाटायचं, ‘शेती आधुनिक व्हायला हवी, शेतकऱ्याला यंत्र हवं.’ त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत अनुदानावर ट्रॅक्टर वितरित करण्याबाबतची योजना होती; मात्र त्या वेळी जिल्हा परिषदेकडून टार्गेट पूर्ण झालं नाही तेव्हा तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष स्व. राजेंद्र इंगोले यांच्यासोबत तथा प्रशासनासोबत चर्चा करून ‘जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत ट्रॅक्टर वाटप योजना’ सुरू केली. पहिल्याच टप्प्यात ५० ट्रॅक्टर वाटले गेले आणि योजना लोकप्रिय झाली. राज्यस्तरावर ठाकरे यांनी पाठपुरावा केला, त्या वेळी हर्षवर्धन देशमुख हे कृषिमंत्री होते. इतर जिल्ह्यांचं टार्गेट अमरावतीकडे वळवलं. त्यामुळे २१० ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांना मिळाले! त्या योजनेने हजारो शेतकऱ्यांना नवा आत्मविश्वास दिला; पण काळ बदलला... काही वर्षांत अनेक शेतकरी कर्जात गेले. त्याच ट्रॅक्टरचा लिलाव बघायला लागल्यावर, माझंमन हेलावलं. .मनात आलं ‘ही योजना ज्या माणसाने सुरू केली, त्याचा हेतू शेतकरी उभा राहावा हा होता, तो उद्ध्वस्त व्हावा हा नव्हता!’ तर दुसरीकडे शेतकरी पण वाचला पाहिजे... तो हतबल होता कामा नये. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहणं हे आमचं कर्तव्य होतं. त्या वेळी नुकताच ‘प्रहार’चा जन्म झाला होता. लोक म्हणायचे, ‘आपण उच्च न्यायालयात जरी हरलो असलो तरी, बच्चू कडू काहीही करू शकतो!’ मी बँकेचे व्यवस्थापक दीपक लव्हाळे, अध्यक्ष रा. म. विधळे, जिल्हाधिकारी मनीषा वर्मा आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली; पण काही निष्पन्न झालं नाही... आणि मग आली १३ मार्चची तारीख, बँकेच्या लिलावाचा दिवस! त्या दिवशी सकाळपासूनच अमरावती शहर गजबजलं होतं. बँकेच्या गेटसमोर पोलिस फौजफाटा आणि हजारोंचा जमाव. तीन ते चार हजार लोकांचा ‘प्रहार’चा मोर्चा होता. तेव्हा काही कार्यकर्त्यांनी सुतळी बॉम्ब आणले. बँकेच्या मागून आत शिरले आणि धडाम-धडाम! संपूर्ण परिसर हादरला. पोलिस मागे धावले आणि आम्ही बँकेत घुसलो! झटापटीत माझ्या डोक्यावर लाठी बसली, हाताला जखम झाली. मी रक्ताळलेला असतानाच ओरडलो, ‘उद्योजक बुडाले तरी सरकार कर्ज माफ करतं, मग शेतकऱ्याचा गुन्हा काय?’ .Bacchu Kadu: आत्महत्या करण्यापेक्षा एखाद्या आमदाराला कापून टाक; बुलढाण्यात बच्चू कडू यांचा संताप.बँकेचे अधिकारी घाबरले. मीटिंग बसली. शेतकऱ्यांनी आपली कहाणी सांगितली. मी म्हणालो, ‘‘शेतकरी हा या देशाचा पोशिंदा आहे. त्याला शिक्षा नाही, आधार द्या!’’ बाहेर एक बातमी गेली, की बच्चू कडूला अटक झाली म्हणून बाहेर चक्का जाम सुरू झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ठप्प झाला होता. तेव्हा पोलिस अधिकारी धोत्रे आणि कार्तिक ओक यांनी हस्तक्षेप केला. माझ्या अवस्थेत त्यांनी मला बाहेर आणून दाखवलं, की ‘बच्चू कडूंना अटक नाही.’ तेव्हा कुठे संतप्त शेतकरी व कार्यकर्ते थोडे शांत झाले. जसजसा वेळ जात होता तसतशी परिस्थिती स्फोटक होत चालली होती. जिल्हाधिकारी मनीषा वर्मा यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. बँकेच्या व्यवस्थापनाला सांगितलं, ‘ही परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, काहीतरी तडजोड करा.’ आणि तिथून इतिहास घडला. बँकेने ठरवलं, की जप्त केलेले ट्रॅक्टर फक्त एक हजार नाममात्र शुल्कावर शेतकऱ्यांना परत दिले जातील!आम्ही तिथेच कार्यकर्त्यांकडून एक हजाराची वर्गणी गोळा केली. रामदास मेटांगे यांचा ट्रॅक्टर प्रातिनिधिक स्वरूपात सोडवून घेतला. त्या क्षणी लोक जल्लोषात ओरडले ‘जय प्रहार! जय शेतकरी!’ नंतर सर्व ५८ ट्रॅक्टर आणि जीप परत मिळाली. त्या दिवशी अमरावतीच्या रस्त्यावर शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचं हसू पाहून मन तृप्त झालं. त्या क्षणी मला आठवलं, नरेशचंद्र ठाकरे यांनी ज्या हेतूने शेती आधुनिक करण्याची योजना सुरू केली, ती आज पुन्हा आपल्या आंदोलनामुळे सजीव झाली. त्यांनी वाटलेले ट्रॅक्टर हे आज पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांच्या अंगणात परत आले! त्यांच्या ध्येयाचं आणि आमच्या लढाईचं एकत्रित फळ म्हणजे ‘शेतकऱ्याचा सन्मान परत मिळवणं!’ .Premium| Bacchu Kadu Story: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी बच्चू कडूंचा संघर्ष.शेतकरी माझा धर्म, लोकसेवा माझं कर्मत्या आंदोलनानंतर मला जाणवलं, की लोकशाहीत निवडून आलेला प्रतिनिधी हा फक्त पदासाठी नसतो; तर न्यायासाठी असतो. त्याच काळात सहकाराचं महत्त्व लक्षात आलं आणि आम्ही तिथूनच सहकार क्षेत्रात पाय टाकण्यास सुरुवात केली. २००२ मध्ये ज्या बँकेच्या विरोधात आंदोलन केलं, अपघाताने का होईना; पण मी आज त्याच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा अध्यक्ष झालो. त्याच दिवसापासून ठरवलं, ग्रामपंचायतपासून विधानसभेपर्यंत प्रत्येक लढाई लोकांसाठीच लढायची! त्या दिवशी बँकेसमोर फुटलेले सुतळी बॉम्ब फक्त आवाज नव्हते, ते शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचे धडाम होते! या आंदोलनामध्ये सुनील राऊत, बंडू मामा बोबडे, हेमंत तडस, कैथवास, राजू वैध, राजाभाऊ पाटील, स्व. भास्कर सायंदे, मंगेश देशमुख, संजय देशमुख, संजय तट्टे, रवी पाटील, प्रशांत देवताळे, सुदेश नाकाडे, स्व. किशोर इंगळे, ऋषिकांत श्रीवास, छोटू भाऊ कडू, सतीश इंगोले यांसह अनेक महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. आजही जेव्हा मी तो प्रसंग आठवतो तेव्हा मनात एकच विचार येतो, 'पद मोठं नाही... पण त्या पदावरून लोकांचं आयुष्य बदलणं हाच खरा लोकाभिमान आहे.'(लेखक प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्षअसून माजी मंत्री आहेत.) 