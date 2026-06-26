Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.com१९९६ ते १९९९ हा काळ संघटनेच्या इतिहासातील अत्यंत कठीण; पण तितकाच घडवणारा कालखंड होता. या काळात ‘शहीद जागर’सारख्या मोहिमांमधून आदिवासी समाजात चेतनेची ज्योत प्रज्वलित करण्याचा प्रयत्न झाला. याच संघर्षमय प्रवासाला एक अनपेक्षित जागतिक मान्यता लाभली, ती म्हणजे वेठबिगार मुक्तीसाठीच्या कार्याबद्दल आम्हाला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आलं. हा पुरस्कार म्हणजे आमच्या कामाची जगाने घेतलेली दखल होती आणि आमच्यावर सोपवलेली जबाबदारीही...संघटनेच्या आयुष्यातील प्रचंड आव्हानात्मक आणि व्यक्तिशः माझ्या जीवनातील कसोटीचा कालखंड असणारा काळ होता १९९६चा. याच काळात ठाणे जिल्ह्याच्या बाहेर मला मुंबईतच राहावं लागत असल्याने मी स्थलांतरित मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. यातूनच बालहक्क अभियान उभं राहिलं आणि प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार होण्याआधी महाराष्ट्रात महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना संघटना - समर्थनच्या अथक प्रयत्नांमुळे अस्तित्वात आली. सुमारे वर्षभराचा कालावधी गेल्यानंतर अटकपूर्व जामिनावर असणारी माझी अट शिथिल केली गेली आणि माझ्यावर आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर माझ्यावरचे सर्व निर्बंध उठवण्यात आले. एक वर्ष संघटनेसोबत प्रत्यक्ष रणभूमीत न राहता संघटनेबाहेरूनच संघटना पाहणं, संघटनेचा विचार करणं, संघटनेचा अभ्यास करणं या काळात माझं सुरूच होतं..१९९६च्या आव्हानात्मक काळात उसगाव डोंगरीला संघटनेची शिबिरं होत होती. संघटनेचं काही मुद्द्यांवर प्रत्यक्ष भूमीवर उतरून संघर्ष करणंही सुरू होतं. संघटना विस्तारासाठी कार्यक्रम घेतले जात होते. संघर्षाचे डावपेच आखले जात होते आणि हे सारं विचारांच्या, प्रशिक्षणाच्या पातळीवरून प्रत्यक्ष कृतीतही आणलं जात होतं; परंतु हे सारं माझ्या प्रत्यक्ष सहभागाविना होत होतं आणि असं संघटना स्थापनेपासून आजवरच्या १७ वर्षांमध्ये प्रथमच घडत होतं. म्हणजे एखाद्या आईने नऊ महिने बाळ उदरात ठेवायचं. अनंत कळा सोसून त्या बाळाला जन्म द्यायचा. त्याचं पहिलं ओळखीचं हसणं, त्याचं रांगणं, त्याचं धडपडत पहिलं पाऊल टाकणं, त्याला पहिला घास भरवणं, त्याचं दरक्षणी मोठं होणं अनुभवणं, त्याचा शाळेचा पहिला दिवस, पहिला ऋतू, पहिलं आजारपण, पहिली पडझड आणि त्यातून पुन्हा बाळसं धरणं हे सारं अनुभवत असताना एक दिवस अचानक तुम्ही जन्म दिलेलं, पालन-पोषण केलेलं मूल दृष्टीआड होतं आणि त्यातून एक जीवघेणी पोकळी निर्माण होते आणि ती सारखी बोचत राहते. ती इतकी बोचत राहते, की तुम्हाला भानावर राहून जगणंच असह्य व्हावं. वास्तव स्वीकारण्याची ताकद एकवटू शकत नसल्याने काहीतरी व्हावं आणि आपली शुद्ध हरपावी. मेंदू बंद पडावा याची असोशी वाटत राहते. एका अजाणत्या दुःखाने तुम्हाला इतकं घेरलेलं असतं, की कशातच स्वारस्य वाटत नाही. या काळात संघटनेपासून दूर राहून माझ्या मनाची अवस्था अशीच अगतिक झाली होती. संघटना आम्ही जन्माला घातलेलं, मोठं केलेलं मूल होतं आणि मला संघटनेपासून दूर राहावं लागत होतं. आपला श्वास आपल्यापासून कुणी हिसकावून घ्यावा, इतकी टोकाची तगमग होती.उसगाव डोंगरी हे माझं प्रत्येक संघर्षानंतर निर्धास्तपणे विसावयाचं आणि पुढल्या संघर्षासाठी सामर्थ्य-साधनं एकवटायचं स्थान. सारा शीण या भूमीत झिरपला जायचा आणि नवी ऊर्जा मी इथंच घ्यायचो. आजही उसगाव डोंगरीचं माझ्या आयुष्यातील स्थान अक्षय्य राहिलंय. हीच उसगाव डोंगरी मला या काळात पारखी झाली होती. हा एक वर्षाचा वनवास संपवून मी उसगावात परत आलो. उसगाव डोंगरीत मला भेटण्यासाठी असंख्य कार्यकर्ते तेव्हा जमा झाले. प्रत्येक जण प्रत्यक्ष बोलण्यापेक्षाही त्यांच्या अश्रूंच्या भाषेने संवाद साधत होते. या कसोटीच्या कालखंडावरही आम्ही संघटितपणे मात केली होती.आदिवासींना झेंडावंदन करता यावं यासाठी १५ ऑगस्ट १९८३मध्ये संघटनेला झगडावं लागलं. यासाठी १९८४ ला तुरुंगात जावं लागलं. याचा परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्याबद्दलची अनिवार ओढ माझ्यासह संघटनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या रोमारोमात होती. आणीबाणीचा कालखंड, स्वातंत्र्यानंतरच्या २५ वर्षांत स्वातंत्र्याचा आलेला रौप्यमहोत्सव आणि त्यानंतर आलेला आणीबाणीचा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा या आठवणी त्याही वेळेला ताज्या होत्या, आजही ताज्याच आहेत..Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा .१९९७मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव आला. स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवावेळी कविवर्य मंगेश पाडगावकरांच्या कवितेने माझ्या पिढीचं अवघं तारुण्य तेव्हा भारलेलं होतं -‘जमा खर्च स्वातंत्र्याचा मांडणार केव्हा?जाब उंच प्रासादांचा मागणार केव्हा?घाम ओतुनी जो पिकवी मळे अमृताचेदिवा झोपडीतून त्याच्या लागणार केव्हा?किती काळ बघत बसावे फुगे घोषणांचे?भास हे भ्रमाचे सारे फोडणार केव्हा?’या कवितेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवावेळी जे प्रश्न उपस्थित केले होते ते सुवर्णमहोत्सवावेळीही तसेच होते.या कवितेत उपस्थित केलेले प्रश्न स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातही अनुत्तरित होते आणि १९९७च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातही लोकशाही या प्रश्नांवर निरुत्तर होती. आता स्वातंत्र्याची शंभरी येऊ घातलीय. शंभर वर्षांत व्यवस्था चालवणारे बदलले. केवळ शासन व्यवस्थाच नाहीत, तर त्या चालवणाऱ्या विचारधारा बदलल्या; परंतु या कवितेतील प्रश्न आजही ‘प्रश्न’ म्हणूनच उभे ठाकलेले आहेत. व्यवस्थेकडे या प्रश्नांची उत्तरं नव्हती असं नाही; परंतु व्यवस्थेला उत्तरं शोधायची नव्हती आणि लोकशाहीला या प्रश्नांचा जाब व्यवस्थेला विचारण्याचा आपला हक्क बजावायचा नव्हता किंवा ज्यांनी बजावला त्यांचे आवाज एक तर क्षीण होते किंवा मग ते दडपले गेले.देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाची तयारी करण्याचा निर्णय संघटनेने केला. स्वातंत्र्यासाठी स्वातंत्र्यदिनाला लढणं आणि स्वातंत्र्याची किरणं गरिबातल्या गरिबाच्या झोपडीपर्यंत पोहोचविण्यासाठीचे लढे संघटना देतच होती. त्याचबरोबर आदिवासींच्या रोजच्या जीवनातल्या छोट्या-मोठ्या मूलभूत प्रश्नांवरही संघटना लढे देत होती. सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने वसई, वाडा, भिवंडी, शहापूर आणि पालघर अशा पाच तालुक्यांतल्या काही गावांमध्ये ‘शहीद जागर मोहीम’ काढण्याचा निर्णय झाला. सायकलवर शंभरपेक्षा अधिक तरुण-तरुणी आठवडाभर गावागावात फिरले, वस्ती करून राहिले. याची पूर्वतयारी म्हणून कार्यकर्त्यांच्या तीन दिवसांच्या शिबिराचं आयोजन केलं गेलं. त्यामध्ये १८५७ पासूनचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास, झाशीची राणी, क्रांतिकारी नेते - शहीद भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, खुदीराम बोस, महात्मा गांधीजी या सर्वांची माहिती, चले जाव आंदोलन, जालियनवाला बाग हत्याकांड असे इतिहासातील अनेक प्रसंग साध्या-सोप्या भाषेत कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले गेले. या कार्यकर्त्यांनी गावपाड्यांमध्ये जाऊन शहिदांच्या या साऱ्या आठवणी जागवाव्यात यासाठी स्वातंत्र्यलढ्यातील एकेका प्रसंगावर त्यांची भाषणं त्यांच्याच बोली भाषेत तयार करण्यात आली. जानू मेघवाले, लहू पासारी, लहू सापटे असे कार्यकर्ते गावपाड्यांवर भाषणं करू लागले.संघटना जेव्हा एखादा कार्यक्रम हाती घेते तेव्हा ती एक विचार घेऊन समाजामध्ये जात असते. तो वरकरणी केवळ कालबद्ध कार्यक्रम दिसत असला, तरी त्याच्या गाभ्याशी एक विचार असतो, जो गावपाड्यांवर संघटनेला रुजवायचा असतो. एक स्फुल्लिंग असतं, जे जनमानसात चेतवायचं असतं. त्यामुळे संघटनेची साधी ‘सभासद मोहीम’ ही याच विचारांचा एल्गार घेऊन गावपाड्यांवर जात असते. सभासदत्वाच्या अधिकाधिक पावत्या फाडून सभासद संख्येचा आकडा फुगवणं, यासाठी सभासद मोहीम नसते. कारण संघटना म्हणजे शासन-प्रशासन व्यवस्था नव्हे, जी आकड्यांच्या चौकटीत पुढे-मागे जात खेळत राहावी. शासन-प्रशासनाला आकड्यांची, संख्येची सूज ही धार्जिणी असते; परंतु संघटनेला सभासद संख्येची सूज ही अपायकारक असते. आजच्या समाजमाध्यमांनी नियंत्रित केलेल्या अनेक मोहिमा केवळ संख्येपाशीच थिजतात. सभासद मोहिमेसारख्या वरकरणी पावत्या फाडणे आणि पावत्या जमा करणे याचा साधा कार्यक्रमही काही ना काहीतरी विचार घेऊन असतो. ‘पावती फाडणं’ म्हणजे ‘मी संघटनेचा आहे आणि संघटना माझी आहे’ हे सभासदातील परावलंबित्व (Belongingness) वाढवणं, असा विचार त्यात असतो आणि ‘पावत्या जमा करणं’ म्हणजे ज्या संघटनेच्या सावलीत मी स्वतः व्यक्ती म्हणून वाढतोय, त्या संघटनेला विस्तारण्याचं, दृढ करण्याचं उत्तरदायित्व म्हणजे ‘पावत्या जमा करणं.’ संघटना जर माझं कुटुंब असेल तर त्यात ‘संपन्नता’ आणणं ही माझी सर्वप्रथम जबाबदारी आहे, ही भावना कार्यकर्त्यांत दृढ होणं हा सभासद मोहिमेचा उद्देश असतो. नव्याने सभासद होणारी प्रत्येक व्यक्ती ‘माझ्यापाठी संघटना ठाम उभी आहे. आता मी एकटा नाही’ या दृढ आत्मविश्वासाने जीवन जगली पाहिजे, हा सभासद मोहिमेचा उद्देश नव्याने पावती फाडणाऱ्या प्रत्येकासाठीच असतो. त्यामुळे सभासद मोहिमेपासून संघटनेचे प्रत्येक कार्यक्रम एक विशिष्ट विचार, मूलभूत उद्दिष्ट आणि चेतनेची ज्योत उरात घेऊन ठरविले, प्रत्यक्षात आणले जातात. प्रयत्न हाच असतो, की माझ्या हृदयातली चेतनेची ज्योत किमान एकाच्या तरी हृदयात चेतवावी..या शहीद जागर मोहिमेसाठी आदिवासींची पारंपरिक गौरी-गीतं आणि देवा-देवींच्या जागरणावेळी म्हटली जाणारी ‘बायांची’ गाणी यावर आधारित स्वातंत्र्य आंदोलनाशी संबंधित अनेक घटनांवर बोलीभाषेतली गाणी तयार करण्यात आली. शहिदांच्या मोठमोठ्या प्रतिमा घेऊन वाजत-गाजत त्यांचा जागर गावागावात केलाजात होता.‘भारत मातेसाठी जो फासावरती गेला रे...आला आला आला, खुदीराम बोस आला रे...आला आला आला, भगतसिंग आला रे...आला आला आला, शहीद जागर आला रे...’या गाण्याचा आवाज गावपाड्यांवर प्रत्येकाच्या अंगावर रोमांच उभे करीत होता. शहिदांच्या प्रतिमेसमोर पाड्यापाड्यातील आदिवासींचे हात आपसूक जोडले जात होते. खुदीराम बोस, भगतसिंग, महात्मा गांधीजी यांच्या तसबिरीचं पूजन केलं जात होतं. रानातल्या फुलांचे हार त्यांना घातले जात होते. स्वातंत्र्याच्या वेडाने अतिशय भारलेला असा हा सप्ताह होता. महात्मा गांधीजींच्या सत्याग्रहावर आदिवासींच्या बोलीभाषेत गीतं तयार करण्यात आली होती.‘गोऱ्यांच्या विरोधी गांधीजी लढाया निघाला रं...हत्यार अहिंसेचा घेतला रं...सत्याग्रह मिठाचा ह्यो केला रं...’झाशीच्या राणीने दिलेल्या लढ्यावर आधारित गीतंही तयार झाली.‘इंग्रजाचे मुला ना रुबाब दावीशी कोणाला?दिला खोगेरी पाय लक्षुमी घोडेसुवार झालीपाठीवरती पोरं बांधुनी दिल्लीला निघाली’बोलीभाषेत तयार करण्यात आलेली ही गाणी अगदी सहजतेने लोकांच्या तोंडी पक्की होत होती. कुणासाठी स्वातंत्र्य मिळवलं? स्वातंत्र्य म्हणजे काय? स्वातंत्र्य १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री मिळालं आणि ते १५ ऑगस्ट १९४७ मध्यरात्रीपर्यंतच्या एका दिवसापुरतंच होतं का? की स्वातंत्र्य ही जगण्यात उतरवावयाची गोष्ट आहे? की फक्त १५ ऑगस्टला साजरं करण्याचं ते एक मूल्य आहे? स्वातंत्र्य म्हणजे तिरंगा, भारतमाता अशी प्रतीकं-प्रतिमानंच का? स्वातंत्र्य या प्रतिमांमध्ये तेवढं वसतं, की ते प्रत्येकाच्या हृदयात वसलं पाहिजे? स्वातंत्र्य एक दिवस साजरा करण्याचा शासकीय कार्यक्रम आहे, की स्वातंत्र्य समाजातल्या सर्वात शेवटच्या माणसाच्या, प्रत्येक वंचिताच्या रोजच्या जगण्यात प्रतिबिंबित होणं आवश्यक आहे? स्वातंत्र्य अमूर्त मूल्य आहे की प्रत्यक्ष जगण्याची पद्धती आहे? या सगळ्यांवर लोकांना विचार करायला भाग पाडण्यासाठी हा जागर होता. प्रत्येकाच्या पोटामध्ये अन्न असेल, अंगभर वस्त्र असेल, राहायला निवारा असेल, चांगलं शिक्षण असेल तेव्हाच स्वातंत्र्य मिळेल, हा संदेश यानिमित्ताने लोकांपर्यंत पोहोचवला जात होता. गावागावामध्ये ‘शहीद जागर’ करीत मी स्वतःही सायकलवर फिरलो. या सप्ताहात आम्ही मिळेल तिथे झोपत होतो, लोक देतील ते खात होतो. यातूनच कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड एकजूट दृढ होत होती.गणेशपुरी नित्यानंद बाबांची सेवेकरी असलेली कर्नाटकातील गंगुबाई रेड्डी गणेशपुरी येथेच स्थायिक झाली होती. गंगुबाई छोट्याशा टोपलीत भाजी विकत बसत असे. संघटनेवर आणि माझ्यावर तिने मुलाप्रमाणे प्रेम केलं. ही गंगुबाई या जागर मोहिमेत टेम्पोत बसून पूर्ण मोहिमेत होती. सहभागी झालेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची काळजी घेण्याचं काम गंगुबाईने केलं. ऑगस्ट क्रांतिदिनाच्या दिवशी संध्याकाळी सहा वाजता रस्त्यावर शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण केली गेली, ज्यात अंबाडी नाक्यावरचे पोलिस आणि रस्त्यावरच्या वाहनांतले लोकही उत्स्फूतर्पणे सहभागी झाले होते. दोन मिनिटांकरिता या परिसराचा कण नि कण एखाद्या निश्चल मूर्तीसारखा स्तब्ध झाला होता. शहिदांच्या बलिदानाच्या आठवणींचा गहिवर तेवढा या परिसरावर एखाद्या अनामिक मौनात पसरला होता.स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य प्रत्येकाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचायला संघटनेला अजून बरेच कष्ट करावे लागतील, याचं भान आम्हाला आलं. स्वातंत्र्यवीरांचं ऋण आपल्या माथ्यावर आहे. ते फेडण्यासाठी कटिबद्ध होण्याची प्रेरणा या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने माझ्यासह साऱ्यांना तेव्हा मिळाली. स्वातंत्र्याचं मूल्य संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना कळलं तरच ते ‘स्वातंत्र्य’ दुसऱ्याच्या जीवनात प्रत्यक्षात आणू शकतात, याची जाण आम्हा साऱ्यांना या शहीद जागराच्या निमित्ताने झाली.हे सर्व घडत असतानाच एक बातमी कानावर आली आणि मग पावसाळी सावळ्या मेघांनी गच्च भरलेल्या काळोखी आभाळातून मागे दडपून गेलेल्या सूर्याची एखादी सोनेरी रेघ अभावितपणे दृष्टीस पडावी, असं काहीसं आनंददायी घडलं.‘जीवनाची सर्व पाने काय सोनेरीच होती?सारखी तेजाळणारी ओळ एखादीच होती!’सुरेश भटांच्या या शब्दांना अनुभूतीच्या प्रतलावर प्रत्यक्षात आणणारी ती घटना होती. ५ सप्टेंबर १९९९ या दिवशी मिळालेल्या या बातमीने आम्हाला सुखद धक्का दिला. आजपर्यंत केलेलं सारं कष्ट, वाट्याला आलेलं यश-अपयश, आजवरल्या मान-अपमानांचं दान, उपेक्षा-आघाताचे व्रण हे सारं विसरायला लावणारी ही बातमी होती. वेठबिगार मुक्तीसाठी केलेल्या कामाबद्दल मला आणि विद्युल्लताला गुलामीविरोधी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाल्याची ही बातमी होती. ठाणे जिल्ह्यातील ‘लगीन गडी’ ही गुलामीची ‘प्रथा’ समूळ नष्ट केल्याची त्यांनी विशेष दखल घेतली होती. लंडनमधील Anti - slavery international या संस्थेने हा पुरस्कार आम्हाला जाहीर केला होता. ही संस्था जगातील सर्वात जुनी आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संस्था मानली जाते. प्रचलित गुलामीबाबत म्हणजे कंटेंपररी स्लेव्हरीबाबत संयुक्त राष्ट्र संघाची सल्लागार संस्था (Consultative body on Contemporary forms of Slavery) असा या संस्थेचा दर्जा असल्याने हा पुरस्कार जागतिक स्तरावरचा महत्त्वाचा पुरस्कार होता. १८३९ साली ही संस्था लंडनमध्ये सुरू झाली. गुलामगिरी, वेठबिगारी, मानवी तस्करी, बालमजुरी आणि आधुनिक गुलामगिरीच्या सर्व प्रकारांच्या विरोधात ही संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते तसेच गुलामगिरीविरोधात लढणाऱ्यांना प्रोत्साहनही देते. याचाच एक भाग म्हणून या संस्थेने १९९१ पासून जगभरात गुलामगिरीविरोधी लढणाऱ्यांना पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली. जेव्हा १९९९चा पुरस्कार आम्हाला जाहीर झाला, तेव्हा आमच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. संघटनेत ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. आपल्या कामाची दखल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संस्थेने घ्यावी, याचा आनंद आणि अभिमान प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटू लागला. गावागावामध्ये लोकांनी नाचून आनंदोत्सव साजरा केला. हा पुरस्कार मला आणि विद्युल्लताला मिळाला असला, तरी तो वेठबिगारीत असणाऱ्यांचा, संघर्ष करून गुलामीतून मुक्त होणाऱ्यांचा, त्यांना मुक्त करण्याकरिता लढणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचा आणि या लढ्याला सहकार्य करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान होता. पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी लंडनला येण्याबाबत मला आणि विद्युल्लताला निमंत्रण आलं; परंतु या सोहळ्यात मुक्त वेठबिगारांचा एक प्रतिनिधी आमच्यासोबत असला पाहिजे आणि हा पुरस्कार आमच्यावतीने त्याने स्वीकारला पाहिजे, असा आमचा आग्रह आम्ही Anti - slavery society कडे धरला, जो त्यांनी मान्यही केला..Premium|Thane labour movement case : स्वतःच्या झाकूनी भेगा मनुष्ये सांधतो आम्ही....वेठबिगारीतून मुक्त होऊन इतर वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी संघर्ष करणारा केशव नानकर या मुक्त वेठबिगाराला आम्ही सोबत नेण्याचं ठरवलं. केशव कसाबसा तिसरीपर्यंत शिकलेला. व्हिसाकरिता त्याचा अर्ज आम्ही केला. लंडनचे निमंत्रण त्याला दाखविले. माझा आणि विद्युल्लताचा व्हिसा मंजूर झाला; परंतु केशवचा नाकारण्यात आला. त्यामुळे आम्ही तातडीने त्या संस्थेला आमची येण्याबाबतची असहाय्यता कळविली. आश्चर्याची गोष्ट अशी की याकरिता ब्रिटिश संसदेतले तीन खासदार लंडनच्या विदेश मंत्रालयाकडे व्यक्तिशः गेले आणि तिथून दिल्लीमधील ब्रिटनचे उच्चायुक्त यांना निरोप देण्यात आला आणि केशवचा व्हिसा विशेष बाब म्हणून दूतावासाने अखेर मंजूर केला.आमच्यासोबत युथ हॉस्टेल्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या महाराष्ट्र शाखेचा अध्यक्ष आणि सातत्याने वेठबिगार मुक्तीमध्ये आमच्यासोबत असलेला आमचा सहकारी रमेश केणीदेखील होता. १९९९मध्ये नोव्हेंबर महिन्याच्या ९ तारखेला ब्रिटिश संसदेच्या नेहरू सभागृहात आम्हाला हा पुरस्कार प्रदान करतानाचा क्षण आणि आमच्यावतीने तो केशवने स्वीकारतानाचा क्षण आमच्या आयुष्यातला अत्यंत मोलाचा होता. जगभरातले गुलामीविरोधी कार्य करणारे कार्यकर्ते, पत्रकार, संस्था यांनी नेहरू सभागृह तेव्हा पूर्ण भरून गेलं होतं. आमच्या कार्याची माहिती उपस्थित मान्यवरांना करून दिली गेली. या पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान जगाच्या व्यासपीठावर आमच्या कामाची करून दिलेली ओळख ऐकताना आमच्या डोळ्यासमोर दहिसर येथे बालवाडी सुरू करण्यापासून ते आमच्यावरील जीवघेणे हल्ले, जिल्हाबंदी, विरोध-बदनामीचे सारे प्रसंग एखाद्या चित्रफितीसारखे तरळून गेले. आमच्या लढ्यात सहभागी झालेला प्रत्येक आदिवासी, अमेरिकेचं विशाल क्षितिज आमच्यापुढे प्रस्तुत करणारी कॅथी श्रीधर आणि दहिसर गावापासून राज्यापर्यंतच्या प्रत्येक हितचिंतक तसेच विरोधकांच्या ऋणाने आम्ही ओथंबून गेलो होतो. यात कैक प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, वकील यांचे चेहरे स्मृतीवरून क्षणात सरकले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती, पोलिस महानिरीक्षक टी. के. चौधरी, ॲड. मंदाकिनी करंदीकर, ॲड. नितीन प्रधान असे अनेक पाठीशी उभे राहिलेले हितचिंतक आणि विरोधातले राज्यकर्ते, अधिकारी आठवणींच्या साठवणीतून समोर आले. श्रद्धेय एस. एम. जोशी, सदानंद वर्दे, विजय तेंडुलकर यांचीही आठवण आली. केशव आमच्यावतीने ब्रिटिश संसदेच्या नेहरू सभागृहात जेव्हा हा पुरस्कार स्वीकारत होता, तेव्हा आठवणींच्या या असंख्य बिंदूंना एकमेकांशी जोडत त्यातल्या जटिलतेत आम्ही गुंतून गेलो होतो. इतक्या वर्षांत आम्ही जे साहिलं होतं त्या जखमांवरची ती हळुवार फुंकर होती. ज्या वेदना भोगल्या होत्या त्यांचे विणलेले गोफ सभागृहात उपस्थितांच्या टाळ्यांच्या गजरात मनोरम होत होते. ९ नोव्हेंबर १९९९ला हा पुरस्कार आम्हाला दिला गेला. पुरस्कार दिलेल्या दिवशीच बीबीसी वाहिनीने त्यांच्या कार्यालयात मला बोलावून माझी मुलाखत प्रसारित केली. दुसऱ्याच दिवशी संसदेच्या सभागृहात आम्हाला निमंत्रित करण्यात आलं. आम्ही आधी प्रेक्षक गॅलरीत बसलो होतो. नंतर अध्यक्षांच्या गॅलरीत आम्हाला बसविण्यात आलं. दिवसभराच्या कामकाजातला पहिला भाग म्हणून १० नोव्हेंबर १९९९ रोजी ब्रिटिश संसदेने आमचं अभिनंदन करणारा ठराव मंजूर केला. आम्हा दोघांना उभं राहण्यास सांगून आमचा परिचय ब्रिटिश संसदेला माननीय अध्यक्षांनी करून दिला. या ‘अर्ली डे मोशन’ (early day motion) ठरावावर जेरेमी कॉर्बिन, श्रीमती आयरीन ॲडम्स, जॉन ऑस्टिन, हॅरी बार्न्स, लिन जॉन्स, बिल मिची या सहा ब्रिटिश संसद सदस्यांच्या सह्या होत्या. ठराव एकमताने ब्रिटिश संसदेत मंजूरही करण्यात आला. पुरस्कार घेऊन लंडनहून परत आल्यानंतर वज्रेश्वरीमध्ये झालेल्या मिरवणुकीत ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर गुलालात न्हाऊन हर्षोल्लासात नाचले होते, हे माझ्या कायम स्मरणात राहील. हा पुरस्कार म्हणजे एका अर्थाने आमच्या कामाची जगाने घेतलेली दखल होती आणि दुसऱ्या बाजूने आमच्यावर सोपवलेली ती जबाबदारीही होती. आता केवळ ठाणे जिल्ह्यातील नव्हे; मराठवाड्यातील नव्हे तर जगातील गुलामगिरी नष्ट करण्याबाबत काही योगदान देण्याचं उत्तरदायित्व आमच्यावर असल्याचं भान आम्हाला आलं आणि तशी संधीही पुढल्या काळात या पुरस्कारामुळे मला मिळाली.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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