Premium|Bihar Hijab Case : हिजाबवरून नितीशकुमार गोत्यात !

उज्ज्वलकुमारबिहारमध्ये झालेल्या हिजाब प्रकरणाला आता धर्मांधतेचा रंग चढू लागला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला हिंदू व मुस्लिम असा रंग देण्याचा तयारीही जोरदारपणे सुरू आहे. एखादी बाजू या प्रकरणात आक्रमकपणे मांडत असताना दुसरी बाजू तिला विरूद्ध दिशेने ओढू लागली आहे. प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांच्यापासून पाकिस्तानातून आलेल्या धमकीने या प्रकरणाच्या निमित्त नितीशकुमार सरकारची अग्निपरीक्षाही होत आहे. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे हा विषय ताणण्यात सत्ताधारी जनता दलापेक्षा भारतीय जनता पक्षानेच आघाडी घेतली आहे.नितीशकुमार यांनी असे का केले?आपल्या संतुलित आचरणाबद्दल ओळख असलेल्या बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या हातून असा प्रकार झाल्याने त्यांच्या मानसिक अवस्थेविषयीची चर्चा पुन्हा जोर पकडू लागली आहे. खरे पाहता १५ डिसेंबर रोजी बिहार राज्यातील आयुष डॉक्टरांना नियुक्तीपत्र देण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. या कार्यक्रमात नुसरत परवीन या नावाच्या महिला डॉक्टरलाही हे प्रमाणपत्र प्रदान करायचे होते. त्यासाठी नाव पुकारल्यानंतर ज्यावेळी नुसरत व्यासपीठावर पोहोचली त्यावेळी नियुक्तीपत्र देणारे नितीशकुमार यांनी तिचा हिजाब हटवला व म्हणाले की ‘हे काय आहे?’ नितीशकुमार यांच्या बाजूलाच उभे असलेल्या उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी त्यांचा हात पकडून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत नुसरत हिच्या चेहऱ्यावरील हिजाब निघाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या बाजूला आरोग्यमंत्री मंगल पांडे व मुख्यमंत्र्यांचे सहायक व निवृत्त आयएएस अधिकारी दीपककुमारसुद्धा उभे होते. यावेळी ते दोघेही या प्रकरणानंतर हसत होते. दोघांनीही मुख्यमंत्र्यांना असे करण्यापासून प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला नाही व ते स्वतःवर संयमही ठेवू शकले नाहीत..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर\n.प्रकरणाने धर्मांधतेचा रंग वाढलाया प्रकरणानंतर पाकिस्तानातून मुख्यमंत्री नितीशकुमारांना मिळालेली धमकी, मुस्लिमांसहित इतर संघटनांनी निदर्शने केल्यानंतर सत्ताधारी मित्र पक्ष भाजप हा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या समर्थनासाठी खुलेपणाने मैदानात उतरला आहे. प्रत्येक कामासाठी चेहरा दाखविणे जर आवश्यक असेल तर नियुक्तीपत्र देतानाच चेहरा झाकण्याची काय गरज आहे. यात वाईट काय आहे, असा युक्तिवाद भाजपकडून करण्यात येत आहे. काही लोक या प्रकरणाला धर्मांधतेचा रंग देत सामाजिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हिजाबबद्दल मुस्लिम धर्माच्या मान्यतेबाबतीतही प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. भाजपचे आक्रमक नेते व केंद्रीय मंत्री गिरीराजसिंह म्हणाले की, ‘नुसरत नोकरी करो किंवा नरकात जावो. जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांबाबतचा प्रश्न असेल तर त्यांनी एका संरक्षकाच्या, वडिलांच्या भूमिकेतून हे कृत्य करत तिच्या चेहऱ्यावरील हिजाब हटविला आहे. या प्रकरणाला जे लोक वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत तेच धार्मिक प्रकरणांवरून देखील तणाव निर्माण करत आहेत.’भाजपने या संपूर्ण विषयाला हिंदू मुस्लिम असा रंग देण्याच्या प्रयत्न करत हिजाब हटवणे चूक नाही, असे म्हणणे सुरू केले आहे. खरे पाहता असे म्हणताना मूळ प्रश्न मात्र मागे पडताना दिसत आहे. कोणत्याही पुरूष अथवा महिलेने असे करणे एखाद्याच्या खासगी अधिकारावर किंवा व्यक्ति स्वातंत्र्यावरचा हल्ला होय. हे व्यक्तिच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे. असे मानणारे लोक मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करत आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माले) नेत्या मीना तिवारी यांच्या मते प्रश्न धर्माचा नाही तर एखाद्या महिलेच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाचा आहे. नियुक्तीपत्र देण्याच्या कार्यक्रमाबाबत आधी हिजाब घालून येऊ नका, अशा प्रकारची सूचना कुठेही देण्यात आली नव्हती. राष्ट्रीय जनता दलाने या संपूर्ण प्रकरणाचा संबध नितीशकुमार यांच्या मानसिक संतुलनाशी जोडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राजदच्या वतीने हिजाब हटविण्याच्या प्रकाराचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर टाकून सांगितले गेले आहे की ‘नितीशकुमार यांना पाहा, आता तरी नितीशकुमार यांच्या मानसिक अवस्था खराब असल्याबद्दल कुणी शंका घेऊ नये. राजदने मुख्यमंत्र्यांना मानसिकरित्या आजारी असे सांगितले आहे..राखी सावंत, अख्तर यांचीही वादात उडीप्रसिध्द शायर मुनव्वर राणा यांची मुलगी सोमैय्या राणा हिने लखनौच्या कैसरबाग पोलिस ठाण्यात उत्तर प्रदेशचे मंत्री व निषाद पक्षाचे संस्थापक संजय निषाद व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याविरोधात याप्रकरणात प्राथमिक तक्रार नोंदवली आहे. या तक्रारीत म्हटले आहे की, संजय निषाद व नितीशकुमार यांनी महिलांची प्रतिमा धुळीस मिळविली आहे. निषाद हे उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारमध्ये राज्यमंत्री असून त्यांनी नुसरत परवीन यांचा हिजाब हटविण्याच्या घटनेवर वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांनी माफीही मागितली होती. तिकडे अभिनेत्री राखी सावंत हिनेही तीव्र शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. रागाच्या भरात बोलताना सावंत यांनी ‘जर कुणी नितीशकुमार यांचे धोतर ओढले तर?’ तिचे म्हणणे असे होते की नितीशकुमार यांच्यावर आम्ही खूप प्रेम करतो. पण कोणत्याही महिलेबरोबर अशा पद्धतीचा दुर्व्यवहार करण्याची परवानगी आम्ही कुणाला देणार नाही. ही लाज वाटणारी व मनाला ठेच पोहोचविणारी घटना आहे. सावंत हिच्याबरोबरच प्रसिध्द गीतकार जावेद अख्तरही आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हणाले ही आम्ही पडदा प्रथेच्या विरूध्द आहोत. मात्र नितीशकुमार यांनी त्या पद्धतीची वागणूक त्या महिलेला दिली आहे ती अशोभनीय आहे. तिकडे संयुक्त जनता दलाचे नेते व केंद्रीय मंत्री लल्लनसिंह म्हणाले की या प्रकरणाला विनाकारण मोठे महत्व दिले जात आहे. नितीशकुमार यांनी गेल्या वीस वर्षांत महिलांच्या विकासाच्या बाबतीत जेवढे काम केले आहे ते अतुलनीय असे आहे. ते म्हणाले की एका अभिभावकाच्या (पालक, संरक्षक) भूमिकेत नितीशकुमार यांनी ही कृती केली आहे. ही कृती कोणत्याही बाजूने पाहिल्यास महिलांचा अपमान करणारी नाही.आता पुढे काय?अलिकडेच बिहार विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय प्राप्त केल्यानंतर घटक पक्षांतही मोठा उत्साह आहे. विरोधी पक्ष कमजोर आहे आणि सत्ताधारी पक्षाचा मोठा विजय झाला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला असे वाटत आहे की ते जो काही करतील त्याला मान्यता मिळत जाईल. बिहारही आता हिंदू मुस्लिमांमधील तणावाची प्रयोगशाळा होऊ शकेल, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. समाजवादी राजकारण्याच्या बिहारच्या जमिनीवर दुसऱ्या पद्धतीचे राजकारण आपली पाळेमुळे घट्ट करू पाहते आहे. या प्रकरणानंतर पाटण्याचा तिब्बी महाविद्यालयात नुसरत परवीन आपली डॉक्टरकीची नोकरी स्वीकारेल, असा दावा महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी केला होता. मात्र नुसरत हिने नोकरीची सूत्रे न स्वी कारल्याने हा वाद अजून वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच या घटनेनंतर नुसरत नैराश्यात गेल्याचे समजते. मात्र याची अधिकृत माहिती समजू शकली नाही..प्रकरणाची कायदेशीर बाजू काय?पाटणा उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील योगेशचंद्र वर्मा यांच्या मतानुसार आपली राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला आपल्या पसंतीचे कपडे परिधान करण्याचे स्वातंत्र्य देते. यात कोणत्याही ड्रेस कोडचा विषयच नव्हता. कार्यक्रमाच्या आधी निर्धारित ड्रेस कोडचे पालन करा, असे आदेशही विद्यार्थ्यांना देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नुसरतने त्या आदेशाचे उल्लंघन केले असे म्हणता आले असते. वर्मा यांच्या मतानुसार जर हिजाबवरून एवढा वाद असेल तर टिकली, लिपस्टिक इत्यादी गोष्टी वरूनही कुणी आक्षेप घेऊ शकतो. यावरून हा मुद्दा अंतर्गत वादाचे कारण बनू शकतो. ते म्हणाले की कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.नितीश यांची प्रतिमा डागाळणार का?हिजाब प्रकरणाचा वाद वाढल्यानंतर या प्रकाराने मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम होणार का, अशी चर्चा बिहारमध्ये होत आहे. संयुक्त जनता दलाचे प्रवक्ते नीरजकुमार म्हणतात की, महिला सशक्तीकरणाच्या बाबतीत नितीश यांची प्रतिमा अतिशय मजबूत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडमुकीत ते दिसले आहे. काही लोक विनाकारण ही चर्चा घडवून आणत आहेत. याआधीच सांगितले आहे की एका संरक्षकाच्या, पालकाच्या भुमिकेतून नवनियुक्त महिला डॉक्टरचा हिजाब त्यांनी हटविला होता. दुसरीकडे राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रवक्ते शक्तिसिंह यादव यांच्या मते मात्र नितीशकुमार यांची मानसिक स्थिती बिलकुल चांगली नाही. भाजप त्यांना त्यांच्या आजारपणातही सोडत नाही. त्यांना पुढे करून जी कामे त्यांनी करू नयेत अशी अनेक कामे भाजप करवून घेत आहे. ते म्हणावे की मानसिकरित्या अस्थिर मुख्यमंत्री बिहार सहन करत आहे. या पेक्षा मोठे दुर्भाग्य कोणते असू शकते. तर भाजपचे प्रवक्ते प्रभाकर मिश्रा म्हणतात की यामागे धर्मनिरपक्षेतावाद्यांची घाण मानसिकता काम करत आहे. मुस्लिमाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी या छोट्या गोष्टीला वाढवून सांगितले जात आहे. 