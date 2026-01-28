Premium|Bangladesh Hindu persecution : कट्टरतेच्या मार्गावर बांगलादेश

विनय सहस्रबुद्धे - माजी खासदारबांगलादेशातील ‘ मुक्ती-संग्राम सैनिकांच्या वारसांना’ दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या विरोधात सुमारे दीड वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या आंदोलनाने पाच ऑगस्ट २०२४ या दिवशी पाहता पाहता अतिशय विकृत वळण घेतले. त्यानंतरचा सर्वच घटनाक्रम बांगलादेश-हितैषींची चिंता वाढविणारा आहे.शुक्रवार, १६ जानेवारी २०२६ ची -पहाट ! बांगलादेशातील राजबारी नावाच्या एका जेमतेम लाखभर वस्तीच्या शहरात रीपन साहा नावाचा एक बंगाली -हिंदू तरुण ‘करीम फिलिंग स्टेशन’ नावाच्या पेट्रोलपंपावर काम करायचा. त्या दिवशीही रोजच्या शिरस्त्यानुसार पहाटे निमूटपणे आपले काम करण्यात तो निमग्न होता. रीपनचे काम ग्राहकांच्या वाहनांत पेट्रोल भरणे आणि त्यांच्याकडून पैसे गोळा करणे हे होते. बिलाच्या वसुलीत काही कमी- अधिक झाले तर जबाबदारी त्याचीच असायची आणि पैसे वसूल न झाल्याचा भुर्दंड त्यालाच पडायचा. त्यामुळेच त्या दिवशी सकाळी बांगलादेशात सध्या ज्या राजकीय पक्षाचा जोर आहे त्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’चा नेता अबुल हाशेम काळ्या रंगाच्या लँड क्रूझरमधून आला आणि वाहनात भरल्या गेलेल्या पेट्रोलचे बिल न देताच निघून जाऊ लागला. रीपन ने हटकल्यानंतर झालेल्या वादावादीच्या दरम्यान तो हिंदू आहे हे ध्यानात येताच वाहनचालकाने त्याच्यावर आपले वाहन घातले आणि त्यात रीपन चिरडला जाऊन प्राणांतिक जखमांमुळे अखेर मृत्यू पावला. रीपनच्या हत्येनंतर अवघ्या आठ दिवसात, २५ जानेवारीस ढाका -सिल्हट रस्त्यावर असलेल्या नरसिंगडी या जिल्ह्याच्या ठिकाणी चंचलचंद्र भौमिक या मोटार मेकॅनिक तरुणाची तो आपल्या वर्कशॉपमध्ये झोपला असताना त्याच्या वर्कशॉपलाच बाहेरून आग लावून देवून निर्घृण हत्या करण्यात आली. निरपराध चंचलच्या आर्त किंकाळ्या आणि आक्रोश सुरूच होता; पण इस्लामी कट्टरतावादी तरुणाच्या गटाची दहशत एवढी की त्याला वाचवू इच्छिणारे त्याचे मित्र आणि परिचितही पुढे येऊ धजावले नाहीत. अर्थात या घटना अपवादात्मक म्हणता येणार नाहीत. डिसेंबर२०२५ मध्ये मैमनसिंग या शहरातील दिपू चंद्र दासची हत्या त्यावेळी बरीच गाजली होती. आधी मारपिट करून बेशुद्ध केल्यानंतर त्याला विवस्त्र करून, झाडाला उलटे टांगून खालून आग लावून जाळून खाक केले गेले होते. अनेक विकृत कट्टरपंथीय तरुण नाचत- नाचत या हिंसक प्रकाराचा आनंद घेत होते असे ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’च्या विस्तृत बातमीत म्हटले होते..Premium|Bangladesh elections : बांगलादेशची निवडणूक; चिंता मात्र भारतात!.बांगलादेशातील मुख्यत्वे हिंदू , बौद्ध , ख्रिश्चन आणि अन्य अल्पसंख्यांकांवर ऑगस्ट २०२४च्या उठावानंतर झालेल्या अत्याचारांच्या आणि अन्यायाच्या अशा घटना अनेक आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या उठावानंतर शेख हसीना यांना बळजबरीने देश सोडण्यास ज्यांनी भाग पाडले, त्या सर्व राजकीय गटांनी बांगलादेशाच्या ‘शोनार बांगला’ स्वप्नाचा अक्षरशः चक्काचूर केला आहे. मुख्यत्वे हिंदू अल्पसंख्यांकांवर होत असलेल्या अत्याचारांना रोखण्यात आलेले सपशेल अपयश, मुख्य सल्लागार पदावर असले तरी वास्तवात बांगलादेशच्या प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून सूत्रे सांभाळणारे मोहम्मद युनूस यांचे बांगलादेशच्या सैन्यप्रमुखांशी असलेले मतभेद, प्रमुख राजकीय पक्षांमधील बेदिली आणि इस्लामिक कट्टरतेला खतपाणी घालणाऱ्या ऑगस्ट २०२४ च्या उठावाच्या सूत्रधारांची दहशत या सर्व परिस्थितीत बांगलादेशाचे भवितव्य आता खरोखरच अवघड होत चालले आहे.पहिला मुद्दा हिंदूंवरील अत्याचाराचा. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर लगेचच्या काळात क्षीण असलेल्या भारतविरोधी शक्ती हळूहळू मजबूत बनत गेल्या, हा इतिहास आहे. खुद्द शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीतसुद्धा हिंदू व्यक्तींना मारहाण, व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार, हिंदू मंदिरांवर हल्ले असे प्रकार घडत होतेच. पण त्यांची धोरणे बरीचशी भारतानुकूल असल्याने अनेकांनी मुद्दाम भडकविलेल्या भारतविरोधाच्या भूमिकेची तीव्र झळ हिंदू म्हणजे भारतीय असे समीकरण रूढ असल्याने खुद्द बांगलादेशी नागरिक असलेल्या हिंदूंनाही बसू लागली..दुसरीकडे, बांगलादेश अस्तित्वात येऊ शकला तो भारतामुळे; हे ऐतिहासिक सत्य असूनसुद्धा इस्लामी कट्टरपंथीयांनी आपल्या हिंदू किंवा सरसकट इस्लामेतर-विरोधी राजकारणासाठी हिंदू समाजाला लक्ष्य केले आणि पर्यायाने भारतही इस्लामी कट्टरता-वाद्यांच्या द्वेषमूलक राजकारणाचा बळी ठरला. यात पुढे बांगलादेशचे राष्ट्रगीत म्हणून ज्यांचे काव्य आणखी प्रतिष्ठित झाले त्या गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांपासून ते जत्रा या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या भारतीय नाट्य परंपरेलाही या कट्टरतेच्या भक्ष्यस्थानी पडावे लागले. बांगला भाषेत अनेक संस्कृत शब्द आहेत. आता ते टाळून उर्दू किंवा पर्शियन शब्द वापरण्याचा अतार्किक आग्रह धरणाऱ्या प्रवृत्ती जोर धरत आहेत. आपणही एकेकाळी हिंदू होतो हे वास्तव नाकारणारे बांगलादेशी कट्टरपंथी; त्या देशाची हिंदू संस्कृतीशी असलेली नाळ अत्यंत हिंसक पद्धतीने तोडण्याचा आटापिटा करत आहेत आणि त्यात अनेक निरपराध हिंदूंचा बळी जातोय..मंदिरांवर हल्ले ऑगस्ट २०२४ पासून आजतागायत सुमारे १९६ छोट्या-मोठ्या हिंदू मंदिरांवर हल्ले झाले आहेत आणि सुमारे पाऊणशेहून अधिक हिंदू नागरिकांची सामूहिक अथवा वैयक्तिक हल्ल्यात हत्या झाली आहे. भारतीय दूतावासाने चालविलेले आणि २०२४ मध्ये जमावाने लावलेल्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून नंतर पुनरुज्जीवित होण्याच्या प्रयत्नात असलेले ढाक्याचे ‘इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र’ आता जवळपास कडीकुलूपात बंद करावे लागले आहे. अस्वस्थता आणि अस्थिरतेच्या वावटळीत सापडलेल्या बांगलादेशाचे विद्यमान मुख्य कारभारी आणि जागतिक शांततेसाठीच्या नोबेल पुरस्काराने सन्मानित झालेले मोहम्मद युनूस या अराजकतेला वेसण घालू शकलेले नाहीत. आजमितीस राष्ट्रीय राजकारणातून जवळपास हद्दपार केल्या गेलेल्या ‘अवामी लीग’चा तर प्रश्नच नाही; पण आता सत्तेवर येऊ पाहत असलेल्या ‘बीएनपी’ या दुसऱ्या राजकीय पक्षाशी किंवा ऑगस्ट २४ च्या उठावात अग्रभागी असलेल्यांनी स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी’ या पक्षाशीही युनूस यांचे सूर जुळेलेले दिसत नाहीत. सैन्यदल प्रमुख जनरल वकार -उर-झमान यांच्याशीही युनूस यांचे बिनसले असल्याच्या बातम्याही वारंवार येत असतातच. .खरे पाहता लवकरात लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन निर्वाचित लोकप्रतिनिधींकडे कारभार सोपविला जावा, अशीच सैन्यप्रमुखांची इच्छा होती. लोकांनी न निवडलेल्या सत्ताधीशांनी लवकरात लवकर सत्तेतून बाहेर पडावे, अशी भूमिका सेना-प्रमुखांनी बोलूनही दाखविली होती. पण युनूस यांनी या बाबतीत चालढकलीचे धोरण अवलंबिले. शिवाय निवडणुका होण्यापूर्वीच प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणण्याच्या युनूस यांच्या प्रयत्नांना पोलिस आणि नोकरशाही या दोघांनीही विरोध केला. आता फेब्रुवारीच्या मध्यावर निवडणुका होत असल्या तरी ‘बीएनपी’ अथवा‘नॅशनल सिटिझन्स पार्टी’ यापैकी कोणालाच निर्विवाद जनादेश मिळण्याची खात्री नाही, असे अनेक राजकीय निरीक्षकांना वाटते. अशा स्थितीत आपणच पदावर राहून कारभाराची सूत्रे ताब्यात ठेवावीत अशी सुप्त महत्त्वाकांक्षा मोहम्मद युनूस बाळगून असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सुमारे दीड वर्षापूर्वी बांगलादेशातील ‘ मुक्ती-संग्राम सैनिकांच्या वारसांना’ दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाने पाच ऑगस्ट २०२४ या दिवशी पाहता पाहता अतिशय विकृत वळण घेतले. त्यानंतरचा सर्वच घटनाक्रम बांगलादेश-हितैषींची चिंता वाढविणारा आहे. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे भीषण वास्तव हे की आपला आणखी एक शेजारी कट्टरपंथीयांच्या हातात गेलेला देश म्हणून आता पुढे येऊ पाहात आहे! (लेखातील मते वैयक्तिक.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.