Permium|Maharashtra municipal elections 2026 : महापौर निवडीतून भविष्याची बीजे

दीपा कदमराज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये महापौर-उपमहापौर पदाची निवडणूक पार पडली असून, आता महापालिकांचा कारभार खऱ्या अर्थाने सुरू होणार आहे. बहुतांश महापालिकांमध्ये भाजपचा महापौर झाला असून, चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसला धक्का देत भाजपने महापौरपद खेचून आणले आहे. महापौर-उपमहापौरांच्या निवडीमध्येही भविष्यातील राजकारणाची बीजे रोवली आहेत. राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या २९ महापालिकांच्या निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी महायुतीने तब्बल २३ ठिकाणी सत्ता मिळवून ऐतिहासिक यश मिळवले. महायुतीने सर्वाधिक ठिकाणी सत्ता स्थापन केली असली, तरी सर्वाधिक महापौर पदे ही भाजपकडेच आली आहेत. राज्यातील २१ महापालिकांमध्ये महायुतीची सत्ता स्थापन झाली आहे. मात्र अमरावतीसारख्या महापालिकेत ‘एमआयएम’च्या नगरसेविकेमुळे भाजपचा विजय सुकर झाला, तर चंद्रपूरमध्ये काँग्रेस आणि परभणीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला बहुमत असूनही पक्षांतर्गत आणि महाविकास आघाडीतही एकमत होत नसल्याने महापौर निवडीचे मोठे नाट्य घडले आहे. .राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहरी क्षेत्राचे प्रशासन आणि विकास व्यवस्थापनामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका वठविणाऱ्या बहुतांश महापालिकांची सत्ता हातात ठेवण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले आहे. राज्यात सर्वाधिक प्रतिष्ठेची आणि अटीतटीची ठरलेल्या मुंबई महापालिकेवर प्रथमच भाजपचा महापौर निवडल्या गेला आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांमध्ये अटीतटीच्या निवडणुकीत ही भाजपचा महापौर निवडला गेला आहे.राज्यात जवळपास सर्वच महापालिकांचा कार्यकाळ संपून प्रशासक विराजमान झाले होते. राज्यात महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत महापालिका निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढत होता. या पार्श्वभूमीवर, अखेर महापालिकांच्या अटीतटीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर वीस दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी हा महापौरांची निवड करण्यासाठी लागला. या निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी महायुतीमधील घटक पक्षांदरम्यानचे मतभेद चव्हाट्यावर आले. शिवसेना-शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गटाने राज्यात काही महापालिकांमध्ये आपली स्वतंत्र चूल मांडत भाजपसमोर आव्हान उभे केले होते. राज्यात एकत्रित सत्ता उपभोगत असताना महापालिका निवडणुकीत मात्र भाजप आणि शिवसेना-शिंदे गटाकडून एकमेकांचे कार्यकर्ते फोडण्याचा प्रकार यावेळी समोर आला. परिणामी बदलापूर, सिंधुदुर्ग या ठिकाणी दोन्ही पक्षातील अंतर्गत तणाव चव्हाट्यावर आला. महापालिका निवडणुकीत भाजपने आक्रमक पद्धतीने प्रचारयंत्रणा राबवल्याचे दिसून आले. ऐनवेळी विरोधी पक्षातील बिनीचे कार्यकर्ते पळवणे, विरोधी उमेदवारांना अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्ज भरण्यापासून रोखणे यासारखे गंभीर आरोप भाजप नेत्यांवर करण्यात आले. महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या या आक्रमक प्रचारासमोर काँग्रेससह सर्व विरोधक फिके पडलेले दिसले. शिवाय विरोधकांमधील एकीचा अभाव जनतेसमोर ठळकपणे पुढे आला. विरोधकांच्या याच विखुरलेपणामुळे अनेक ठिकाणी त्यांना जनतेच्या आशीर्वादाला मुकावे लागल्याचे दिसून आले..मुंबईत ऐतिहासिक विजयमुंबईचा महापौर मराठी भाषिक होणार की हिंदी भाषिक हा देखील मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मुद्दा केंद्रस्थानी होता. यावरून मुंबईमध्ये महापौर कोण होणार, याची उत्सुकता शेवटपर्यंत होती. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच भाजपचा महापौर निवडला गेला आहे. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या लढाईत येथे तब्बल ४४ वर्षांनंतर भाजपचा महापौर विराजमान झाला आहे. भाजपच्या रितू तावडे यांची महापौरपदी निवड जाहीर झाली.भाजपच्या विजयाने मुंबई महापालिकेत गेली २५-३० वर्ष असलेली ठाकरेंची सत्ता संपुष्टात आली. मुंबईत भाजपकडे महापौर पद तर शिवसेना शिंदे पक्षाला उपमहापौर मिळाल्याने शिवसेना प्रथमच उपमहापौर पदावर आली आहे. मुंबई महापालिकेत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असला तरी महापौर निवडीपूर्वी त्यांना शिवसेना-शिंदे गटाच्या नाराजी नाट्याला सामोरे जावे लागल्याचे दिसले. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच शिंदे गटाने आपले निवडून आलेले सर्व २९ नगरसेवकांना शहरातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेऊन ठेवले होते. महापालिकेतील सत्तेत महत्त्वाचा वाटा मिळवण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केल्यामुळेच शिंदे गटाला उपमहापौर पद मिळाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते.भाजप आणि शिवसेना शिंदे पक्षाला मुंबईत काठावरचे बहुमत मिळाल्याने दोन्ही पक्षांची गटनोंदणी रखडली होती. युतीमध्ये लढले असल्याने दोन्ही पक्षांची गटनोंदणी एकत्रित करावी, असा भाजपचा आग्रह होता; मात्र शिवसेना शिंदे पक्षाने त्यांची स्वतंत्र गटनोंदणी केली. शिवसेना शिंदे पक्षाचा ठाणे हा बालेकिल्ला आहे. मात्र पक्षांतर्गत नाराजी टाळण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी ठाणे महाालिकेसाठी महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी नवा फॉर्म्युला ठरला आहे. सव्वा वर्ष महापौरपद आणि उपमहापौरपद असणार आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत ठाणेकरांना चार महापौर आणि चार उपमहापौर मिळणार आहे. महापौरपदासाठी अनेक नगरसेवक इच्छुक आहेत, त्यामुळे नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदेंनी ही खेळी खेळली आहे..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.काँग्रेसला चंद्रपुरात धक्काअन्य शहरांमध्ये हाराकिरी झाल्यानंतर, काँग्रेसने अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे यश मिळविलेले चंद्रपूरचे महापौर-उपमहापौरपदही गमावले. चंद्रपूर महापालिकेमध्ये भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार आणि किशोर जोरगेवार यांच्यातील गटबाजीचा फटका भाजपला बसला होता. महापालिकेतील ६६ जागांपैकी २७ जागा जिंकत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. तर, भाजपला २३ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ६, शेकापला ३, वंचित बहुजन आघाडीला २, बहुजन समाज पक्ष, शिंदे यांची शिवसेना आणि एमआयएम यांना प्रत्येकी एक जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस आणि ठाकरे यांची शिवसेना यांनी हातमिळवणी केल्यानंतर बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य होते. मात्र, खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यामध्ये महापौर पदावरून वाद सुरू झाले. अखेरीस वरिष्ठांच्या मध्यस्थीनंतर दोन्ही गटांमध्ये समझोता झाला. त्यानंतर महापौर पदासाठी १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत भाजप आणि ठाकरे यांच्या शिवसेनेमध्ये आघाडी झाली. वंचित बहुजन आघाडीचे दोन नगरसेवक अनुपस्थित राहिले, तर एमआयएमच्या नगरसेवकाने तटस्थ राहण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे महापौर पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवार सोनाली महाडुळे यांना ३१ मते मिळाली, तर भाजपच्या संगीता खांडेकर ३२ मते मिळवीत विजयी झाल्या. उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतही दोन्ही उमेदवारांना ३२ मते मिळाली, मात्र ईश्वरचिठ्ठीच्या मदतीने ठाकरे यांच्या शिवसेनेला उपमहापौरपद मिळाले.एमआयएम ‘किंगमेकर’महापालिका निवडणुकीत असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाने अनपेक्षित आणि ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या पक्षाने राज्यात मुस्लीमबहुल भागांत आपले वर्चस्व निर्माण करत २९ महापालिकांमध्ये एकूण १२५ जागा जिंकल्या आहेत. परिणामी अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये महापौर निवडीमध्ये एमआयएम पक्षाने ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयएमने ३३ जागा जिंकत शहरात भाजप नंतरचा दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. एकूण ८४ जागा असलेल्या मालेगाव महापालिकेत इस्लाम पार्टीला ३५, तर एमआयएमला २१ जागा मिळाल्या. येथे एमआयएमने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी इस्लाम पार्टी आणि समाजवादी पार्टीला अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. मालेगावात इस्लाम पार्टीच्या शेख नसरीन खालिद या महापौर, तर उपमहापौरपदी समाजवादी पक्षाच्या शान ए हिंद निहाल अहमद यांची उपमहापौर म्हणून निवड करण्यात आली. अशाप्रकारे मालेगावच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महापौर आणि उपमहापौर या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांवर महिला निवडल्या गेल्या. मालेगावात महापौर निवडीच्या वेळी एमआयएमच्या २१ नगरसेवकांनी मतदानात भाग न घेता तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. एमआयएमने भाजप किंवा शिवसेनेला मदत न करता तटस्थ राहून एक प्रकारे इस्लाम पार्टीचा सत्तेचा मार्ग सुकर केल्याचे बोलले जाते. दरम्यान, अमरावती महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीत एमआयएमच्या भूमिकेवरून मोठे राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले. पक्षाची अधिकृत भूमिका ही ‘तटस्थ’ राहण्याची असतानाही, एमआयएमच्या एका नगरसेविकेच्या अनपेक्षित कृतीमुळे भाजला मोठा फायदा झाल्याचे दिसून आले. सहा फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या निवडणुकीत एमआयएमच्या बडनेरा येथील नगरसेविका मीरा कांबळे यांनी पक्षाचा आदेश झुगारून भाजपचे महापौरपदाचे उमेदवार श्रीचंद तेजवानी यांना जाहीर पाठिंबा दिला. सभागृहात मतदानाची प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा मीरा कांबळे यांनी थेट हात उंचावून भाजपच्या बाजूने मतदान केले. त्यावेळी एमआयएमचे इतर नगरसेवक त्यांना हात खाली घेण्यास सांगत होते. पण त्यांनी आपला पाठिंबा कायम ठेवला. एमआयएमच्या या एका मतामुळे भाजप उमेदवाराच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला..दरम्यान, मालेगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयएमशिवाय कोणतेही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेणे महापालिका प्रशासनाला कठीण जाणार आहे. मालेगाव हा एमआयएमचा बालेकिल्ला मानला जात होता, मात्र या निवडणुकीत त्यांना मोठा फटका बसला आहे. राज्यात एमआयएमने प्रामुख्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या परंपरागत मुस्लीम व्होट बँकेला धक्का लावल्याचे बोलले जात आहे. महापालिका निवडणुकीच्या निकालाला तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ ओलांडला असला तरी सर्वच महापालिकांमध्ये अद्याप महापौर निवड झालेली नाही. यावरूनच महापौर निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या राजकीय डावपेचांचा अंदाज यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 