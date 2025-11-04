Premium|Sustainable Development : दर्या देणार विकासाची वर्दी, नील अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग

What is Blue Economy? India’s Path to Sustainable Growth Through Ocean Resourcesडॉ. रवींद्र उटगीकरसागरी साधनस्रोतांवर अवलंबलेली ‘नील अर्थव्यवस्था’ विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना जगभर चालना दिली जात आहे. शाश्वत विकासाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी सांगड घालून ते शक्य होणार आहे. भारतासाठीही विकसित देश होण्याचे नवे दालन खुले करू शकणाऱ्या या पूरक अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिचे महत्त्व यांचा हा वेध....समुद्राचे पाणी आपली तहान भागवत नाही, तरीही अनेक गरजा भागवण्याची आणि त्यातून जीवनाला पूर्तता देण्याची भूमिका ते बजावत असते. हे विशाल सागरच सूर्यप्रकाशातून निर्माण होणारी उष्णता शोषतात, आपली अन्नसुरक्षा व औषधांसाठीची जैवविविधता जपतात, अन्न पुरवतात, मासेमारीपासून पर्यटनापर्यंत अनेक आर्थिक उलाढालींना चालना देतात.सागराशी जोडलेले माणसाचे हे नाते व्यावहारिक पातळीवरही आपल्याला विकासाच्या शाश्वत वाटांवर ठेवू शकते, त्याला ‘नील अर्थव्यवस्था’ म्हटले जाते. ‘‘सागरी साधनस्रोतांचा आर्थिक विकास साधणे, उदरनिर्वाहाची साधने व रोजगारसंधी यांत वाढ साधण्यासाठी त्यांचा शाश्वत मार्गांनी वापर करणे आणि ते साधतानाही सागरी परिसंस्थेच्या स्वास्थ्याची काळजी घेणे म्हणजे नील अर्थव्यवस्था’’, अशी व्याख्या जागतिक बँकेने केली आहे. .Premium|Bank Privatisation : बँकांचे निर्गुंतवणुकीकरण खासगीकरणाकडे वाटचाल?.शाश्वत नील अर्थव्यवस्था ही तीन स्तंभांवर भक्कमपणे उभी राहू शकते. त्यांपैकी आर्थिक स्तंभात सागरी साधनस्रोतांच्या अफाट क्षमतेचा आर्थिक विकास आणि रोजगारसंधींमध्ये वाढ साधण्यासाठी उपयोग केला जातो.सामाजिक स्तंभामध्ये सागरी स्रोतांच्या उपयोगातून मिळणारे लाभ समप्रमाणात विभागले जातील आणि सागरी जीवनावर अवलंबून असणाऱ्या समुदायांपर्यंत पोचून ते सक्षम होतील, हे पाहिले जाते. तर पर्यावरणीय स्तंभात सागरी परिसंस्था आणि जैवविविधता यांचे जतन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.ही नील अर्थव्यवस्था शाश्वत विकासाच्या अनेक संधी देत आहे..रोजगारनिर्मिती : जागतिक सागरी अर्थव्यवस्था सध्या दीड सहस्राब्ज डॉलरच्या घरात आहे आणि २०३०पर्यंत ती दुप्पट होईल, असा कयास आहे. स्वाभाविकच, त्यामधून जसे उत्पन्न वाढेल तशाच रोजगारसंधींतही भर पडेल. अन्नसुरक्षा : माशांचा आहारातील समावेश जगभर वाढत आहे. त्यासाठी शाश्वत मत्स्यपालन आणि संवर्धन यांना मागणी वाढणार आहे. विकसनशील देशांतील तीन अब्जांहून अधिक लोकसंख्येकरता तो प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.अक्षय ऊर्जानिर्मिती : पवनऊर्जा आणि लाटांपासून तयार करता येणारी ऊर्जा यांसाठी सागरी जलाशयांकडे आजवर गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यांमधील गुंतवणूक ही खनिज इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याला आणि हवामान बदलांचा मुकाबला करण्याला आधार देऊ शकणार आहे.हवामान बदलांचा मुकाबला : खारफुटीची क्षेत्रे आणि सागरी गवत हे कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण करणारी ‘सागरी फुफ्फुसे’ आहेत. नील अर्थव्यवस्था त्यांचे संवर्धन करते.नवकल्पनाविष्कार : औषधनिर्माण क्षेत्रासाठीचे सागरी जैवतंत्रज्ञान आणि प्रगत टेहळणी यंत्रणा यांसाठीच्या तंत्रज्ञान विकासाला नील अर्थव्यवस्था चालना देते..Premium |Environment Pollution : इटलीत बंद पडलेली कंपनी चिपळूणात? कोकण म्हणजे डंपिंग ग्राऊंड आहे का?.विविध आव्हाने सागरी परिसंस्थेच्या शाश्वत व्यवस्थापनाचे आव्हान सर्वांत मोठे असेल. त्यासाठी देशा-देशांमध्ये सहकार्य हवे. विशेषतः सागरांवर अस्तित्व अवलंबून असणारे बेट स्वरूपातील छोटे देश आणि अत्यंत अविकसित देश यांचा सहभाग यांत मिळवणे जिकिरीचे ठरू शकते. प्लास्टिक, रसायनांचा निचरा आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी हे किनारपट्ट्यांवरील सागरी परिसंस्था आणि सागरी जीवनाला धोका निर्माण करतात. वाढता सागरी जलस्तर, सागरी जलाशयांतील वाढती आम्लता आणि अतिविकोपाच्या हवामानदुर्घटना यांमुळे किनारपट्ट्यांवरील समुदायांचे जनजीवन आणि खारफुटीची क्षेत्रे व प्रवाळे यांचे अस्तित्व धोक्यात घालू शकतात.अतिभव्य स्वरूपाच्या पायाभूत सोयींची उभारणी समतोल बिघडवू शकते. प्रस्तावित ग्रेट निकोबार बंदर हे याच कारणाने चर्चेत आले आहे.भक्कम नियामक तरतुदींचा अभाव, शेजारील देशांबरोबरील सहकार्याला मर्यादा अशी कारणे सागरी परिसंस्थेवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात. सागरी चाचेगिरी, तस्करी हे तर तिच्या अस्तित्वावरच घाला घालत राहतात. शाश्वत नील अर्थव्यवस्थेकडे पावले टाकण्यासाठी वित्तीय व तंत्रज्ञानविषयक तज्ज्ञतेची गरज राहते. अनेक विकसनशील देशांकडे त्याचा अभाव असतो. त्यामुळे, सागरी जैवतंत्रज्ञान आणि ऊर्जा या क्षेत्रांतील त्यांची क्षमताही विकसित होत नाही..Premium|Science Story: डॉ. शशिशेखर यांचा जेलीफिश संशोधन; चिरतारुण्याचा शोध.भारताने इ.स. २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.‘नील अर्थव्यवस्था’ ही त्याची पाया भक्कम करणारी ठरू शकते. २०३०साठी भारताने आखलेल्या आराखड्यातून शंभर अब्ज डॉलरची अशी पूरक अर्थव्यवस्था विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. या क्षमतेमध्ये वाढीच्या संधी पुढील स्वरूपात आहेत : मासेमारी आणि मत्स्यसंवर्धन : भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्यउत्पादक देश आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसारख्या कार्यक्रमांतून उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पायाभूत सोयी आणि तंत्रज्ञान यांमुळे हे क्षेत्र विकसित होण्याला अद्याप मोठा वाव आहे.सागरी वाहतूक : बंदरांचे जाळे आणि जहाज उद्योग यांमुळे भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आणि देशांतर्गत दळणवळणामध्येही सागरी क्षेत्राचा लक्षणीय वाटा आहे. सागरमाला प्रकल्पामुळे बंदरांचे आधुनिकीकरण, दळणवळणावरील खर्चात बचत आणि नवीन रोजगारनिर्मिती यांना चालना मिळणार आहे.अक्षय ऊर्जा : तिन्ही बाजूंनी लाभलेल्या किनारपट्टीमुळे भारताकडे किनारपट्टीलगतच्या क्षेत्रांतून अक्षय ऊर्जेची निर्मिती करण्याच्या अनेक संधी आहेत. २०३०पर्यंत अशा ३० गिगावॉट पवन ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे.सागरी जैवतंत्रज्ञान : नवीन औषधनिर्माण आणि जैवइंधने यांच्या निर्मितीएवढी जैवविविधता आपल्या देशाला लाभली आहे. त्यासाठीचे संशोधन व विकास कार्य जोमाने केले जात आहे.पर्यटन : किनारपट्टीवरील आणि सागरी पर्यटन यांत उत्पन्न आणि रोजगारनिर्मिती यांच्या अफाट संधी भारत साधू शकतो. त्यासाठी पर्यावरणस्नेही पर्यटनाची प्रारूपे आखता आल्यास आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांतील तोल साधता येणार आहे.खोल सागरातील उत्खनन : महत्त्वपूर्ण खनिजे ही जगाच्या भू-राजकीय पटलावरील महत्त्वाचे मोहरे ठरतील. त्यादृष्टीने हिंदी महासागरातील उत्खननाकडे उत्कंठेने पाहिले जात आहे. ही उद्दिष्टे साधता यावीत, यासाठी केंद्राकडूनही काही योजना राबवल्या जात आहेत. त्यांमध्ये खोल सागरातील मोहिमांचा २०२१मध्ये मान्यता दिलेला समुद्रयान प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. मत्स्य ६००० ही पाणबुडी त्यातून विकसित केली जाणार आहे. सागरात सहा हजार मीटर खोलवर तीन व्यक्तींसह जाऊन संशोधनकार्य करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. २०२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ‘ब्लू इकॉनॉमी २.०’ची तरतूद करण्यात आली आहे. .ऑक्टोबरअखेरीस साजऱ्या केल्या गेलेल्या ‘भारत सागरी सप्ताहा’त बोलताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नील अर्थव्यवस्था आणि किनारपट्टीचा शाश्वत विकास यांसाठी कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख केला आहे.शाश्वत सागरी साधनस्रोत विकास ही भविष्याची गरज आहे. त्यासाठीच्या प्रयत्नांना आजवर मर्यादित यश आले आहे. सागरी व्यवस्थापनातील सुशासन, समन्वय, शाश्वत पायाभूत सोयींच्या उभारणी व तंत्रज्ञानातील विकास, सर्वसमावेशक कार्यपद्धतींचा अंगीकार, किनारपट्टीवरील समुदायांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार आणि महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांतूनच हा गुंता सुटू शकेल. त्यासाठी पुढाकार घेतल्यास भारतासाठी तरी शाश्वत विकासाचे नवे महाद्वार खुले होऊ शकेल.(लेखक व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून, उद्योग क्षेत्रात कार्यरत आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.