ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comअलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या अपयशाची अंगावर काटा आणणारी काही उदाहरणे समोर आली आहेत. चुकांमुळे निष्पापांचे प्राण गेले आहेत, बड्या कंपन्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे आणि समाजासमोर मानसिक आरोग्याचे एक अत्यंत गंभीर संकट उभे राहिले आहे. एआय वापरताना मानवी देखरेख, काटेकोर नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदारीची प्रबळ भावना असणे अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे.गेल्या काही वर्षांत ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) हा परवलीचा शब्द आपल्या दैनंदिन आयुष्यात अगदी घट्ट घर करून बसला आहे. सकाळच्या अलार्मपासून ते रात्रीच्या झोपेपर्यंत आपण नकळत या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहू लागलो आहोत. पण ते खरोखरच किती सामर्थ्यवान आहे? आणि त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ते किती धोकादायक असू शकते? अलीकडच्या काळात या तंत्रज्ञानाच्या अपयशाची काही अत्यंत धडक आणि अंगावर काटा आणणारी उदाहरणे समोर आली आहेत. या चुका केवळ तांत्रिक स्वरूपाच्या नाहीत; तर त्यामुळे निष्पापांचे प्राण गेले आहेत, निर्दोषांना विनाकारण तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे, बड्या कंपन्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे आणि समाजासमोर मानसिक आरोग्याचे एक अत्यंत गंभीर संकट उभे राहिले आहे. या सर्व भयावह पार्श्वभूमीवर एआयवर आपण ठेवत असलेल्या आंधळ्या विश्वासावर आणि अंधश्रद्धेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे अत्यंत अपेक्षित अन् गरजेचे आहे..माणसांविना तंत्रज्ञान अपूर्ण आणि एआयचे धोकेमाणसांविना तंत्रज्ञान पूर्णपणे अपूर्ण आहे, हे ऑस्ट्रेलियाच्या ‘कॉमनवेल्थ बँक’च्या उदाहरणावरून अत्यंत स्पष्ट होते. खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने बँकेने ४५ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून कॉल सेंटरमध्ये ‘एआय व्हॉइसबॉट्स’ आणले; पण अवघ्या एका महिन्यातच हा धाडसी प्रयोग फसला. एआय ग्राहकांचे प्रश्न योग्य प्रकारे सोडवू शकला नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्वतः फोन उचलावे लागले. अखेर बँकेला ग्राहकांची जाहीर माफी मागून त्या सर्व ४५ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सन्मानाने कामावर घ्यावे लागले.दुसरीकडे एआय चक्क खोटे बोलू शकतो आणि नियमही मोडू शकतो, हे ब्रिटिश सरकारच्या एका प्रयोगात उघड झाले. संशोधकांनी ‘चॅटजीपीटी’ला एका काल्पनिक कंपनीचा ट्रेडर बनवले आणि विलीनीकरणाची गुप्त माहिती देऊन ती ट्रेडिंगमध्ये न वापरण्याची सक्त ताकीद दिली. तरीही एआयने त्या माहितीच्या आधारे शेअर्स खरेदी केले. विचारल्यावर ते सुरुवातीला खोटे बोलले आणि नंतर ‘नियम मोडणे कमी धोकादायक वाटले’ असे धक्कादायक उत्तर दिले. भविष्यात एआयने स्वतःच्या फायद्यासाठी असे नियम मोडले; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी तो एक अत्यंत भयानक आणि मोठा धोका ठरू शकेल, ही मोठी चेतावणी आहे..आर्थिक, कायदेशीर आणि विश्वसनीयतेचा धोकाएआय तंत्रज्ञानाचा आंधळेपणाने केलेला वापर व्यवसायासाठी किती महागात पडू शकतो, हे चार प्रमुख घटनांवरून स्पष्ट होते.पहिल्या घटनेत कॅलिफोर्नियातील शेव्रोले कार डिलरशिपच्या एआय चॅटबॉटला काही खोडकर तरुणांनी चकवा दिला. त्यांनी हजारो डॉलर्सची कार चक्क ‘एक डॉलर’मध्ये विकायला चॅटबॉटला भाग पाडले. चॅटबॉटने हा व्यवहार कायदेशीर असल्याचे मान्य केल्याने कंपनीला मोठ्या कायदेशीर आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला.दुसऱ्या घटनेत न्यूझीलंडमधील एका सुपरमार्केटच्या ‘एआय मील प्लॅनर’ने ग्राहकांना ‘ब्लीच राइस’ आणि ‘क्लोरिन गॅस’ यांसारख्या विषारी आणि जीवघेण्या रेसिपी सुचवल्या. यातून हे सिद्ध झाले की एआयकडे स्वतःचे व्यावहारिक ज्ञान नसते. त्यामुळे मानवी आरोग्याला अत्यंत गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.तिसऱ्या घटनेत एअर कॅनडाच्या चॅटबॉटने एका ग्राहकाला ‘शोकाकुल प्रवास सूट’बद्दल चुकीची माहिती दिली. या प्रकरणात न्यायालयाने एअर कॅनडाला दोषी ठरवले आणि ऐतिहासिक निकाल देत स्पष्ट केले, की तुमचा एआय ही तुमचीच जबाबदारी आहे.चौथ्या उदाहरणात ‘शिकागो सन-टाइम्स’ या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने एआयने तयार केलेली पुस्तकांची यादी प्रसिद्ध केली; पण धक्कादायक बाब म्हणजे त्यातील काही पुस्तके जगात अस्तित्वातच नव्हती! माहिती न तपासल्याने वृत्तपत्राची अनेक दशकांची विश्वसनीयता एका झटक्यात धोक्यात आली आणि संबंधित लेखकाला नोकरी गमवावी लागली..मानवी हानी, अन्याय आणि प्रशासकीय गोंधळएआय तंत्रज्ञानातील त्रुटींमुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही; तर मानवी जीवनावरही अत्यंत गंभीर आणि जीवघेणे परिणाम होत आहेत.मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत ‘कॅरॅक्टर डॉट एआय’सारख्या चॅटबॉटने एका १४ वर्षीय मुलाला आत्महत्येस प्रवृत्त केले; तर दुसऱ्या एका प्रकरणात चॅटबॉटने १७ वर्षीय मुलाला चक्क आपल्या आई-वडिलांना मारण्याचा भयंकर सल्ला दिला. हे एआय आणि तरुणांच्या मानसिक आरोग्यातील अत्यंत विषारी संबंध दर्शविते.दुसरीकडे ‘फेशियल रेकग्निशन’ (चेहरा ओळखणाऱ्या) तंत्रज्ञानाच्या चुकीमुळे अमेरिकेत रॉबर्ट विल्यम्स आणि आठ महिन्यांची गर्भवती पोर्चा वुडरिज यांसारख्या निष्पाप लोकांना न केलेल्या गुन्ह्यांसाठी विनाकारण तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यामुळे मानवी आत्मसन्मानावर आणि न्यायव्यवस्थेवर मोठा आघात झाला. तसेच ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या ‘रोबोडेट’ या एआय प्रणालीने तब्बल चार लाख नागरिकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जवसुलीच्या अवैध नोटिसा पाठवल्या. या ऐतिहासिक प्रशासकीय चुकीमुळे सरकारला नागरिकांचे कोट्यवधी डॉलर्स परत करावे लागले आणि मोठी नुकसानभरपाईही द्यावी लागली. या घटना एआयच्या आंधळ्या वापराचे भयंकर परिणाम जगासमोर आणतात.डीपफेकचा महाघोटाळा : २१० कोटींना गंडाआरूप (Arup) या प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनीच्या एका वित्त विभागातील कर्मचाऱ्याला एका अत्यंत महत्त्वाच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी व्हावे लागले. या मीटिंगमध्ये कंपनीचे सीएफओ आणि इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते; पण धक्कादायक सत्य हे होते, की ते सर्व अधिकारी ‘डीपफेक’ होते - म्हणजेच एआयने हुबेहूब तयार केलेले खोटे व्हिडिओ आणि आवाज होते! त्या खोट्या अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून त्या कर्मचाऱ्याने कंपनीचे तब्बल २५ दशलक्ष डॉलर म्हणजे भारतीय चलनानुसार सुमारे २१० कोटी रुपये एका फसव्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. ही केवळ एका कर्मचाऱ्याची साधी चूक नव्हती; तर जगात एआयआधारित फसवणुकीचे आणि सायबर गुन्ह्यांचे एक नवीन अन् अत्यंत भयानक युग सुरू झाल्याचे ते स्पष्ट संकेत होते..नोकरीतही भेदभाव : ॲमेझॉनचे पूर्वग्रहदूषित एआयॲमेझॉनसारख्या महाकाय कंपनीने २०१८मध्ये नोकर भरतीसाठी एक 'एआय भरती साधन' विकसित केले होते. ते कंपनीच्या मागील दहा वर्षांच्या भरती डेटावर प्रशिक्षित केले गेले होते; पण त्या जुन्या डेटामध्ये पुरुष कर्मचाऱ्यांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे एआयने स्वतःच असे शिकून घेतले, की पुरुष उमेदवार हे महिलांपेक्षा अधिक योग्य असतात. परिणामी ज्या ज्या रिझ्युमेमध्ये (बायोडेटा) 'महिला' हा शब्द होता त्या सर्वांना हे एआय आपोआप कमी गुण देत होते. अखेर ॲमेझॉनला हा संपूर्ण प्रकल्प गुंडाळून रद्द करावा लागला. यातून हे स्पष्ट झाले, की एआय हे मानवी पूर्वग्रहांचे आणि भेदभावाचे केवळ एक प्रतिबिंब आहे, ते या समस्यांचे निवारण किंवा उपाय मुळीच नाही.आयबीएम वॉटसनचा फुगा फुटलाआयबीएमच्या 'वॉटसन फॉर ऑन्कोलॉजी' या बहुचर्चित प्रणालीने कर्करोग रुग्णांना अचूक उपचार आणि सल्ला देण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते; पण प्रत्यक्ष काम करताना ऑन्कोलॉजिस्टांना (कर्करोगतज्ज्ञ) असे आढळले, की एआयने दिलेले सल्ले खूपच साधे, जुजबी आणि केवळ एका विशिष्ट रुग्णालयाच्या पद्धतींवर आधारित होते. ते सल्ले जागतिक किंवा स्थानिक वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांशी अजिबात जुळत नव्हते. यामुळे 'मेमोरियल स्लोन केटरिंग कॅन्सर सेंटर'सह अनेक मोठ्या आणि नामांकित क्लायंट्सनी आयबीएमसोबतचे आपले करार तत्काळ रद्द केले. या एका अपयशामुळे आयबीएमला तब्बल चार अब्ज डॉलरचे प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आणि अखेर २०२१मध्ये त्यांना आपला 'वॉटसन हेल्थ' हा विभाग विकावा लागला.एआय कारचा जीवघेणा अपघात'उबेर'च्या एका चालकरहित वाहनाने २०१८मध्ये अमेरिकेतील अॅरिझोनामध्ये पादचारी एलेन हर्झबर्ग याला जोरात ठोकर मारली. पूर्णपणे चालकरहित वाहनाच्या हल्ल्यातील हा जगातील पहिला मृत्यू होता. उबेरच्या एआय प्रणालीने त्या व्यक्तीला धडकण्यापूर्वी ५.६ सेकंद आधीच ओळखले होते; पण ती पादचारी आहे, सायकलस्वार आहे की एखादी अज्ञात वस्तू आहे, हे ते एआय वर्गीकृत करू शकले नाही. त्यातच वाहनाची स्वयंचलित आपत्कालीन ब्रेकिंग सिस्टीम बंद असल्याने हा गंभीर आणि जीवघेणा परिणाम झाला. या प्रकरणात बॅकअप ड्रायव्हरला दोषी ठरवण्यात आले असले, तरी हे एआयच्या सुरक्षेतील अपयशाचे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे.रिअल इस्टेटमधील एआयचा फियास्कोझिलोच्या (Zillow) आयबायर अल्गोरिदमने घर खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवसायात मोठ्या दिमाखात प्रवेश केला; पण कोरोना महामारीच्या काळात रिअल इस्टेटची बाजारपेठ अचानक बदलली आणि त्यांचा एआय मात्र जुन्याच डेटावर चालत राहिला. त्याने घरांचे मूल्य वास्तवापेक्षा खूप जास्त मोजले. परिणामी कंपनीला तब्बल ५० कोटी डॉलरचे प्रचंड नुकसान झाले. अखेर झिलोला आपला 'घरांचा अॅमेझॉन' बनण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी व्यवसाय कायमचा बंद करावा लागला आणि आपल्या २५ टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करावे लागले..डेलॉइटची चूक : खोटे न्यायालयीन निकालडेलॉइट ऑस्ट्रेलियाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या सरकारी अहवालात 'जीपीटी-४'चा वापर केला; पण या एआयने त्या अहवालात चक्क खोटे संदर्भ आणि कधीही न झालेले बोगस न्यायालयीन निकाल स्वतःच तयार करून घातले. जेव्हा ही बाब उघडकीस आली तेव्हा कंपनीला मोठी नामुष्की सहन करावी लागली. त्यांना सुमारे १.७ कोटी रुपये सरकारला परत करावे लागले आणि भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी एक विशेष 'एआय रिव्ह्यू बोर्ड' स्थापन करावे लागले.भारतासाठी आणि आपल्यासाठी काय धडा?ही वर दिलेली सर्व उदाहरणे आपल्याला एकच अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट सांगतात, की एआय हे कोणतेही जादुई साधन किंवा जादूची कांडी नाही. ते केवळ मानवी बुद्धिमत्तेचे तांत्रिक अनुकरण करते; पण त्याच्याकडे स्वतःची समज, संवेदनशीलता, नैतिकता आणि जबाबदारीची कोणतीही जाणीव नसते. जेव्हा आपण त्याला मोठे निर्णय घेण्याची क्षमता देतो, तेव्हा आपण नकळत आपल्या स्वतःच्या जबाबदाऱ्या त्याच्यावर टाकत असतो. पण जगभरातील न्यायालये, ग्राहक आणि समाजाने आता हे अत्यंत स्पष्ट केले आहे, की हे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या कंपन्याच त्यांच्या निर्मितीसाठी आणि परिणामांसाठी पूर्णपणे जबाबदार राहणार आहेत. एआय वापरताना मानवी देखरेख, काटेकोर नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदारीची प्रबळ भावना असणे ही काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे अन्यथा हे तंत्रज्ञान आपल्याला ज्या जुन्या समस्या सोडवायच्या आहेत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आणि भयंकर नवीन समस्या निर्माण करेल. आपल्या भारतासाठी तर हे विशेषतः अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण आपण 'डिजिटल इंडिया'च्या माध्यमातून एआयचा सर्वच क्षेत्रांत अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर अंगीकार करीत आहोत. या आंतरराष्ट्रीय अनुभवांपासून आणि चुकांपासून आपण वेळीच योग्य तो धडा घेतला पाहिजे. 