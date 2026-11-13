Premium|BSE 100 Index : बीएसई १०० निर्देशांक काय आहे? त्याची रचना आणि इतिहास समजून घ्या

प्रमोद पुराणिक - pramodpuranik५@gmail.comमुंबई शेअर बाजाराचा ‘बीएसई १००’ हा एक जुना आणि महत्त्वाचा निर्देशांक आहे. ‘बीएसई १००’ या निर्देशांकात मुंबई शेअर बाजारात नोंदणी असलेल्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे या निर्देशांकाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने लार्ज कॅप कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेता येतो. मुंबई शेअर बाजाराच्या ‘बीएसई १००’ या निर्देशांकाची सुरुवात तीन जानेवारी १९८९ रोजी झाली. सुरुवातीला त्याचे नाव ‘नॅशनल इंडेक्स’ असे होते. त्याच्या नावात १९९९ मध्ये बदल करण्यात आला आणि त्याचे नाव ‘बीएसई १००’ करण्यात आले. या निर्देशांकाचे पहिले मूल्य तीन एप्रिल १९८४ रोजी ५८ नोंदवण्यात आले. ‘बीएसई १००’ या निर्देशांकात मुंबई शेअर बाजारात नोंदणी असलेल्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे या निर्देशांकाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने लार्ज कॅप कंपन्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेता येतो. निर्देशांकातील कंपन्यांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. जून आणि डिसेंबर या महिन्यांत दर सहा महिन्यांनी निर्देशांकातील कंपन्यांचा फेरविचार केला जातो. निर्देशांकात विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांचा समावेश असल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारातील मोठ्या कंपन्यांच्या कामगिरीचे एकत्रित चित्र त्यातून दिसते..Premium|Stock Market Correction : शेअर बाजार घसरतोय म्हणून गुंतवणूक काढून घ्यावी का?.निर्देशांकातील प्रमुख कंपन्याक्र. कंपनीचे नाव निर्देशांकातील वेटज१ एचडीएफसी बँक ८.२६ टक्के२ आयसीआयसीआय बँक ७.२४ टक्के३ रिलायन्स इंडस्ट्रीज ६.०१ टक्के४ भारती एअरटेल ४.१८ टक्के५ लार्सन अँड टुब्रो ३.३५ टक्के६ इन्फोसिस २.६८ टक्के७ ॲक्सिस बँक २.६८ टक्के८ कोटक महिंद्रा बँक २.३४ टक्के९ महिंद्रा अँड महिंद्रा २.०१ टक्केक्षेत्रनिहाय वेटेजक्र. क्षेत्र वेटेज१. सेवा क्षेत्र १.९२ टक्के२. युटिलिटीज ३.१९ टक्के३. दूरसंचार ४.५५ टक्के४. आरोग्यसेवा ५.०९ टक्के५. एफएमसीजी ६.१७ टक्के६. औद्योगिक क्षेत्र ७.३९ टक्के७. माहिती तंत्रज्ञान ७.५२ टक्के८. ऊर्जा ८.६३ टक्के९. वित्तीय सेवा ३४.९८ टक्के१०. ग्राहकाभिमुख क्षेत्र १४.०१ टक्केया आकडेवारीनुसार वित्तीय सेवा क्षेत्राचे निर्देशांकातील वेटेज सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरच्या भावातील चढ-उतारांचा निर्देशांकाच्या कामगिरीवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो..निर्देशांकाचे मूल्यांकन व कामगिरीदिलेल्या आकडेवारीनुसार, या निर्देशांकातील कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य २४४ लाख कोटी रुपये आहे. सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या कंपनीचे मूल्यांकन १६ लाख कोटी रुपये, तर सर्वांत कमी बाजारमूल्य असलेल्या कंपनीचे मूल्यांकन पाच लाख कोटी रुपये आहे. बाजारभावानुसार, निर्देशांकातील कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य २३६ लाख कोटी रुपये असले, तरी या १०० कंपन्यांचे उपलब्ध बाजारमूल्य १२७ लाख कोटी रुपये आहे. या निर्देशांकाचा पीई रेशो १९.८७ आहे. याचा अर्थ असा आहे, की एक रुपया उत्पन्नासाठी १९.८७ रुपये मोजण्याची बाजाराची तयारी आहे. या निर्देशांकाची एका वर्षाची घट ७.७ टक्के, तर पाच वर्षांची एकूण भांडवलवृद्धी ३५ टक्के आहे. त्यामुळे एका वर्षाची घट असली, तरी या निर्देशांकाने गेली पाच वर्षे वार्षिक सात टक्के दराने भांडवलवृद्धी दिली आहे.‘बीएसई १००’चे गुणदोषमुंबई शेअर बाजारात नोंदणी असलेल्या सर्व कंपन्यांचे एकूण बाजारमूल्य ४७५ लाख कोटी रुपये आहे. या मूल्यांकनाच्या तुलनेत ‘बीएसई १००’ निर्देशांकातील कंपन्यांचे बाजारमूल्य एकूण बाजारमूल्याच्या सुमारे ५० टक्के आहे. ‘बीएसई १००’ निर्देशांकात प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांचा समावेश असल्यामुळे स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप कंपन्यांमध्ये होणारी भांडवलवृद्धी त्यातून पूर्णपणे प्रतिबिंबित होत नाही. याचा परिणाम लार्ज कॅप कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांवर दिसून येतो. कारण अनेक म्युच्युअल फंडांनी आपल्या योजनांच्या कामगिरीचे मोजमाप करण्यासाठी ‘सेन्सेक्स’, ‘बीएसई १००’ किंवा ‘निफ्टी १००’ यांसारखे निर्देशांक आधारभूत निर्देशांक म्हणून निवडलेले आहेत. इंडेक्स फंडाच्या तुलनेत ॲक्टिव्ह फंडाच्या व्यवस्थापकांना गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य असते. तरीही, लार्ज कॅप योजनांमध्ये पहिल्या १०० कंपन्या विचारात घ्यावा लागतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कोणतीही लार्ज कॅप योजना घेतली, तरी गुंतवणुकीसाठी असलेल्या कंपन्या बदलता येत नाहीत. त्यामुळे फरक फक्त प्रत्येक शेअरमधील गुंतवणुकीत असतो. एखाद्या म्युच्युअल फंडाची थोडी जास्त गुंतवणूक असेल, तर दुसऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत ती थोडी कमी असू शकेल. काही ठिकाणी तर हा फरक अतिशय किरकोळ असतो. उदा. एचडीएफसी लार्ज कॅप फंडाने ३१ जुलै २०२६ रोजी आपल्या एकूण मालमत्तेच्या ९.८६ टक्के गुंतवणूक आयसीआयसीआय बँकेच्या शेअरमध्ये केली होती, तर फ्रँकलिन इंडिया लार्ज कॅप फंडाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या एकूण गुंतवणुकीच्या ९.७८ टक्के गुंतवणूक आयसीआयसीआय बँकेच्या शेअरमध्ये केली होती, असे दिलेल्या आकडेवारीतून दिसते. म्हणून म्युच्युअल फंडांनी लार्ज कॅपमध्ये केलेली गुंतवणूक चुकीची ठरत नाही. परंतु, लार्ज कॅप योजना एका वर्षाची घट दाखवत आहेत, हे कटू वास्तव आहे.उपाययोजना काय असू शकते?अर्थात, केवळ समस्या मांडणे पुरेसे नाही; त्यावर उपाययोजनांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ‘सेबी’ आणि ‘ॲम्फी’ यांनी या विषयावर गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने पर्याय तपासावेत. यासाठी एक संभाव्य उपाय असा असू शकतो, की लार्ज कॅप फंडांना मर्यादित कालावधीसाठी स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची सवलत द्यावी. त्याचप्रमाणे, स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप योजनांनाही काही काळासाठी लार्ज कॅप कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवण्याची मुभा द्यावी. असे केल्याने लार्ज कॅपमध्ये म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापकांना बदल करता येतील. त्यामुळे ज्या योजना सध्या नुकसान दाखवित आहेत, त्यात सुधारणा होईल. तसेच स्मॉल कॅप योजनांमध्ये मागील वर्षी जेवढी भांडवलवृद्धी मिळाली तेवढी भांडवलवृद्धी या वर्षी मिळू शकणार नाही म्हणून त्यांना गुंतवणुकीत बदल करण्याची सवलत देणे, ही ‘सेबी’ आणि ‘ॲम्फी’कडून गुंतवणूकदारांना मिळालेली दिवाळी भेट ठरू शकेल.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक आहेत. ९८२२०७८८२९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.