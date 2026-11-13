Premium|Captagon Drug Trade : सीरियातील कॅप्टॅगॉनचा अब्जावधींचा काळा व्यापार; अमली पदार्थांतून उभे राहिले सत्तेचे आर्थिक जाळे

निखिल श्रावगे - nikhil.shravage@gmail.comजागतिक भूराजकारणात दहशतवाद हा केवळ विचारसरणीचा किंवा धर्मांधतेचा प्रश्न नाही; तर त्यामागे मोठे अर्थकारणही दडलेले आहे. तेल, सोने, अमली पदार्थांची तस्करी आणि काळ्या पैशाच्या जोरावर दहशतवादी संघटना शस्त्रे खरेदी करतात, आपले जाळे विस्तारतात आणि तरुणांना हिंसेच्या मार्गावर ढकलतात. युद्धे, सत्तासंघर्ष आणि अमली पदार्थांचा व्यापार यांचे परस्परसंबंध त्यामुळे अधिक गुंतागुंतीचे बनतात. दहशतवादाची विचारसरणी माथी भडकवत असते ; तर त्यामागचे अर्थकारण हिंसेला जिवंत ठेवते.दहशतवाद आणि दहशतवादी टोळ्यांचा अभ्यास करताना ‘कोणत्याही प्रकारे अराजकता माजवून आपले ध्येय साध्य करणे’ फक्त हेच त्यांचे लक्ष्य असते का, असा प्रश्न कायम पडायचा. आज जग रॉकेटच्या वेगाने चंद्र आणि इतर ग्रहांकडे कूच करीत असताना, अश्मयुगासारख्या परिस्थितीत राहून दहशतवादी कृत्ये पार पाडण्यासाठी नेमकी काय प्रेरणा आहे, हे सुरुवातीच्या काळात समजत नव्हते. विज्ञान आणि आधुनिकतेच्या शिखरावर पोहोचलेल्या जगात काही व्यक्ती किंवा गट अतिरेकी विचारसरणीचा मार्ग का स्वीकारतात, असे वाटत राहायचे. मात्र; या विषयाचे जसजसे आकलन वाढत गेले तसतसे दहशतवादाच्या मुळाशी केवळ राजकीय किंवा धार्मिक कारणे नसून, त्यामध्ये मोठे अर्थकारण दडलेले असते, हे लक्षात येऊ लागले. या प्रक्रियेत अमली पदार्थांचा आणि दहशतवादाचा जवळचा संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले.गेल्या काही दशकांमध्ये नवीन अमली पदार्थ आणि नवीन दहशतवादी टोळ्या सातत्याने जन्माला येत आहेत. वेगवेगळ्या स्वरूपात नजरेस पडणारे अमली पदार्थ आणि दहशतवादी टोळ्या यांना कुठेही अटकाव झालेला दिसत नाही. त्यांच्या या परस्पर संबंधाचा, त्यातल्या अर्थकारणाचा आणि राजकारणाचा आढावा घेणे त्यामुळेच गरजेचे आहे..Premium|Study Room : जांभळ्या बटाट्यात नेमके कोणते पोषक घटक अधिक आहेत?.इसिस : नव्या युगातील दहशतवादी संघटनाकुठलेसे कारण देऊन अथवा माथी भडकावून दहशतवादाची हाळी जरूर दिली जाते. मात्र, या दहशतवादी गटांना आपला प्रभाव टिकवण्यासाठी, शस्त्रे आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी, नवीन मुला-मुलींना भरती करण्यासाठी आकर्षक प्रलोभने, खोटी आश्वासने, धार्मिक किंवा वैचारिक प्रचार यांचा वापर करावा लागतो. एकदा का या नवीन मुलांना आपल्या जाळ्यात ओढले, की त्यांना जुजबी प्रशिक्षण देऊन कायम संघटनेच्या विचारसरणीशी बांधून ठेवावे लागते. हे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे लागतात. आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात हे काम किती प्रभावीपणे करता येते, याचे उदाहरण ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेने जगासमोर ठेवले आहे. नव्या युगातील दहशतवादी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘इसिस’ने छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि समाजमाध्यमांचा वापर करून प्रचाराचे नवे तंत्र विकसित केले. सुमारे पाच वर्षे सातत्याने चाललेल्या या प्रचार मोहिमेसाठी संघटनेला मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागला.तेल : दहशतवादी टोळ्यांचा उत्पन्नाचा स्रोतमुळात एखादी दहशतवादी टोळी चालवायची म्हणजे सोपे काम नाही. या कामात व्यापक प्रचार, डिजिटल माध्यमांचे व्यवस्थापन आणि विविध भागांतील लोकांशी संपर्क याचा समावेश करावा लागतो. या गटांच्या दैनंदिन कामकाजापासून ते दहशतवादी हल्ल्यांच्या नियोजनापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे लागतात. तसेच सदस्यांचे स्थलांतर, बनावट कागदपत्रांची व्यवस्था, दारूगोळ्याची खरेदी, संवाद व्यवस्था, आश्रयस्थाने आणि स्थानिक पातळीवरील मदतनीस यांसाठी सतत आर्थिक पुरवठा लागतो. ही गरज भागविण्यासाठी या टोळ्या अनेक बेकायदा मार्गांचा अवलंब करतात. गेल्या काही दशकांचा विचार करता, बहुतांशी दहशतवादी टोळ्या या पश्चिम आशियात जन्माला येऊन फोफावल्या. साहजिकच त्यांनी तेथील प्रदेश आपल्या ताब्यात घेताना पैशांची विवंचना मिटवायला तेथील तेलाला प्रथम हात घातला. हे तेल स्वतःहून विकणे, विक्रेत्यांवर दबाव आणत विक्रीतील टक्का घेणे, तेल काळ्याबाजारात स्वस्तात विकून नफा कमावणे हे सगळे उद्योग या टोळ्या करतात. अनेकदा एखादा प्रदेश त्यांच्या ताब्यात आला, की सर्वप्रथम ते तेथील तेल विहिरी, लहान-मोठी शुद्धीकरण केंद्रे आणि तेल वाहतुकीचे मार्ग आपल्या नियंत्रणाखाली आणतात. तेल हे जगभर कायम मागणी असलेले साधन असल्यामुळे त्याची विक्री करणे तुलनेने सोपे जाते. अधिकृत मार्गाने विक्री शक्य नसल्याने हे तेल काळ्या बाजारातून, तस्करांच्या मदतीने किंवा स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून इतर भागांत पोहोचवले जाते. अशा व्यवहारांमध्ये तेल कमी किमतीत विकले जात असले तरी विक्रीचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे त्यातून भरपूर पैसे रोख स्वरूपात मिळतात. काही वेळा या टोळ्या तेल स्वतः काढण्याऐवजी स्थानिक उत्पादकांना काम सुरू ठेवण्यास भाग पाडतात आणि त्यांच्याकडून महसुलाचा ठरावीक हिस्सा घेतात. तेल वाहून नेणाऱ्या ट्रकचालकांकडून, व्यापाऱ्यांकडून किंवा शुद्धीकरण प्रकल्पांकडून विविध शुल्क आणि तथाकथित करदेखील आकारले जातात. एखाद्या भागातील तेलसंपत्तीवर नियंत्रण मिळाले, की त्या भागातील अर्थव्यवस्थेवरच त्यांची पकड बसते. स्थानिकांना रोजगारासाठी, व्यापाऱ्यांना व्यवसायासाठी आणि उद्योगांना उत्पादनासाठी या व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. परिणामी, तेल हे केवळ उत्पन्नाचे साधन राहत नाही, तर त्या प्रदेशातील लोकांवर प्रभाव आणि नियंत्रण ठेवण्याचे माध्यमही बनते. असे करून या टोळ्या एक समांतर अर्थव्यवस्थाच उभी करतात. त्यामुळे तेल हे एक साधन न राहता दहशतवादासाठी आर्थिक बळ देणारे प्रमुख साधन बनते. दहशतवादी टोळ्यांच्या उत्पन्नाचा हा स्रोत पाश्चिमात्य देशांनी थेट तेल विहिरींना आग लावून बंद केल्याची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत.तेल हा दहशतवादी गटांच्या उत्पन्नाचा एकमेव मार्ग नाही. कालांतराने या संघटनांनी पैसे कमावण्यासाठी अनेक मार्ग शोधून काढले आणि त्यामध्ये अमली पदार्थांचा व्यापार हा सर्वात फायदेशीर व्यवसाय ठरला. खरेतर जगात जिथे जिथे अमली पदार्थांचे उत्पादन आणि तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होते तिथे तिथे दहशतवादी संघटनांची उपस्थिती आढळून येते. कारण या व्यापारात जे पैसे मिळतात ते इतर अनेक बेकायदा धंद्यांच्या तुलनेत किती तरी जास्त असतात. अफू, हेरॉईन, कोकेन, गांजा, मेथॅम्फेटामाइन यासारख्या पदार्थांची लागवड, उत्पादन, वाहतूक आणि तस्करीमध्ये काही दहशतवादी गट थेट सहभागी असतात. काही जण या संपूर्ण साखळीवर नियंत्रण ठेवून त्यातून हिस्सा घेतात. ज्या भागांमध्ये शासनाचा प्रभाव कमी असतो, तेथे शेतकऱ्यांना अशा पिकांची लागवड करण्यास भाग पाडले जाते किंवा त्यांच्याकडून कर वसूल केला जातो. त्यानंतर हे पदार्थ विविध देशांत तस्करीच्या मार्गाने पोहोचवले जातात आणि त्यातून मिळणारे पैसे दहशतवादासाठी वापरले जातात. अनेकदा शेतकरीही गरिबी, अस्थिरता आणि पर्यायांच्या अभावामुळे या चक्रात अडकून पडतात. त्यांच्याकडे आपल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ नसते; मात्र दहशतवादी गट त्यांना तयार ग्राहक आणि सुरक्षित वाहतुकीची हमी देतात. त्यामुळे हळूहळू स्थानिक अर्थव्यवस्था या बेकायदा व्यापाराभोवती फिरू लागते. या व्यापाराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोख पैशाची उलाढाल होत असते. बँकांमधून व्यवहार न झाल्यामुळे या पैशाचा माग घेणे कठीण जाते. परिणामी, दहशतवादी संघटनांना आर्थिक निर्बंध किंवा आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण यंत्रणांना चकवा देणे तुलनेने सोपे जाते. अमली पदार्थांबरोबरच काही संघटना बनावट औषधे, सोने, सिगारेटची तस्करी, खंडणी, अपहरण, मौल्यवान खनिजांची बेकायदा विक्री, बनावट चलनाचा वापर आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी यांसारख्या मार्गांनीही पैसे उभे करतात..अमली पदार्थांतून आर्थिक ताकदमुबलक सोने असणाऱ्या आफ्रिका खंडातील सुदान देशात राजकीय स्थिरता नाही. तेथील कुडमुड्या सरकारचे इतर बंडखोर गटांसोबत कायम भांडण सुरू असते. या सोन्याचे नळ सुदानी बंडखोरांच्या अनधिकृत, तस्करी वाटेने आपल्याच अंगणात रिकामे होत राहतील याची तजवीज संयुक्त अरब अमिरातीने गेल्या काही दशकांपासून केली आहे. अबुधाबी, शारजा, दुबई या अमिरातीतील शहरांमधून सोन्याचा इतका धूर निघतो तो याच सुदानी सोन्याच्या जीवावर. आजच्या घडीला सोन्याचे वाढणारे भाव हे गुंतवणुकीचे आणि त्यातून येणाऱ्या नफ्याचे आकर्षक साधन आहे, हे जाणून आफ्रिकेतील टोळ्यांनी थेट संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांसोबत समझोता केला आहे. काही ठिकाणी तर स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्या आणि दहशतवादी संघटना यांच्यातील फरक धूसर झाला असून, त्यांच्यात थेट सहकार्य दिसून येते. गुन्हेगारी जगतातून पैसा मिळतो तर दहशतवादी संघटना त्या पैशाच्या बदल्यात संरक्षण, वाहतूक मार्ग किंवा स्थानिक प्रभाव उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे दहशतवाद आणि अमली पदार्थांचा व्यापार यांचा संबंध केवळ योगायोग नसून, तो परस्पर फायद्याच्या आर्थिक व्यवहारावर आधारित असतो. जितका अमली पदार्थांचा व्यापार वाढतो तितकी या संघटनांची आर्थिक ताकद वाढते आणि जितकी आर्थिक ताकद वाढते तितके अधिक प्रभावीपणे त्या आपले जाळे विस्तारू शकतात. म्हणूनच अनेक तज्ज्ञांच्या मते दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही केवळ सुरक्षा यंत्रणांची नसून दहशतवादाला पोसणाऱ्या या बेकायदा अर्थव्यवस्थेविरुद्धचीही आहे. एखादी संघटना अनेक वर्षे टिकून राहते, माथेफिरूंना सांभाळते, रसद विकत घेते, प्रचार करीत विविध देशांमध्ये आपले जाळे निर्माण करते, यासाठी सातत्याने पैसे लागतात. ते कोणत्या मार्गांनी संघटनांपर्यंत पोहोचतात याचा मागोवा घेतल्याशिवाय संपूर्ण चित्र समोर येत नाही.दहशतवादाकडे फक्त हिंसा किंवा अतिरेकी विचारसरणी या नजरेतून पाहून चालणार नाही. तेल, अमली पदार्थ, तस्करी, खंडणी आणि इतर बेकायदा व्यवहार यांच्या माध्यमातून मिळणारे पैसे हा अनेक दहशतवादी संघटनांचा कणा असतो. विचारसरणी लोकांना एकत्र आणू शकते, पण तिला जिवंत ठेवण्यासाठी लागणारे इंधन बहुतेक वेळा पैसेच असतात. हा झाला दहशतवादी टोळ्यांच्या उत्पन्नाचा भाग. ते काहीही करून उत्पन्न मिळवतातच; पण त्यांचे नुसते त्यावर भागत नाही.माथेफिरूंचा मेंदू कायम नशेत!माथेफिरू तरुण-तरुणींना फक्त जहाल विचारांचा डोस पाजून उपयोग नाही. त्यांचा मेंदू कायम नशेत राहील याची काळजी दहशतवादी टोळ्यांचे पुढारी घेत असतात. ‘हशीश’ (hashish अथवा hash) हा शब्द मूळ अरबी भाषेतील ‘हशीश’ (ashsh) या शब्दापासून आला आहे. सुरुवातीला या शब्दाचा अर्थ गवत, वाळलेली वनस्पती किंवा झाडझुडपांचा पाला असा होता. कालांतराने हा शब्द गांजाच्या झाडापासून तयार होणाऱ्या एका विशिष्ट मादक पदार्थासाठी वापरला जाऊ लागला. दहशतवादाच्या इतिहासात या शब्दाचे महत्त्व आणखी एका कारणामुळे वाढले. मध्ययुगात पश्चिम आशियात एक गुप्त आणि अत्यंत प्रभावशाली टोळी होती. सुपारी घेऊन अत्यंत क्रूरपणे माणसे मारणे हा या टोळीचा पेशा होता. सुपारीचे काम फत्ते केल्यानंतर हिंसेचा ताण घालवण्यासाठी हे खुनी ‘हशीश’चे सेवन करीत. म्हणून त्यांचे विरोधक त्यांना ‘हश्शाशीन’ (Hashshashin) असे संबोधत. पुढे याच शब्दाचे रूपांतर युरोपीय भाषांमध्ये होत जाऊन इंग्रजीतील ‘assassin’ अथवा ‘assassination’ हा शब्द तयार झाला, जो आज भाडोत्री किंवा राजकीय खुन्यासाठी वापरला जातो. आजच्या जमान्यात माथेफिरूंना सतत हिंसेसाठी तयार ठेवणे, भीती आणि अपराधीपणाची भावना कमी करण्यासाठी या टोळ्यांनी काळानुरूप विविध प्रकारच्या मादक पदार्थांचा वापर केला आहे. युद्ध, हत्या, स्फोट आणि सतत मृत्यूच्या छायेखाली राहणाऱ्या व्यक्तीवर मानसिक ताण प्रचंड असतो. सामान्य माणूस अशा वातावरणात फार काळ टिकू शकत नाही. त्यामुळे या टोळ्यांमध्ये माथेफिरूंना नशेची सवय लावली जाते. सुरुवातीला ती ताण कमी करण्यासाठी किंवा धैर्य वाढवण्यासाठी लावली जाते. कालांतराने ती सवय व्यसनात बदलते. नशेमुळे भीतीची भावना कमी होते आणि निर्णयक्षमता मंदावते. अफू आणि त्यापासून तयार होणारे विविध पदार्थ यांचा वापर यासाठी अनेक दशकांपासून होत आला आहे. अफूच्या नशेमुळे वास्तवापासून दुरावल्यासारखे वाटते, वेदनांची जाणीव कमी होते आणि मानसिक सुन्नपणा येतो. सतत संघर्षग्रस्त भागात राहणाऱ्या काही अतिरेकी गटांसाठी हेच आकर्षण असते.गांजा आणि हशीश यांचादेखील अशाच प्रकारे वापर केला जातो. या पदार्थांचे सेवन करून अनेक माथेफिरू वेगळ्याच मानसिक अवस्थेत राहतात. काहींना आपण एखाद्या मोठ्या ध्येयासाठी काम करीत असल्याचा भ्रम अधिक तीव्र होतो, तर काहींमध्ये वास्तव आणि कल्पना यांमधील फरक धूसर होत जातो. कोकेनमुळे प्रचंड आत्मविश्वास आणि आक्रमकता जाणवू लागते. झोपेची गरज कमी झाल्यासारखी वाटते आणि स्वतःच्या क्षमतेबद्दल अवास्तव विश्वास निर्माण होतो. व्यसनाधीनता, मानसिक अस्थिरता आणि निर्णयक्षमता गमावणे यामुळे अनेक जण कायमचे उद्ध्वस्त होतात. आज सीरिया, जॉर्डन, तुर्कियेमध्ये मोठाली कारागृहे ‘इसिस’च्या माथेफिरूंनी ओसंडून वाहत आहेत. २०१२-१३च्या सुमारास उदयास आलेल्या ‘इसिस’च्या विचारसरणीचा प्रभाव जास्त प्रमाणात नशा केल्यामुळे आजही या कैद्यांच्या वागण्यात, बोलण्यात आणि एकंदर मानसिकतेत दिसतो. त्यांना हाताळणे अजिबात सोपे नसून कोंडलेल्या परिस्थितीमुळे ते अधिक जहाल होत चालल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये पुरुष, महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे.पश्चिम आशियातील काही भागांत खात या वनस्पतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. विशेषतः येमेनमध्ये खात चघळणे हा अनेक दशकांपासूनचा सामाजिक प्रघात आहे. हिरव्या पानांमधील काही रसायनांमुळे उत्साह, जागरूकता आणि तरतरी वाढल्यासारखे वाटते. त्यामुळे संघर्षग्रस्त भागांतील विविध सशस्त्र गटांमध्येही त्याचा वापर आढळतो. येमेनसारख्या अत्यंत गरीब देशात परिस्थिती इतकी बिकट आहे, की शाळकरी वयापासून खात खायला सुरुवात केली जाते. शाळा, महाविद्यालय, नोकरी वा इतर उद्योगधंदा सोडून देशाची जवळजवळ संपूर्ण लोकसंख्या खात चघळत आयुष्य काढत आहे. उपासमार चालेल; पण रोज ताजी खात घ्यायला पैसे हवे म्हणून लूटमार आणि गुन्हेगारी सर्रास दिसते. सगळीकडेच मोठी मागणी असल्यामुळे तेथील शेतकरीही पारंपरिक पिके सोडून खाताची शेती करतात. एक अख्खा समाज स्वस्त आणि मुबलक नशेमुळे भिकेला कसा लागू शकतो, याचे येमेन उत्तम उदाहरण आहे..Premium|Cyber Warfare India : सायबर युद्धाचा अदृश्य सत्तासंघर्ष; भारताच्या डिजिटल सुरक्षेसमोर नवी आव्हाने.कॅप्टॅगॉन : गंभीर डोकेदुखीअलीकडच्या काळात सीरियातील कॅप्टॅगॉनची कहाणी तर विलक्षण समजली जाते. कॅप्टॅगॉन ही मूळची एक औषधी गोळी होती. कालांतराने तिचे रूपांतर अत्यंत लोकप्रिय आणि धोकादायक उत्तेजक अमली पदार्थात झाले. मार्च २०११मध्ये सीरियामधील यादवी युद्ध सुरू झाल्यानंतर या गोळीचा वापर आणि व्यापार दोन्ही झपाट्याने वाढले. काही काळ असा होता, की युद्धात सहभागी असलेल्या जवळजवळ प्रत्येक बाजूवर कॅप्टॅगॉनचे सावट दिसत होते. युद्धाच्या मैदानावर अजिबात झोप न घेता टिकून राहणे, भीती कमी झाल्याचा भास होणे, थकवा जाणवू न देणे यासाठी या गोळ्यांचा वापर होत असल्याचे समोर येत राहिले. कॅप्टॅगॉनने सीरियामध्ये एक प्रचंड अर्थव्यवस्था निर्माण केली. जसजसे युद्ध लांबत गेले तसतशी देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत गेली. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, उद्ध्वस्त उद्योगधंदे आणि कोसळलेली सरकारी महसूल व्यवस्था यामुळे पैशांची तीव्र कमतरता निर्माण झाली. याच काळात कॅप्टॅगॉनचा व्यापार अब्जावधी डॉलर्सच्या उद्योगात बदलला. या संपूर्ण व्यापारामध्ये सीरियाचे तत्कालीन अध्यक्ष बशार अल-असद यांचा भाऊ माहेर अल-असद याचे नाव समोर आले. सीरियन सैन्यातील अत्यंत प्रभावशाली फोर्थ डिव्हिजनवर त्याचे नियंत्रण होते. विविध आंतरराष्ट्रीय तपास, संशोधन अहवाल आणि निर्बंधांमध्ये या विभागातील वरिष्ठ अधिकारी कॅप्टॅगॉन उत्पादन आणि तस्करीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक कारखाने, गोदामे, वाहतूक मार्ग आणि सीमावर्ती तस्करीच्या जाळ्यांवर या कुटुंबाचा प्रभाव होता. परिणामी, कॅप्टॅगॉन हा केवळ गुन्हेगारी जगाचा विषय राहिला नाही, तर तो राज्यसत्तेशी जोडलेल्या आर्थिक व्यवस्थेचा भाग बनला. याच गोळीच्या जीवावर असद कुटुंबाने गडगंज संपत्ती मिळवत लाखो नागरिकांची कत्तल केली. त्याहून कितीतरी पट अधिक नागरिक जखमी, बेपत्ता आणि निर्वासित म्हणून आजही फिरत आहेत. सीरियातील सत्ताबदलानंतर अनेक गुप्त कारखाने, लाखो गोळ्यांचे साठे उघडकीस आले. काही ठिकाणी अन्नपदार्थांच्या कारखान्यांच्या आड कॅप्टॅगॉन तयार केली जात असल्याचे आढळले. काही ठिकाणी घरगुती उपकरणे, फळांच्या पेट्या किंवा इतर मालामध्ये लपवून या गोळ्या परदेशात पाठवल्या जात असल्याचे समोर आले. त्या वेळी जगाला या व्यापाराची व्याप्ती किती मोठी होती याची कल्पना आली. मात्र, बशर अल-असद यांच्या सरकारचा पाडाव झाल्यानंतरही सीरियाच्या काही भागांत स्थानिक तस्करीच्या जाळ्यांच्या माध्यमातून हा व्यापार आता अधिक विखुरलेल्या स्वरूपात सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळे कॅप्टॅगॉन अजूनही मध्यपूर्वेतील अनेक देशांसाठी गंभीर डोकेदुखी बनून राहिला आहे. त्यामुळे असे अमली पदार्थ हे दहशतवादी गटांसाठी उत्पन्नाचे, प्रभावाचे आणि नियंत्रणाचे साधन अशा तिन्ही भूमिका बजावताना दिसतात. दहशतवाद आणि अमली पदार्थांचा व्यापार या दोन स्वतंत्र समस्या नसून, अनेकदा एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळेच दहशतवादाचा अभ्यास करताना त्याच्या वैचारिक, धार्मिक आणि राजकीय पैलूंइतक्याच गांभीर्याने आर्थिक स्रोतांचाही अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. अमली पदार्थांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे आणि त्याचा या संघटनांना मिळणारा आधार समजून घेतल्याशिवाय दहशतवादाचे संपूर्ण स्वरूप समजणे अशक्य आहे. म्हणूनच शेवटी धर्मापेक्षा धर्मांधताही अक्षरशः आणि लाक्षणिक अर्थानेसुद्धा अफूची एक गोळीच आहे, हे सिद्ध होते!(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि दहशतवाद या विषयांचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.