Premium|Bank Nominee: नॉमिनी म्हणजे मालक नव्हे.!; वारस आणि नॉमिनी यामध्ये नेमकी आपण कशी गल्लत करतो आणि कायदा काय सांगतो?

वारसा हक्क भाग - ३पुणे - माझ्या नंतर माझ्या मुलांनी प्रॉपर्टीवरून भांडणं करू नये यासाठी मी आधीपासूनच तजवीज करून ठेवली आहे. त्यासाठी मी आतापासूनच माझ्या सगळ्या बँक खात्यांना आणि माझ्या पीएफच्या पैशांना तसेच माझ्या घराला नॉमिनी म्हणून नावं लावली आहेत. त्यामुळे आता त्यांनी वाद घालायचे काही कारणच उरलेले नाही. असा विचार जर तुम्हीही करत असाल तर कायद्याच्या चौकटी या नेमकं काय सांगतात हे आधी समजून घ्या.कायदा सांगतो नॉमिनी हा त्या प्रॉपर्टीचा खरा वारस नसतो. मग खरा वारस कोण? नॉमिनी आणि वारसदार यांच्यात काय फरक असतो? माझ्या पश्चात माझ्या इंन्शुरन्सचे पैसे कोणाला मिळावे यासाठी तुम्ही नॉमिनी म्हणून नाव लावलं असेल आणि त्या व्यक्तीला पैसे मिळालेच नाहीत तर? यासाठी काय करायला हवं? घर, शेअर्स, बँकेतले पैसे यासाठी नॉमिनीचा कायदा एकसारखाच आहे की वेगवेगळा? न्यायालयात याविषयी कोणते वाद गाजले आणि त्यातून काय निर्णय दिले गेले, असे पेचप्रसंच पुढे येऊच नयेत यासाठी काय तरतूद करायला हवी असं सगळं या वारसाहक्क सिरीज मधून जाणून घेणार आहोत..सगळीकडे नॉमिनी लावायची तरतूद का असते?हल्ली एखादी छोटीशी पतसंस्था असो किंवा मोठ्या किंमतीचे शेअर्स असो प्रत्येक ठिकाणी त्या त्या संस्थांकडून फॉर्ममध्ये नॉमिनी लावायची तरतूद असतेच. एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर या संस्थाकडे १० जण त्यांचे वारस असल्याचे पुरावे घेऊन येतात. अशा वेळी या संस्थांना नेमका वारस कोण आहे याची तपासणी करत बसण्यात वेळ आणि पैसा खर्ची घालायचा नसतो म्हणूनच कोणताही फॉर्म भरून घेत असतानाच सर्व बँका या तुमचा पैसा तुमच्या पश्चात कोणाकडे सुपूर्त करावा याची माहिती तुमच्याकडून आधीच घेतात. पण याचा अर्थ अर्थातच असा नाही की जे नॉमिनी आहेत तेच तुमचे वारस असतीलच. नॉमिनी आणि वारस यांच्यामध्ये नेमका फरक काय?'नॉमिनी' आणि 'वारस' या दोन भिन्न संकल्पना आहेत आणि त्यांच्यातील सूक्ष्म फरक माहीत नसल्यास भविष्यात कुटुंबात मोठ्या कायदेशीर लढाया होऊ शकतात. भारतीय कायद्यानुसार, नॉमिनी ही अशी व्यक्ती आहे जिला केवळ मालमत्तेचा ताबा मिळवण्याचा अधिकार आहे. ती मालमत्तेची मालक नसते. तिची मुख्य जबाबदारी म्हणजे मृत व्यक्तीच्या संपत्तीचा ताबा घेणे आणि ती संपत्ती खऱ्या कायदेशीर वारसांना सुपूर्द करणे.वारस हा कायदेशीरदृष्ट्या त्या संपत्तीचा मालक असू शकतो. जर एखादी व्यक्ती मृत्यूपत्र न करता गेली तर त्याच्या कायदेशीर वारसांनी त्याची संपत्ती मिळण्याचा हक्क असतो..नॉमिनीचा वाद जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलासरबती देवी विरुद्ध उषाराणी हा खटला भारतीय वारसाहक्क आणि विमा कायद्याच्या इतिहासात नॉमिनीच्या अधिकारांविषयी अनेक दशकांचा संभ्रम दूर करणारा ठरला. हा वाद एका Life Insurance Policy रकमेवरून सुरू झाला होता. यामध्ये जगमोहनलाल हे मयत विमाधारक होते. तर सरबती देवी या जगमोहनलाल यांच्या आई होत्या आणि उषाराणी या जगमोहनलाल यांची पत्नी होत्या. जगमोहनलाल यांनी त्यांच्या हयातीत विमा पॉलिसी घेतली होती आणि त्यात आपल्या पत्नी उषाराणी यांना नॉमिनी म्हणून नियुक्त केले होते. जगमोहनलाल यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या आई सरबती देवी यांनी आणि त्यांच्या मुलाने विम्याच्या रकमेत आपला हिस्सा मागितला. पत्नीचा असा दावा होता की, विमा कायद्याच्या कलम ३९ नुसार मी नॉमिनी आहे, त्यामुळे विम्याची सर्व रक्कम केवळ माझीच आहे. इतर वारसांचा त्यावर अधिकार नाही.दुसरीकडे, आईचा दावा होता की, विमाधारक हिंदू असल्याने, त्याच्या निधनानंतर त्याची मालमत्ता हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार विभागली जावी, मग नॉमिनी कोणीही असो.सुरुवातीला हा खटला जिल्हा न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात गेला. त्यावेळी काही उच्च न्यायालयांचे मत असे होते की नॉमिनी हाच मालक असतो. त्यामुळे सुरुवातीला उषाराणीच्या बाजूने निकाल लागला होता. परंतु, हे प्रकरण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभ्यासानुसार..कलम ३९ चा अर्थ : विमा कायद्यातील नॉमिनेशनची तरतूद केवळ यासाठी आहे की, विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर विमा कंपनीने रक्कम नक्की कोणाकडे सुपूर्द करावी? जेणेकरून कंपनीची जबाबदारी संपेल.मालकी हक्क : नॉमिनेशनमुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण होत नाही. विमा कंपनीकडून मिळालेली रक्कम ही मृताच्या एकूण संपत्तीचा भाग असते.वारसाहक्क कायद्याचे वर्चस्व : विम्याची रक्कम मृताच्या सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या वाटणीनुसार मिळणे आवश्यक आहे. नॉमिनी हा केवळ त्या रकमेचा प्राप्तकर्ता आहे, मालक नाही.१९८४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, नॉमिनीकडे आलेली रक्कम ही त्याने स्वतःकडे न ठेवता, ती मृत व्यक्तीच्या सर्व वारसांमध्ये वारसाहक्क कायद्यानुसार वाटली पाहिजे. नॉमिनी हा या रकमेचा केवळ एक विश्वस्त आहे..Premium|7/12 Records: ७/१२ वर नाव असूनही जमीन तुमची नाही? डिजिटल रेकॉर्ड, बनावट फेरफार आणि कायदेशीर फसवणुक या गोष्टी नेमक्या कशा होतात..?.२०१५ मध्ये विमा कायद्यात बदलया निकालाच्या ३० वर्षांनंतर, २०१५ मध्ये विमा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार जर जवळच्या नातेवाईकांना म्हणजेच आई, पत्नी आणि मुले यांना नॉमिनी केले असेल, तर त्यांना Beneficiary Nominee मानले जाईल, ज्यामुळे या निकालातील काही गुंतागुंत कमी झाली. पण आजही सरबती देवी केस हाच मूलभूत आधार मानला जातो. हाऊसिंग सोसायटीमधील फ्लॅटच्या हक्काचं काय?इंद्राणी वाही विरुद्ध हाऊसिंग सोसायटी निबंधक ही केसही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली होती. २०१६ साली हा घराचा वाद झाला होता. पश्चिम बंगालमधील एका को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील फ्लॅटबद्दल हा वाद होता. एका वडिलांनी फ्लॅटसाठी आपल्या विवाहित मुलीला (इंद्राणी वाही) नॉमिनी केले होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर सोसायटीने मुलीला फ्लॅट हस्तांतरित करण्यास नकार दिला, कारण पश्चिम बंगालमधील को-ऑपरेटिव्ह कायद्यानुसार नॉमिनी हा केवळ कुटुंबातील सदस्य असावा लागतो आणि विवाहित मुलगी वडिलांच्या कुटुंबाचा भाग नसते असा त्यांचा तत्कालीन समज होता.या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लॅट नॉमिनीच्या नावे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. परंतु, कोर्टाने पुन्हा एकदा मालकी हक्कावर स्पष्टीकरण दिले. सोसायटी मेंबर बनणे म्हणजे फ्लॅटची पूर्ण मालकी मिळणे नव्हे. जर मृताचे इतर काही वारस असतील आणि त्यांनी कोर्टात वारसा हक्काचा दावा केला, तर इंद्राणी वाहीला त्या वारसांच्या हक्कांचा मान ठेवावा लागेल. फ्लॅटची अंतिम मालकी वारसा कायद्यानुसार ठरेल, हे कोर्टाने स्पष्ट केले..Premium|Property Disputes: मालमत्तेच्या वादातून घराघरांत सायलेंट वॉर; मराठी कुटुंबांतील तोंडी व्यवहारांचं पुढं काय होतं.?.असे वाद होऊच नयेत यासाठी काय करायला हवं?नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिडनुसार, भारतातील subordinate courts मध्ये सध्या सुमारे १ कोटी ११ लाख civil cases प्रलंबित आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयात त्यातील ७२ हजार केसेस आहेत. NITI Aayog च्या policy estimate नुसार subordinate civil courts मधील सुमारे ६६ टक्के civil cases या जमीन आणि प्रॉपर्टीशी संबंधित आहेत. यात succession आणि inheritance disputes चा मोठा भाग येतो.मुळात नॉमिनी हा मालक नसतो हे कायद्याने आणि अनेक न्यायालयीन निकालातून स्पष्ट झाले आहे. तरीही अनेकदा नातेसंबंधातील गुंतागुंत आणि कायद्यातील उणीवा यातून अनेक वाद निर्माण होतात. हे वाद किमान आपल्या बाबतीत होऊ नये यासाठी फक्त नॉमिनी न नेमता मालमत्तेचे स्पष्ट succession planning करणे आवश्यक आहे. यामध्ये आपण खालील गोष्टी करू शकतो.१)नोंदणीकृत मृत्युपत्र तयार करणे हा सर्वात प्रभावी उपाय मानला जातो. मृत्यूपत्रात स्पष्ट नमूद केलेले असावे की फ्लॅट किंवा घर कोणाला द्यायचे आहे, इतर वारसांना काय द्यायचे आहे तसेच नॉमिनेशन आणि इच्छापत्र यामध्ये सुसंगती ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी नोंदणी ही बंधनकारक नसली तरीही registered Will केल्यास वाद कमी होतात.२) Nomination आणि Will एकसारखे ठेवल्यास वाद टाळता येणे शक्य आहे. अनेकदा कायद्याची पुरेशी जाण नसल्याने नॉमिनी आणि वारसदार यांच्यात वाद होतो त्यातून नातेसंबंधात कटुता येते. त्यामुळे शक्यतो एखाद्या प्रॉपर्टीला नॉमिनी म्हणून जीला मृत्यूपत्रातही तीच प्रॉपर्टी दिली गेली आहे.३) मृत्यूपत्रात शक्य असल्यास मुलांना आणि पत्नी किंवा पतीला सहवारस करणे योग्य ठरते. त्यामुळे मृत्यूनंतर transfer सोपे होते.४) तुमच्या सगळ्या नोंदी अपडेट ठेवणे गरजेचे आहे. अनेकदा आपण एखाद्या व्यक्तीला नॉमिनी ठेवतो पण त्याव्यक्तीचे निधन झाले तर ते नाव काढायचं राहून जातं त्यामुळे नवे पेचप्रसंच निर्माण होतात. त्यामुळेच तुमचे सगळे रेकॉर्ड अपडेट ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये nomination form, share certificate, membership records, address किंवा केवायसी असं सगळं अपडेटेड असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.५) तुम्ही मृत्यूपत्र करत असाल तर त्याविषयीची माहिती ही तुमच्या घरातील विश्वासू व्यक्तींना देणे गरजेचे आहे. गपचूप Will केल्याने किंवा अचानक nomination बदलल्याने litigation वाढण्याची शक्यता असते. शक्य असल्यास कुटुंबात स्पष्ट संवाद ठेवावा.६) मोठ्या मालमत्तेसाठी estate planning जास्त महत्त्वाचे आहे. यामध्ये family settlement, private trust, partition deed यांसारखे पर्याय वापरले जातात.------------- वारसाहक्क सिरीज इथेच समाप्त होते आहे. 