Premium|Study Room : जीवन देणारी ब्रह्मपुत्रा आसामसाठी दरवर्षी संकट का ठरते? हवामान बदलामुळे वाढतेय पुराची चिंता

लेखक: महेश शिंदेजीवन देणारी आणि हिरावून घेणारी नदी!दरवर्षी मान्सून सुरू होताच ईशान्य भारताचे चित्र बदलते. वर्षभर शेती, पाणथळ प्रदेश, जंगले आणि लाखो लोकांचे जीवन पोसणारी ब्रह्मपुत्रा फुगू लागते. हिमालयीन उपनद्या आणि मुसळधार पावसामुळे नदीतील बेटे पाण्याखाली जातात आणि अनेक कुटुंबांना तटबंदी किंवा मदत छावण्यांचा आधार घ्यावा लागतो. विशेषतः आसाममध्ये पूर ही अधूनमधून येणारी आपत्ती नसून वार्षिक वास्तव बनले आहे.यातच ब्रह्मपुत्रेचा विरोधाभास आहे. ही नदी सुपीक गाळ आणते, शेती व पाणथळ प्रदेशांना आधार देते, भूजलाचे पुनर्भरण करते आणि आसामच्या पर्यावरणाला आकार देते. मात्र पात्राबाहेर पडल्यावर ती मोठा विनाशही घडवते. केंद्रीय जल आयोगानुसार, भारतातील ब्रह्मपुत्रा नदीखोऱ्याचे जलग्रहण क्षेत्र सुमारे २.३६ लाख चौ.कि.मी. असून नदीप्रणालीचा सरासरी वार्षिक प्रवाह सुमारे ५८५.६ घन कि.मी. आहे.त्यामुळे एवढ्या विशाल नदीला पूर्णपणे नियंत्रित करणे शक्य नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, हवामान बदलामुळे अधिक अनिश्चित होत जाणाऱ्या पुरांची मानवी आणि आर्थिक किंमत भारत कशी कमी करू शकतो?.ब्रह्मपुत्रेला जवळजवळ दरवर्षी पूर का येतो?याचे उत्तर भूगोलात दडलेले आहे. ब्रह्मपुत्रा ही जगातील महान नदीप्रणालींपैकी एक आहे. तिबेटमध्ये यारलुंग त्सांगपो म्हणून वाहणारी ही नदी अरुणाचल प्रदेशात सियांग/दिहांग म्हणून भारतात प्रवेश करते. पुढे दिबांग आणि लोहित तिला मिळतात आणि आसाममधून ब्रह्मपुत्रा म्हणून वाहत ती बांगलादेशात प्रवेश करते. तिच्या खोऱ्यात मान्सूनच्या काही महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडल्याने नदीत अल्पावधीत प्रचंड पाणी जमा होते.मात्र, पूर केवळ पावसामुळे येत नाही. पहिले कारण हिमालयीन भूगोल. सुबनसिरी, मानस, दिबांग, लोहित यांसारख्या तीव्र उताराच्या उपनद्या अतिवृष्टीचे पाणी वेगाने मैदानी भागात आणतात.दुसरे कारण प्रचंड गाळ. तरुण व नाजूक हिमालयातील भूस्खलन, मृदा धूप आणि तीव्र प्रवाहामुळे मोठ्या प्रमाणावर गाळ नदीत येतो. तो पात्रात साचल्याने पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी होऊन प्रवाहाचे मार्ग बदलू शकतात.तिसरे कारण बहुप्रवाही स्वरूप. ब्रह्मपुत्रा ही बहुप्रवाही (braided) आणि गतिशील नदी आहे. तिचे प्रवाह विभागले जातात, पुन्हा एकत्र येतात आणि मार्ग बदलतात. त्यामुळे नदीकाठची धूप व पात्रातील बदल स्वाभाविक आहेत. चौथे कारण भूकंप आणि भूस्खलन. ईशान्य भारत उच्च भूकंपीय जोखमीच्या क्षेत्रात असल्याने भूकंप व भूस्खलनातून अतिरिक्त गाळ नदीत येतो आणि प्रवाह बदलू शकतो.पाचवे कारण मानवी हस्तक्षेप. पूरमैदाने, पाणथळ प्रदेश आणि नैसर्गिक जलनिचऱ्याच्या क्षेत्रांतील वाढत्या वस्त्या व पायाभूत सुविधांमुळे जलनिचऱ्याचे मार्ग अडतात. परिणामी, नैसर्गिक पूर मानवनिर्मित आपत्तीचे रूप धारण करू शकतो.केवळ आसामपुरते नाही तर, संपूर्ण ईशान्य भारतासमोरील आव्हान!या पुराचा सर्वाधिक फटका आसामला बसतो. मात्र, ब्रह्मपुत्रा नदीप्रणाली संपूर्ण ईशान्य भारताच्या पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि संपर्कव्यवस्थेशी जोडलेली आहे. अरुणाचल प्रदेशात अतिवृष्टी, तीव्र उतार, भूस्खलन आणि वेगवान नद्यांमुळे रस्ते, पूल, जलविद्युत प्रकल्प व वस्त्यांना धोका निर्माण होतो. वरच्या प्रवाहातील या घटनांचा परिणाम पुढे आसामच्या पूरस्थितीवर होतो.आसाममध्ये गावे पाण्याखाली जातात, पिके व पशुधनाचे नुकसान होते. तसेच रस्ते, पूल, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि वीजव्यवस्था बाधित होते. सर्वांत गंभीर समस्या नदीकाठची धूप आहे. पूर ओसरतो, पण नदीने गिळंकृत केलेली शेती व घरांची जमीन कायमची नष्ट होऊ शकते. त्यामुळे भूमिहीनता, विस्थापन, गरिबी व स्थलांतर वाढून पूर हा सामाजिक न्याय आणि मानवी सुरक्षेचा प्रश्न बनतो. त्याचा फटका गरीब कुटुंबे, नदीतील बेटांवरील समुदाय, महिला, मुले, वृद्ध आणि लहान शेतकऱ्यांना अधिक बसतो.पर्यावरणीयदृष्ट्या पूर हा पाणथळ प्रदेश व पूरमैदानी परिसंस्थांसाठी आवश्यक आहे. तो सुपीक गाळ आणतो, मातीचे पुनर्भरण करतो आणि जैवविविधतेला आधार देतो. मात्र, अतितीव्र पूर वन्यजीवांचे अधिवास बाधित करून त्यांना उंच भागांत किंवा मानवी वस्त्यांकडे स्थलांतर करण्यास भाग पाडतो..हवामान बदल : जुन्या समस्येला नवे आणि अधिक गंभीर स्वरूपआधुनिक हवामान बदल सुरू होण्याच्या कित्येक शतकांपूर्वीपासून ब्रह्मपुत्रेला पूर येत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पुरासाठी जागतिक तापमानवाढीला जबाबदार धरणे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.परंतु हवामान बदलामुळे पूर निर्माण होण्याची पार्श्वभूमी बदलत आहे. IPCC च्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालानुसार, आशियातील बहुतांश भागात जागतिक तापमानवाढ वाढत गेल्यास अतिवृष्टीच्या घटनांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढण्याची शक्यता आहे. हिमालयीन प्रदेशात पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढण्याचीही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.तापमान वाढल्यामुळे वातावरण अधिक आर्द्रता धारण करू शकते. त्यामुळे दीर्घकाळ समान प्रमाणात पाऊस पडण्याऐवजी कमी कालावधीत अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वाढते. अशा वेळी नद्यांमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणावर पाणी येते.हिमालयीन घटकही तितकाच महत्त्वाचा आहे. वाढत्या तापमानाचा हिमनद्या, बर्फाचे आवरण आणि उंच पर्वतीय भागातील जलचक्रावर परिणाम होत आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या माहितीनुसार, ब्रह्मपुत्रा-बराक प्रणालीशी संबंधित भारतीय भागात ६१० हिमनद्या असून त्यांचे क्षेत्रफळ सुमारे ९२९ चौ.कि.मी. आहे. त्यामुळे हिमालयीन जलचक्रातील बदलांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.हिमनदीय सरोवरांचा विस्तार झाल्यास हिमनदीय सरोवर फुटून येणाऱ्या पुरांचा धोका निर्माण होतो. IPCC नेही हिमालयातील हिमनदीय सरोवरांच्या वाढत्या क्षेत्राकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे हवामान बदल हा ब्रह्मपुत्रा पुरांचा एकमेव निर्माता नसून जोखीम गुणक आहे..सरकारने आतापर्यंत काय केले आहे?भारताचा पूर व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हळूहळू केवळ आपत्तीनंतर मदत देण्यापासून पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, शमन आणि लवचिकता याकडे वळत आहे.गेल्या अनेक दशकांत तटबंदी, नदीकाठ संरक्षण, जलनिचरा सुधारणा, धूपविरोधी कामे आणि नदी व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. केंद्रीय जल आयोग पाण्याच्या पातळीचे निरीक्षण करतो आणि पूरपूर्व अंदाज उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे प्रशासनाला स्थलांतर आणि इतर प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी वेळ मिळू शकतो.तंत्रज्ञानाची भूमिकाही वाढत आहे. उपग्रह प्रतिमा, रिमोट सेन्सिंग, GIS, डॉप्लर हवामान रडार, जलशास्त्रीय मॉडेलिंग आणि डिजिटल दळणवळण यांचा अधिक प्रभावी वापर शक्य आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारे मदत छावण्या, बचाव पथके, नौका, अन्न व औषधपुरवठा आणि पुनर्वसन यंत्रणेच्या माध्यमातून आपत्कालीन प्रतिसाद देतात. परंतु वारंवार होणारे नुकसान एक मूलभूत मर्यादा दाखवते. भारताची व्यवस्था अजूनही अनेकदा 'पूर आल्यानंतर मदत' देण्यात अधिक सक्षम आहे, 'पूर येण्यापूर्वी जोखीम कमी करण्यात' तितकी सक्षम नाही.पूर नियंत्रणाकडून पूर-लवचिकतेकडेभविष्यातील रणनीतीची सुरुवात वैचारिक बदलाने झाली पाहिजे. भारत ब्रह्मपुत्रेचे पूर पूर्णपणे थांबवू शकत नाही; मात्र, त्यांचे मानवी आपत्तीत रूपांतर रोखू शकतो. पहिले, पूरमैदानांचे वैज्ञानिक नकाशांकन: अतिजोखमीच्या व वारंवार पूर येणाऱ्या भागांतील अनियंत्रित बांधकाम आणि वस्ती विस्तारावर निर्बंध घालावेत.दुसरे, तटबंदीचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन: पूरानंतर दुरुस्ती करण्याऐवजी मान्सूनपूर्व सुरक्षा ऑडिट करून रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन व GIS द्वारे संवेदनशील भाग आधीच ओळखावेत.तिसरे, नदीखोरे-आधारित व्यवस्थापन: ब्रह्मपुत्रेचे व्यवस्थापन जिल्हा किंवा राज्यांच्या सीमांपुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण नदीखोऱ्याच्या पातळीवर करावे. आंतरराष्ट्रीय नदी असल्याने चीन–भारत–भूतान–बांगलादेश यांच्यात पर्जन्यमान, नदीप्रवाह, जलविषयक माहिती व पूरपूर्व सूचनांचे सहकार्य वाढवावे.चौथे, निसर्गाधारित उपाय: पाणथळ प्रदेश, जंगले व नैसर्गिक पूरमैदाने अतिरिक्त पाणी साठवतात. त्यामुळे दलदलींचे पुनरुज्जीवन तटबंदीइतकेच महत्त्वाचे मानावे.पाचवे, हवामान-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा: पूरप्रवण भागातील रस्ते, पूल, शाळा, आरोग्य केंद्रे, वीजव्यवस्था व निवारा केंद्रांची उभारणी भविष्यातील अतिवृष्टी व हवामान बदल लक्षात घेऊन करावी.सहावे, नदीला जागा देणे: सर्वत्र तटबंदी करण्याऐवजी काही भागांत नदीला नैसर्गिक विस्ताराची जागा द्यावी, पूरमैदाने सुरक्षित ठेवावीत आणि संवेदनशील वस्त्यांचे नियोजित स्थलांतर करावे.अशा प्रकारे भारताने 'मदत-केंद्रित' दृष्टिकोनातून 'जोखीम-न्यूनीकरण व लवचिकता-केंद्रित' दृष्टिकोनाकडे संक्रमण करणे आवश्यक आहे.निष्कर्ष :शतकानुशतके ईशान्य भारतातील लोक ब्रह्मपुत्रेसोबत जगत आले आहेत. आधुनिक अभियांत्रिकी कधी कधी विसरते अशी एक गोष्ट त्यांना चांगली माहीत आहे : महान नदी म्हणजे केवळ पाणी वाहून नेणारे पात्र नसते; ती एक जिवंत भूप्रणाली असते जी विस्तारते, आकुंचन पावते, किनाऱ्यांची धूप करते, गाळ साठवते आणि स्वतःचा प्रवाहही बदलते.त्यामुळे ब्रह्मपुत्रेला अधिकाधिक उंच भिंती आणि तटबंदीमध्ये कैद करणे हे भारताचे अंतिम उद्दिष्ट असू शकत नाही. भारताला अभियांत्रिकीची पर्यावरणशास्त्राशी, उपग्रह तंत्रज्ञानाची स्थानिक ज्ञानाशी, हवामान विज्ञानाची भूवापर नियोजनाशी आणि आपत्ती निवारणाची दीर्घकालीन लवचिकतेशी सांगड घालावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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