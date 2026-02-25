Premium|United Farm Workers Union : स्वातंत्र्यदेवतेच्या छायेतील गुलामगिरी...

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.comयुरोपमधून स्वप्नं उराशी घेऊन लाखो लोक अमेरिकेत आले. आजची अमेरिका अशाच विस्थापितांची आहे. काही शेतमजुरांच्या पदरी जनावरांपेक्षाही हीन जिणं आलं होतं. ज्याने आपलं सारं आयुष्य शेतमजुरांच्या हक्कासाठी वेचलं त्या सिझर चावेझ यांच्या मनात दाटलेला निराशेचा काळोख अधिक गडद झाला होता...सिचावेझ यांच्या घरातल्या एका कोंदट खोलीत मी पहुडलो होतो. शेतमजुरांविषयीची सारी तगमग त्या घरात कोंडली असावी. तिथल्या स्थलांतरित शेतमजुरांच्या स्थितीबद्दल अत्यंत पिळवटून निघणारी सिझरच्या शब्दांची कंपनं माझ्या मेंदूतून हटता हटत नव्हती. मला त्या कंपनांच्या पार्श्वभूमीवर ‘द न्यू कोलोसस’ या कवितेच्या ओळी स्मरल्या....Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.प्रदेशामागून प्रदेश जिंकणाऱ्या योद्ध्याने पाय फाकवून उद्दाम उभे ठाकावे, तशी ही अजस्र यवनी प्रतिमा नव्हे!मावळतीच्या सूर्याच्या प्रहरी समुद्री लाटांनी अभिषिक्त द्वारावरपेटती मशाल घेऊन उभी राहिलेली ही भव्य स्त्री,‘विस्थापितांची आई’ आहे...तिच्या मशालीच्या ज्वाळांमध्ये वीज कैद आहे...दीपस्तंभासारख्या उभारलेल्या तिच्या बाहूत विश्वाच्या स्वागतासाठीआश्वासक उजेड सामावला आहे...तिच्या प्रेमळ डोळ्यांनी ती आवळ्या-जावळ्या शहरांच्याबंदर वेशीवर अधिकार गाजवत उभी आहे...मौन ओठांनी ती जणू गर्जना करते आहेकी हे पुरातन साम्राज्यांनो,तुमच्या डामडौलाच्या हकिकती तुमच्यापाशीच ठेवाआणि तुमच्या किनाऱ्यांवर आणून टाकलेल्या निर्माल्यासारखेगोळा झालेले, मोकळा श्वास घेण्यासाठी आसुसलेलेदीन, क्लांत लोकांचे दुर्दैवी तांडे,हिंस्र वादळांनी झोडपलेलेतुमच्याकडचे बेघर जीव इथे येऊन द्यात...माझा हा कंदील उंच करूनसमृद्धीच्या या प्रवेशद्वारापाशी त्यांच्याकरता मी इथे उभी आहे....१८८३ मध्ये एमा लाझुरस यांनी अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क शहरातील लिबर्टी बेटावर स्थित ‘स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी’बद्दल लिहिलेली ही कविता... जिला ‘निर्वासितांची माता’ म्हटलंय... जी थकलेल्या, स्वातंत्र्याची आस असलेल्यांना सामावून घेण्यास उभी आहे... जी न्यूयॉर्क हार्बरच्या त्या किनाऱ्यावर साऱ्या उपेक्षितांचं स्वागत करायला उभी आहे. तिथूनच दिसणारं एलिस आयर्लंड... जिला ‘आयर्लंड ऑफ होप’ म्हटलं जातं, ते हे आहे. १८९२ ते १९२४ या काळात अमेरिकेत येणाऱ्या एक कोटी वीस लाखांहून अधिक स्थलांतरितांसाठीचं हे ‘इमिग्रेशन स्टेशन’ होतं. त्याला ‘गेटवे टू अमेरिका’ म्हटलं जाई. युरोपमधून स्वप्नं उराशी घेऊन लाखो लोक इथे आले. त्यातील काही त्यांच्या देशातल्या राजकीय जाचातून मुक्त व्हायला आले; तर काही युद्ध, दुष्काळ याला कंटाळून त्यांचा देश सोडून इथे आले... काही भुकेच्या विवंचनेत आले... बरीच कुटुंबं एलिस आयर्लंडपाशी विभक्त झाली... कैक जण त्यांच्या तुटलेल्या स्वप्नांच्या काचा गोळा करीत निराश होऊन इथून परतले. त्यामुळे त्याला ‘आयर्लंड ऑफ टीयर्स’ असंही म्हणतात. आजची अमेरिका ही याच विस्थापितांची, निर्वासितांची आहे. आजचे अमेरिकेतील रहिवासी जे विस्थापित म्हणून इथे आले ते त्यांच्या पूर्वजांचा उगम शोधायला एलिस आयर्लंडमधील इमिग्रेशन म्युझियममध्ये जातात आणि अत्यंत उत्कंठेने आपल्या पूर्वजांची नावं, त्यांची माहिती शोधतात. पूर्वजांची एखादी नोंद सापडलीच; तर त्यांच्या स्वाक्षरींवरून मायेने नजर फिरवतात... आजच्या अमेरिकेच्या राज्यव्यवस्थेने या विस्थापितांना पुसून टाकायचा कितीही प्रयत्न केला, तरी न्यूयॉर्क हार्बरच्या प्रवाहावरील त्यांची ही स्वातंत्र्यमाता त्यांना सामावून घेऊन त्यांच्याकरिता उभी ठाकली आहे आणि तिच्या शेजारील एलिस आयर्लंडही कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेला निर्वासितांचा इतिहास पुसायला धजू देणार नाही... कधी कधी वाटतं, की न्यूयॉर्क हार्बरच्या प्रवाहात मुक्तीची गीतं इतकी अभिन्न मिसळलीत आणि निर्वासितांच्या वेदनांचा रंग इतका गहिरा उतरलाय, की विस्थापितांचं पिढ्यान्-पिढ्यांचं इथलं अस्तित्व हा प्रवाह काळाच्या शिलालेखावरूनही कधीच पुसू द्यायचा नाही.सिझर चावेझ यांच्या घराकडून अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर अॅण्ड काँग्रेस ऑफ लेबर ऑर्गनायझेशन (एएफएलसीआयओ) या शिखर संघटनेचे उपाध्यक्ष करोल मनोग यांच्यासोबत मी द्राक्षमळ्याकडे सकाळी लवकरच निघालो. बेकर्स फिल्डहून पार्लियर या गावी पोहोचायला सुमारे दीड तास लागला. वाटेत जागोजागी द्राक्षाचे मळे दिसत होते. पिक-अपसारख्या व्हॅनमध्ये कोंबलेले मजूर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेले जाताना दिसत होते. ते सर्व मेक्सिकोतून आलेले होते. १०-१२ कोंबड्यांचे पाय सुतळीने करकचून बांधावेत आणि त्यांना पिंजऱ्यात कोंडून विकायला न्यावं, तसं या मजुरांना नेलं जात होतं. ते पाहतानाही माझा श्वास गुदमरत होता...सकाळी आठच्या सुमारास आम्ही पार्लियरला पोहोचलो. सिझर चावेझ यांच्या फार्म वर्कर्स युनियन या संघटनेच्या स्थानिक कार्यालयात आमची भेट त्यांनी ठरवून दिली होती. मध्यम उंचीचा हसतमुख चाळीस-बेचाळीस वर्षांचा पावलो सुप्रियानो... बहुतांशी निर्वासितांचा रंग हा पावलोसारखा... हलक्या गोऱ्या छटांमध्ये गडद तपकिरी रंग मिसळावा तसा... पेटती धुनी विझल्यावर सफेद रंगाचं भस्म मागे उरतं ज्यात तपकिरी झाक असते तशा रंगाचे हे सारे मेक्सिकन मजूर... पावलोने आम्हाला पाहताक्षणीच आमचं स्वागत केलं. पावलो सुप्रियानो हा सिझर चावेझ यांच्यासाठी शेतमजुरांना संघटित करण्याचं काम करीत होता. आपल्या तीन मुलांना आणि बायकोला मेक्सिकोला ठेवून तो पार्लियरला शेतमजुरी करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून येतोय. त्याच्याकडे काम करण्याचा परवाना नसल्याने विनापरवाना मजूर म्हणून त्याला जगावं लागत होतं. पावलोने त्याच्या आयुष्याची कहाणी सांगायला सुरुवात केली. आपल्याकडील शेतमजूर शेतीचा हंगाम संपला, की वीट भट्टीवर, कोळसा भट्टीवर, ऊसतोडीवर काम करण्याकरिता हंगामी स्थलांतर करतात. या स्थलांतराला ‘जगायला जाणे’ असा शब्द ते वापरतात. या शब्दाची डागणी भारतातही माझा पिच्छा सोडत नाही. अमेरिकी असो वा भारतात वंचित, गरीब शेतमजूर हा रोजगाराच्या आशेने जाच, जुलूम सहन करत असतो; कारण तो जगायला आणि त्याच्या कुटुंबाला जगवायला रोजगारावर जात असतो. पावलो सुप्रियानोने नेमका हाच शब्द वापरला, की ‘‘अमेरिका हा स्वर्ग आहे, असे समजून मी इथे आलो. जगायला आलो. इथे मजुरी करून चार पैसे मिळतील ते मी माझ्या घरी पाठवेन, त्यातून मुलांचं शिक्षण होईल, घरचा खर्च चालेल, असं स्वप्न घेऊन मी इथे आलो; पण मला या ठिकाणी अमेरिकेचा स्वर्ग कुठेच सापडला नाही. नरकयातना मात्र मी रोज अनुभवतोय.’’ पावलो आपलं दु:ख मला सांगत होता; पण खरं तर त्याच्या भकास डोळ्यांतून मला त्याची कहाणी शब्दाविना कळत होती..Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.दहा वाजता मजुरांची सुट्टी होणार होती. या वेळेतच आम्ही मजुरांना भेटू शकणार होतो. ‘‘इथे जगायला म्हणून आलो खरे; परंतु आम्ही फक्त मरणयातनाच भोगतोय. जनावरांचं जगणंसुद्धा आमच्यापेक्षा चांगलं आहे. आम्हाला प्यायला शुद्ध पाणी नाही. पुरेशी मजुरी नाही. हक्काची मजुरी मागितली; तर आम्हाला कामावरून काढून टाकलं जातं.’’ ...पावलो जे जगत होता ती वेदना कोणत्याच प्रयत्नाविना अगदी सहजतेने व्यक्त होत होती... त्याला कोणत्याच भाषेचं बंधन नव्हतं... देशांच्या सीमांचं बंधन नव्हतं... वर्ग-वर्ण यांचं बंधन नव्हतं... मी पावलोला मध्येच थांबवून विचारलं, ‘‘पावलो, ही सर्व अशी परिस्थिती आहे अन् तू संघटक आहेस, तुमची युनायटेड फार्म वर्कर्स आहे, युनियन आहे, मग तू याविरोधात आवाज का उठवत नाहीस?’’ पावलो सुरुवातीला गंभीर झाला आणि मोठ्याने हास्य करत म्हणाला, ‘‘बरोबर बोललास. हीच तर माझी चूक झाली. या जनावरांसारख्या जीवनाबद्दल मी फक्त विचारणा केली, की आम्हाला जेवढी मजुरी देता, तेवढे धान्य आम्हाला का देत नाही? पिण्यासाठी शुद्ध पाणी का देत नाही? आणि असं विचारणं हाच तर माझा गुन्हा ठरला आणि मला कामावरून कमी करण्यात आलं. गेले तीन महिने मी कामाशिवाय आहे. याकरिता मला दाद-फिर्यादही मागता येत नाही; कारण आमची संघटना नोंदणीकृत झालेली नाही. त्यासाठी कायद्याने जी व्यवस्था करायला हवी, ती आमच्याकडे नाही. माझ्यासारखे पन्नास हजारांपेक्षा जास्त मजूर कॅलिफोर्नियाच्या शेता-शेतांमध्ये राबताहेत. सर्व जण त्रस्त आहेत; पण त्या प्रत्येकाला ठाऊक आहे, जर त्यांनी आवाज उठवला तर त्यांचा ‘पावलो सुप्रियानो’ होईल.’’ दु:ख जेव्हा सहन करण्याच्या साऱ्या मर्यादा ओलांडतं, तेव्हा माणूस स्वत:च्याच दु:खावर हसतो... तसा पावलो हसत होता. त्याच्यासोबत करोल मनोग व मी एका द्राक्षमळ्याजवळ पोहोचलो. हा सुमारे अर्ध्या तासाचा रस्ता होता. जाता जाता आम्ही पावलोशी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी, एलिस आयर्लंड यावर गप्पा मारत होतो. पावलोने स्वातंत्र्यदेवता, एलिस आयर्लंड यांविषयी फारसं ऐकलेलं नव्हतं; तर ते पाहण्याची इच्छा करण्याइतकी मुभा त्याला त्याच्या जगण्याने दिली नव्हती. कॅलिफोर्नियाहून न्यूयॉर्कला जाणं म्हणजे त्याच्यासाठी दुसऱ्या जगात जाणं होतं. अमेरिकेत स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा आहे. सात खंड आणि सात समुद्र यांचा जिरेटोप तिने परिधान केला आहे, तिने हातात मशाल घेतली आहे, या साऱ्याची त्याला कल्पना होती. म्हणूनच तो अमेरिकेतल्या विरोधाभासामुळे अत्यंत उद्विग्न होता.गप्पा मारता मारता पावलो आम्हाला एके ठिकाणी घेऊन गेला, जिथे दाटीदाटीने ठेवलेले कंटेनर होते, ज्यात खुराड्यासारखी घरं होती. त्यातल्या एकामध्ये पावलो राहत होता. पावलोने आम्हाला त्याच्या बिछान्याकडे नेलं. ते कंटेनर जेमतेम तीनशे-साडेतीनशे चौरस फुटांचे होते. त्यातच एकावर एक असे तीस बंकर्स बेड लावलेले होते, यावर मजूर झोपत. या साऱ्यांना मिळून एकच शौचालय होतं. मजुरांना ‘टॉयलेट पेपर्स’देखील पुरविले जात नव्हते. पिण्याच्या पाण्यासाठी द्राक्षावर फवारल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांचे रिकामे ड्रम्स त्या ठिकाणी होते. त्यांना कीटकनाशकांचा उग्र दर्प होता. त्यातच पिण्याचं पाणी भरून ते मजुरांना प्यायला दिलं जात असे. अन्नाचा दर्जाही अत्यंत निकृष्ट होता. बाहेर जे शीतपेय ७५ सेंटला मिळे ते त्यांना दोन डॉलर्सला घ्यावं लागे. आठवड्याला ८८ डॉलर्स हे त्यांच्या खाण्या-पिण्यापोटी मजुरीतून कापले जात; परंतु त्यातून मिळणारं अन्न निकृष्ट आणि पाणी कीटकनाशकांच्या उग्र दर्पासहित दिलं जाई... आणि निमूटपणे ते खाण्या-पिण्याशिवाय मजुरांकडे दुसरा पर्यायही नव्हता. अमेरिकेमध्ये किमान वेतन सर्व थरात समान आहे. दर तासाला पाच डॉलर असं किमान वेतन तिथे आहे, जे अनेक वर्षं आहे. १९९० मध्येदेखील किमान वेतनाचा हाच दर होता; परंतु मजुरांना प्रत्यक्षात दोन डॉलरसुद्धा मिळत नव्हते. या सर्वांसमोर प्रश्न होता, की आम्ही त्यावर दाद मागायला कुणाकडे जावं? आमचे मायदेश सोडून आम्ही अमेरिकेत मजुरीसाठी आलो, आम्हाला आमच्या मुलाबाळांना जगवता येईल, या एकाच आशेवर... परंतु आमची इथली अवस्था दारुण आहे.पावलोने हक्कांविषयी प्रश्न विचारला, म्हणून त्याला एका शेतमळ्यातून काढून टाकलं. इतकंच नाही, तर आजूबाजूच्या कोणत्याही शेतमळ्यावर त्याला मजुरीवर घेण्यास मालकांकडून बहिष्कार टाकण्यात आला. थोडक्यात, त्याला ‘ब्लॅकलिस्ट’ केलं गेलं. त्यामुळे गेल्या महिनाभरामध्ये आपल्या बायकोसाठी, मुलाबाळांसाठी तो काहीही पाठवू शकला नव्हता. त्यांच्या उपासमारीच्या विचाराने पावलो इथे तळमळत होता. कंटेनरमधल्या या चार खुराड्यांत शे-दीडशे स्त्री-पुरुष मजूर दाटीवाटीने राहायचे आणि त्यांना मळ्यावर घेऊन जाण्यासाठी सकाळी सहा वाजता पिकअप व्हॅन यायची आणि त्यांना जनावरांसारखं कोंबून मळ्यावर घेऊन जायची. आम्ही पावलोच्या निवासस्थानाकडे पोहोचलो तेव्हा पावणेदहाचा सुमार होता आणि आमच्या लक्षात आलं, की आता मजुरांची सुट्टी होईल आणि काम बंद होईल. आपल्याला ताबडतोबीने जायला पाहिजे. सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत म्हणजे बारा-बारा तास शेतमजुरांना काम करावं लागत होतं. सकाळी दहा वाजता त्यांच्या जेवणाची वेळ होई आणि जेवणासाठी किमान एक तास मिळणं अपेक्षित होतं; पण प्रत्यक्षात तसं नव्हतं. पावलो आम्हाला इथे घेऊन आला; कारण जर युनियनच्या लोकांना व मजुरांना भेटायचं असेल, तर ते या एका तासातच भेटू शकणार होते. मजुरांशी बोलण्यासाठी, त्यांना भेटण्यासाठी मालकांची पूर्वपरवानगी घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी आलो. स्वातंत्र्याच्या नावाखाली द्राक्षमळ्याच्या मालकांना स्वातंत्र्य देणारा आणि मजुरांना गुलाम बनवणारा कायदा खरं तर या ठिकाणी अस्तित्वात होता. ही गुलामी पाहताना मला माझ्या देशातला मुक्त झालेला वेठबिगार आठवत होता. न्यूयॉर्क हार्बरवरची स्वातंत्र्यदेवता आठवत होती... तिच्या हातातल्या मशालीची धग इथवर, या द्राक्षमळ्यांपर्यंत अद्याप का पोहोचली नाही, हा प्रश्न मला समांतर बोचत होता... एलिस आयर्लंडवरील या मजुरांच्या पूर्वजांचे यांच्यावरील आशीवार्दाचे हात तोकडे पडले की काय? असं पुसटसं द्वंद्व उगाचच मनाला स्पर्शून गेलं..ठीक दहा वाजता आम्ही जिथे होतो, तिथे मजुरांना घेऊन पिक-अप व्हॅन आली. त्यातून मेक्सिकन पद्धतीचं जेवण ज्यात बीफ आणि सॅलेड घातलेलं फ्रँकीसारखे रोल होते. मी त्यातलं बीफ बाजूला करून त्यांच्यासोबतच भोजनाला बसलो. काम करून थकलेले हे सारे मजूर रस्त्यावर उकिडवे बसून जेवत होते. मी मात्र सरळ मांडी ठोकून बसलो. जेवतानाच इमेल्डा नावाच्या अठ्ठावीस वर्षीय शेतमजूर महिलेशी मी बोलू लागलो. इमेल्डा ही मध्यम उंचीची, करड्या रंगाची तरतरीत, अत्यंत तेजस्वी महिला होती. तिला शिकायची खूप इच्छा होती; परंतु तिला सातवीपर्यंतच शिकता आलं. मग ती आपल्या कुटुंबासोबत स्थलांतरित मजूर म्हणून कॅलिफोर्नियाला आली. वेठबिगार मुक्त करताना, शेतमजुरांसाठी लढताना काही प्रश्न माझ्याकडून वेठबिगारांना विचारले जात. आजही मी ते प्रश्न गाव-पाड्यावर फिरताना विचारतो. ‘तुमच्या देशाचं नाव काय?’ आपल्याकडे स्वातंत्र्याला ऐंशी वर्षं होतील, तरीही आपल्याकडल्या अनेक मजुरांना आपल्या देशाचं नावही माहीत नाही. आपल्याकडे कैक मजुरांना आजही ‘देशाचे पंतप्रधान कोण?’ असं विचारल्यानंतर ठाऊक नसतं. इमेल्डालासुद्धा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष कोण? हे ठाऊक नव्हतं. मी साधे साधे प्रश्न जेव्हा विचारत होतो, तेव्हा माझ्यासोबत आलेला करोल मनोग सुरुवातीला माझी चेष्टा करीत होता; पण त्या प्रश्नांवर अनुत्तरीत असलेल्या मजुरांना पाहून त्याच्या लक्षात आलं, की आपण गृहीत धरलेल्या साध्या साध्या गोष्टीही शेतमजुरांना माहीत नाहीत. मग तो माझ्या बोलण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊ लागला. इमेल्डाकडे माझ्या प्रश्नांची उत्तरं नव्हती. जसजसं मी इमेल्डाशी बोलत होतो, तसतशी तिच्यातील आई जागृत होत होती. तिच्या मुलांबद्दल जेव्हा तिला मी विचारलं तेव्हा कळलं, की त्यांच्या शाळा तिला सतत बदलाव्या लागतात. बारा-बारा तास काम करणं, राहायला घर नाही, रोजगारासाठीचं सततचं स्थलांतर या साऱ्यांमुळे मुलांच्या अभ्यासाकडे ती लक्ष देऊ शकत नव्हती. तिचे डोळे अश्रूंनी भरून आले. तिची हतबलता अश्रूंवाटे उत्सर्जित करण्याशिवाय तिच्याकडे दुसरा मार्ग नव्हता. मी तिला सहज विचारलं, ‘इमेल्डा, तुझ्या मुलांनी काय व्हावं, असं तुला वाटतं?’ तिच्या डोळ्यांतून अश्रूंचा बांध एखाद्या काठ सोडून वाहणाऱ्या नदीसारखा फुटला आणि तिने दोन्ही हातांनी डोळे झाकून घेतले. मी पुन्हा विचारलं, ‘इमेल्डा, तुझ्या मुलांनी काय व्हावंसं वाटतं?’ ‘‘माझ्या मुलांनी काहीही झालं तरी चालेल; पण शेतमजूर होऊ नये. ज्या हालअपेष्टा आम्ही सोसतोय, त्या आमच्या मुलांच्या माथी येऊ नयेत,’’ असं ती म्हणाली. पूर आलेल्या नदीसोबत तिच्या काठावरील गावच्या गावं उद्ध्वस्त होऊन गिळंकृत व्हावी, तशी इल्मेडाच्या दु:खांच्या आवेगात तिच्या भविष्याविषयीची सारी स्वप्नं, आशा त्यांच्या खुणांसह मिटल्या, पुसल्या होत्या..इमेल्डाशी माझं बोलणं सुरू होऊन जेमतेम अर्धा तासही झालेला नव्हता, तितक्यात अत्यंत तीव्र गतीने व्हॅन आमच्यासमोर येऊन उभी राहिली. त्यातून एक हिंस्र, उद्दाम माणूस उतरला. त्याने अत्यंत तुच्छतेने सर्व मजुरांकडे पाहिलं. त्याच्या नजरेतच दडपशाही, जुलूम होता... केवळ नजरेतूनच लक्षात आलं, की हा मालकाचा माणूस असावा. बंदुकीतून आकाशाच्या दिशेने गोळी निघाल्यानंतर पक्षी केवळ आवाजानेच सैरभैर होतात, तसेच सारे मजूर जे आमच्याशी बोलत होते ते हा इसम आल्यावर भयभीत होऊन पसार झाले. घड्याळात दहा वाजून वीस मिनिटंही झाली नव्हती. मजुरांना एक तासाऐवजी फक्त वीस मिनिटांची जेवणाची सुट्टी प्रत्यक्षात दिलेली होती. या वीस मिनिटांतच त्यांना जेवण उरकायचं असतं. कामगार संघटनांना मजुरांचे प्रश्न ऐकून कामगारांची कामं करायची असतात... याच मजुरांमध्ये रॉबर्ट नावाचा एक मजूर होता. त्यालासुद्धा पावलोसारखं कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं. त्याची राहण्याची जागा अत्यंत अस्वच्छ होती. कित्येक दिवसांत पाण्याचा अंशही न लागलेल्या त्यांच्या काळ्याकुट्ट बेडशीट्स, कंटेनरमधल्या खुराड्याचा कुबट वास त्या ठिकाणी भरून राहिला होता. सर्व मजूर निघून गेल्यानंतर रॉबर्टसोबत गोमान्सलो मॅक्लिना या ४९ वर्षांच्या मजुराशी मी बोलायला सुरुवात केली. त्याच्या घरी त्याची आई, पत्नी आणि नऊ मुलं मायदेशी राहत होती. ती मुलं कितवीत शिकतात? याची त्याला काहीएक कल्पना नव्हती. अमेरिकेत त्याला जी काही थोडीफार मजुरी मिळे, ती सर्व तो आपल्या आईसाठी, पत्नीसाठी आणि मुलांसाठी घरी पाठवत असे. मुलं उपाशी राहू नयेत म्हणून गोमान्सलो स्वत: अनेकदा उपाशी झोपत असे. पाऊस असेल त्या दिवशी त्यांना सुट्टी दिली जायची. त्या सुट्टीचा त्यांना पगार मिळत नसे. त्यामुळे त्यांना सुट्टी परवडत नसे. बारा-बारा तास काम करून जी मजुरी मिळे त्यावर त्यांचं घर चालत होतं. गोमान्सलो मला म्हणाला, ‘मी असा एकटाच नाही. माझ्यासारखे असंख्य मजूर इथे असं जिणं जगताहेत.’ गोमान्सलो इथल्या शेतमजुरांच्या जनावरांपेक्षाही हीन जिण्याबद्दल बोलत होता... भरभरून रडणारी इमेल्डा व्हॅनमध्ये बसून दिसेनाशी झाली होती... पावलोची स्वत:च्या हक्कांसाठीची उंच उभारलेली मूठ आणि त्यासाठी त्याने मोजलेली किंमत स्मृतिपटलावर अधिक ठळक होत होती... ज्याने आपलं सारं आयुष्य शेतमजुरांच्या हक्कासाठी, त्यांचा माणूस म्हणून जगण्यासाठी वेचलं होतं त्या सिझर चावेझ यांच्या मनात दाटलेला निराशेचा काळोख अधिक गडद झाला होता... माझ्या भारतातल्या वेठबिगारांच्या पायातल्या गुलामीच्या शृंखलांचा किणकिणणारा ध्वनी तीव्र होत होता... आणि या साऱ्या पार्श्वभूमीवर न्यूयॉर्क हार्बरच्या प्रवाहावरील मशाल हाती घेऊन दिमाखाने उभी असलेली ती स्वातंत्र्यदेवता मात्र एव्हाना धूसर झाली होती...‘स्वातंत्र्य’ हे या स्वातंत्र्यदेवतेच्या मूर्तीत बंदिस्त होतं, प्रत्यक्षात ते शेतमळ्यामधल्या, द्राक्षमळ्यामधून राबणाऱ्या अमेरिकेतल्या या अन्नदात्यांमध्ये ‘मूर्त’ झालेलंच नव्हतं, हे स्वातंत्र्यप्रियतेचा उद्घोष करणाऱ्या अमेरिकेचं दुर्दैवी वास्तव होतं... 