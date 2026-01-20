Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी देशात गुन्हेगार मालकाला शिक्षा होण्यासाठी अकरा वर्षे लागली. अकरा वर्षांनंतर देशात पहिल्यांदा वेठबिगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.श्रमजीवी संघटनेने वेठबिगारीबाबत इतिहास घडवला होता... या ऐतिहासिक घटनेनंतर लगीनगड्याची प्रथा कायमची हद्दपार झाली... इतिहासजमा झाली.तंत्र्य ही संकल्पना अमूर्त आहे. त्याला मूर्तिमंत करण्याचं काम भारतीय संविधानाच्या भाग तीनमध्ये करण्यात आलं. अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य, संचाराचं स्वातंत्र्य, उपासनेचं स्वातंत्र्य, आपल्याला हवा तो उद्योग-व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य, संघटन करण्याचं स्वातंत्र्य... अशा अनेक स्वातंत्र्यांचा उल्लेख भाग तीनच्या अनुच्छेद १९ मध्ये केलेला आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला एक अधिकार प्रदान केला. जर तो अधिकार नसता, तर या स्वातंत्र्याला अर्थ प्राप्त झाला नसता. तो अधिकार म्हणजे, शोषणाविरोधी अधिकार. अनुच्छेद २३ हा प्रत्येक नागरिकाचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणारा, प्रत्येक नागरिकाला सन्मान देणारा शोषणाविरोधी अधिकारांबाबत आहे..शोषणाचे विविध प्रकार आहेत. गुलामी हा शोषणाचाच एक भाग आहे. देश तसेच विदेशामध्ये श्रमाच्या शोषणावर आधारलेली गुलामी सुरू राहिलेली आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये श्रमाच्या शोषणाच्या रूपाने गुलामी होती, ज्यात वेठबिगारी ठळक होती; परंतु भारतीय संविधानाने तिला अनुच्छेद २३ देऊन उभा छेद दिला.संविधानाने एखादी तरतूद केली म्हणजे त्याची अंमलबजावणी होते असं नाही. त्या तरतुदीचा प्रत्यक्ष अंमल होण्यासाठी त्याचं कायद्यात रूपांतर व्हावं लागलं. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधानाने स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरोधीचा अधिकार, समानतेचा अधिकार असे अधिकार प्रदान केले असले तरीही प्रत्यक्ष वेठबिगारीचा कायदा म्हणजे गुलामी नष्ट करण्याचा कायदा संसदेने मंजूर करायला २५ ऑक्टोबर १९७६चा दिवस उजाडावा लागला. याचाच अर्थ तब्ब्ल २७ वर्षांचा कालखंड हा संविधानातील वेठबिगारीच्या, शोषणाविरोधीच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीशिवायच गेला. कलम ३७४प्रमाणे सर्व प्रकारची वेठ किंवा सक्तीचं काम हे भारतीय दंडसंहितेप्रमाणे निषिद्ध ठरवण्यात आलेलं होतं; परंतु त्या तरतुदीला धार नव्हती. कारण त्याची जरब वाटावी अशी शिक्षेची किंवा दंडाची तरतूद त्यामध्ये नव्हती. १९७५ मध्ये आणीबाणीत यासंदर्भात वटहुकूम आला आणि त्यानुसार सर्व प्रकारची वेठ बंद करण्यात आली. त्यातूनच पुढे १९७६ मध्ये वेठबिगारमुक्तीचा कायदा झाला..Premium|Shramjeevi Sanghatana Movement : कोशिश है कि, सूरत बदलनी चाहिए....जिथे ‘समाज’ नावाची संरचना आहे, तिथे प्रथा-कुप्रथा असतातच आणि त्या कुप्रथांविरोधात समाजाला प्रबोधन करणारे असतात. ‘प्रबोधन’ म्हणजे पुन्हा जागृत होणं... या अर्थाने श्रीकृष्ण ‘आद्य प्रबोधनकार’ ज्याने भगवद्गीतेतून समाजात जागरूकता आणण्याचं काम केलं आणि मग ज्ञानेश्वरांपासून ते गोपाळ गणेश आगरकर, महात्मा फुले अशा अनेकांनी समाजप्रबोधन केलं, ज्यांचं योगदान मौल्यवान आहे. प्रबोधनातून समाजात जागरूकता जरूर येते, मात्र त्या जागरूकतेसोबत कायद्याचा धाक असेल; तर कुप्रथा समूळ नष्ट होतात. सतीप्रथेविरोधातल्या प्रबोधनाने समाजात जागरूकता जरूर आली; पण प्रथा पूर्ण संपली नाही. त्याकरिता १८२९ मध्ये तसा कायदा बंगालमध्ये लॉर्ड बेंटिकला करावा लागला. १८३३ मध्ये ब्रिटिश संसदेत गुलामी प्रथेविरोधी कायदा संमत करावा लागला, तेव्हा तिथे आठ लाख गुलाम मुक्त झाले. अमेरिकेत वर्ष १८६३ मध्ये गुलामगिरीमुक्तीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. १ जानेवारी १८६३ रोजी जाहीर केलेला तो कार्यकारी आदेश होता. १८६५ मध्ये अमेरिकेत १३ वी घटनादुरुस्ती मंजूर झाली. त्याद्वारे संपूर्ण अमेरिकेत गुलामगिरी कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली. यामुळे गुलामगिरीविरोधी लढ्याला नैतिक बळ प्राप्त झाले. आफ्रिकन अमेरिकन नागरिकांना स्वातंत्र्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. घटनात्मक गुलाममुक्तीची पायाभरणी झाली.प्रबोधनाचं योगदान अमूल्य असतंच; पण कुप्रथा नष्ट व्हायला प्रबोधनासोबत कायद्याचा बडगा हा लागतोच. हेच इथल्या वेठबिगारांसाठी लागू होतं. भारतीय संविधानाने शोषणाविरोधात दिलेला अधिकार आणि त्या अनुषंगाने झालेला वेठबिगारमुक्तीचा कायदा हे सर्व जरी अस्तित्वात असलं, तरीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीला बगल देण्याकडे शासन-प्रशासनाचा कल अधिक होता. सशक्त नि काटेकोर अंमलबजावणीविना होणारा कोणताही कायदा हा केवळ कायद्याच्या अभ्यासकांसाठी कागदी दस्तऐवज असतो. त्याची अंमलबजावणी कायद्याला प्रत्यक्षात आणते... जीवंत करते... अर्थवाही बनवते....कायदा झाला म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी झाली, त्यात जे लिहिलं आहे तसं प्रत्यक्षात आलं, असं ‘गृहितक’ आहे. याचाच गैरफायदा अंमलबजावणी टाळणारे त्यांच्या हितसंबंधांकरिता करीत असतात. संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या अमूर्त मूल्यांना मानवी चेहरा देऊन तो ‘समाज’ नावाच्या व्यवस्थेत मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी ‘कायदा’ नावाची रचना निर्माण झाली. कायद्यातील मूल्यांना जो जुमानणार नाही, त्याला कायद्याचं पालन करण्यास भाग पाडण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी लागते. कायद्याची जरब समाजमनावर बसून कायद्याचं राज्य प्रस्थापित व्हावं, असे प्रयत्न दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये केले गेले नाहीत. विशेषत: दुर्बळांसाठी झालेले कायदे, सामाजिक न्यायासाठी झालेले कायदे हे कायद्याच्या अभ्यासकांसाठी ज्ञानार्जनाचा भाग म्हणून वर्षानुवर्षं पुस्तकातच धूळ खात पडले, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. हेच वेठबिगारमुक्तीच्या कायद्याचं झालं. वेठबिगार कायद्याखाली दाखल केलेला गुन्हा हा दखलपात्र असतो. दखलपात्र म्हणजे सरकारने, पोलिसांनी स्वत:हून त्याची दखल घेऊन गुन्हा दाखल करायचा असतो. या कायद्यामध्ये क्रांतिकारी स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या, ज्या योगे समाजात कायद्याचा धाक बसावा. या उद्देशाने संक्षेपाने खटले चालवण्याची (समरी ट्रायल) तरतूद करण्यात आली. न्यायालयामध्ये खटल्यांना जो विलंब लागतो, तो दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयीन अधिकार प्रदान करण्यात आले. ‘शाबिताचा भार’ हा आरोपीवर टाकण्यात आला. म्हणजेच वेठबिगार हा फिर्यादी असेल; तर त्याने जे सांगितलं ते सत्य आहे आणि त्याने जे आरोप केले ते चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली. वेठबिगारांचा शोध घेणं, त्यांना वेठबिगारीतून मुक्त करणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं, तसेच या साऱ्यांच्या अनुषंगाने उत्तरदायित्वाची संरचनाही झाली. मात्र इतका सशक्त कायदा प्रत्यक्षात सहा वर्षं अंमलबजावणीअभावी निष्क्रिय राहिला. या निद्रावस्थेमधल्या कायद्याचा आधार घेत अंमलबजावणीचा नेटाने आग्रह धरत देशातला पहिला गुन्हा १९८२ मध्ये श्रमजीवी संघटनेने दाखल करून घेतला. देशात अन्यत्र, वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा सुरू होतीच आणि आम्ही मात्र निष्क्रिय असलेल्या कायद्याला सजीव करू पाहत होतो. त्या वेळी ठाणे जिल्ह्यात शेतांमध्ये, वीटभट्ट्यांवर वेठबिगारी राजरोस सुरू होती. वेठबिगारीविरोधातला कायदा अस्तित्वात असतानाही मजुरांना गुलाम बनवून नाडले जात होते. कायद्याच्या अस्तित्वाला अंमलबजावणी करणारे शासन-प्रशासन जुमानत नव्हतं. म्हणजेच संविधानाने दिलेली मूल्यं प्रत्यक्षात आणण्यासाठी - संविधानाने ज्यांना उत्तरदायी म्हटलं होतं, त्याचं ‘राज्य’ म्हणजेच खुद्द शासन-प्रशासन या अंमलबजावणी यंत्रणेने या कायद्याचं अस्तित्वच नाकारलं होतं... पर्यायाने संविधानाचं अस्तित्व नाकारलं होतं. मग संघटनेने कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरत रस्त्यावर, न्यायालयात, शासकीय कार्यालयांत संघर्ष केला. कायद्यानुसार वेठबिगारीची प्रथा सुरू ठेवणाऱ्या मालकांवर तत्काळ गुन्हे दाखल केले गेले पाहिजेत, यासाठी लढा दिला आणि अखेरीस वेठबिगारांच्या मालकावर देशातला पहिला गुन्हा १९८२ मध्ये दाखल झाला.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा स्वाभाविक परिणाम हा इतर मालकांच्या मनात दहशत निर्माण होण्यात झाला. खरं तर हाच कायद्याचा उद्देश होता. एखाद्या मजुराला बयाना (आगाऊ पैसे) देऊन त्याचे श्रम बांधून घेणं आणि त्याच्या कर्जाचा परतावा होईपर्यंत त्याच्या श्रमांना स्वत:शी बांधून ठेवणं, ही वेठबिगारी आहे. वेठबिगारी हा कायद्याने गुन्हा आहे, याची जाणीव व भय मालकांमध्ये निर्माण झालं. परिणामी वेठबिगारीची प्रथा इतिहासजमा झाली. कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे हे होऊ शकलं, त्यानेच हे शक्य झालं. मालकांवर गुन्हे दाखल झाल्याने हे झालं..Premium| Bonded labor rehabilitation: \nवेठबिगारांच्या पुनर्वसनाच्या नव्या अध्यायाची मुहूर्तमेढ!.वेठबिगारांचे जे खटले वेठबिगार कायद्याअंतर्गत दाखल झाले, ते चालावेत आणि त्यांचा निर्णय लागावा, यासाठी आम्ही आमच्यापरीने सर्व स्तरांवर खूप प्रयत्न केले. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. रस्त्यावरची आंदोलनं केली. कलम २१प्रमाणे खटला चालवण्याचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. आम्ही उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर शासनाने हे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी यांना दिलं आणि त्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी - भिवंडी यांना प्राधिकृतही केलं. उपविभागीय दंडाधिकारी - भिवंडी यांच्याकडे वाडा, भिवंडी, वसई व शहापूर असे चार तालुके होते. याच तालुक्यांत प्रामुख्याने वेठबिगारांचे गुन्हे दाखल झाले होते. त्यावेळी उपविभागीय कार्यकारी दंडाधिकारी होते एस. यू . प्रधान. यांच्यासमोर हे खटले दाखल होत. वेठबिगारींचे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ‘समरी ट्रायल’ असल्यामुळे दोषारोपपत्र जलद गतीने उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येत आणि प्रत्येक मालकाला न्यायालयासमोर उभं करून जामिनावर मुक्त करण्यात येई. त्यामुळे कालपर्यंत ज्या धनाढ्य मालकांना समाजात प्रतिष्ठा, सन्मान होता अशा समाजातल्या तथाकथित धुरिणांवर गुन्हे दाखल होऊन जामीन देण्याची नामुष्की ओढवली. कायद्यानंच ही जरब निर्माण केली.उपविभागीय दंडाधिकारी एस. यू. प्रधान यांच्यासमोर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरही ते वेठबिगारांना, मालकांना साक्षीसाठी बोलावत; परंतु खटला चालवतच नसत. ही दिरंगाई अनेक महिने चालल्यानंतर ‘जो निर्णय द्यायचा असेल तो द्या; परंतु कायद्याला अपेक्षित असलेली अंमलबजावणी करा,’ असे आम्ही त्यांना परोपरीने सांगत होतो. दक्षता समितीमध्येदेखील मी त्यांना तसं व्यक्तिश: सांगितलं. मात्र तरीही कायद्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नव्हती... मग आमच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाला. आम्ही एकदा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना आणि ते नेहमीप्रमाणे खटले लांबणीवर टाकत असताना हस्तक्षेप करून त्यांना खटला चालवून त्यात निर्णय देण्याच्या आग्रहावर ठाम राहिलो... यावर ‘तुम्ही न्यायालयाचा अवमान करीत आहात,’ असं म्हणत त्यांनी आम्हाला रोखलं. तरीही आम्ही आमचं म्हणणं रेटून धरलं. त्यामुळे ते रागानेच त्यांच्या खुर्चीतून खाली उतरले आणि त्यांच्या जीपमध्ये जाऊन बसले. माझ्या नि विद्युल्लतासह तिथे उपस्थित असलेले बाकीचे वेठबिगार, मालक सर्व स्तब्ध होते. क्षणाचाही विचार न करता आम्ही त्यांचा पाठलाग केला. मी त्यांच्याशी बोलत राहिलो आणि तेवढ्यात विद्युल्लता त्यांच्या जीपच्या समोर जाऊन उभी राहिली. आम्ही दोघेही एका आवाजात आरडाओरड करत होतो की, ‘आधी कायद्याची अंमलबजावणी करा.’ आजूबाजूचे सर्व लोक अवाक् होऊन बघत होते. प्रधान डोक्याला हात लावून शांत बसून होते. ‘खटले सुरू केल्याशिवाय तुम्हाला जाऊ देणार नाही,’ या भूमिकेवर आम्ही ठाम असलेलं पाहून ते म्हणाले, ‘तुम्ही असं कसं करू शकता? मी न्यायाधीश आहे.’ ‘‘जर तुम्ही न्यायाधीश असाल तर न्याय द्या. वेठबिगारी कायद्याखाली खटले चालवा,’’ आम्ही असं म्हटल्यावर ते नाइलाजाने जीपमधून खाली उतरले आणि त्या दिवसाच्या काही खटल्यांचा त्यांनी पुकारा केला, पुढच्या तारखा दिल्या आणि पुढच्या तारखांपासून मात्र त्यांनी खटल्यांची रीतसर सुनावणी सुरू केली. खटले सुरू केले खरे; परंतु तत्काळ त्यांची त्या पदावरून अन्यत्र बदली झाली. त्यानंतर फक्त वेठबिगारांचे खटले चालवण्याची विशेष जबाबदारी असलेले एम. आर. लाड नावाचे स्वतंत्र न्यायाधीश नियुक्त झाले; परंतु तेही रजेवर गेले आणि या दरम्यान त्यांनी आपली बदलीही करून घेतली..वेठबिगार कायद्याखाली न्यायिक प्रक्रिया पार पाडणारे स्वतंत्र न्यायाधीश ही ‘पोस्टिंग’ अनेक कारणांकरिता कुणाच्याच विशेष आवडीची नव्हती. खटला चालल्याविना तीन वर्षांचा कालावधी असाच निघून गेला. मग या पदावर डी. एम. शृंगारपुरे यांची नियुक्ती १९८६च्या दरम्यान झाली. वसई, वाडा, भिवंडी या तीनही ठिकाणचे वेठबिगारीचे खटले विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी या नात्याने शृंगारपुरे यांच्यासमोर आले. वसईतील सर्व वेठबिगार मालकांनी एकच वकील दिले होते, ते म्हणजे वसईचे निष्णात वकील अॅडव्होकेट किशोर पाटील... सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील म्हणून अॅड. तिकोने - जे पुढे महानगर दंडाधिकारीही झाले ते - काम पाहत. अॅड. तिकोने हे किरकोळ बांध्याचे, अत्यंत लाजरं-बुजरं, चेहऱ्यावर फारसं हास्य नसणारं, विषयाचा फारसा अभ्यास नसणारं असं व्यक्तिमत्त्व होतं. ते वेठबिगारांची बाजू मांडणार होते. माझ्या असं लक्षात आलं, की जी सरतपासणी होणार आहे त्याची तयारी सरकारी वकिलांना आपल्यालाच करून द्यावी लागणार आहे. मग ते तंत्र मी शिकलो. ‘शाबिताचा भार’ हा मालकावर वा आरोपीवर असल्यामुळे आरोपीच्या वतीने फिर्यादीची म्हणजे वेठबिगाराची उलटतपासणी हा यातला महत्त्वाचा भाग होता. यानिमित्ताने उलटतपासणीची तयारी कशी करून घ्यायची, हेही मला शिकता आलं.मग खटले सुरू झाले. निर्णयाची प्रतीक्षा होती. एकच निर्णय डी. एम. शृंगारपुरे यांनी दिला आणि तो ऐतिहासिक दिवस होता गुरुवार, २७ फेब्रुवारी १९८७... वसई तालुक्यातील अडणे गावातील माधव जाधव ऊर्फ महादू पाटील या वेठबिगार मालकाकडे दंुध्या झिपर लाथड हा आदिवासी तरुण वेठबिगारी करायचा. प्रचलित लगीनगड्याच्या प्रथेनुसार त्याचे आईवडीलही तिथे वेठबिगारी करीत. लहान असतानाच दंुध्या झिपर लाथड तिथे जाऊ लागला. हळूहळू गुराखी म्हणून काम करू लागला. नंतर मोठा झाल्यावर - नांगऱ्या झाल्यावर - महादू पाटील यांनी त्याच्या लग्नाचा बस्ता बांधून त्याला रीतसर गुलामगिरीत अडकवलं होतं. या खटल्यामध्ये डी. एन. शृंगारपुरे यांनी मालकाला तीन वर्षं कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड अशी तरतूद असलेली पूर्ण शिक्षा सुनावली. यावर आमच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्यावेळेस ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने पहिल्या पानावर या खटल्याची आणि निकालाची ठळक बातमी दिली. ‘एक्स्प्रेस मॅगझिन’मध्ये ‘ब्रोकन बॉण्ड्स’ या शीर्षकाखाली विशेष कथाही प्रकाशित केली गेली... वेठबिगार मालकाला शिक्षा ठोठावल्याची ती संपूर्ण देशातील पहिली घटना होती... आणि संघटनेच्या इतिहासातीलही तो महत्त्वपूर्ण विजय होता. गुलामीची प्रथा सुरू ठेवणाऱ्याला शास्ती होऊ शकते, हा विश्वास गुलामी नष्ट करण्यासाठी झटणाऱ्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांत विजयानंतर निर्माण झाला. वेठबिगारांमध्ये यामुळे मुक्त होण्याची आस निर्माण झाली. पिढ्यान्-पिढ्या नाडणारा मालक मोठा नाही. त्याच्यापेक्षा बलाढ्य कायदा नावाचं काहीतरी आहे याची त्या गुलामांना खात्री पटली आणि या भावनेतूनच वेठबिगारीसारखी अमानुष प्रथा कायमची नष्ट झाली.या ऐतिहासिक विजयानंतर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या तोंडी तसंच शेतात, वीटभट्टीत काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या तोंडी एकनाथ पाटील यांनी लिहिलेलं एकच गाणं रूळलं... रुजलं...अमलात आणला आपण कायदा,कायद्याचा आपण केलाय फायदा,सावकार लोक, होते बिनधोक... त्यांना कोर्टात धजवलं...या सावकार लोकांचं... आपण बाराच वाजवलं....वेठबिगारीचा कायदा १९७६ मध्ये झाला होता; वेठबिगारीचा कायदा १९७६ मध्ये झाला होता; परंतु त्या कायद्यानुसार देशात गुन्हेगार मालकाला शिक्षा होण्यासाठी अकरा वर्षांचा कालावधी लागला. अकरा वर्षांनंतर वेठबिगार कायद्याची देशात पहिल्यांदा अंमलबजावणी झाली होती. श्रमजीवी संघटनेने वेठबिगारीबाबत इतिहास घडवला होता... या ऐतिहासिक घटनेनंतर ठाणे जिल्ह्यातून म्हणजे आजच्या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातून लगीनगड्याची प्रथा कायमची हद्दपार झाली... इतिहासजमा झाली... म्हणूनच कुप्रथा नष्ट होण्यासाठी प्रबोधनासोबतच कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी आवश्यक असते... प्रबोधनाने समाजमन जागृत होतं; पण ज्या जागृत झालेल्या समाजाला एखादी कुप्रथा समूळ नष्ट करण्याचं सामर्थ्य कायद्याची अंमलबजावणीच देतं.कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या शस्त्राविना प्रबोधनावर कुप्रथेविरोधातला लढा जिंकता येत नाही, हे आम्हाला वेठबिगार मालकाला झालेल्या देशातल्या या पहिल्या शिक्षेने शिकवलं... कायद्याचा धाक नसेल, तर प्रबोधन झालेलं समाजमन समाजातल्या अन्याय्य वृत्तीचा बिमोड करण्यास असमर्थ असतं... कायदा हा पुस्तकात नव्हे; तर त्याच्या अंमलबजावणीनेच सशक्त बनत असतो.... 