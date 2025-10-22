Premium| Reading culture: घरात वाचनासाठी पोषक वातावरण कसं निर्माण कराल?

वाचनप्रिय घर म्हणजे फक्त पुस्तकांनी भरलेलं कपाट नव्हे; तर एकमेकांना गोष्टी सांगणं, विचारांची देवाणघेवाण करणं... त्याने घरात वाचनासाठी पोषक वातावरण निर्माण होत असतं. मुलांना वाचनाची गोडी लागण्यासाठी घरात पोषक वातावरण करण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे पालकांनी स्वत: पुस्तकं वाचावीत. पालकांना पुस्तक वाचताना बघितल्यावर मुलांचीही पुस्तकांशी मैत्री व्हायला लागते.प्रिय पालक, तुमच्या घरातलं वातावरण वाचनासाठी पोषक आहे का? घरात ‘वाचनयोग्य वातावरण’ निर्माण करणं ही पालकांची जबाबदारी असते. तुमच्या पाल्यांच्या भावनिक आणि बौद्धिक विकासाची ही एक गुंतवणूक आहे असं समजा. ‘वाचनाला पोषक वातावरण’ म्हणजे नेमकं काय आणि ते कसं निर्माण करता येईल हे बघूया...वाचनप्रिय घर म्हणजे फक्त पुस्तकांनी भरलेलं कपाट नव्हे; तर एकमेकांना गोष्टी सांगणं, विचारांची देवाणघेवाण करणं, तसंच कुतूहल जागरूक ठेवणं... त्याने घरात वाचनासाठी पोषक वातावरण निर्माण होत असतं. तुम्ही किती श्रीमंत आहात किंवा गरीब आहात याने काहीही फरक पडत नाही. ज्या घरात वाचन समृद्ध वातावरण असतं, त्या घरातल्या मुलांच्या मेंदूची संरचना अधिक मजबूत असते. त्यामुळे अशी मुलं अधिक समजूतदार होतात आणि त्यांची कल्पनाशक्तीही चांगली असते. वाचन हे समानतेचं साधन आहे; कारण ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांनाही प्रगतीची आणि कौशल्यं विकसित करण्याची संधी देतं. असं वातावरण तयार करण्यासाठी चार महत्त्वाचे घटक आहेत....प्रात्यक्षिकाचं महत्त्वमुलांना वाचनाची गोडी लागण्यासाठी घरात पोषक वातावरण करण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे पालकांनी स्वत: पुस्तकं वाचावीत, त्यांनी मुलांना पुस्तकं वाचून दाखवावीत आणि दिवसातली ठरावीक वेळ ही खास वाचनासाठी राखून ठेवावी. पालकांना पुस्तक वाचताना बघितल्यावर मुलांचीही पुस्तकांशी मैत्री व्हायला लागते आणि गोष्टींविषयी त्यांचं कुतूहल वाढतं. मुलांच्या मनावर सहजपणे संस्कार होत असतात. ते प्रभावशाली असतात; कारण त्यांच्यावर प्रौढांच्या वागण्याचा आणि त्यांच्या सांगण्याचा मोठा प्रभाव पडत असतो आणि त्यातूनच त्यांना जगाविषयीचं आकलन होत असतं. मुलांना पालकांची प्रशंसा हवी असते आणि त्यासाठी ते त्यांचं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणूनच, पालकांनी स्वतः वाचावं... मग ते दररोज वर्तमानपत्र वाचणं असो, झोपण्यापूर्वी कादंबरी वाचणं असो किंवा मुलांना गोष्ट सांगणं असो. अशा कृतींमध्ये सहभागी होणं महत्त्वाचं आहे..पुस्तकं मुलांना सहजपणे उपलब्ध करून द्या. ती घरात नजरेसमोर असावीत, आकर्षक असावीत आणि तुमच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन सवयींचा एक भाग असावीत. घरात एखादा छोटासा, आरामदायी आणि विशेषतः, मुलांना विचलित करणारी कुठल्याही प्रकारची प्रलोभनं नसलेला वाचन कोपरा असावा. तिथे तासन्तास बसून मुलं वाचनात गुंतून राहतील. पुस्तकांचा संग्रह विविधतेने भरलेला असणं तितकंच महत्त्वाचं आहे; कारण सर्वांना एकाच प्रकारचं साहित्य आवडेल असं नाही. घरात ललित साहित्य, पुराणकथा, विज्ञान, आत्मचरित्रं, कविता, कॉमिक्स आणि चित्रपुस्तकं असावीत - म्हणजे प्रत्येक कुटुंब सदस्याला त्याच्या आवडीचं आणि अर्थपूर्ण काहीतरी वाचायला मिळेल. जरी विविध भाषांमध्ये वाचन करणं प्रशंसनीय असलं, तरी प्राथमिक भर पुस्तकांच्या विविधतेवर असावा. पुस्तकांचा वापर मुलांच्या नैसर्गिक जिज्ञासेला पोषण देण्यासाठी करता येऊ शकेल. वाचलेलं ज्ञान वास्तविक जगाशी जोडून दाखवा, ज्यामुळे त्यांच्या मनातल्या प्रश्नांना उत्तरं मिळतील. उदाहरणार्थ, प्राणिजगतावरचं पुस्तक वाचल्यानंतर प्राणिसंग्रहालय किंवा अभयारण्यात भेट देणं किंवा एखाद्या ऐतिहासिक कादंबरीनंतर संग्रहालय पाहणं... अशा अनुभवांमुळे मुलांचं ज्ञान अधिक ठोस आणि जिवंत होतं..कौतुक करण्याचं महत्त्वज्या वागणुकीचं कौतुक केलं जातं, ती पुन्हा पुन्हा घडते. तुम्ही आपल्या मुलांच्या यशाचं कौतुक कसं करता? वाचन करणाऱ्या मुलांची ओळख तुम्ही इतरांना कशी करून देता? मुलाने एखादं पुस्तक वाचून पूर्ण केल्यावर तुम्ही त्याचा आनंद कसा साजरा करता? ‘आम्हाला तुझा अभिमान वाटतो’ असं तुम्ही त्याला सांगता का? सण, वाढदिवस, विशेष प्रसंगी तुम्ही पुस्तकं भेट देता का? पालक एक चूक कायम करत असतात. ती म्हणजे, ‘घरात जे आहे तेच वाच’ असं सांगतात. मुलांना त्यांच्या आवडीचं वाचन निवडण्याचं स्वातंत्र्य असावं - मग ते कॉमिक असो, मासिक असो किंवा गोष्टीचं पुस्तक. मी तुम्हाला जास्त खर्च करायला सांगत नाहीय, फक्त एका चांगल्या वाचनालयाचं सदस्यत्व घ्या. त्यामुळे मुलांना आनंद होतो, की ते स्वतःच्या आवडीचं वाचन करत आहेत. अशा पद्धतीने त्यांच्यात वाचनाची सवय हळूहळू रुजत जाते. मुलांनी वाचन पूर्ण केल्यावर वेळोवेळी त्यांना रोमांचक प्रश्न विचारणं - उदाहरणार्थ, ‘तुला पुस्तकातलं कोणतं पात्र आवडलं?’, ‘काय शिकायला मिळालं?’, ‘कोणता भाग तुला सर्वात जास्त आवडला?’ त्यामुळे मुलांना त्यांच्या प्रयत्नाचं कौतुक झाल्याची जाणीव होते आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो..एकत्रीकरणाचं महत्त्वआपल्या संस्कृतीत मौखिक परंपरा आणि आजी-आजोबांच्या गोष्टींचा अमूल्य ठेवा आहे. आपण सगळ्यांनीच आपल्या लहानपणीच्या संध्याकाळी आजीच्या मांडीवर डोकं ठेवून रामायण, पंचतंत्र किंवा लोककथांच्या गोष्टी ऐकल्या आहेत. या गोष्टींच्या सत्रांमधूनच मुलांना कल्पनाशक्ती, नैतिकता आणि शहाणपणाचे पहिले धडे मिळतात. पालकांनी घरात असं वातावरण तयार करावं, जिथं गोष्टी सांगणं आणि पुस्तक वाचणं हे दोन्ही एकत्र चालेल. त्यामुळे घरात पुन्हा एकदा एकेकाळी भारतीय कुटुंबांचं वैशिष्ट्य असलेल्या सामूहिक शिक्षणाची जादू आणता येईल. आपल्या सण-परंपराही वाचनाच्या सवयीला बळकट करण्याचं माध्यम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, दसऱ्याच्या वेळी कुटुंब एकत्र येऊन रामायणाचं संक्षिप्त रूप वाचू शकतं. कारण एखादं कुटुंब सण कसे साजरे करतं यातून त्याची मूल्यं आणि संस्कृती दिसून येते. दिवाळीत, कुटुंबाने एकत्र बसून ‘अमृत मंथन’, ‘लक्ष्मी चालीसा’ किंवा ‘कुबेर चालीसा’ यांसारख्या प्रकाश आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या कथा वाचाव्यात. अशाच प्रकारे ख्रिसमस, ईद, नवरोज, गुरू नानक जयंती किंवा इतर सणांमध्येही गोष्टी सांगण्याची आणि वाचनाची परंपरा जपता येते. अशा सवयींमुळे मुलांना वाचन ही एकट्याची जबाबदारी नसून आनंदाचा आणि उत्सवाचा भाग वाटू लागतं आणि तिथूनच खरी वाचनसंस्कृती निर्माण होते..Premium| Fiction and Intelligence: काल्पनिक कथांमधून उलगडणारी मानवी बुद्धिमत्ता .थोडक्यात सांगायचं झालं तर, जे कुटुंब वाचतं ते आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी एक अमूल्य वारसा मागे ठेवतं. काळाच्या ओघात वाचनास पोषक घर हे फक्त राहण्याचं ठिकाण न राहता गोष्टींनी, ज्ञानाने आणि कल्पनाशक्तीने भरलेलं जिवंत जग बनतं. पुस्तकं जेव्हा मित्र बनतात, तेव्हा जीवनातले अनेक क्षण गोष्टींच्या माध्यमातून साजरे होतात. वाचन फक्त वाचण्यापुरतं मर्यादित राहत नाही, तर ते एक जीवनशैली बनतं. असं वातावरण आपल्या प्रत्येकामध्ये असलेल्या चार मूलभूत बुद्धिमत्ता वाढवतं - अंतर्ज्ञान, कल्पनाशक्ती, भावना आणि सामान्य समज.अशा वातावरणात फक्त माहितीपूर्ण मुलंच नव्हे; तर संवेदनशील, सहानुभूतीपूर्ण आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या जागरूक व्यक्तिमत्त्वं वाढतात. ज्या कुटुंबात गोष्टी शेअर केल्या जातात, ते कुटुंब एकत्रितपणाचं प्रतीक बनतं, ते संस्कृतीचं जतन करतं, पिढ्यांना जोडतं आणि नातेसंबंधांना अधिक घट्ट करतं. म्हणूनच जे कुटुंब एकत्र वाचतं, ते एकत्र वाढतं. भविष्यात मानवजातीला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी एकत्र येऊ शकतील अशी मनं निर्माण करणं, ही आपली जबाबदारी आहे.(लेखिका आशियातील पहिल्या रिडिंग कोच असून वाचन चळवळ नव्याने विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 