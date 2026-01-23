Premium|Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशात भाजपच्या राजकीय यंत्रणेचा विस्तार; योगींच्या नेतृत्वाखालील रणनीती

महेंद्र सिंहनवे वर्ष सुरू होताच उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून त्याबरोबरच दिल्लीतील राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पंकज चौधरी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि इतर वरिष्ठ भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या असल्याने एक स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे : उत्तर प्रदेशात मोदी आणि योगी यांच्याच नेतृत्वाखाली २०२७ मध्ये मुदतीच्या आधी आणि अत्यंत चुरशीची निवडणूक लढविण्याची भाजपने तयारी सुरू केली आहे. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.मागील काही काळात जातीनिहाय झालेल्या बैठका, विशेषत: ब्राह्मण समाजातील आमदारांच्या स्वतंत्र बैठका झाल्याने गटातटाचे राजकारण होत असल्याची जनतेमध्ये बरीच चर्चा होत असून विरोधकांकडूनही भाजपमधील अंतर्गत वादांवर बोट ठेवले जात आहे. अर्थात, हे केवळ वरवरचे निरीक्षण असून दडलेल्या राजकीय सत्याकडे जनतेचे लक्ष गेलेले नाही. आपल्याला उत्तर प्रदेशात जे काही चित्र दिसते आहे, तो सावळागोंधळ नाही तर विचारपूर्वक घडवून आणलेल्या घटनांची ती मालिका आहे. मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली योगी आदित्यनाथ हे केवळ एक शिस्तबद्ध सरकारच चालवत नाहीत, तर त्याबरोबरच एक अत्यंत शिस्तबद्ध राजकीय यंत्रणा राबवीत आहेत- जातिव्यवस्थेचे वास्तव पूर्णपणे समजून घेऊनही त्यात अडकून न पडणारी ही यंत्रणा आहे.उत्तर प्रदेशात ज्यावेळी ब्राह्मण किंवा ठाकूर समाजाचा आमदार बैठक घेतो, तेव्हा त्याला तथाकथित उच्चवर्णीयांचे भाजपविरोधात बंड समजले जात नाही. एका मोठ्या वैचारिक चौकटी अंतर्गत विविध समाज गटांना त्यांची स्वत:ची जागा निर्माण करण्याची संधी हा सूत्रबद्ध पक्ष देत आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. भाजपमधील ब्राह्मण आमदारांनी नुकतीच एक बैठक घेतली होती, त्यावरून पक्षात असंतोष असल्याचा गैरसमज सर्वत्र पसरला होता. वास्तविक, राज्यातील भाजपचा मुख्य पाठीराखा असलेल्या समाजाला त्यांचे महत्त्व कायम असल्याचा सूचक संदेश देण्यात आला. विधानसभेत माताप्रसाद पांडे यांना विरोधी पक्षनेतेपद देत समाजवादी पक्षाने अशाच प्रकारचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भाजपने तितकाच महत्त्वाचा आणखीही एक संदेश दिला - प्रदेशाध्यक्षपदी कुर्मी ओबीसी नेते पंकज चौधरी यांची निवड केली. यादवेतर ओबीसी समाजाचे आणि अतिमागास समाजाचे ते प्रभावी नेते आहेत. हा विरोधाभास नाही, तर समतोल आहे..एकाच समुदायाच्या जनआधारावर अवलंबून राहणाऱ्या पक्षांपेक्षा योगींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने एका व्यापक राष्ट्रवादी आणि विकासात्मक धोरणाअंतर्गत आघाड्यांचे व्यवस्थापन केले. ब्राह्मण, ठाकूर, बनिये, यादवेतर ओबीसी, दलित आणि महत्त्वाकांक्षी शहरी मतदारांना एकाच तंबूत ठेवणे या पक्षाला भाग आहे. हे करण्यासाठी त्यांना वैचारिक संभ्रम टाळून सातत्याने सामाजिक तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. मकर संक्रांतीनंतर राज्यात मंत्रिमंडळात फेरबदल अपेक्षित असून हा त्या ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चाच, म्हणजे विविध समुदायांना सत्तेतील त्यांचा वाटा आश्वस्त करण्याचाच भाग असेल.अनेक सामाजिक ओळखींना एकाच राजकीय छताखाली एकत्रित करण्याची ही क्षमता उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपसाठी सर्वाधिक फायद्याची ठरली आहे. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष अजूनही एका गटाला दुसऱ्या गटाविरुद्ध संघटित करण्याच्या ‘तक्रारींच्या राजकारणा’वर अवलंबून आहेत. उलट, योगींच्या भाजपने सामाजिक न्यायाची स्वतःची एक वेगळीच आवृत्ती निर्माण केली असून ज्यात सत्तेसह प्रतिनिधित्व, सुव्यवस्थेसह लोककल्याण आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व स्पष्ट हिंदुत्वाशी जोडलेले सक्षमीकरण यांचा मेळ घालण्यात आला आहे. पंकज चौधरी यांची नियुक्ती हेच तत्वज्ञान स्पष्ट करते. वर्चस्व असलेल्या यादव समुदायाव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गियांना यातून हा संदेश दिला जातो की ते केवळ मतदार नसून नेतृत्व करणारे नेते आहेत. दुसरीकडे, प्रशासनातील तथाकथित उच्चवर्णीयांचे प्रतिनिधित्व हे पारंपरिक उच्चभ्रूंना त्यांच्या प्रभावाचा आदर राखला जात असल्याची खात्री पटवून देते. हा ‘धोरणात्मक समावेशा’चा प्रकार आहे, कोणालाही प्रक्रियेतून वगळण्याचा नाही..‘एआयआर’चा गदारोळमतदारयाद्यांच्या वाद प्रकरणातून मुख्यमंत्री योगींच्या राजकीय स्वभावाची आणखी एक झलक दिसून येते. ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर) दरम्यान सुमारे २.८९ कोटी नावे वगळण्यात आल्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे राजकीय गदारोळ झाला. योगींनी आपल्या पक्षाच्या भूमिकेआड लपून न राहता, भाजपच्या मतदारांवरही याचा परिणाम झाला असल्याचे जाहीरपणे मान्य केले आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली. यातून त्यांचे वेगळेपण दिसून आले. त्यांचे असे करणे महत्त्वाचे ठरते. कारण, मतदार यादीतील सुधारणा हा प्रकार म्हणजे काही तरी संशयास्पद व गोपनीय बाब असल्याचे विरोधकांकडून सांगितले जात असे. ही प्रक्रिया आधी अत्यंत शांतपणे पार पाडली जाई. आता मात्र ही प्रक्रिया आक्षेप, सुधारणा आणि छाननीसाठी पूर्णपणे खुली आहे. जेव्हा अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होईल, तेव्हा ती अधिक अचूक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जरी यामुळे अल्पकालीन राजकीय अडचण निर्माण होत असली, तरी लोकशाहीसाठी हा दीर्घकालीन फायदा देणारी आहे.हे धोरण यशस्वी ठरत असल्याचा सर्वांत बोलका निकष म्हणजे सामान्य लोकांमध्ये सरकारविरोधात फारसा संताप दिसत नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्यात जर खरोखरच लोकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला गेला असता, तर रस्त्यावर आंदोलने झाली असती. विरोधक जेव्हा ‘मते चोरल्याचा’ आरोप अत्यंत ठामपणे करत असतानाही असे झालेले नाही. त्यामुळे काही प्रशासकीय चुका झाल्या असल्या तरी लोकांना योगींच्या हेतूंवर पूर्ण विश्वास आहे, हेच या शांततेतून स्पष्ट होत आहे.हा विश्वास योगींनी घडवून आणलेल्या एका मोठ्या परिवर्तनातून निर्माण झाला आहे. अनेक दशकांपासून उत्तर प्रदेश हे नाव विभाजित निकाल, गुन्हेगारी राजकारण आणि प्रशासकीय लकव्याला समानार्थी बनले होते. त्या काळात सरकारे निर्णय घेण्यास डगमगत होती आणि प्रत्यक्षात माफियांचे राज्य होते. जमीन हडप करणारे, खंडणीखोर आणि राजकीय बाहुबली यांचेच लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर नियंत्रण होते. योगी आदित्यनाथ यांनी ही जुनी चौकट मोडून काढली. राज्य आता टोळ्यांच्या जोरावर नाही, तर कायद्याने चालवले जाईल, असा स्पष्ट संदेश त्यामागे होता. एखादा अनुभवी डॉक्टर ज्याप्रमाणे शरीरातील जुनाट आणि पसरलेल्या संसर्गाला मुळापासून काढून टाकण्यासाठी किचकट शस्त्रक्रिया करतो, त्याचप्रमाणे योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील माफिया राजवट संपवून कायद्याच्या राज्याची घडी बसवली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय त्रुटींनंतरही जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास कायम आहे.Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .सुरक्षिततेला प्राधान्यदुकानदार, महिला, व्यावसायिक आणि छोटे गुंतवणूकदार यांसारख्या सामान्य नागरिकांसाठी ही केवळ आदर्शवादी विचारसरणी नव्हती, तर अशा जगण्याचा त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. सुरक्षिततेशिवाय कोठेही आर्थिक विकास होऊ शकत नाही आणि योगींनी सर्वप्रथम हीच सुरक्षा प्रदान केली. रस्त्यांवर सुरक्षा परतली आणि व्यवसायांमध्ये निश्चितता निर्माण झाली. म्हणूनच, राजकीय वाद असूनही योगींच्या सरकारची लोकप्रियता टिकून आहे. २०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशची स्थिती काय होती आणि आता त्यात काय बदल झाला आहे, याची जाणीव लोकांना आहे. या स्थैर्यामुळेच विकास साध्य करणे शक्य झाले. योगींच्या कार्यकाळात, उत्तर प्रदेशने ४५ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आकर्षित केले आहेत. हे राज्य आता मोबाईल-फोन निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण उत्पादन आणि लॉजिस्टिकचे राष्ट्रीय केंद्र बनले आहे. एक्सप्रेसवे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि डेटा सेंटरमुळे उत्तर प्रदेशचे रूपांतर ‘उपभोग घेणाऱ्या अर्थव्यवस्थे’तून ‘उत्पादन करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत’ झाले आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रचनात्मक परिवर्तनाचा प्रयत्न केला नव्हता. ज्याप्रमाणे एखाद्या पडक्या आणि असुरक्षित घराची डागडुजी करून तिथे भक्कम भिंती आणि यंत्रे उभारल्यानंतर त्याचे रूपांतर एका प्रगत कारखान्यात होते, तसेच रूपांतर उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे..Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!.जागतिक नकाशावर आणण्यासाठी...उत्तर प्रदेशला जागतिक क्षमता केंद्र बनविण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादनासाठी भविष्यातील आधार बनवून योगींनी राजकारणाला लोककल्याणाच्या पलीकडे नेले आहे. हा केवळ विकास नसून, ती एक महत्त्वाकांक्षा बनली आहे. ज्यांना केवळ अनुदानाऐवजी नोकऱ्या, कौशल्ये आणि संधी हव्या आहेत, अशा पिढीला हे रुचणारे आहे. योगींची वाढती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा याच संदर्भात पाहिली पाहिजे. त्यांनी मोदी आणि शहा यांची घेतलेली भेट ही असुरक्षिततेचे लक्षण नसून धोरणात्मक समन्वयाचे लक्षण आहे. योगींच्या रूपाने आपल्याकडे वैचारिक स्पष्टता आणि प्रशासकीय अधिकारांचा उत्तम वापर नेता आहे, याची भाजपला जाणीव आहे. ते निवडणुका जिंकतात आणि सरकारही प्रभावीपणे चालवतात. फार कमी नेते असे दुहेरी यश मिळवू शकतात. याउलट, विरोधी पक्ष अजूनही जुन्या काळातील अडकून पडला आहे. समाजवादी पक्षाचे 'पिछडा-दलित-अल्पसंख्याक' सूत्र हे विकासाचे धोरण नसून ते पुन्हा एकदा तक्रारीच्या राजकारणाकडे वळण्यासारखे आहे. 'राज्यघटना बदलून टाकले जाईल'' आणि 'आरक्षण संपवून टाकले जाईल' असे आरोप करत काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील 'इंडिया' आघाडीने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळविला असला तरी, आता त्याचा प्रभाव कमी होत आहे. २०२७ जवळ येत असताना, उत्तर प्रदेशसमोरील निवड आता अस्पष्ट राहिलेली नाही. उत्तर प्रदेशातील जनतेला सामाजिक फूट, गुन्हेगारीकरण आणि अस्थिरतेच्या राजकारणाकडे परत जायचे आहे का? की त्यांना स्थैर्य, आत्मविश्वास आणि स्पर्धात्मकतेच्या मार्गावर पुढे जायचे आहे? त्यांनी निर्णय घेतला आहे..योगी आदित्यनाथांमध्ये त्रुटी नाहीत, असे नाही; परंतु त्यांनी जे साध्य केले आहे ते फार थोड्यांना शक्य वाटले होते. त्यांनी उत्तर प्रदेशला प्रशासकीयदृष्ट्या सुयोग्य आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक राज्य बनवले आहे आणि हेच त्यांचे खरे राजकीय भांडवल आहे.. 