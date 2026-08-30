Premium|Caste Census in India : जातगणनेला सरकारची मंजुरी, पण नोंदणीच्या पद्धतीवर प्रश्न; आकडेवारीचे राजकीय गणित काय?

सध्याचे अनेक मुद्दे जातीशी, जातगठ्ठ्यांच्या राजकारणाशी आणि आरक्षणाशीही जोडलेले आहेत. त्यातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न म्हणजे जातगणना तर करायची, पण त्याचा उपयोग होऊ नये, अशा रीतीने करायची ही रचना. जाहीर झालेल्या रीतीनेच जनगणनेत जात नोंदली तर जातगणनेचा पोपट मेल्यात जमा आहे. त्याचं दुःख सत्ताधारी पक्षाला असायचे कारणच नाही, विरोधकांनाही ते नसावे हे राजकारणाच्या बदलत्या प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक.जनगणना करताना जातींची नोंदही करावी, हा मागचा बराच काळ राजकारणात एक वादाचा मुद्दा बनला होता. मंडल आयोगाच्या अंमलबजवणीनंतर ओबीसी हा समूह स्पष्टपणे राजाकऱणात सक्रिय झाला. त्यालाही तीन-साडेतीन दशके उलटून गेल्यानंतर नव्या प्रकारचे सोशल इंजिनियरिंग जातगणनेच्या माध्यमातून घडवायचे प्रयत्न हा या राजकारणाच्या गाभ्याचा भाग. सुरुवातीला अशी गणना टाळण्याकडे भाजपचाच कल होता मात्र अचानक सरकारने जनगणनेत जातींची नोंद करू, असे जाहीर करून विरोधकांच्या मागणीतील हवा काढून टाकण्याची खेळी केली. जातगणना हे हत्यार केवळ राजकीयदृषट्या संवेदनशील नाही तर त्यातून येणारी आकडेवारी प्रचलित आरक्षणाच्या वाटपापुढेही नवे प्रश्न निर्माण करू शकते. साहजिकच आधी नोंद करून देशातील जातींची आर्थिक स्थिती काय हे समजून घ्यावं, असे अनेक अभ्यासकही सुचवत होते. विरोधकांना शह देताना सरकारने जातगणनेची मागणी तर मान्य केली प्रत्यक्षात या गणनेची वेळ आली, तेव्हा मात्र आधीच्या डाॅ. मनमोहन सिंग सरकारने ज्या रीतीने जात नोंदवली, त्याच धर्तीवर या वेळी नोंद घेण्याचे जाहीर केले. तेव्हा ज्यासाठी हा खटाटोप करायचा त्यावरच पाणी टाकले गेले. म्हटले तर सरकारने जातींची गणना केली म्हटले तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही, अशी रचना करून अशी गणना होऊच नये असे वाटणाऱ्या परिवारातील मंडळींनाही खूश केले. सरकारचा हा पवित्रा जातगणनेचा केवळ भ्रम निर्माण करेल, हीच शक्यता अधिक..Latest Marathi News Live Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.जातनोंदीतला फरकभारतात जनगणना ब्रिटिशांनी सुरू केली. १८७१ मध्ये पहिली जनगणना झाली. १९३१ पर्यंत या गणनेत जातींची नोंद घतेली जात होती. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर दहा वर्षांनी जनगणना सुरू राहिली. मात्र त्यात जातींची स्वतंत्र नोंद करणे बंद झाले. केवळ अनुसूचित जाती, जमातींची नोंद केली जात असे. अन्य कोणत्याही जातींची नोंद होत नव्हती. त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचे धोरण अमलात आले. मंडल आयोगाने १९३१ ची उपलब्ध आकडेवारी प्रमाण मानून ओबीसींची संख्या ५२ टक्के आहे, असे गृहीत धरले आणि आरक्षणाचे नवे वाटप जाहीर केले. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण घटनात्मक ठरवले तसेच सर्व आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, असे बंधनही घातले. मधल्या काळात आरक्षणावरून अनेक आंदोलने झाली आहेत. पोट वर्गीकरणाचे मुद्दे पुढे आले. सगळ्यात निरनिराळ्या जातसमूहांची नेमकी संख्या किती याविषयी संभ्रम कायम होता. तो दूर करावा तसेच आरक्षण मिळत असलेल्या आणि मिळत नसलेल्या जातींचाही आर्थिक स्तर समजून घ्यावा, यासाठी जातनिहाय आरक्षणाच्या मागण्या पुढे आल्या. यूपीए २ सरकारने २०११ च्या जनगणनेवेळी आर्थिक आणि सामजिक जातगणना केली. त्यातील आकडेवारी त्या सरकारनेही कधी जाहीर केली नाही आणि मोदी सरकारनेही ती जाहीर केली नाही. ती न करण्यामागचे एक कारण त्यातील तांत्रिक त्रुटींत असल्याचे सांगितले जाते. ही तांत्रिक अडचण तयार झाली ती ज्या रीतीने तेव्हा जातींची नोंद घेतली त्यातून. जनगणना करणाऱ्यांनी घराघरात जाऊन सांगितली ती जात नोंदवली. देशभरात याचे एकत्रीकरण झाले, तेव्हा लक्षात आले लोकांनी नोंदलेल्या जातीची संख्या ४६.७ लाख इतकी प्रचंड होती. १९३१ च्या गणनेत नोंदलेल्या जातींची संख्या ४१४७ होती. एकाच प्रकारचे सामाजिक वास्तव असलेल्या पारंपरिक कामाशी जोडलेल्यांनी नोंदवलेल्या जातींची संख्या शेकड्यात असू शकते. याचे कारण त्याच समूहांना वेगवेगळ्या राज्यात निराळी नावं आहेत. एकाच राज्यातही अनेक नावं असू शकतात. यातून ज्यासाठी जातींची संख्या मोजून वर्गीकरण करायचे त्यापुढे कमालीचे आव्हान तयार होते. यातूनच २०११ ची जातनोंदणी निरुपयोगी ठरली होती..Marathi News Updates: राज्यासह देशात आज कुठे काय घडलं? जाणून घ्या... .गोंधळाचा धोरण लकवाबिहारमध्ये जातींचे सर्वेक्षण करताना आधी जातींची यादी बनवण्यात आली. त्यात असलेली जात लोकांना विचारून नोंदली गेली. यावरही काही वाद होतेच मात्र त्यात तुलनेत वापरण्यासारखी आकडेवारी मिळण्याची शक्यता वाढते. तेव्हा देशव्यापी जनगणतेही हीच प्रकिया राबवावी, असे सुचवले जात होते. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने मारलेल्या उड्या लक्षवेधी आहेत. या भूमिका राजकीय वातावरणानुसार बदलत गेल्या आहेत. २००१ च्या गणनेत जातीचा स्तंभ ठेवावा, असे १९९८ मध्ये युनायडेट फ्रंटच्या सरकारने ठरवले होते. नंतर सत्तेत आलेल्या वाजपेयी यांच्या सरकारने हा प्रस्ताव गुंडाळला होता. जातगणनेला विरोध नाही, पाठिंबाही नाही अशी काही काळ भाजपची भूमिका होती. राजनाथ सिंग गृहमंत्री असताना त्यांनी संसदेत जातनिहाय जनगणनेची तयारी दाखवली होती. नंतर ही भूमिका बदलली. २०२१ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती वगळता अन्य कोणत्याही जातींची नोंद करण्याचे धोरण नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले होते, तसेच प्रतिज्ञापत्राही न्यायालयात दिले होते. तोवर ओबीसी समूहाविषयी भाजपला खात्री वाटत होती. राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उचलल्यानंतर अशी गणना समाजात फुट पाडण्याचा डाव असल्याची टीका केली गेली. खुद्द पंतप्रधानांनी ही मागणी करणारे अर्बन नक्सल मानसिकतेचे असल्याचे जाहीर करून टाकले. अनुराग सिंग यांनी ज्यांच्या जातीचा पत्ता नाही ते जातीचे उठाठेव करताहेत, अशी त्यांच्या मगदुरानुसार टीका राहुल गांधी यांना उद्देशून केली. २०२४ च्या लोकसभा निकालाने हे चित्र बदलले. अचानक सप्टेंबर २०२४ मध्ये संघाकडून जातींच्या गणनेनत गैर काही नाही फक्त त्याचे राजाकरण होऊ नये, अशी भूमिका मांडली गेली. ही सरकारने विरोधकांची मागणी मान्य करण्यासाठी पूर्वतयारी होती. एप्रिल २०२५ मध्ये जातगणना सरकारने मान्य केली. २०२१ च्या सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात २०११ ची गणना करताना आधी जातींची यादी केली नव्हती. जातींची यादी करून जात निवडण्यासठी ड्राॅप डाउन बाॅक्स दिला असता तर त्यातून येणाऱ्या आकडेवारीवर विसंबून राहता आले असते, असे नमूद केले आहे. एका परीने यूपीए सरकारच्या चुकीवर बोट ठेवले. आत पुन्हा तीच चूक करण्याची तयारी झाली आहे. कधीतरी आपल्या देशात अशा धोरणात्मक गोधळाला धोरण लकवा असं म्हटलं जायचं. हा यूपीए वर टीकेसाठी आवडता शब्द होता. आता जातगणनेवरून केंद्र सरकार जे काही करते आहे त्याला धोरणभ्रम म्हणावे काय?मुद्दा मतांच्या विभागणीचाजातगणनेची कार्यपद्धती जाहीर झाली तेव्हा गणना व्हावी यासाठी अत्यंत आक्रमक असलेले नेते फार टोकाचा विरोध करत नाहीत. सरकारला मुळातच जातगणना आणि त्यातून पुढे येऊ शकणारे मुद्दे टाळायचे होते, तेव्हा सरकारकडूनही कोणी ज्या रीतीने जातगणनेच्या मूलभूत सूत्राचा गळा घोटला जातो आहे, त्यावर बोलण्याची शक्यता नाही. विरोधात काॅंग्रेसनं काही ट्विट वगैरे केली. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारला पत्र लिहिले मात्र हा मुद्दा लावून धरण्यासाठी काही कृतिशील हालचाल दिसली नाही. राहुल गांधी जातगणना आणि त्यानंतर आरक्षणाचा पैस वाढवण्याचा मुद्दा लावून धरत होते, ते मागे पडल्याचे दिसते. जंतरमंतरवरील मुलांच्या आंदोलनाने राजकारणाला नवा मुद्दा पुरवला आहे. सत्ताधारी असोत की विरोधक त्यांच्यासाठी मतांची विभागणी करणारे मुद्दे सर्वाधिक महत्त्वाचे असतात. आता जेन झी नावानं जे काही चालले आहे, त्यातील राजकीय नेत्यांचा सहभाग यासाठी असला तर नवलाचे नाही..मर्यादा वाढवण्याचा आग्रहसुमारे चार दशके देशाच्या राजकारणात मतांची विभागणी जातीच्या आधारावर की धर्माच्या हा एक कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. भाजपला शह देऊ पाहणारे बहुतेक सारे पक्ष जातींची समीकरणं आणि सोशल इंजिनियरिंगवर भर देतात. भाजपचा भर मतांच्या धार्मिक ध्रुवीकरणावर आहे. जातगणनेच्या निमित्ताने सोशल इंजिनियरिंगचे नवे राजकारण साधायचा प्रयत्न राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव विरोधात होते तोवर विरोधात असलेले नितीशकुमार आदी नेते करीत होते. हा लाभ त्यांना होऊ नये यासाठी भाजप जातगणेनवरून उलट सुलट उड्या मारत राहिला.राजकारणापलीकडे बिहारसारखे जातींचे वास्तव आकडेवारीतून समोर आले तर मागे पडलेल्यांसाठी अधिक काटेकोर योजना आखता येणे शक्य असते. हा जात आणि धर्माच्या राजकारणापलीकडे या मुद्द्याकडे पाहणाऱ्यांचा दृष्टिकोन असतो. अशी मंडळी सरकारच्या ताज्या यू-टर्नमुळे नाराज आहेत, मात्र त्याला राजकीय समर्थन मिळत नाही तोवर त्यांचे प्रयत्न बौद्धिक चर्चेपलीकडे जात नाहीत. जातगणनेनतून येणारे वास्तव स्वीकारून धोरण बदलणे हे कोणत्याही पक्षापुढे मोठेच आव्हान असेल. कर्नाटकात अशी गणना करूनही तेथील काॅंग्रेसचे सरकार आकडेवारी जाहीर करत नाही, त्याचे कारण यातच सापडेल. ज्या धारणांवर जातसमूहांचे राजकारण उभे आहे, त्याला तडा देणारी आकडेवारी समोर येऊ शकते. बिहारमध्ये ओबीसीतील मागास आणि अतिमागास यांचा मिळून टक्का ६३ टक्क्यांवर आहे. ५२ टक्के ओबीसी गृहीत धरून आरक्षणाचे धोरण ठरले त्याहून हा खूपच अधिक आहे, हे दिसून आले होते. ओबीसींची या प्रकारची अधिकची संख्या समोर येणं आणि ओबीसी आरक्षणाचा लाभ द्यावा यासाठी देशभर सुरू असलेल्या मागण्या यातून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवा, असाही सूर मधल्या काळात समोर येत होता. ओबीसी पाठोपाठ मागासांमधील उपवर्गीकरण हा आणखी एक आरक्षण आणि त्याभोवतीच्या राजकारणाशी जोडलेला राजकीय नेत्यांसाठी आव्हान बनू शकणारा मुद्दा आहे.ओबीस उपवर्गीकरणासाठीच्या रोहिणी आयोगाचा अहवाल येऊन वर्षे उलटली, तरी सरकार तो अधिकृतपणे जाहीरही करत नाही, त्यामागेही त्यातून उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांना तोंड कसे द्यायचे याची चिंताच आहे. हे सारे मुद्दे जातीशी, जातगठ्ठ्यांच्या राजकारणाशी आणि आरक्षणाशीही जोडलेले आहेत. त्यातून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न म्हणजे जातगणना तर करायची पण त्याचा उपयोग होऊ नये, अशा रीतीने करायची ही रचना. जाहीर झालेल्या रीतीनेच जनगणनेत जात नोंदली तर जातगणनेचा पोपट मेल्यात जमा आहे. त्याचं दुःख सत्ताधारी पक्षाला असायचे कारणच नाही, विरोधकांनाही ते नसावे हे राजकारणाच्या बदलत्या प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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