Premium|Global Anti Slavery Campaign : आदिवासी वेठबिगारांच्या संघर्षातून उभा राहिलेला जागतिक स्वातंत्र्याचा आवाज

‘‘तुमचे आणि आमचे स्वप्न एकच आहे, ते म्हणजे जगातील गुलामगिरी आणि वेठबिगारी नष्ट करणे. या उद्दिष्टाप्रती आपली निष्ठा हीच ईश्वराची सेवा आहे. देव मंदिर, मशीद, चर्च किंवा सिनेगॉगमध्ये नाही. त्याचा वास रंजलेल्या-गांजलेल्यांच्या मुक्तीमध्ये आहे. गुलामांच्या मुक्तीचं आपलं काम म्हणजेच प्रत्यक्ष परमेश्वराची आराधना आहे.’’‘‘You and we together share a vision of the world where there will be no slavery or bondage. The work towards that vision is our service to God. God resides neither in temples, nor mosques, nor churches, nor synagogues but in freeing of the oppressed human being. To work for freeing slaves is our worship of the living God.’’जगभरातून आलेले विशेषतः अमेरिकेतले श्रोते आणि त्यांच्यासमोर इंग्रजीतून बोलण्याचा फारसा सराव नसलेला मी बोलत होतो. युनिटॅरियन युनिव्हर्सलिस्ट असोसिएशनची सर्वसाधारण सभा भरली होती. त्यासाठी युनिटॅरियनचे जगभरातले प्रतिनिधी आणि विशेषतः अमेरिकेतले असे मिळून चारशे जण अमेरिकेतल्या बोस्टनमधील एका भव्य, उंची सभागृहात जमले होते आणि मी तिथे मुख्य वक्ता म्हणून निमंत्रित होतो... त्यांना इथल्या वेठबिगारमुक्तीच्या, संघर्षाच्या, वेदनेच्या कहाण्या सांगत होतो...‘‘स्वातंत्र्य ही अत्यंत महागडी गोष्ट आहे; परंतु जगातील कोणतेही चलन ते विकत घेऊ शकत नाही. स्वातंत्र्याची किंमत फक्त वेठबिगारच मोजू शकतो. त्यालाच आपल्या अंतरंगातून धैर्य गोळा करून ‘नाही’ म्हणावं लागतं. त्याला मुक्त करण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही आणि गुलामगिरीपेक्षा केव्हाही उपासमार परवडेल. गुलामगिरीपेक्षा मृत्यू परवडेल.’’अमेरिकेसारख्या सर्वार्थाने प्रगत आणि भावनेपेक्षा तर्कशुद्धतेला, बुद्धिनिष्ठतेला प्राधान्य देणाऱ्या श्रोत्यांसमोर मी बोलत होतो. मात्र, ठाणे जिल्ह्यातल्या वेठबिगारमुक्तीच्या संघर्षाच्या कहाण्या सारं सभागृह एकाग्रतेने ऐकत होतं. पिढ्यान्पिढ्या वेठबिगारीत खितपत पडलेल्या वेठबिगारांच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत प्रथम प्रज्वलित झाली तो क्षण आणि त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा त्यांचा संघटनेचा प्रवास सारे शांतपणे लक्ष देऊन ऐकत होते..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...‘‘वेठबिगारांच्या मनातील सर्वांत मोठी भीती म्हणजे मालकाचा प्रतिशोध... कारण मालकाकडे पैसा असतो. त्याचे पोलिसांशी संबंध असतात. राजकारण्यांशी मैत्री असते. प्रभावशाली मित्र असतात. तो वेठबिगाराला ठारही मारू शकतो. अशा परिस्थितीत त्याला आधार कोण देणार? जशी पहाटेच्या आधीची वेळ सर्वात काळोखी असते तशीच स्वातंत्र्याकडे जाण्याची वाट सर्वात कठीण असते. भीती खरी असते. धोकाही खरा असतो, तरीही त्या व्यक्तीला स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करणं आवश्यक असते. याच संघर्षाच्या काळात एका आदिवासी महिलेने उत्स्फूर्तपणे घोषणा दिली : ‘कौला खाव करडू खाव पाटलाचं पाय धरणार नाय’ आणि हा नारा नंतर श्रमजीवी संघटनेच्या चळवळींचा आत्मा बनला. जेव्हा गुलाम मान वर करून मालकाच्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणतो : ‘मी मरेन; पण तुझ्यापुढे झुकणार नाही’ तोच खरा सामर्थ्याचा क्षण असतो.’’वेठबिगारमुक्तीची ही वाट किती खडतर होती. या वाटेवर चालताना मी स्वतः संघटक म्हणून कसा घडत गेलो, हे मी सांगत होतो. या प्रवासात संघटनाही कशी विस्तारित गेली, हे सांगताना या मुक्तीच्या लढ्यात झेललेल्या पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्या, तुरुंगवास, वेठबिगारांच्या मालकांचे माझ्यावरील हल्ले, आमची व्यक्तिगत बदनामी, खोटे आरोप, उपेक्षेचे कैक प्रसंग, अपमानांचे अगणित प्रहार हे सर्व सांगत असताना मला त्या सभागृहात जमलेल्या जगभरातून आलेल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यांत जागतिक नकाशावर नगण्य असलेली इथल्या आदिवासी पाड्यावरली वेठबिगारीची सहवेदना स्पष्ट दिसत होती. हे सारं मी सांगत असताना आमच्यातल्या सर्व भौगोलिक सीमा कधीच्याच पुसून गेल्या होत्या. आपापल्या देशांच्या, समाजाच्या, संस्कृतीच्या अस्मितांचे पापुद्रे एकेक करीत गळून-निखळून पडले होते. एकच गाभा तेवढा उरला होता, तो म्हणजे ‘माणसाच्या माणूस म्हणून असलेल्या वेदनेबाबतच्या सहजाणिवेचा’...कधी कधी वाटतं, आपण जन्माला येताना प्रत्येक जणच, मग तो कोणत्याही देशाचा, वंशाचा, वर्णाचा वा कोणत्याही संस्कृती - भाषांमध्ये जन्माला आलेला असू दे; परंतु तो जन्माला येताना ‘माणूस असण्याचा’ गाभा घेऊन जन्माला येतो... मग आपलं नामकरण होतं, त्या वेळेला आपल्यावर आपल्या स्वतंत्र नावामुळे स्वतंत्र व्यक्ती असल्याचा पापुद्रा चढतो. मग जसजसे आपण मोठे होतो तसतसे भाषेचा, धर्माचा, जातीचा, वर्णाचा, देशाचा, संस्कृतीचा असे अनेक अस्मितादर्शक किंवा भिन्न अस्तित्वदर्शक पापुद्रे आपल्यावर चढत जातात आणि मग आपण आपला ‘माणूस असण्याचा’ गाभाच कुठंतरी हरवून बसतो आणि मग समोरचा ‘माणूस’ आहे, ही जाणीवच राहत नाही. त्याची वेदना आपल्याला आपली वाटतच नाही आणि यातूनच मग वंचित, पीडित, दरिद्री याच्यावरल्या अन्यायाची धग आपल्यावर चढलेल्या पापुद्र्यांमुळे आपल्या ‘माणूस असण्याच्या’ गाभ्यापर्यंत पोहोचतच नाही. परिणामी, समाजात आपल्या आजूबाजूला अन्याय घडत राहतात, वेदनांचे आक्रोश सुरू असतात आणि मूळ गाभा हरवलेले आपण मात्र अनभिज्ञ अन् अलिप्तपणे आपलं आयुष्य जगत, अनुभवत राहतो.आज त्या सभागृहातल्या जगभरातून बोस्टनला आलेल्या प्रतिनिधींवरील देश, वंश, वर्ण, भाषा, संस्कृती, वर्ग असे सर्व पापुद्रे उल्लंघून भारतातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या आदिवासीची वेदना त्यांच्यापर्यंत पोहोचली होती. संघटनेचा वेठबिगारमुक्तीचा लढा सारं सभागृह स्तंभित होऊन ऐकत होतं.‘‘एक जादूची कांडी फिरवली आणि सर्व मुक्त झाले, असे कधीच घडत नाही. प्रत्येकाच्या सोबत चालावं लागतं. त्याला आधार द्यावा लागतो. स्वातंत्र्याकडे जाणाऱ्या लांब आणि कठीण प्रवासात त्याच्या खांद्याला खांदा लावून उभं राहावं लागतं. ज्या व्यवस्थांमुळे गुलामगिरी टिकून राहते, त्यांनाही बदलावं लागतं. स्वातंत्र्याची किंमत वेठबिगार भरतो. आपण फक्त त्या प्रवासात त्याची साथ करू शकतो. कधी कधी त्या किमतीचा काही भाग वाटून घेऊ शकतो. या संघर्षात आम्हीही तुरुंगवास भोगला. उपासमार सहन केली. तहान-भूक सहन केली. पोलिस खटले दाखल झाले; परंतु वेठबिगारांनी सोसलेल्या वेदनांच्या तुलनेत आमचं दुःख फारच लहान आहे, हे आम्हाला नेहमी जाणवत राहिलं.’’.दक्षिण आफ्रिकेतल्या वर्णद्वेषाविरोधी चाललेल्या नेल्सन मंडेला यांच्या संघर्षाशी भारतातल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची नाळ कशी जुळली होती? इथल्या आदिवासीला दक्षिण आफ्रिकेत वर्णद्वेषाविरुद्ध झगडणारे नेल्सन मंडेला आणि त्यांचे सहकारी का व कसे आपले बांधव वाटत होते? हे मी सांगत होतो. भारतातल्या दुर्लक्षित पाड्यावरला आदिवासी दक्षिण आफ्रिकेतल्या नेल्सन मंडेलांशी आपलं नातं कसं जोडतो - सांगतो आणि त्यासाठी त्याच्या क्षमतेनुसार ऋण कसे व्यक्त करतो, हे सांगत असताना माझ्या मनात विश्वासाठी पसायदान मागणाऱ्या तेजःपुंज ज्ञानेश्वरांच्या विलक्षण तेजस्वी ओळी रुंजी घालत होत्या...जे खळाची व्यंकटी सांडो । तया सत्कर्मी रती वाढो ।।भूतां परस्परें जडो । मैत्र जीवांचे ।।दुरिताचे तिमिर जावो । विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो ।।जो जे वांछील तो ते लाहो । प्राणिजात...त्याच तंद्रीत मी बोलत राहिलो.‘‘श्रमजीवी संघटना ही केवळ भारतातील आदिवासी वेठबिगारांची संघटना नाही. ती जगभरातील स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी लढणाऱ्या लोकांना जोडणारा एक पूल आहे. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णद्वेषाविरुद्धचा संघर्ष सुरू असताना श्रमजीवी संघटनेच्या सदस्यांनी प्रत्येकी एक रुपया जमा केला आणि बारा हजार रुपये नेल्सन मंडेला यांच्या लढ्यासाठी भारतातून पाठवले. त्या पैशाचं मूल्य मोठं नव्हतं; परंतु त्यामागील भावना मोठी होती. ती भावना अशी होती - ‘आम्ही तुमच्या संघर्षात तुमच्यासोबत आहोत. तुमच्या वेदना आम्हाला समजतात; कारण आम्हीही त्याच वेदना अनुभवल्या आहेत.’ आणखी एक भावना त्यामागे होती - जोपर्यंत प्रत्येक जण मुक्त होत नाही, तोपर्यंत कोणीही खऱ्या अर्थाने मुक्त नाही... नेल्सन मंडेला यांची तुरुंगातून मुक्तता झाली तेव्हा आमच्या संघटनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी आनंदाने नाचून तो क्षण साजरा केला. जणू त्यांचाच एखादा भाऊ कारागृहातून सुटून आला होता. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या जाणिवेला ना भौगोलिक सीमा असतात, ना वंश, ना धर्म, ना राष्ट्र... आम्ही नेल्सन मंडेला यांच्यासोबत आहोत; कारण भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील नायक जसे आमचे प्रेरणास्थान आहेत, तसेच हे जागतिक स्वातंत्र्यसैनिकही आमचे नायक आहेत, जे आम्हाला सदैव प्रेरणा देत असतात.’’ हे बोलत असताना, ‘भूतां परस्परें जडो, मैत्र जीवांचे...’ माझ्या मनोपटलावर अधिकाधिक ठाशीव होत होतं.‘‘आपण सर्व जण मिळून एका अशा जगाचं स्वप्न पाहतो, जिथे गुलामगिरी नसेल, वेठबिगारी नसेल, मानवाचं शोषण नसेल. या स्वप्नासाठी केलेलं कार्य हीच आमची ईश्वरसेवा आहे. ईश्वर मंदिरात नाही, ईश्वर मशिदीत नाही, ईश्वर चर्चमध्ये नाही, ईश्वर सिनेगॉगमध्येही नाही. ईश्वर आहे - शोषित माणसाला मुक्त करण्याच्या कार्यात. गुलामाला मुक्त करण्यासाठी केलेलं कार्य हीच जिवंत ईश्वराची पूजा आहे.’’मी अखंड बोलत राहिलो. शेवटी शेवटी तर माझे शब्द मलाही उल्लंघून निघत होते. साऱ्या जाणिवा सुन्न झाल्या होत्या. बोस्टनच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या सभागृहाच्या भव्यतेच्या भिंती धूसर झाल्या होत्या. सभागृहात माझे शब्द ऐकणाऱ्या जगभरातून आलेल्या चारशे प्रतिनिधींच्या भिन्न भिन्न आकृतीही एव्हाना वितळून गेल्या होत्या. सभागृहात पसरलेला निरव शांततेचा ध्वनीही एका ठिकाणी गोठून स्तब्ध झाला होता. ‘मी बोलतोय आणि कुणी ऐकतंय’ ही वक्ता म्हणून असलेली माझी भावना विरून गेली होती. ‘कुणी बोलतंय आणि आपण ऐकतोय’ ही श्रोत्यांची भावनाही एव्हाना मालवली होती. ‘वक्ता-श्रोता’ दोघंही क्षणभर मानव्याच्या वेदनेशी तादात्म्य पावले होते आणि त्या एकतानतेच्या स्थितीतच सारं सभागृह त्यांच्या आसनावरून उठून उभं राहिलं. त्या साऱ्यांनी उभं राहून वाजवलेल्या टाळ्यांच्या अभिवादनात मी मात्र स्तब्ध उभा होतो. या संघर्षात माझी साथ कधीच न सोडलेल्या कॅथी श्रीधर तिथे उपस्थित होत्या, त्यांनाही तेव्हा अश्रू अनावर झाले. त्या टाळ्यांच्या आवाजातच कॅथी मला मिठी मारून ओक्साबोक्शी रडत राहिली... अशी विलक्षण अनुभूती तेव्हाच येते जेव्हा आपण आपली व्यक्तिगत वेदना सांगत- ऐकत नसतो; तर सांगणारा-ऐकणारा तिसऱ्याचीच वेदना सांगत-ऐकत-अनुभवत असतो आणि तेव्हाच वेदना ‘वैश्विक’ होत असते. या अर्थाने ज्ञानेश्वरी वैश्विक का? हे मी तिथे तेव्हा अनुभवत होतो.‘म्हणौनि आपणपां विश्व देखिजे। आणि आपण विश्व होईजे ।ऐसें साम्यचि एक उपासिजे।’ (सार्थ ज्ञानेश्वरी अध्याय सहावा).Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.याच विलक्षण अनुभवात सारं सभागृह आकंठ बुडून गेलेलं असताना युनिटॅरियन युनिव्हर्सलिस्टचे सलग आठ वर्षं अध्यक्ष असलेले आणि अमेरिकेतले नागरी अन् मानवी हक्क चळवळीचे कट्टर समर्थक बिल सिंकफोर्ड सर्वसाधारण सभेच्या समारोपासाठी उभे राहिले.‘‘युनिव्हर्सल युनिव्हर्सलिस्ट मंडळींकरता, एकविसाव्या शतकातदेखील जगात गुलामगिरी अस्तित्वात आहे. आपल्यापैकी पुष्कळांची या समस्येचा सामना करण्याची अद्याप तयारी नाही. गुलामांची संख्या २७ दशलक्ष भरते. मानवी इतिहासातील कुठल्याही कालखंडापेक्षा ही संख्या जास्त आहे. जवळपास कॅनडा या देशाच्या लोकसंख्येएवढा हा आकडा आहे! आणि सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीच्या माहितीनुसार दरवर्षी ५० हजार लोक अमेरिकेत गुलाम म्हणून राबवण्यासाठी आणले जातात. मानवी हक्क चळवळीच्या दृष्टीने बघायचं तर गुलामीच्या प्रश्नाकडे सावत्र बाळासारखे दुर्लक्ष होते. वेठबिगारीतील गुलामाला सोडवण्याची विवेक पंडितांची पद्धत म्हटलं तर सोपी आहे. आपण मुक्त आहोत हे जाहीर करा आणि तिथून बाहेर पडा, ही गोष्ट त्यांना पटवून द्यावी लागते. त्यांना संघटित करावं लागतं. विवेक पंडित सांगतात त्याप्रमाणे, त्यांची मुक्ती विकत घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, कारण त्यामुळे गुलामांच्या मालकांना या व्यापारासाठी उत्तेजन दिल्यासारखं होईल.’’ बिल सिंकफोर्ड बोलत असताना मला गुलामांच्या मुक्तीचे बँकॉक, आफ्रिकेतील घाना, तसेच बिहारमधल्या विदिशातले माझे अनुभव आठवले. वेठबिगार मुक्तीची दिशा चुकली, की मुक्त वेठबिगार वेठबिगारीत पुन्हा कसा अडकला जातो आणि त्याची कशी दशा होते, ते मला बिल सिंकफोर्ड बोलत असताना आठवत होतं.गुलामीविरोधी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर नेपाळसोबतच मला आफ्रिकेत गुलामीविरोधात काम करणाऱ्या संघटनांना प्रशिक्षित करण्याबाबत बँकॉकला आणि घान्याला बोलावण्यात आलं. ‘free the slaves’ ही सुदान आणि घानामध्ये काम करणारी संस्था अमेरिकेत निधी उभारणी करीत होती. अशीच निधी उभारणी आम्ही १९८० मध्ये वेठबिगारांना मुक्त करण्यासाठी केली होती, जेणेकरून त्यांचं थोडंफार असलेलं पाचशे, हजार, दोन हजार जे काही कर्ज असेल ते आपण मालकाला देऊ आणि त्यांना मुक्त करू, ही जेव्हा आमची चुकीची कल्पना होती, दुर्दैवाने तीच कल्पना free the slaves ची होती. त्या गुलामांच्या डोक्यावरचं कर्ज संस्था म्हणून आपण फेडून गुलामांना मुक्त करायचं, ही संकल्पनाच मुळात अत्यंत चुकीच्या पायावर उभी आहे, हे पटवून देण्यासाठी मला तेव्हा खूप मेहनत घ्यावी लागली होती.पैसे दिल्याने कोणी गुलामीतून मुक्त होत नाही. गुलामी ही सर्वप्रथम मानसिक असते. जर मनानं ठरवलं; तर कुणीही गुलाम राहणार नाही. स्वातंत्र्याची ज्योत जर अंतःकरणातून विझलेली असेल; तर कोणताही कायदा, कोणतंही संविधान, कोणतंही न्यायालय आपलं रक्षण करू शकणार नाही. हेच नेपाळमधील कमैयांबाबत झालं आणि आफ्रिकेमधल्या गुलामांबाबतही... गुलामांना संघटित करून संघर्षातून मुक्ती मिळवण्याच्या दृष्टिकोनाचा अभाव मला दोन्ही ठिकाणी दिसला..नेपाळ आणि आफ्रिकेतला हा अनुभव घेत असतानाच दिल्लीच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने माझी नेमणूक वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी केलेल्या कृती गटावर केली. मे २००० मध्ये या कृती गटाच्या बैठकीसाठी मी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यालयात गेलो होतो. बैठक आटोपून बाहेर पडलो त्या वेळी काही अत्यंत जीर्ण फाटके कपडे घातलेले विदिशाहून आलेले लोक भेटले. त्यांच्या नजरेतील दैन्य, अगतिकता त्यांच्या देहबोलीतही उतरली होती. हे सारे दगडाच्या खाणीत काम करणारे, यांचा जन्मही दगडाच्या खाणीतच आणि मरणही... मी त्यांचा प्रश्न समजून घेतला आणि त्यांची कैफियत घेऊन मी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे तेव्हाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांना भेटायला गेलो. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या सर्व सदस्यांना आमच्या वेठबिगारमुक्तीच्या कामाबद्दल आधीपासूनच विशेष आदर होता. त्यांनी विदिशाच्या प्रश्नावर जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना याआधीच पत्र पाठवलं होतं. त्याची प्रत त्यांनी मला दाखवली. मी त्यांना ‘मी काय करू शकतो यावर?’ असं विचारल्यावर त्यांनी मला सांगितलं, ‘तुम्ही जर स्वतः जाणार असाल; तर तुम्ही टास्क फोर्सचे मेंबर आहात. तुम्हाला तो अधिकार आहे. शिवाय यासाठी मी तुम्हाला वेगळी नेमणूक देतो.’ त्यानुसार ताबडतोबीने त्यांनी माझ्या नेमणुकीचं पत्र मला दिलं. मी तिथून थेट विदिशामध्ये गेलो. मानवी हक्क आयोगाने परस्पर तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना, पोलिस अधीक्षकांना मी येत असल्याची खबर दिली. भोपाळजवळ विदिशा जिल्ह्यात गंजबसौदामध्ये दगडाच्या खाणी होत्या, ज्यात ही दोनशेहून अधिक कुटुंबं वेठबिगारीत अडकलेली होती. यापैकी प्राप्त झालेल्या साठ तक्रारींबाबत ताबडतोबीने कारवाई करण्याचे आदेश मी प्रशासनाला दिले. गंजबसौदामध्ये मी ज्या रेल्वेने उतरणार होतो तिथे शासनाचे सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. ‘ही कुटुंबं जिथे कुठे आहेत, त्यांना टेम्पो-ट्रकमध्ये मिळेल त्या वाहनाने घेऊन तहसील कचेरीच्या आवारात या आणि त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करा. त्यांच्या ज्या मालकांविरोधी तक्रारी आहेत, त्यांना ताब्यात घ्या.’ माझ्या या आदेशानंतर प्रशासन जादूची कांडी फिरावी त्या पद्धतीने काम करीत होतं. अत्यंत दारिद्र्यात जीवन जगणारी, अत्यंत निराशेच्या गर्तेत अडकलेली दीनवाणी कुटुंबं मी तिथे पाहिली. जीवजंतू जन्माला यावेत आणि कोणतीच दखल न घेता मरावेत, तशी त्या साऱ्यांची परिस्थिती होती. मी जाण्याच्या महिनाभरापूर्वीच घडलेली घटना मला तिथल्या प्रशासनाकडून कळली... ‘एक सावकार वृद्ध दाम्पत्य जे मजुरांना छोटी-मोठी कर्जं देत, त्या दाम्पत्याचा खून झाल्यानंतर त्यांच्या घराची झडती घेतली गेली. त्या झडतीत मजुराने त्यांच्याकडे गहाण ठेवलेल्या त्याच्या जीर्ण चपलांची नोंदही त्यांच्या सावकारी वहीत सापडली..’ स्वतःच्या चपलासुद्धा गहाण ठेवायला लागाव्यात, इतकं प्रचंड दारिद्र्य गंजबसौदामध्ये मी पाहिलं.प्रशासनाला या साऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबतचे सर्व आदेश देऊन, त्यांच्या मुक्तीची प्रक्रिया करून सर्व मालकांना अटक करण्याची कारवाई करून मी चार दिवसांनी तिथून निघालो. माझ्या आयुष्यात इतक्या झपाट्याने वेठबिगारांचा शोध घेऊन त्यांची मुक्ती करून त्यांच्या पुनवर्सनाच्या प्रक्रियेला गती देण्याचं काम मी पहिल्यांदाच करू शकलो. माझ्या परतीनंतर त्या ठिकाणच्या संस्था-संघटनांनी सातत्याने मुक्त वेठबिगारांसाठी काम सुरू न ठेवल्यामुळे या साठ कुटुंबांपैकी त्रेचाळीस कुटुंबं परागंदा झाली. त्रेचाळीस कुटुंबांचं पुनर्वसन सरकार करूच शकलं नाही, याबाबत मी मानवी हक्क आयोगाकडे याचिकाही दाखल केली. मात्र, यथावकाश त्यांच्या पुनर्वसनाचा बोजवाराच उडाला...नेपाळ, घाना, सुदान, विदिशा इथल्या गुलामांच्या मुक्ती प्रक्रियेतून मला एक कळलं, की गुलामावरच्या डोक्यावरचं कर्ज फेडून त्यांना कायमचं मुक्त करता येत नसतं. कायद्याच्या चौकटीत हे गुलाम जरूर मुक्त होतील. शासकीय व्यवस्थेकडून त्यांचं पुनर्वसनही होईल, मालकांवर गुन्हे दाखल होऊन ते अटकही होतील; परंतु ते फक्त कायद्याच्या चौकटीत वा शासनाच्या पुनर्वसनाच्या साच्यात खऱ्या अर्थाने मुक्त होत नाहीत. या गुलामांची मुक्ती खऱ्या अर्थाने साधायची असेल; तर त्यांना संघटित करून संघर्ष करण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण करावी लागते. त्यांची मनं स्वतंत्र झाली नाहीत; तर त्यांची मुक्तीही साधता येत नाही आणि त्यांची मनं स्वतंत्र झाली, की मग कोणतीच चौकट वा व्यवस्था त्यांना गुलाम बनवू शकत नाही... ‘सावकाराचं कर्ज फेडून वेठबिगारांना मुक्त करता येत नाही; कारण स्वातंत्र्य असं विकत घेता येत नाही. यातून आपण मालकांना अधिक वेठबिगार ठेवण्यासाठी उत्तेजनच देत असतो’ या बिल सिंकफोर्डच्या शब्दांनी बोस्टनच्या सभागृहात बसून विदिशा, घाना, बँकॉक इथे विचाराने जाऊन आलेलो मी नंतर भानावर आलो ते त्याच्या समारोपातल्या अखेरच्या वाक्याने...बिल सिंकफोर्ड माझ्याविषयी अत्यंत भावुक होऊन म्हणाले, ‘This afternoon here, we have been in the presence of heroes.’ ‘आपली आजची दुपार वीरांच्या सान्निध्यात आहे.’ मला मात्र वेठबिगारमुक्तीच्या लढ्यातील संघटनेचा प्रत्येक आदिवासी आठवत होता. जगभरात गुलामीविरोधी आपापल्या शक्तीने लढलेला प्रत्येक लढवय्या आठवत होता आणि मनातल्या मनात विनम्रतेने मी नतमस्तक झालो. तितक्यात बिल सिंकफोर्डने या सर्वसाधारण सभेच्या अखेरीस मी लिहिलेल्या गाण्याची धून सभागृहात वाजवली...‘स्वप्न माझ्या जीवनाचे, मूर्त रूपाला दिसू दे...मानवाची लेकरे ही, मानवा जैसी जगू दे...अन्न ना सन्मान ज्याला, प्रेरणा माझी असू दे...आजचे पाऊल माझे, त्या प्रभूसाठी पडू दे...’जगभरातल्या गुलामांच्या वैश्विक वेदनेशी तादात्म्य पावत सारं सभागृह काही क्षण गोठून गेलं होतं... (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.