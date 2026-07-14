Premium|BSE PSU Bank Index : बीएसई पीएसयू बँक निर्देशांक; ११ सरकारी बँकांच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा

प्रमोद पुराणिक - pramodpuranik५@gmail.comमुंबई शेअर बाजाराने खासगी क्षेत्रातील बॅंकांसाठी तयार केलेल्या निर्देशांकाची माहिती मागील महिन्यात प्रसिद्ध केली होती. आता सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा निर्देशांक (बीएसई पीएसयू बँक इंडेक्स), त्यातील कंपन्या आणि एकूण कामगिरी याचा आढावा घेऊ.सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा निर्देशांक ‘बीएसई पीएसयू बँक इंडेक्स’ १३ एप्रिल २०२६ रोजी ४९०४ अंशांवर होता. हा निर्देशांक २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ५५९० अंशांच्या सर्वाधिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता, तर तीन मार्च २०२५ रोजी ३२४६ अंशांच्या नीचांकी पातळीवर होता. या निर्देशांकात ११ बँका आहेत. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे-.Premium|Inflation and rupee value : वाढती महागाई आणि रुपयाचे मूल्य; रिझर्व्ह बँकेची डॉलर बाजारातील मोठी खेळी.१) बँक ऑफ बडोदा २) बँक ऑफ इंडिया३) कॅनरा बँक ४) सेंट्रल बँक५) इंडियन बँक ६) इंडियन ओव्हरसीज बँक७) बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ८) पंजाब नॅशनल बॅंक९) स्टेट बँक ऑफ इंडिया १०) युको बँक११) युनियन बँकया सर्व ११ बँकांचे बाजारमूल्यांकन १९ लाख कोटी रुपये आहे, तर उपलब्ध मूल्यांकन सात लाख कोटी रुपये आहे. या निर्देशांकात स्टेट बँकेचे बाजारमूल्यांकन सर्वांत जास्त म्हणजे नऊ लाख कोटी रुपये आहे. इतर काही बँका सरकारी क्षेत्रातील असल्या तरी त्यांचे बाजारमूल्यांकन फारच कमी आहे. यामुळे या निर्देशांकाची आकडेवारी वाचताना स्टेट बँकेच्या शेअरचा निर्देशांकावर जास्त परिणाम होऊ शकतो. निर्देशांकाचा पीई रेशो आणि प्रत्येक बँकेचा पीई रेशो याचाही बारकाईने अभ्यास करायला हवा. उदा. स्टेट बँकेचा पीई रेशो १२.१ आहे. कॅनरा बँकेचा ६.२ आहे, तर पंजाब नॅशनल बँकेचा ७.२ आहे. या बँकांचा पीई रेशो एकूण निर्देशांकांवर आणि त्यांचा पीई रेशोवर फारसा प्रभाव टाकणार नाही..खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने सरकारी क्षेत्रातील बँकांना मान्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु, या सर्व बँकांत सरकारची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आहे आणि उपलब्ध मूल्यांकन फारच कमी आहे. मात्र, सरकारी बँका कधीही बुडणार नाहीत, हा गुंतवणूकदारांचा विश्वास असल्याने या बँकांना कमी दराने ठेवी स्वीकारता येतात. मात्र, सरकारी बँकांना काही कारणांमुळे नुकसान सहन करावे लागले, तर सरकार या बँकांच्या मदतीला धावून येते आणि बऱ्याच वेळा सरकारकडून या बँकांना भांडवलाचा पुरवठा होतो. मग तोटा झाला, तर सरकारकडून भागभांडवल उपलब्ध होते. त्यामुळे पुन्हा बाजारमूल्यांकन वाढते. परंतु, खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या भागधारकांना आणि सरकारी क्षेत्रातील बँकांच्या भागधारकांना समान वागणूक मिळत नाही. सरकारी बँकांना राष्ट्रीयीकरणानंतर मोठ्या प्रमाणात वाढ करता आली, त्यामुळे खासगी आणि सरकारी बँका यांच्यात मोठी तफावत आहे, म्हणून दोन्ही निर्देशांक डोळसपणाने अभ्यासले पाहिजेत.(लेखक भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९८२२०७८८२९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.