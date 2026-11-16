Premium|Business Management : मालकाला प्रश्न कोण विचारणार? व्यवसाय वाचवण्यासाठी आत्मपरीक्षणाची गरज

चकोर गांधी - chakorgandhi@gmail.comमालकाला प्रश्न कोण विचारतं, या प्रश्नात व्यवसायाचे मूळ दडलेले आहे. हा प्रश्नच विचार करायला लावणारा आहे. त्याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. मालक हा मालक असतो आणि त्याला वाटते, की आपण जे करतो ते सर्व बरोबरच आहे. आपण करतो तीच पूर्व दिशा, अशी त्याची धारणा असते. परंतु, प्रत्यक्षात सत्य तसे नसते. अनेक वेळा मालकाला योग्य वेळी योग्य प्रश्न विचारले असते, तर अनेक व्यवसाय वाचले असते.बहुतेक व्यवसायांमध्ये मालकाला प्रश्न विचारणारी यंत्रणा नसते. काही व्यवसायांमध्ये मालकाला प्रश्न विचारले जातात; परंतु, त्यांची व्याप्ती मर्यादित असते. कर्मचारी किंवा कामगार प्रश्न विचारू शकतात. कामगार संघटनांच्या माध्यमातूनही प्रश्न उपस्थित केले जातात. परंतु, हे प्रश्न प्रामुख्याने त्यांच्या कामाशी संबंधित आणि त्यांच्या हिताचे असतात. अनेक वेळा मालक चुकीचे निर्णय घेत असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येते; परंतु, नोकरी टिकवण्याच्या आणि काम सुरू राहण्याच्या चिंतेपोटी ते प्रश्न विचारत नाहीत. त्यांना तसे करण्याची भीती वाटते. मालकाला काय वाटेल, या विचाराने कर्मचारी प्रश्न विचारणे टाळतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व्यवसायात मोकळेपणाचे आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच मालकाने कर्मचाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा योग्य अर्थ समजून घेऊन त्यावर विचार करणे गरजेचे आहे. .ग्राहकांसाठी अनुकूल वातावरण हवेग्राहकही प्रश्न विचारू शकतात. मात्र, सर्वच ग्राहक प्रश्न विचारतात असे नाही. काही वेळा ग्राहकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा योग्य अर्थ मालकाला समजत नाही किंवा तो त्याकडे दुर्लक्ष करतो. स्वतःच्याच धुंदीत राहून प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ग्राहकांच्या प्रश्नांचा योग्य पद्धतीने आणि वेळोवेळी विचार केला, तर अनेकदा व्यवसाय वाचू शकतो. त्यातून प्रगती होऊ शकते, व्यवसायाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होऊ शकतो आणि नव्या उत्पादनांचा शोधही लागू शकतो. विद्यमान उत्पादनांमध्ये आवश्यक ते बदल करता येतात. यासाठी ग्राहकांना प्रश्न विचारता येतील, आपले मत मांडता येईल, असे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. विशेषतः, ‘मला सर्व काही येते आणि सर्व काही माहीत आहे. त्यामुळे मीच शहाणा आहे,’ ही वृत्ती व्यवसायात अत्यंत धोकादायक असते.सल्लागारांनाही प्रोत्साहन गरजेचेप्रत्येक क्षेत्रातील सल्लागारांनाही प्रश्न विचारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. विशेषतः वकील, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटंट), कामगारविषयक सल्लागार, मनुष्यबळ व्यवस्थापन सल्लागार आणि इतर तज्ज्ञ यांना व्यवसायातील त्रुटी, अडचणी आणि संभाव्य धोके यांबाबत प्रश्न उपस्थित करता आले पाहिजेत. त्याचबरोबर, या प्रश्नांवर चर्चा करून योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत. ‘मला सर्व काही येते. मला प्रश्न विचारणार कोण?’ अशी मालकाची वृत्ती असेल, तर ती व्यवसायासाठी घातक ठरू शकते. योग्य वेळी संबंधित व्यक्ती तुम्हाला धोक्याची घंटा ऐकवण्याचा प्रयत्न करत असतील; परंतु, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, तर भविष्यात मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. याउलट, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्रश्नांवर चर्चा केली आणि त्यानुसार कृती केली, तर व्यवसायाची मोठी प्रगती होऊ शकते.कुटुंबीय, मित्रपरिवाराने प्रश्न विचारावेत!पूर्वीच्या काळी वडील किंवा मोठे भाऊ व्यवसायातील चुका दाखवून देत असत आणि प्रश्न विचारत असत. आता एकत्र कुटुंबपद्धतीतून चालणारे व्यवसाय कमी झाल्यामुळे एकमेकांना प्रश्न विचारणारेही कमी झाले आहेत.प्रश्न विचारताना नाती आणि संबंध आडवे येतात. मालक आपल्या व्यवसायातील अडचणी आणि समस्या आता कोणाशीही मोकळेपणाने बोलत नाही. एकमेकांशी विचारांची देवाणघेवाण होत नाही. त्यात अहंकार आडवा येतो. ‘कोणाला काय वाटेल?’ किंवा ‘आपण कशाला वाईटपणा घ्यायचा?’ असा विचार करून अनेक जण प्रश्न विचारणे टाळतात. मालकाच्या जवळच्या कुटुंबीयांकडूनही, म्हणजे पत्नी, मुले किंवा मुली यांच्याकडूनही अनेकदा प्रश्न विचारले जात नाहीत. येथे नातेसंबंध आडवे येतात. त्यात सर्वांत महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे मालकाचा अहंकार. त्याला प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत. ‘तू कोण मला प्रश्न विचारणारा?’ किंवा ‘तुला मी काय म्हणून उत्तर देऊ?’ असा विचार त्याच्या मनात येऊ शकतो.मात्र, कुटुंबीयांनी योग्य वेळी शांतपणे परिस्थिती समजून घेऊन प्रश्न विचारले आणि मालकाला विचार करायला भाग पाडले, तर मोठे धोके टळू शकतात. त्यातून व्यवसायाच्या दृष्टीने अनेक चांगल्या गोष्टीही घडू शकतात. आजकाल जवळचे मित्र, मनापासून प्रेम करणारे,तुमचे हित जाणणारे आणि तुमचे भले व्हावे अशी इच्छा बाळगणारे लोक मिळणे दुर्मीळ झाले आहे. असे खरे मित्र तुमच्याजवळ आहेत का? त्यांच्याशी तुम्ही सर्व गोष्टींवर मोकळेपणाने चर्चा करू शकता का? ते तुम्हाला योग्य प्रश्न विचारतात का? त्यांच्या प्रश्नांना तुम्ही प्रामाणिकपणे उत्तरे देता का? हे प्रश्न स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे..सल्लागार मंडळ महत्त्वाचे!एखादी व्यक्ती जितकी मोठी, तिचा व्यवसाय जितका मोठा आणि तिच्याकडे जितका अधिक पैसा, तितके तिच्याभोवती ‘होयबा’ गोळा होण्याची शक्यता अधिक असते. हे लोक कधीही प्रश्न विचारत नाहीत. अनेकदा मालकालाही प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत. त्याला आपल्या आजूबाजूला केवळ आपली स्तुती करणारे लोकच हवे असतात. अशा वातावरणात चुका दाखवून देणारे आणि योग्य वेळी सावध करणारे कोणीही उरत नाही. मोठ्या उद्योगांमध्ये संचालक मंडळ, भागधारक आणि लेखापरीक्षक असतात. हे सर्व जण कंपनीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतात आणि वेळोवेळी प्रश्न विचारतात. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे व्यवस्थापनाला द्यावीच लागतात. अशा प्रकारची व्यवस्था आपल्या व्यवसायातही निर्माण करता येऊ शकते. त्यासाठी व्यवसायाचे स्वतंत्र अंतर्गत सल्लागार मंडळ असावे. या मंडळाच्या नियमित बैठका व्हाव्यात. त्यात मालकाला योग्य प्रश्न विचारले जावेत. व्यवसायातील त्रुटी, अडचणी, संधी आणि संभाव्य धोके यांवर चर्चा व्हावी. हे प्रश्न केवळ नकारात्मक असण्याची गरज नाही. व्यवसायात चांगले काम झाले असेल, तर त्याची प्रशंसाही केली पाहिजे. व्यवसायाच्या विविध पैलूंचा या चर्चेत समावेश झाला पाहिजे.(लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत. ९८२२०२५१०८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.