Premium|Bajaj Pune Grand Tour : ही शर्यत अर्थकारण बदलेल

सुनंदन लेलेजानेवारीचा चौथा आठवडा भारतीय खेळप्रेमींसाठी खास ठरणार आहे. भारतात क्रिकेटबरोबर फुटबॉल, बॅडमिंटन, टेनिस, ॲथलेटिक्स, टेबल टेनिस आणि अगदी गोल्फच्या खेळाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा भरवल्या जातात. जगभरातील खेळाडू येऊन त्यात सहभागी होतात; पण भारतात सायकल चालवणारे भरपूर लोक असताना सायकलिंगची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा कधीच भरवली गेली नव्हती. १९ जानेवारी ते २३ जानेवारीदरम्यान पुणे परिसरात बजाज पुणे ग्रँड टूरचे आयोजन केले आहे. तसे बघायला गेले तर या स्पर्धेचे खरे यजमान महाराष्ट्र सरकार आहे. प्रत्यक्षात ही स्पर्धा भरवण्यात महाराष्ट्र सरकारने हातभार लावला असला तरी पुणे जिल्हा प्रशासनाने सर्वांत मोठी कामगिरी केली आहे. एक वर्षापूर्वी या सायकल स्पर्धेचे स्वप्न प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडले होते, ज्यात पुणे जिल्ह्याचे आयुक्त जितेंद्र डुडी यांनी प्रमुख भूमिका निभावली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कल्पना आवडली आणि त्यांनी संपूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. आता बजाज पुणे ग्रँड टूर तोंडावर आली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी साधलेला संवाद....तुमचे आणि सायकलचे नाते काय आहे? मुख्यमंत्री : सायकलचे नाते अगदी बालपणीचे आहे. मध्यमवर्गातून आलेल्या कोणत्याच मुला-मुलीला सायकल सहज मिळालेली नाही. सायकल मिळणे हे आपण थोडे मोठे झाल्याचे लक्षण समजले जायचे. शाळेला सायकलने जाणे चालू केले ते अगदी कॉलेजपर्यंत सायकलच होती. तो काळ असा होता, की विमानांच्या कसरतीचे एअर शो व्हायचे, ज्याचे मोठे आकर्षण होते. मला आठवते, की आम्ही विमाने जी फॉर्मेशन करून दाखवायची तीच आम्ही मित्र मिळून सायकलवर करून दाखवायचो. खूप मजा यायची. फिरायला जाणे, सहलीला जाणे सगळे सगळे सायकलनेच करायचो. मी माझा भाऊ आणि चुलत बहीण यांच्यात मिळून एक पुरुषाने वापरायची सायकल आणि दांडा नसलेली महिलांची सायकल होती. मग मी आणि माझ्या भावात जेन्टस् सायकल कोण वापरणार यावरून दंगा व्हायचा. मजा यायची. नंतरच्या काळात स्कूटर, मोटरसायकल आली. सायकलचा वापर मजेपेक्षा तंदुरुस्तीचा भाग झाला; पण एक सांगतो, की सायकलशी जुळलेले नाते कधीच परके झाले नाही.बजाज पुणे ग्रँड टूरच्या निमित्ताने जवळपास ४५० किलोमीटरचे रस्ते एकदम चकाचक झाले आहेत. चांगल्या रस्त्यांचा आनंद गावकरी घेणार आहेत. पर्यटक, शेतकरी आणि उद्योजक या मोहिमेत असल्याने या सगळ्याचा सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर होईल, असे वाटते का?.अर्थकारणाबद्दल मी सांगेनच, पण त्याअगोदर एक भाग असतो महत्त्वाचा तो म्हणजे स्वतःला आव्हान देण्याचा. मला वाटते प्रशासनाने, सरकारी यंत्रणेने ते आव्हान दिले आणि पेलून दाखवले. लक्षात घ्या, नेहमीच्या पद्धतीने ४३७ किलोमीटरचे रस्ते चकाचक नवीन तयार करायला अडीच-तीन वर्षांचा कालावधी लागतो तेच आम्ही मिळून १०० दिवसांत करून दाखवले आहे. चांगला भाग असा, की रस्त्यांची गुणवत्ता एकदम उच्च आहे, अगदी आंतरराष्ट्रीयस्तराची आहे. लक्षात घ्या, बजाज पुणे ग्रँड टूर चार दिवसात संपेल. नंतर हेच रस्ते लोकांचे जीवन सुखकर करणार आहेत. पर्यटनाला चालना देणार आहेत. पुणे शहर मला वाटते, की सप्लाय चेनचे मुख्य स्थान आहे. हे रस्ते पुणे जिल्ह्याची पुढची वाटचाल ठरवायला मार्गदर्शक ठरणार आहेत.सासवड- पुरंदर- मुळशी- सिंहगड असा भाग आहे, की जो नितांत सुंदर आहे. पर्यटनाचा भाग विचार करता हे भाग चांगल्या रस्त्यांनी जोडले गेल्याने मोठा फरक पडेल, याची मला खात्री आहे. या भागातील शेतकरी कष्टकरी आणि होतकरू आहेत. शेतमाल या भागातून परदेशात पाठवला जातो, त्याच्यासाठी मोठा उपयोगी ठरणार आहे. म्हणून मला वाटते, की बजाज पुणे ग्रँड टूरची शर्यत महाराष्ट्राचे अर्थकारण बदलेल. सर्वात कायमस्वरूपी बदल असा होतोय की शासकीय यंत्रणेला आपण नवीन आव्हान स्वीकारून ते विक्रमी वेळेत पूर्ण करू शकतो, याचा आत्मविश्वास आला आहे, ज्याचा दूरगामी चांगला परिणाम होणार आहे.महाराष्ट्राला निसर्ग, संस्कृतीचा समृद्ध वारसा आहे, संतांचा विचारांची पावनभूमी आहे आणि शिवरायांच्या पाऊलखुणा किल्ल्यांच्या रूपात आहेत. शर्यतीच्या निमित्ताने जगापर्यंत पोहोचवण्याची सुवर्णसंधी आहे, असे वाटते?. ही शर्यत म्हणजे १००% सुवर्णसंधी आहे. बजाज पुणे ग्रँड टूरसारखी शर्यत ही माझ्या विचारांनी खेळापुरती मर्यादित नाहीये. अशा शर्यतीचा चांगला परिणाम जनमानसावर पर्यटनावर, उद्योगावर होत असतो. तुम्ही बघा की जगात जिथे जिथे पर्यटनाच्या आकर्षणाच्या जागा तयार झाल्या आहेत तिथे काहीतरी कमाल खासियत आहे. ती खासियत जर तारखांच्या वेळापत्रकात बांधलेली असेल तर त्याचा आस्वाद घ्यायला जगभरातून पर्यटक येतातच.मी सर्वप्रथम माधवराव गाडगीळांच्या स्मृतीला वंदन करतो, ज्यांनी पश्चिम घाटाचे महत्त्व पटवून दिले म्हणून आपण त्याचे संवर्धन करायला पावले उचलली. मला खात्री आहे, की कोणाला डोळे बांधून विमानातून आणले आणि नंतर इथल्या निसर्गाचे दर्शन घडवले तर हा निसर्ग भारतातील आहे, विश्वास बसणार नाही. आपल्या सह्याद्रीचे पश्चिम घाटाचे सौंदर्य जगातील कोणत्याही स्थळापेक्षा कमी नाहीये. याच भागात पाण्याचे साठे आहेत. तळी आहेत ज्याचे पाणी निळेशार आहे. हिरवागार निसर्ग आहे, डोंगरदऱ्या तर अफलातून आहेत. ज्या गोष्टी जगापर्यंत आपण शेकडो कोटी रुपयांची जाहिरात करून पोहोचवू शकणार नाही, तेच आपण या टूरने करणार आहोत. लक्षात घ्या, ४० देशांमध्ये बजाज पुणे ग्रँड टूरचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. जगात जिथे अशा प्रकारच्या सायकल टूर केल्या जातात तिथे सायकलपटू तर रांग लावून येतातच; पण त्याचा आस्वाद घ्यायला पर्यटकही येतात. सायकलचे चाक फिरेल तशी पर्यटनाला चालना मिळेलच. पहिल्या बजाज पुणे ग्रँड टूरपेक्षा दुसऱ्या वर्षीची अजून मोठी होईल आणि नंतर त्याचे स्वरूप भव्य होत जाईल.शासन- प्रशासन मिळून एक मोठे शिवधनुष्य बजाज पुणे ग्रँड टूरच्या रूपाने उचलले आहे. नागरिकांकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत?.ही सायकल टूर शासनाची नाही आणि प्रशासनाची नाही. ही ग्रँड टूर नागरिकांची आहे. नागरिकांनी यात आनंद सोहळा म्हणून सहभागी व्हावे. सायकल पर्यावरणासाठी, तंदुरुस्तीसाठ 