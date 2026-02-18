Premium|Labor Law: अमेरिकेतील शेतमजुरांच्या संघर्षाची कहाणी सिझर चावेझचा प्रवास

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comआपल्याकडे अमेरिकेसारखी संघटना बांधायला शेतमजूर-कामगारांना मालकांची परवानगी अनिवार्य नाही. मात्र आज ज्या दिशेने आपण आणि आपली विकासाची धोरणं जात आहेत, ते पाहता भविष्यात कालांतराने अमेरिकेसारखीच परिस्थिती इथल्या मजूर-कामगारांवर ओढवेल, हे चित्र मला तीन दशकांपूर्वी दिसत होतं, ते आता खरं ठरत आहे..अगदी कमी वेळेत धावपळ करत न्यायालयाची परवानगी घेऊन सहा महिन्यांच्या मुदतीचा पासपोर्ट हातात पडला. त्यानंतर अमेरिकी दूतावासामध्ये व्हिसा मिळविण्यापर्यंतही खूप धडपड करावी लागली; पण तो दहा वर्षांचा मिळाला. ‘ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूट’मध्ये सहा महिन्यांकरिता ॲडव्होकसी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. वॉशिंग्टन डी. सी.मध्ये ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूट होती. वॉशिंग्टनला जाण्यासाठी मी १५ एप्रिल १९९० रोजी मुंबई सोडली. अमेरिकेत प्रथमच जात असल्याने माहिती अपुरी होती. त्यात मी दशकाहून अधिक काळ आदिवासी भागातच राहत होतो. त्यामुळे अनुभवी मार्गदर्शन घ्यावं, असं कुणी आढळलंही नाही. ब्रिटिश एअरवेजच्या विमानाने मी जात होतो. मुंबई ते हिथ्रो (लंडन) विमानतळ आणि हिथ्रो ते वॉशिंग्टन डी. सी. असा जवळपास २४ तासांचा प्रवास होणार होता. मध्ये सहा तासांचा ब्रेक होता. मी वॉशिंग्टनला उतरलो; पण माझ्या बॅगेचा पत्ताच लागेना. माझं स्वागत करण्यासाठी आणि मला घेण्यासाठी कॅथी श्रीधर आल्या होत्या. त्यांनी विमानतळाच्या आत प्रवेश मिळविला आणि इतका वेळ झाला तरी मी बाहेर का येत नाही? या विचाराने मला शोधत त्या आत आल्या. मी त्यांना हतबलतेने ‘माझी बॅग अद्याप आली नाही’ इतकंच सांगितलं. मग त्या मला ‘लॉस्ट बॅगेज क्लेम’ काउंटरकडे घेऊन गेल्या. त्यांनी माहिती दिली, की आमची बॅग लंडनला उतरविण्यात आली आणि वॉशिंग्टनच्या विमानात ती चढवण्यात आली नाही. याचं कारण मी तशा सूचना बोर्डिंग वेळी दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विमान कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे यात चूक माझी होती; परंतु कॅथी यांनी खूप आरडाओरडा केला... शेवटी त्या विमान कंपनीसोबत त्यांनी वाटाघाटी केल्या आणि दिवसाला ५० डॉलर भरपाई देण्याचं कंपनीने कबूल केलं. ती बॅग कॅथी यांच्या घरापर्यंत आणून द्यायचंही कबूल केलं. मी माझ्या हातात असलेल्या बॅगेत पासपोर्टशिवाय काहीही सोबत ठेवलं नव्हतं..Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.तेवढंच घेऊन मी वॉशिंग्टन विमानतळाबाहेर पडलो. आम्हाला ज्या ठिकाणी दीड महिना ठेवणार होते तिथे न जाता कॅथी मला प्रथम त्यांच्या घरी घेऊन गेल्या. बॅग मिळायला दोन दिवस लागणार होते. तोपर्यंत दोन दिवसांचे कपडे घ्यावेत म्हणून त्या मला सर्वात आधी मार्केटमध्ये घेऊन गेल्या. मी प्रथम कॅथी यांच्या आग्रहावरून ‘ॲलन सॉली’ ब्रॅण्डचे दोन शर्ट-पॅण्ट आणि इतर आवश्यक कपडे घेतले. माझी १०० डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम यातच निघून गेली; पण त्याला इलाज नव्हता. दोन दिवसांनी विमान कंपनीने कॅथी यांच्या घरी माझी हरवलेली बॅग मला आणून दिली. त्या बॅगेत घरून आणलेले जेवण करण्याचे काही मसालेही होते. दीड महिन्याच्या प्रशिक्षण कालावधीत आमच्या राहण्याची व्यवस्था एका हॉटेलमध्ये करण्यात आली होती. आमच्या खर्चासाठी आम्हाला दररोज ५० डॉलर मिळत होते.जेवण बनवणं माझ्या आवडीचा कार्यक्रम... नजीकच्या सुपर मार्केटमध्ये जाऊन तिथून फळांचा रस, दूध, अंडी, कांदे-बटाटे यांसह आठवडाभराचा किराणा मी भरून आणू लागलो. अमेरिकेमध्ये कच्चं अन्न, धान्य, दूध, आदी तुलनेने स्वस्त आहे. त्यामुळे दिवसाला मिळणाऱ्या ५० डॉलरमध्ये आठवड्याला पुरून उरेल इतकं धान्य आणि सामान मी आणू शकत होतो. त्यामुळे माझा जेवणाचा प्रश्न सुटला होता.अमेरिकेमध्ये लोकसंख्येच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी किंवा शंभरातील एक जण शेतमजूर होता. त्यांच्या जीवन-परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि अमेरिकी शेतमजुरांचे नेते सिझर चावेझ यांना भेटण्यासाठी मी कॅलिफोर्नियातील लॉस एंजेलिसमधील बेकर्स फिल्ड या द्राक्षमळ्याच्या जवळ असणाऱ्या त्यांच्या निवासस्थानी अथक प्रयत्नांनी पोहोचलो होतो. संपन्न अमेरिकेतील अन्नदाते हे अर्धपोटी झोपी जातात, हे विदारक सत्य सिझर चावेझ यांनी जगासमोर आणलं होतं. सेनेटर रॉबर्ट केनेडी यांनी त्यांना ‘जिवंत संत’ म्हटलं होतं..सिझर चावेझ हे स्वत: शेतमजूर होते. वयाच्या अकराव्या वर्षापासून आपल्या आई-वडिलांसोबत ते शेतात मजुरी करत. सॉल ॲलन्स्की यांनी स्थापन केलेल्या ‘कम्युनिटी सोशल ऑर्गनायझेशन’मध्ये प्रशिक्षण घेऊन काही काळ त्यांनी तिथे काम केलं होतं. सॉल ॲलन्स्की यांनी संघर्षांचे डावपेच तयार केले होते. एएफएलसीआयओ या ट्रेड युनियनशी ते संलग्न होते. त्यांच्याच सहकार्याने कॅलिफोर्नियातील द्राक्षमळ्यांत व शेतबागांमध्ये काम करणाऱ्या शेतमजुरांना संघटित करण्याचं काम सिझर चावेझ यांनी आपल्या सहकार्यांसह सुरू केलं. ‘युनायटेड फार्म वर्कर्स’ ही त्यांची शेतमजुरांची संघटना त्यांनी एएफएलसीआयओशी जोडून घेतली.संघटना करण्याचं स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य, संचाराचं स्वातंत्र्य इत्यादी मूलभूत स्वातंत्र्य जे अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये (बिल ऑफ राईट्स) समाविष्ट होते, ते मात्र अमेरिकेतील शेतमजुरांना मिळणं दुरापास्त होतं. सरकारदरबारी एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी शेतमजुरांची संख्या दाखवली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र ती पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. उर्वरित शेतमजूर मोठ्या संख्येने अमेरिकेत ‘जगण्यासाठी’ बेकायदा स्थलांतरित होऊन आलेले होते आणि वर्षानुवर्षं ते अमेरिकेतल्या शेतांमध्ये घाम गाळत होते. हे शेतमजूर कृष्णवर्णीय नव्हते, तसेच गोरेही नव्हते. त्यांना ‘रंगीत’ किंवा ‘ब्राऊन’ म्हटलं जाई. ते हिस्पॅनिक्स, लॅटीनो, फिलिपिनो किंवा मेक्सिकन म्हणूनही ओळखले जात... या असंघटित शेतमजुरांना संघटित करण्यासाठी, त्यांना कायद्याने देय असलेले किमान वेतन मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. सिझर चावेझ यांनी सत्तरच्या दशकात शेतमजुरांच्या चळवळीला सुरुवात केली. मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या नागरी हक्क चळवळीचा प्रभाव सिझर चावेझ यांच्यावर होता. महात्मा गांधी यांच्या विचारांनीही ते भारलेले होते. सॉल ॲलन्स्की यांचे संघर्षाचे डावपेच जरी त्यांनी आपल्या चळवळींमध्ये अनुसरले होते; तरी महात्मा गांधीजींच्या वैयक्तिक सत्याग्रहावर, अहिंसेवर मात्र त्यांचा गाढा विश्वास होता. त्यामुळे अर्थातच याचा अवलंब त्यांनी आपल्या चळवळीत वेळोवेळी केला..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .अमेरिकेतल्या शेतमजुरांच्या कामाचे तास निश्चित नव्हते. तिथे सर्वत्र दर तासाला पाच डॉलर असं किमान वेतन लागू होतं. मात्र हे असंघटित शेतमजूर त्यापासून वंचित होते. या शेतमजुरांची घरे खुराड्यासारखी... त्यांची मुलं शिक्षणापासून वंचित... आपले हक्क मागण्याची, अन्यायाविरोधात दाद-फिर्याद मागण्याची कोणतीच मुभा त्यांना नव्हती. अमेरिकेतील द्राक्षमळे, शेतमळे काही हजार एकर भूभागावर पसरलेले होते. त्यांना चारही बाजूंनी बंदिस्त कुंपण असायचं, त्यामुळे हे मळे एखाद्या तुरुंगासारखेच होते... या बंदिस्त कुंपणांमध्ये त्यांची निवासस्थानं कंटेनर्सची बनवलेली होती, जी अत्यंत अस्वच्छ असत. त्यात कोणतीही सुविधा तर नसेच; पण ती माणसांना राहण्याजोगीही नव्हती... या शेतमजुरांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी सिझर चावेझ यांनी अमेरिकेत लढा उभा केला होता. त्यांनी द्राक्षखरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन अमेरिकेतील शहरी लोकांना केलं. या निमित्ताने ग्रामीण शेतमजुरांचा लढा त्यांनी शहरी मध्यमवर्गीयांपर्यंत पोहोचवला. त्यासाठी विविध कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना, चर्चचे वेगवेगळे समूह आदींना त्यांनी एकत्र आणलं. अमेरिकेतल्या शेतमजुरांच्या शोषणाबद्दल जगभरातल्या लोकांमध्ये त्यांनी जागृती निर्माण केली, यात त्यांना यश मिळालंही; पण...अमेरिकेतील शेतमजुरांच्या आरोग्याची स्थिती आणि इतर सामाजिक परिस्थिती अत्यंत भयावह होती. रणरणत्या उन्हात त्यांना काम करावं लागे. पिण्याच्या पाण्याची असुविधा होती. शेकडो एकरवर पसरलेल्या द्राक्षमळ्यावर कीटकनाशकाची, इतर औषधांची फवारणी हेलिकॉप्टरद्वारे केली जात असे आणि त्यावेळेस द्राक्षमळ्यात काम करणारे मजूर कोणत्याही सुरक्षेशिवाय, खबरदारीशिवाय या फवारणीखाली काम करत. परिणामी, असंख्य शेतमजुरांना श्वसनाचे आजार जडले, गर्भवती शेतमजुरांच्या गर्भावर विपरीत परिणाम होऊ लागले. पर्यायाने, जन्मजात व्यंग घेऊनच मजुरांची बालकं जन्माला येऊ लागली. गंभीर आजार सोबतीला घेऊनच अमेरिकेतील शेतमजूर नाइलाजाने काम करीत होते. ते कोणत्याही मूलभूत आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित होते. बहुसंख्य शेतमजूर हे बेकायदा स्थलांतरित होऊन राहत असल्याने त्यांना अमेरिकेतील गरीब शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सवलतीचा लाभ घेता येत नव्हता. इतकंच नव्हे; तर त्यांना कोणत्याही विम्याचं संरक्षणही नव्हतं. ते आजारी पडलेच तर त्यांना मरणाशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता..अमेरिकेतल्या शेतमजुरांना ‘नॅशनल लेबर रिलेशन्स ॲक्ट १९३५’ या कायद्यातून वगळण्यात आलं होतं, त्यामुळे चावेझ यांचं आंदोलन होईपर्यंत त्यांना कोणतंही कायदेशीर संरक्षण नव्हतं. शेतमजूर म्हणजे काम करणारी केवळ यंत्रं नाहीत; तर तीही हाडामांसाची माणसं आहेत, याचं भान चावेझ यांनी अमेरिकेला आणि जगाला आणून दिलं. अहिंसेच्या जोरावर त्यांनी अमेरिकेतील नागरिकांची मनं जिंकली. चावेझ यांच्यामुळे शेतमजुरांच्या अमानवी शोषणाबद्दलची जाणीव इतर वर्गांनाही झाली. दुर्लक्षित आयुष्य जगणारा हा शेतमजूर लक्ष देण्याजोगा घटक आहे, हे साऱ्यांच्या ध्यानात आणून देऊन अहिंसक प्रतिकाराद्वारे त्यांच्या जगण्यात मानवी सन्मान प्रस्थापित करण्याचा त्यांनी अथक प्रयत्न केला. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे १९७५ मध्ये ‘कॅलिफोर्निया ॲग्रीकल्चर लेबर रिलेशन ॲक्ट’ (कॅलिफोर्निया शेतमजूर संबंध अधिनियम) तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार आता शेतमजुरांना आपली संघटना बांधता येणार होती. त्यांना संघटित होता येणार होतं. त्यांना किमान वेतन मिळू शकणार होतं. शिवाय, अन्य सामाजिक सुरक्षादेखील त्यांना मिळू शकणार होत्या. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कॅलिफोर्निया ॲग्रीकल्चर बोर्डाची स्थापना होणार होती. हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात सिझर चावेझ यांना अखेरीस यश आलं.हा कायदा झाल्यानंतर, सुमारे १५ वर्षांच्या कालावधीनंतर मी चावेझ यांना भेटत होतो. इच्छाशक्तीच्या जोरावर आणि नॅन्सी डोनाल्डसन यांच्या प्रयत्नांमुळे मी त्यांना भेटलो. सुमारे तीन दिवस मी त्यांच्या घरात, त्यांच्यासोबत राहिलो. साध्या लाकडी दुमजली घरात ते राहत. मध्यम उंचीचे असलेले चावेझ हे अत्यंत नम्र अन् मृदू स्वभावाचे होते. त्यांनी केलेल्या कामाचा कणभरही अहंकार त्यांच्यात मला दिसला नाही. खूप मोठ्या आशेने महात्मा गांधींच्या विचारांवर श्रद्धा ठेवून, मार्टिन ल्युथर किंग यांचा आदर्श समोर ठेवून ते शेतमजुरांच्या मानवी हक्कांची चळवळ उभी करत होते. चावेझ यांच्याशी बोलताना अत्यंत परखडपणे ते करीत असलेल्या आत्मपरीक्षणाचा मला विशेष अभिमान वाटला. संघटक वा नेता हा फक्त स्वत:च्या बलस्थानांवर बोलत राहिला आणि त्याने स्वत:च्या कमकुवत जागांचा परखड धांडोळा घेतला नाही, तर तो आजच्या चळवळीला न्याय देऊ शकत नाही अन् उद्याच्या चळवळींना दिशाही देऊ शकत नाही. अशी वैश्विक उदाहरणं इतिहासात आपण पाहतो... आत्मसंतुष्टीतून फक्त स्वत:च्या बलस्थानांवर बोलणारे संघटक, नेते त्यांच्या चळवळीसह तर संपलेच; पण ते येणाऱ्या पिढ्यांना दिशाही देऊ शकले नाहीत... मात्र चावेझ याला अपवाद होते. त्यामुळे शेतमजुरांच्या स्थितीकरिता ते अस्वस्थ होते. मालकधार्जिण्या राजकीय व्यवस्थेमुळे साध्य गाठण्यात अपयशी ठरलेल्या चळवळींमुळे ते खिन्न होते; पण ते त्यांच्या पश्चातही जगभरातल्या संघटनांना, चळवळींना दीपस्तंभासारखे आजही मार्ग दाखवतात... म्हणूनच गोल्डन ग्लोब पुरस्कारासाठी नामनिर्देशित झालेल्या डायगो लुनासारख्या जागतिक स्तरावरील सुप्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शकाला यामुळेच चावेझ यांच्या आयुष्यावर, चळवळींवर सिनेमा काढण्याचा मोह अनावर झाला असावा. अमेरिकेतील शेतमजुरांच्या परिस्थितीविषयी सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ अहिंसात्मक चळवळींच्या माध्यमातून अथक प्रयत्न केल्यानंतरही चावेझ मला भेटीत फारसे आशादायी दिसत नव्हते..Premium|Union Leadership: संघर्षातून शिकण्याची प्रेरणा: अमेरिकेतील अनुभव.‘स्वातंत्र्यप्रिय’ अमेरिकेने शेतमजुरांना त्यांचे न्याय्य हक्क नाकारले होते. त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवलं होतं, याची खंत चावेझ यांना बोचत होती. इतर सहयोगी, समविचारी गटांना, संघटनांना एकत्र करीत कॅलिफोर्नियामधील शेतमजुरांचा कायदा बदलण्यात ते १९७५ मध्ये यशस्वी झाले होते खरे; परंतु त्याआधी आंदोलनं होत असताना, संघर्ष होत असताना, ते स्वत: आणि कामगार तुरुंगात जात असताना जो संघटितपणा शेतमजुरांमध्ये होता, त्याचा अभाव त्यांना आता अस्वस्थ करीत होता. शेतमजुरांना संघटना स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य देणारा, किमान वेतन निश्चित करणारा, एकूणच व्यवस्थेमध्ये त्यांची वाटाघाटीची क्षमता वाढवणारा असा कायदा त्यांनी मंजूर करून घेतला असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र कायद्याच्या स्थापनेनंतर ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे संघटनेचं बळ कमी झालेलं त्यांना कमालीचं अस्वस्थ करीत होतं. ‘कायदा आला; परंतु संघटनेतली शक्ती गेली, संघटनेचं सामर्थ्य गेलं,’ याची सल त्यांना सारखी बोचत होती, जी मला त्यांच्या सहवासात सतत जाणवत होती.‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा पुरेपूर फायदा द्राक्षमळ्यांच्या आणि शेतमळ्यांच्या मालकांनी कायदा बनवताना अन् राबवताना फक्त स्वत:साठी करवून घेतला होता. कायदा आपल्या हिताचा कसा होईल? याची पुरेपूर खबरदारी त्यांनी घेतली होती. याचा परिणाम मालक शक्तिशाली होण्यात आणि शेतमजुरांच्या संघटनांची शक्ती कमी होण्यात झाला. कायदा झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काही करार मळेमालकांच्या संघटनांबरोबर ते करू शकले होते; परंतु नंतर हळूहळू हे प्रमाण नगण्य होत गेलं.द्राक्षमळ्यांचे मालक, कॉर्पोरेशन्स प्रचंड धनाढ्य होतं. त्यामुळे कायदा राबवणाऱ्या न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत हरतऱ्हेने दिरंगाई करण्यात ते यशस्वी होत होते. कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता पुरेशी यंत्रणाच निर्माण केली गेली नव्हती. त्यामुळे शेतमजुरांच्या हिताचं रक्षण करण्याची जबाबदारी अमेरिकी सरकारने घेतलेली नव्हती. त्यातच शेतमजुरांची लढून मिळविण्याची क्षमता मर्यादित होती, जी कॉर्पोरेशनच्या आणि मालकांच्या समोर अगदीच तोकडी होती. न्यायासाठी इतका काळ कामगार थांबूच शकत नव्हते. स्वाभाविक एक विरोधाभास, एक विसंगती शेतमजुरांच्या लढ्यामध्ये आली. चावेझ यांनी इतरांना घेऊन लढलेल्या लढ्यामध्ये त्यांना यश मिळालं आणि कायदाही आला; परंतु तो अमलात आणण्याचं बळ शेतमजुरांमध्ये नव्हतं आणि त्याची कोणतीही व्यवस्था प्रशासनाने केली नव्हती. अमेरिकेतील राजकीय व्यवस्थेला ती करण्याची इच्छाशक्तीही नव्हती....जी नगण्य व्यवस्था केली गेली होती तीही ‘स्वातंत्र्य’ या गोंडस नावाखाली केलेली मालकांची दडपशाहीच होती... कारण या कायद्याअंतर्गत शेतमजूर-कामगार वर्गाला संघटना स्थापन करण्याचे अधिकार जरूर दिले गेले; पण असंख्य मालकधार्जिण्या अटी-शर्तीनुसार दिले गेले होते... उदाहरणार्थ, एखाद्या द्राक्षमळ्याच्या मालकाखाली काम करण्याऱ्या एकूण मजुरांपैकी १० टक्के मजुरांनी ॲग्रीकल्चर बोर्डाकडे अमूक एक संघटना स्थापण्यासाठी परवानगीची लेखी मागणी करणं इथे अनिवार्य होतं. मग एकूण शेतमजुरांचं त्यावर मतदान होई. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतमजुरांनी संघटनेच्या मागणीच्या बाजूने मतदान करणं यात अनिवार्य होतं. प्रत्यक्षात मालक-मुकादम यांच्या भयाखाली सतत वावरणारा शेतमजूर त्याच्या सद्सद्विवेकबुद्धीने मतदान करण्यास धजावत नसे. त्यात ॲग्रीकल्चर बोर्ड हे राजकीय व्यवस्थेचाच भाग असल्याने तो नि:ष्पक्षही नसे. त्यामुळे इतक्या प्रकारच्या अडथळ्यांना, भयांना सामोरं जात जरी अमूक एक संघटना स्थापण्याच्या बाजूने बहुमताने निर्णय झालाच तरी कोणती संघटना या शेतमजुरांना पाहिजे? यावर होणारं हे मतदान भयमुक्त नसे. त्यामुळे बहुमताने मतदान केलेल्या शेतमजुरांना मालकधार्जिण्या संघटनेचाच भाग व्हावं लागे... म्हणजे या साऱ्यात कायदा आणि तो राबविण्याच्या क्लिष्ट अन् वेळखाऊ प्रक्रियेत लोकशाहीचा केवळ आभास तयार करण्यात आलेला होता. कायद्याच्या नावाखाली दिलेलं स्वातंत्र्य ही समांतर गुलामीच होती... लोकशाही प्रक्रिया तेव्हाच हिताची असते, जेव्हा त्यातील कायदे-धोरण-निर्णय-योजना यांची अंमलबजावणी दुर्बलांच्या हिताचा विचार करून केली जाते, अन्यथा ती फक्त सबलांनी सबलांकरिता सबलांकरवी चालवलेली प्रक्रिया असते, ज्यात वंचित हे वंचितच राहावेत आणि जुलूम करणारे कायम वरचढच राहावेत, याची खबरदारी घेतली जाते. अमेरिकेतही हेच झालं, याची खिन्नता सिझर चावेझ यांच्या देहबोलीतून, बोलण्यातून प्रतीत होत होती..आपल्याकडे अमेरिकेसारखी विस्तृत जमीनधारणा नाही. आपल्याकडे अमेरिकेसारखी संघटना बांधायला शेतमजूर-कामगारांना मालकांची परवानगी अनिवार्य नाही वा मजुराला मतदानाच्या क्लिष्ट, वेळखाऊ प्रक्रियेतून जावंही लागत नाही. मात्र आज ज्या दिशेने आपण आणि आपली विकासाची धोरणं जात आहेत, ते पाहता भविष्यात कालांतराने अमेरिकेसारखीच परिस्थिती इथल्या मजूर-कामगारांवर ओढवेल, हे चित्र मला तीन दशकांपूर्वी दिसत होतं, ते आता खरं ठरत आहे. सामाजिक न्याय, समता या मूल्यांना तिलांजली देऊन ‘बळी तो कान पिळी’ अशा भांडवली व्यवस्थेकडे आपण झपाट्याने जात आहोत. अमेरिकेत कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, न्यायालयीन प्रक्रियेतील वेळेचा अनावश्यक अपव्यय, त्यात मालकधार्जिणी अंमलबजावणी यंत्रणा आणि या साऱ्यातून जाताना भुकेचा जाळ थोपवू पाहणारा अगतिक मजूरवर्ग फार काळ तगू शकला नाही... संघटित राहू शकला नाही. परिणामी, सिझर चावेझच्या चळवळी हळूहळू क्षीण होत गेल्या... आपल्याकडे कामगार कायद्यानुसार किमान वेतनाची तसेच संस्थेची हमी जरूर आहे; पण शेतीचे औद्योगिकीकरण जसजसं वाढतंय, तसतसं कामगारांना आर्थिक-सामाजिक-आरोग्याची हमी देणारी अंमलबजावणीची व्यवस्था तर तितकी सक्षम आणि कामगाराप्रती संवेदनशील नसेल, तर अमेरिकेसारखी परिस्थिती आपल्याकडेही यायला वेळ लागणार नाही आणि मग स्वातंत्र्य, लोकशाही ही मूल्यं केवळ संशोधनपर अभ्यास करून पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीचा अमूर्त विषय राहील... स्वातंत्र्य, लोकशाही ही 'मूल्यं' प्रत्यक्षात तळागाळातील, सामान्य माणसांमध्ये नांदणार नाहीत, तर ती रंगीत दगडी भिंतींच्या विद्यापीठात बंदिस्त होतील... सिझर चावेझ यांची ही सल तीन दिवसांच्या या सहवासात माझ्यात तंतोतंत झिरपली... माझ्या मेंदूत अनेकदा 'डी कोलोरेस' (In colors) या मूळच्या स्पॅनिश लोकगीताच्या ओळी वाजत राहतात... सिझर चावेझ यांच्या 'युनायटेड फार्म वर्कर्स'च्या अनेक आंदोलनाचा हे लोकगीत भाग होतं...In colors, in colorsThe fields dress in colors in the springIn colors, in colorsAre the little birds that come from a farIn colors, in colorsIs the rainbow that we see shiningAnd that is why great lovesOf many colors are what I like.... 