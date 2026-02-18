Premium|Labor Law: अमेरिकेतील शेतमजुरांच्या संघर्षाची कहाणी सिझर चावेझचा प्रवास

प्रीमियम आर्टिकल

farm workers union rights: अमेरिकेत Cesar Chavez यांनी शेतमजुरांसाठी उभारलेली चळवळ कायदा मंजूर करूनही संघटनाशक्ती टिकवू शकली नाही. १९७५ च्या California Agricultural Labor Relations Act नंतरही अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे मजूर पुन्हा कमकुवत झाले.
विवेक पंडित
आपल्याकडे अमेरिकेसारखी संघटना बांधायला शेतमजूर-कामगारांना मालकांची परवानगी अनिवार्य नाही. मात्र आज ज्या दिशेने आपण आणि आपली विकासाची धोरणं जात आहेत, ते पाहता भविष्यात कालांतराने अमेरिकेसारखीच परिस्थिती इथल्या मजूर-कामगारांवर ओढवेल, हे चित्र मला तीन दशकांपूर्वी दिसत होतं, ते आता खरं ठरत आहे.

