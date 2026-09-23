Premium|Balasaheb Thackeray : बाळासाहेबांच्या ज्वलंत रेषांचा वारसा; चार दशकांच्या व्यंगचित्र कारकिर्दीचा मागोवा

राजीव जाधव - sakal.avtaran@gmail.comआपल्या कुंचल्याने राजकीय पटलावर सडेतोड फटकारे मारणारे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे एक अद्भुत व्यंगचित्रकार होते. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘डिंपल प्रकाशन’ आणि ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार प्रभाकर वाईरकर यांनी संकलित केलेले ‘ज्वलंत रेषा’ हे पुस्तक म्हणजे त्यांच्या अनन्यसाधारण ‘ठाकरी शैली’चा आणि कलात्मक वारशाचा एक देखणा पट आहे. हे पुस्तक नक्कीच नव्या पिढीसाठी मार्गदर्शक आणि रसिकांसाठी पर्वणी ठरेल. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे एक वादळी व्यक्तिमत्त्व! परंतु, राजकारणासोबतच ते एक अव्वल दर्जाचे व्यंगचित्रकारही होते, याची कदाचित आजच्या ‘जेन-झी’ पिढीला पुरेशी कल्पना नसेल. व्यंगचित्रकलेच्या क्षेत्रात त्यांनी केलेले कार्य अत्यंत अतुलनीय आणि अद्वितीय असेच आहे. महाराष्ट्राने या देशाला अनेक अलौकिक रत्ने दिली, त्यात बाळासाहेबांसारखा उत्तुंग व्यंगचित्रकारही दिला, ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे. याची जाणीव आजच्या नव्या पिढीलाही व्हायलाच हवी..बाळासाहेबांची व्यंगचित्रकार म्हणून कारकीर्द १९४५ ते १९८६ अशी सुमारे चाळीस वर्षांची होती. या काळात त्यांनी ‘फ्री-प्रेस जर्नल’ या इंग्रजी वृत्तपत्रापासून सुरुवात करून ‘मराठा’, ‘नवयुग’, ‘नवशक्ती’ आणि ‘आवाज’सारख्या विविध नियतकालिके व दिवाळी अंकांतून, तसेच १९६० पासून ‘मार्मिक’मधून व्यंगचित्रांचा अक्षरशः वर्षाव केला. तरुण वयात त्यांचा कामाचा आवाका आणि झपाटा अफाट होता. मात्र, खेदाची गोष्ट म्हणजे २०११ पर्यंत त्यांच्या व्यंगचित्रांचे एकही चांगले संकलन उपलब्ध नव्हते. १९८२-८४ च्या दरम्यान ‘कुंचला आणि पलिते’ या नावाने एक छोटेखानी पुस्तक प्रकाशित झाले खरे; पण सर्व दृष्टीने ते अत्यंत किरकोळ स्वरूपाचे होते; पण त्यानंतर २०१२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः संकलित केलेले ‘फटकारे’ हे सुमारे २०० पानांचे एक सुंदर आणि सज्जड संकलन रसिकांसाठी अत्यंत अल्पदरात उपलब्ध करून दिले. बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रांचा आणखी एखादा संग्रह होऊ शकेल इतका अफाट ऐवज त्यांनी मागे ठेवला आहे, याची जाणीव माझ्यासारख्या महाराष्ट्रातील असंख्य रसिकांना आधीपासूनच होती.२०२६ हे बाळासाहेबांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. या खास प्रसंगाचे औचित्य साधून ‘डिंपल प्रकाशन’ने प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार प्रभाकर वाईरकर यांनी संपादित केलेले ‘ज्वलंत रेषा’ हे व्यंगचित्रांचे एक उत्कृष्ट संकलन रसिकांच्या भेटीस आणले आहे. व्यंगचित्रकार म्हणून बाळासाहेबांच्या वैशिष्ट्यांची आणि शैलीची उत्तम प्रचीती देणारे हे संकलन अत्यंत देखणे ठरले आहे... कारण वाईरकर हे स्वतः जागतिक कीर्तीचे ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार आहेत. शिवाय त्यांना बाळासाहेबांचा तब्बल सहा वर्षे घनिष्ठ सहवास लाभला होता. वाईरकर यांनी अत्यंत चोखंदळपणे चित्रांची निवड करून हे संकलन केले आहे, याची प्रचीती हे पुस्तक चाळताना पावलोपावली येते..Premium|Kalijphool Book : संवेदनशील लेखनाचा भावस्पर्श; ‘काळीजफूल’ प्रत्येक वाचकाला आपलंसं करतं.‘ज्वलंत रेषा’ या पुस्तकाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात समाविष्ट असलेला दस्तुरखुद्द बाळासाहेबांचा ‘मी व्यंगचित्रकार कसा झालो?’ हा लेख, स्वतः प्रभाकर वाईरकर यांचे दोन प्रदीर्घ लेख आणि बाळासाहेबांची रेखाटलेली चित्रे! जगाने आपल्याला ‘व्यंगचित्रकार’ म्हणून ओळखावे ही त्यांची आस शेवटपर्यंत कशी जिवंत होती, याचे दर्शन घडवणारे त्यांनी अखेरच्या काळात थरथरत्या हातांनी काढलेले एक दुर्मिळ रेखाटनही या पुस्तकात आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे संग्राह्य मूल्य कैक पटींनी वाढले आहे. शिवाय, पुस्तकात अनेक राजकीय नेत्यांची देखणी अर्कचित्रे समाविष्ट असून, बाळासाहेबांनी ‘फ्री-प्रेस जर्नल’ या इंग्रजी दैनिकासाठी रेखाटलेली सुमारे ५० अत्यंत दुर्मिळ व खोचक व्यंगचित्रेही त्यात पाहायला मिळतात. तरुण पिढीसमोर बाळासाहेबांचा कार्यकाळ हुबेहूब जिवंत करणारे सुरेश लोटलीकर, प्रदीप म्हापसेकर आणि आलोक निरंतर यांसारख्या अनेक मान्यवर ज्येष्ठ व्यंगचित्रकारांचे सविस्तर लेख हे या पुस्तकाचे आणखी एक मुख्य आकर्षण आहे.बाळासाहेब हे डेव्हिड लो या महान व्यंगचित्रकाराच्या शैलीचे भारतातील एकमेव वारसदार मानले जातात. हे जरी खरे असले, तरी त्यांच्यावर ब्रिटिश व्यंगचित्रकार हेन्री बॅनबेरी आणि श्रेष्ठ चित्रकार दीनानाथ दलाल यांच्या शैलीचाही प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. मात्र, या तिघांचेही गुणविशेष आत्मसात करत बाळासाहेबांनी आपली एक स्वतंत्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ‘ठाकरी शैली’ विकसित केली, यात शंका नाही. त्यांची ही शैली अत्यंत अनन्यसाधारण असून ती जगभरात इतरत्र कोठेही पाहायला मिळत नाही. चित्रातील रेखाटनाची पद्धत, ‘बोल्ड स्ट्रोक्स’चा अप्रतिम कलात्मक वापर आणि मोकळी जागा (व्हाईट स्पेस) सोडण्याची त्यांची कल्पकता हे गुण खास त्यांचे स्वतःचेच होते. त्यांची व्यंगचित्रे पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे, एखाद्या राजकीय घटनेवर चित्र रेखाटताना त्यातील मध्यवर्ती व्यक्तीचे चित्रण ते ‘लार्जर दॅन लाईफ’ (भव्यदिव्य) स्वरूपात करत. अर्कचित्रातील ती व्यक्ती पाहणाऱ्यांचे लक्ष क्षणात खिळवून ठेवते, कारण तिची हुबेहूब आणि शैलीदार अर्कचित्रे रेखाटण्यात त्यांचा हातखंडा होता. व्यंगचित्र रेखाटताना त्यांच्यातील चित्रकार कमालीचा सतर्क असे. त्यांनी ब्रशने मारलेले फटकारे हे अत्यंत देखणे, प्रवाही आणि दमदार असत (पांढरा रंग वापरण्याची वेळ त्यांच्यावर क्वचितच येत असे). त्यांच्या चित्रांमध्ये संबंधित व्यक्तीचे अर्कचित्र प्रथम नजर वेधून घेते आणि त्यानंतर इतर तपशील समोर येतात.उत्तम कल्पना भव्य स्वरूपात आणि योग्य कोनातून रेखाटणे हा बाळासाहेबांचा आवडता छंद होता. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही पार्श्वभूमीची किंवा नेपथ्याची आवश्यकता भासत नसे. हे काम अत्यंत अवघड असूनही, त्यावर खास मराठमोळ्या शब्दांतील खोचक शीर्षक देण्याची त्यांची शैली म्हणजे दुग्धशर्करा योगच! त्यांनी रेखाटलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांच्या अर्कचित्रांचे एक स्वतंत्र संकलन सहज होऊ शकते. ‘अर्कचित्र कसे काढावे?’ याचा ते एक वस्तुपाठच होते. हुबेहूब अर्कचित्र रेखाटण्यात त्यांचा हातखंडा होता..त्या काळात भारतीय राजकारणात विविध राज्यांतून येणारे नेते त्यांच्या प्रादेशिक पोशाखामुळे अगदी वेगळे आणि उठून दिसत. बाळासाहेब त्यांच्या चेहऱ्याची ठेवण, केसांची व टोप्यांची शैली आणि धोतराचे व सोग्याचे विविध प्रकार या सर्व वैशिष्ट्यांची बारकाईने दखल घेऊन त्यांचा आपल्या चित्रांमध्ये अतिशय शैलीदार वापर करत. यशवंतराव चव्हाणांची गांधी टोपी, धोतर व जाकीट; पंडित नेहरूंची शेरवानी, टक्कल आणि पुढे आलेला खालचा ओठ; मोरारजी देसाईंचे टोकदार नाक व मोठे कान; व्ही. के. कृष्ण मेनन यांची शरीरयष्टी, कुरळे केस व लुंगीचा कल्पक वापर; लालबहादूर शास्त्रींची सुबक व ठेंगणी मूर्ती आणि एम. एस. कन्नमवार व बाबू जगजीवनराम यांचा राकट चेहरा... ही सर्व अर्कचित्रे मूळ पुस्तकातूनच पाहून त्यांचा आनंद घेतला पाहिजे, इतकी ती लोभसवाणी आणि देखणी झाली आहेत.आजकालच्या व्यंगचित्रकारांमध्ये पूर्वीसारखी सहज गंमत आणि वैशिष्ट्य फारसे दिसून येत नाही. म्हणूनच, जुन्या व नवोदित रसिकांनी तसेच नवोदित व्यंगचित्रकारांनी अभ्यासासाठी बाळासाहेबांचे प्रत्येक अर्कचित्र आवर्जून अभ्यासले पाहिजे.या पुस्तकाच्या उत्तम निर्मितीबद्दल ‘डिंपल प्रकाशन’चे मनःपूर्वक आभार मानले पाहिजेत. उत्कृष्ट कागद, देखणी छपाई, आकर्षक मुखपृष्ठ आणि ‘हार्ड बाउंड’ बाइंडिंग यांपैकी कशातही त्यांनी कोणतीही तडजोड किंवा कसूर केलेली नाही.प्रत्येक रसिकाने आणि व्यंगचित्रकाराने ‘ज्वलंत रेषा’ हे पुस्तक आपल्या संग्रही ठेवून आपले ग्रंथालय समृद्ध करावे आणि आपली अभिरुची अधिक संपन्न करावी, असेच हे उत्कृष्ट संकलन आहे.१९६३ मध्ये बाळासाहेबांचे गुरू आणि महान व्यंगचित्रकार डेव्हिड लो यांचे निधन झाले. तेव्हा बाळासाहेबांनी ‘मार्मिक’मध्ये त्यांना श्रद्धांजली वाहणारा एक अत्यंत मौल्यवान व प्रदीर्घ लेख लिहिला होता. ज्वलंत रेषा पुस्तकाच्या पुढील आवृत्तीत त्या लेखाचा समावेश होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे वाटते. नवोदित व्यंगचित्रकारांनातो लेख एक नवा दृष्टिकोन आणि प्रेरणा देणारा ठरेल, असे मनापासून वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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