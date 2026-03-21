Premium|Melghat Sangharsh Mahapadyatra : मेळघाट संघर्ष महापदयात्रा; आदिवासींच्या न्यायासाठीचा एल्गार

बच्चू कडू - Bacchuprahar41@gmail.comमेळघाटाचा प्रश्न केवळ विकासाचा नाही; तर तो न्यायाचा आहे. अनेक वर्षे या भागातील लोकांनी संयमाने शासनाकडे मागण्या केल्या; पण प्रश्न सुटले नाहीत. आमची 'मेळघाट संघर्ष महापदयात्रा' केवळ आंदोलन नव्हतं; तर ती मेळघाटातील आदिवासी समुदाय, तेथील शेतकरी बांधवांच्या वेदनेचा आवाज होती.अमरावती जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगेत विसावलेला मेळघाट हा महाराष्ट्राच्या नकाशावर असलेला प्रदेश असला तरी प्रत्यक्षात तो अनेक दशकांपासून शासन-प्रशासनाच्या दुर्लक्षतेचा बळी ठरलेला भाग आहे. इथल्या आदिवासी बांधवांच्या जीवनात आजही पाणी, आरोग्य, रस्ते, वीज, शिक्षण आणि रोजगार अशा मूलभूत सुविधांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते. अनेक शासन बदलले, मंत्री बदलले, विविध योजना जाहीर झाल्या; पण मेळघाटातील वास्तव फारसे बदलले नाही.मेळघाटाचा प्रश्न केवळ विकासाचा नाही; तर तो न्यायाचा आहे. अनेक वर्षे या भागातील लोकांनी संयमाने शासनाकडे मागण्या केल्या. निवेदने दिली, आंदोलन केले, अधिकाऱ्यांची भेट घेतली; पण या सर्व प्रयत्नांनंतरही प्रश्न सुटले नाहीत. आदिवासींची वेदना, त्यांच्यावर होणारा अन्याय, न मिळणारी मूलभूत सुविधा आम्हाला स्वस्थ बसू देत नव्हती. म्हणूनच 'शेतकरी कर्जमुक्ती आठवण व मेळघाट संघर्ष महापदयात्रा' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ही यात्रा केवळ आंदोलन नव्हतं; तर ती मेळघाटातील आदिवासी समुदाय, तेथील शेतकरी बांधवांच्या वेदनेचा आवाज होती. शासनाला दिलेला हा स्पष्ट इशारा होता, की आता मेळघाटातील लोक गप्प बसणार नाहीत..विकासाच्या घोषणा आणि मेळघाटातील अंधारमेळघाटात अडीचशे किलोमीटर पायी चालताना आम्हाला विकासाच्या दाव्यामागचे भकास वास्तव जवळून पाहायला मिळाले. अनेक गावांमध्ये या विकसित महाराष्ट्रात आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना किलोमीटरच्या अंतरावर जावे लागते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत तर ही समस्या अधिक तीव्र होते. अनेक ठिकाणी रस्ते नसल्यामुळे आजारी माणसाला खाटेवर किंवा खांद्यावर उचलून नेण्याची वेळ येते. काही गावांमध्ये तर रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नाही, त्यामुळे अनेक वेळा रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत.आरोग्य केंद्रे कागदावर आहेत. डॉक्टरच्या नियुक्त्या आहेत; पण त्यांची उपस्थितीच नाही. गरजेची औषधे उपलब्ध नाहीत. अनेक ठिकाणी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याची सोय नसल्यामुळे तेथे नियमित सेवा उपलब्ध होत नाही. गर्भवती महिलांना प्रसूतीसाठी ३० ते ४० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. मेळघाटात बाल-माता मृत्यूचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही ठिकाणी रस्ता नसल्यामुळे बैलगाडी किंवा कपडाची झोळी करून रुग्णाला रुग्णालयात नेले जाते. हे सर्व पाहिल्यावर आम्हाला एक प्रश्न सतत पडत होता - मेळघाट महाराष्ट्रात आहे की एखाद्या विस्मृतीत गेलेल्या प्रदेशात?.बोरूगव्हाणची घटना : अन्यायाची जिवंत कहाणीमहापदयात्रेदरम्यान आम्हाला अनेक दुःखद घटना नुसत्या ऐकायला-बघायला मिळाल्या नाहीत, तर अनुभवायलासुद्धा मिळाल्या... पण बोरूगव्हाण गावातील घटना मनाला खोलवर भिडणारी होती. गावातील राजेश अखंडे या तरुण शेतकऱ्याने काही महिन्यांपूर्वी मोठ्या आशेने नवीन ट्रॅक्टर घेतला होता. शेती सुधारावी, कुटुंब उभे राहावे, हे त्याचे स्वप्न होते; पण मेळघाटातील खराब आणि खड्डेमय रस्त्यांनी त्याचे स्वप्न अक्षरशः चिरडले. शेतीकडे जात असताना रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे ट्रॅक्टरला अपघात झाला. त्यात राजेश अखंडे यांचा जागीच मृत्यू झाला. एका कुटुंबाचा आधार एका क्षणात निघून गेला; पण दुर्दैव इथेच थांबले नाही. अपघातानंतर पोलिस घटनास्थळी आले, पंचनामा झाला आणि ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला. नंतर कुटुंबीयांकडून ट्रॅक्टर परत मिळण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.आधीच संकटात असलेल्या कुटुंबाने कर्ज काढून पैसे दिले; पण तरीही अनेक महिने ट्रॅक्टर परत मिळाला नाही. हा केवळ अन्याय नव्हता. हा प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा कळस होता.अन्यायग्रस्त आईचा हंबरडाआमची महापदयात्रा जेव्हा बोरूगव्हाण गावात पोहोचली तेव्हा राजेश अखंडे यांच्या आईने आम्हाला संपूर्ण घटना सांगितली. त्या आईचे शब्द आजही मनाला अस्वस्थ करतात... ‘माझा मुलगा गेला; पण आमचा ट्रॅक्टर तरी परत मिळवा.’ त्या क्षणी आम्हाला जाणवले, की ही यात्रा केवळ भाषणांसाठी नाही. आदिवासी समाजाच्या मनातील भीती घालवण्यासाठी आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्यासाठी हा संघर्ष आहे. म्हणूनच आम्ही त्या सभेत स्पष्ट इशारा दिला - 'अखंडे कुटुंबाचा ट्रॅक्टर आणि ५० हजार रुपये तत्काळ परत द्या, अन्यथा चिखलदरा पोलिस ठाण्यावर हजारोंचामोर्चा काढू.'इशाऱ्याचा परिणामआमच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली. चार महिन्यांपासून न्यायासाठी भटकणाऱ्या कुटुंबाला अखेर न्याय मिळाला. अखंडे कुटुंबाला त्यांचा ट्रॅक्टर परत देण्यात आला आणि घेतलेली ५० हजार रुपयांची रक्कमही परत करण्यात आली. त्या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर दिसलेला दिलासा आम्हाला खूप काही सांगून गेला. जनतेचा आवाज बुलंद झाला, की मनातील भीती निघून जाते... अन्याय टिकत नाही..चिखलदऱ्यात विराट सभा१ मार्चपासून सुरू झालेली आमची महापदयात्रा अनेक दुर्गम गावांमधून पुढे सरकत अखेर ९ मार्चला चिखलदऱ्यात पोहोचली. या यात्रेत हजारो अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधव स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले. गावोगावी लोकांनी आमचे स्वागत केले आणि आपल्या समस्या मांडल्या. चिखलदऱ्यातील विराट सभा म्हणजे मेळघाटाच्या संघर्षाचा निर्णायक टप्पा होता. 'मेळघाटातील आदिवासी समाजाला न्याय मिळाल्याशिवाय हा संघर्ष थांबणार नाही.'मंत्र्यांची सभा आणि सरकारची भूमिकाआंदोलनाची तीव्रता पाहून अखेर सरकारला दखल घ्यावी लागली. उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर चिखलदऱ्यात आले. त्यांनी मेळघाटातील पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आंदोलनाची दखल घेतली आणि स्पष्ट सांगितले -'बच्चू कडूंच्या शेतकरी कर्जमुक्ती आंदोलनामुळेच सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला.'.महापदयात्रेमुळे झालेले ठोस परिणाममहापदयात्रेमुळे अनेक प्रश्न मार्गी लागले... आदिवासी, गवळी व बलाई समाजावरील अत्याचारांना वाचा फोडली. पिपलिया गावातील शेतकरी लालमन हिरामण कासदेकर यांच्या शेतातील सोलर पॅनेल वन विभागाच्या हत्तीने नुकसानग्रस्त केले होते. त्यांना वन विभागाकडून आर्थिक मदत मिळाली. शासकीय मदतीचा प्रस्ताव आणि तत्काळ सोलर पॅनेलची दुरुस्ती झाली. आवागड व बिबा आरोग्य केंद्रांसाठी वन विभागाची परवानगी प्रक्रिया जलद करण्यात आली. जिल्हा परिषदेअंतर्गत हातपंप दुरुस्तीची रखडलेली टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्षात दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात झाली. चिखलदरा पंचायत समितीला तांत्रिक नवीन कोरेकरकरीत वाहन उपलब्ध झाले. चुरनी येथील ३० खाटांचे आरोग्य केंद्र ५० खाटांच्या रुग्णालयात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. अस्तित्वात असलेले ३० खाटांचे रुग्णालय हे महिला व बालकल्याण रुग्णालय म्हणून प्रस्ताव सादर करण्यात आला. २२ गावांना पाणीपुरवठा सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. नवीन मंजूर मोबाईल टॉवर उभारण्याचे आदेश व जुन्या टॉवरची दुरुस्ती करून कार्यान्वित करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली. मनरेगा कामगारांना बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरसुद्धा ज्या २२ गावांमध्ये वीजपुरवठा झाला नाही त्यांच्या वीजजोडणीचा कार्यक्रम सरकारला जाहीर करावा लागला. वनपट्टे वितरणासाठी समन्वय बैठकीतून प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. काटकुंभ येथे नवीन बँक शाखेचा प्रस्ताव देण्यात आला.परतवाडा येथून महामंडळाची लालपरी चिखलदराच्या विविध भागांत अनेक अडथळे दूर करत प Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.