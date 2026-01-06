Premium|Bangladesh elections: बांगलादेशात आव्हान मुक्त निवडणुकीचे

Elections Amid Turmoil: Bangladesh’s Democratic Testकल्याणी शंकर, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकबांगलादेशामध्ये होणारी निवडणूक मुक्त आणि निष्पक्ष होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. कोणत्याही दबावाखाली ही निवडणूक होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीनंतर हिंसाचार होणार नाही, याची दक्षता युनूस सरकारने घेण्याची गरज आहे. शांततापूर्ण निवडणूक अर्थव्यवस्था सुधारण्यास नक्कीच मदत करणार आहे.अस्थिर बांगलादेशऑगस्ट २०२४ : ऑगस्ट २०२४ मध्ये मोठ्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण झालीअंतरिम सरकार आणि सुधारणा : बंडानंतर अंतरिम सरकारने देशाची व्यवस्था पूर्ववत आणण्यात आणि आर्थिक संस्थांना सावरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, तसेच निवडणुका आणि सुधारणांसाठी मार्ग मोकळा केला..भारतविरोधी भावना आणि हिंसाचार : सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान, भारतविरोधी वक्तव्ये वाढली. डिसेंबर २०२५ मध्ये इन्कलाब मंचाच्या एका नेत्याच्या मृत्यूनंतर जमावाने वृत्तसंस्था आणि सांस्कृतिक संस्थांवर हल्ले केले, जाळपोळ केली आणि एका हिंदू तरुणाची जमावाने मारहाण करून हत्या केली.कट्टरपंथी गटांचा वाढता प्रभाव : ‘इन्कलाब मंच’सारख्या कट्टरपंथी गटांनी विद्यार्थी आंदोलनात भाग घेतला आणि सरकारविरोधी कारवायांमध्ये ते सक्रिय असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे धार्मिक आणि राजकीय तणाव वाढला आहे.सुरक्षा आणि गुन्हेगारी : चितगावच्या डोंगराळ भागात हिंसाचार आणि गुन्हेगारी कारवाया सुरू असून, या भागांत प्रवास करताना काळजी घ्यावी, अशा सूचना विविध देशांनी जारी केल्या आहेत. अस्थिरता कायम : बांगलादेश सध्या राजकीय बदलांच्या उंबरठ्यावर आहे. अंतर्गत संघर्ष, धार्मिक तणाव आणि प्रादेशिक मुद्द्यांमुळे अस्थैर्य आहे..गेल्या वर्षी शेख हसीना यांच्याविरोधात झालेल्या बंडानंतर बांगलादेश राजकीय संकटातून जात आहे. गेल्या वर्षभरात सातत्याने तेथे तणाव आणि हिंसाचार घडला असून, या परिस्थितीमुळे प्रादेशिक तणाव निर्माण झाला आहे.१८ ते २० डिसेंबर २०२५ दरम्यान ‘इन्किलाब मंचा’चे प्रवक्ते उस्मान हादी यांच्या हत्येनंतर बांगलादेशात दंगली, जाळपोळ आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. हादी यांना १२ डिसेंबर रोजी गोळी मारण्यात आली होती आणि १८ डिसेंबर रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. गेल्या वर्षभरात भारताला हसीना प्रशासनाखालील कमकुवत सुरक्षा सहकार्यामुळे आव्हानांचा सामना करावा लागला. ही अस्थिरता ऐतिहासिक भारतविरोधी भावनांशी जोडलेली होती.बांगलादेशातील अलीकडील राजकीय अस्थिरतेचे प्रादेशिक परिणाम गंभीर आहेत. त्यामुळे भारत, चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते आणि प्रादेशिक सुरक्षा व आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजनैतिक संबंध निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहेत. बांगलादेशाने नवी दिल्ली आणि आगरतळा येथील आपल्या दूतावासांमध्ये व्हिसा व वाणिज्य सेवा स्थगित केल्या आहेत. भारतानेही बांगलादेशातील चितगाव कार्यालयात व्हिसा सेवा स्थगित केल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात भारत आणि बांगलादेशाने परस्परांच्या राजदूतांना बोलावून परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली..Premium|Bangladesh violence 2025 : अस्थिर बांगलादेश भारतासाठी धोक्याची घंटा; सीमा सुरक्षा आणि गुंतवणुकीवर काय होणार परिणाम?.हिंसाचाराचा धोकाबांगलादेशातील अस्थिरतेबद्दल भारताच्या चिंतेमुळे चीन आणि पाकिस्तानसोबत संघर्षाची भीती वाढली आहे. यामुळे बेकायदा स्थलांतर आणि सांप्रदायिक हिंसाचाराचा धोका वाढणार आहे. द्विपक्षीय राजनैतिक चर्चा आणि इतर आघाड्यांवरही गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, इस्लामी कट्टरपंथीयांचा वाढता प्रभाव आणि सरकारचे अस्थिरता नियंत्रित करण्यातील अपयश यामुळे नागरी स्थैर्याबद्दल चिंता वाढत आहे. निवडणुकीनंतरच्या काळात आवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली होती. ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या इस्लामी गटांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते. तरुण पिढीने १९७१ च्या ऐतिहासिक कथानकापेक्षा वेगळा असा एक ‘स्वतंत्र राष्ट्रवाद’ विकसित केल्याचा दावा केला आहे. दीपू चंद्र दास यांच्यावर ईश्वरनिंदेचा ठपका ठेवून त्यांची हत्या करण्यात आली असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यामुळे भारतविरोधी भावना तीव्र झाल्या आहेत. यामुळे प्रादेशिक स्थैर्य आणि राजनैतिक संबंध अधिक नाजूक झाले आहेत. याबद्दल सर्व जागरूक नागरिक आणि विश्लेषकांनी चिंता व्यक्त करावी. ‘द डेली स्टार’ आणि ‘प्रोथोम आलो’ यांसारख्या माध्यम संस्थांवर जमावाने हल्ले केले आहेत. ही माध्यमे भारताच्या बाजूने वार्तांकन करीत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत माध्यमांची संवेदनशीलता आणि नागरिकांचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन याचीची चर्चा सुरू झाली आहे..सरकारवर ठपका बांगलादेशमधील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते अंतरिम सरकारवर अस्थिरतेला तोंड देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल टीका करत आहेत. दरम्यान, बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) मोठी सभा घेणार असून, झिया कुटुंबातील तारिक रहमान यांचे स्वागत केले जाणार आहे. या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात तो पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार असण्याची अपेक्षा आहे. अनेक बांगलादेशी भारताला वाढत चाललेल्या पाठिंब्याबद्दल चिंता व्यक्त करीत आहेत. हसीना यांच्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीबद्दलही विविध मतप्रदर्शन व्यक्त केले जात आहे. हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतल्यानंतर आणि भारताने त्यांना परत पाठवण्यास नकार दिल्यानंतर ही बाब अधिक तीव्र झाली आहे. हादी यांच्या हत्येनंतर तरुण राजकीय नेत्यांनी अधिकाधिक भडक भारतविरोधी विधाने करायला सुरुवात केली आहे. हादी यांच्या हत्येतील मुख्य संशयित अवामी लीगशी संबंधित आहे, तो भारतात पळून गेला असल्याचे म्हटले जात असून, त्यामुळे भारतविरोधी भावना वाढल्या आहेत. एकूणच, बांगलादेशातील सुरू असलेली अस्थिरता शेजारील देशांशी संघर्ष निर्माण करणारी ठरली आहे. एका हिंदू गटाने भारतीय राजनैतिक कार्यालयाबाहेर केलेल्या आंदोलनानंतर भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांमध्ये गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. अवामी लीगविना झालेल्या निवडणुकांमुळे ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या इस्लामी गटांना प्राधान्य मिळाले होते. आता यंदाच्या निवडणुकीत काही वेगळे चित्र दिसण्याची शक्यता आहे..Premium|India Bangladesh relations : बांगलादेशातील आगीच्या झळा.भारतविरोधी भावनाहसीना यांच्या हालचालींमुळे आणि भारताने त्यांच्या आश्रयाच्या हाताळणीमुळे बांगलादेशातील खोलवर रुजलेली भारतविरोधी भावना अधिक तीव्र झाली आहे. दीपू चंद्र दास यांच्या हत्येच्या परिणामामुळे भारतविरोधी भावना तीव्र झाल्या आहेत. काहींनी अस्थिरतेसाठी माजी आवामी लीग सरकारला जबाबदार धरले आहे. भारताला कमकुवत सुरक्षा सहकार्यामुळे आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अस्थिरता, बेकायदा स्थलांतर आणि कट्टरतावादाबद्दल चिंता वाढली आहे. हादी यांच्या हत्येनंतर प्रसिद्ध अहवालांनुसार, तरुण नेते भारतविरोधी भावना दर्शवणारी भडक विधाने करीत आहेत. ‘नव्या बांगलादेशात अशा हिंसाचाराला जागा नाही,’ अशी युनूस सरकारची भावना आहे. सरकारने आश्वासन दिले आहे की, अलीकडील हत्येत सहभागी असलेल्या व्यक्तींना जबाबदार धरले जाईल आणि कोणालाही परिणामांपासून सूट दिली जाणार नाही. मात्र, ही कारवाई खरीच होते किंवा नाही, ते पाहावे लागणार आहे..दरम्यान, तारिक रहमान गेल्या १७ वर्षांहून अधिक काळ निर्वासित जीवन जगत होते. पक्ष त्यांचे स्वागत करण्यासाठी पाच लाखांहून अधिक लोकांना एकत्र करण्याची तयारी करत आहे. माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र असलेले तारिक हे ‘बीएनपी’चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम करीत आहेत. हसीना यांनी पद सोडल्यानंतर न्यायालयांनी त्याला आरोपमुक्त केले असून, त्यामुळे त्यांना परतण्याची संधी मिळाली आहे. रहमान परत आल्यानंतर ते विरोधी पक्षांना एकत्र आणू शकतील, अशी आशा आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पक्षाची स्थिती मजबूत करू शकतील, असेही अनेकांना वाटते. भारत-बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गुंतागुंत निर्माण झाली असून, भारताने दिल्लीतील आपल्या राजनैतिक कार्यालयाबाहेर हिंदू गटाच्या आंदोलनाबद्दलही भाष्य केले आहे. बांगलादेशातील घडामोडी दिल्लीसाठी १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतरची ‘सर्वात मोठी धोरणात्मक आव्हाने’ आहेत, असेही भारताने म्हटले आहे. बांगलादेशातील निवडून आलेल्या सरकारशी संवाद साधतील, असे भारताने म्हटले आहे. ‘‘मी मनापासून आशा करतो की दोन्ही बाजूंनी तणाव आणखी वाढणार नाही,’’ असे ढाकामधील निवृत्त भारतीय उच्चायुक्त रिवा गांगुली दास यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. बांगलादेशातील अस्थिर परिस्थितीनंतर आता तिथे पुढे काय होईल, याचा अंदाज व्यक्त करणे कठीण आहे..भविष्यात निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष असाव्यात. हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे जेणेकरून लोक मतदान करू शकतील. सर्व पक्षांना समान संधी मिळाली पाहिजे. युनूस सरकारने निवडणुकीनंतर हिंसाचार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. शांततापूर्ण निवडणूक अर्थव्यवस्था सुधारण्यास नक्कीच मदत करणार आहे..Premium|Bangladesh Elections : तारीक रेहमान बांग्लादेशचे नवे पंतप्रधान होतील का? त्याचा भारतावर कसा परिणाम होणार?.भारतविरोधी वातावरणबांगलादेशमध्ये विविध कारणांमुळे दीर्घकाळापासून वाढत असलेल्या भारतविरोधी भावनांना गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर बांगलादेशमध्ये विविध कारणांमुळे दीर्घकाळापासून वाढत असलेल्या भारतविरोधी भावनांना गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर नवे स्वरूप मिळाले आहे. या आंदोलनानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासह अवामी लीगच्या अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. ढाका विद्यापीठातील प्रा. काझी मारफुल इस्लाम यांच्या मते, ''दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या वर्चस्वाविरोधात लोकांचा कायम सक्रिय विरोध राहिला आहे. भारताने हसीना यांना आश्रय दिल्यानेही नाराजी वाढत आहे.'' भारताची बाजू घेतल्यावरून बांगलादेशातली काही वृत्तपत्रे आणि सांस्कृतिक संघटनांवरही हल्ले होत आहेत. 