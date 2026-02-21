Premium|Chandan Vandan Fort history: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शौर्यगाथा: चंदन-वंदन जोडदुर्गाचा इतिहास

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्री रांगांतील गडदुर्गाचा उपयोग मोठ्या युक्तीने आणि कौशल्याने करून मोगल-आदिलशहाची जुलमी सत्ता उद्ध्वस्त करून लोककल्याणकारी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जाज्वल्य, क्रांतिकारक आणि शौर्यशाली इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर समकालीन ऐतिहासिक लिखित साधने जेवढी महत्त्वपूर्ण आहेत तेवढेच गडदुर्ग महत्त्वाचे आहेत. गडदुर्ग हे इतिहास आणि वर्तमानाला जोडणारे दुवे आहेत. ते इतिहासाचे साक्षीदार आहेत..ते इतिहास जिवंत करतात. ते आपणाला शिवाजीराजांचा इतिहास समजावून सांगण्यास मदत करतात. गडदुर्ग हे प्रेरणा निर्माण करतात. ते आपले मार्गदर्शक आहेत. गडदुर्गांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मोलाची साथ दिली. त्या असंख्य गडदुर्गांपैकी ‘चंदन-वंदन’ हा महत्त्वाचा जोडदुर्ग आहे. ज्याप्रमाणे जुळे भाऊ असतात, तसे अनेक जुळे दुर्गदेखील आहेत. ज्याप्रमाणे पन्हाळगड-पावनगड, लोहगड-विसापूर, पुरंदर-वज्रगड हे जोडदुर्ग (जुळे किल्ले) आहेत तसाच ‘चंदन-वंदन’ हा जोडदुर्ग आहे. एका खिंडीमुळे वेगळे झालेले हे जोडदुर्ग आहेत. चंदनगड हा उत्तरेकडे, तर वंदनगड हा दक्षिणेकडे; परंतु अगदी जवळ-जवळ आहे. मराठ्यांच्या इतिहासात ‘चंदन-वंदन’ गडाचे मोलाचे स्थान आहे. स्वराज्यातील वैराटगड, पांडवगड, कमळगड, केंजळगड, प्रतापगड, अजिंक्यतारा इत्यादी गडांच्या संरक्षणासाठी विशेषतः वाई आणि सातारा प्रांताच्या रक्षणासाठी चंदन-वंदन गड महत्त्वपूर्ण होते. अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घडामोडींचा हा जोडदुर्ग साक्षीदार आहे.चंदन-वंदनगड हे प्राचीन दुर्ग आहेत. शिलाहार राजा भोज (दुसरा) याने बाराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात हे दुर्ग बांधले. महाराष्ट्रातील अनेक गडांची निर्मिती शिलाहार राजांनी केली. त्यानंतर त्यावर देवगिरीच्या यादवांनी राज्य केले. यादवाच्या ऱ्हासानंतर बहामनी सुलतानांनी चंदन-वंदनगडावर ताबा मिळविला. बहामनी सुलतानांच्या पतनानंतर विजापूरच्या आदिलशहाने ‘चंदन-वंदन’ ताब्यात घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहा, मोगल, सिद्दी, पोर्तुगाल यांच्या जुलमी सत्तेला सुरुंग लावून रयतेला अभय दिले. त्यांनी १० नोव्हेंबर १६५९ मध्ये आदिलशाही सरदार अफजलखानाला ठार मारून सातारा, कोल्हापूरपर्यंत धडक मारली. १६७३ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ‘चंदन-वंदन’ हा जोडदुर्ग जिंकला. काही अभ्यासकांच्या मते तो महाराजांनी १६४२ मध्ये जिंकला. त्यांचे नाव ‘शूरगड आणि संग्रामगड’ असे होते. महाराजांनी ते नाव बदलून चंदनगड आणि वंदनगड असे केले. ‘चंदन-वंदन’ हे पश्चिम घाटातील स्वराज्याचे संरक्षण कवच होते. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत ‘चंदन-वंदन’ घेण्याचा प्रयत्न मोगलांनी केला; परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही..Premium|Deccan Plateau: भारताचा भूगोल: हिमालय ते दख्खनचे पठार.मराठ्यांनी चिवटपणे ‘चंदन-वंदन’चे रक्षण केले. १६८५ मध्ये अमानुल्लाखान औरंगजेबास कळवितो, की ‘चंदन-वंदनजवळ असणाऱ्या मराठ्यांच्या एका तुकडीवर हल्ला केला. या चकमकीत २५ घोडे, २० बंदुका, दोन निशाणे, एक नगारा व काही सैनिक सापडले.’ औरंगजेबाला खूश करण्यासाठीदेखील त्याचे सरदार फुशारक्या मारत असत. धनाजी जाधव आणि संताजी घोरपडे यांनी चंदन-वंदनगडाजवळ येऊन मोगली फौजेला पळवून लावले. त्यामुळे मोगलांना ‘चंदन-वंदन’ ताब्यात घेता आला नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर औरंगजेबाने मराठ्यांचे किल्ले ताब्यात घेण्याचा सपाटाच लावला. त्याने किल्ल्याला वेढा घालायचा, मराठ्यांनी पाच-सहा महिने त्याला झुंजवायचे, त्याला जेरीस आणून त्याच्या मनुष्य, वित्तहानीचे मोठे नुकसान करायचे, त्यानंतर किल्ला त्याच्या ताब्यात द्यायचा, तो पुढील किल्ल्यावर वेढा टाकण्यास गेला, की मागील किल्ला जिंकून घ्यायचा, असे २७ वर्षे शूरवीर, चतुर आणि स्वराज्यनिष्ठ मराठ्यांनी त्याला झुंजवत ठेवले. त्याने ‘चंदन-वंदन’ घेण्यासाठी जंग जंग पछाडले; परंतु त्याला १७०१ पर्यंत ‘चंदन-वंदन’ ताब्यात घेता आला नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर छत्रपती राजाराम महाराजांनी जिंजीला राजधानी करून स्वराज्याचे रक्षण केले. मोगल फौजेचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू अशा प्रांतात विभाजन करून त्यांची त्रेधातिरपीट उडवली. जिंजीवरून आल्यानंतर छत्रपती राजाराम महाराज ‘चंदन-वंदन’ गडावर आल्याचा उल्लेख मिळतो. ऑक्टोबर १६९९ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराज, संताजी घोरपडे, राणोजी घोरपडे, धनाजी जाधव, रामचंद्रपंत, दामोमल्हार आणि सुमारे ११ हजार सैन्य घेऊन ते ‘चंदन-वंदन’ गडावर मुक्कामासाठी चार दिवस होते. स्वराज्य रक्षण करून मोगलांना कशा पद्धतीने नेस्तनाबूत करायचे, याबाबत सल्लामसलत ‘चंदन-वंदन’गडावर झाली. पायथ्याला सुमारे १२ हजार सैन्य होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज आणि पुढे शाहू महाराज यांच्या वास्तव्याने पावन झालेला चंदन-वंदनगड आहे..चंदन-वंदनगडाला व परिसराला त्रास देण्यासाठी आलेल्या मोगल सैन्यावर गडावरील मराठे कसे हल्ले करतात, याबाबत औरंगजेब अमीरखानाला कळवितो, की ‘मराठे चंदन-वंदनगडावरून बाहेर पडतात व प्रवासी आणि मोगल सैन्यावर हल्ले करतात. तुम्ही तिकडे जाऊन दबा धरून बसा व मराठे गडावरून खाली आले, की त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना ठार मारा...’ अशा सूचना औरंगजेब देतो. चंदन-वंदनगडाभोवतीच्या गावातील निरपराध मुलांना, पुरुषांना, महिलांना, गुराढोरांना मोगलांनी फेब्रुवारी १७०० मध्ये पकडून नेले व गावांना आगी लावल्या.औरंगजेबाने अजिंक्यतारा, सज्जनगड ताब्यात घेऊन खटावला मुक्काम हलविला. जून १७०१ मध्ये त्याने बहरामखान आणि फत्तेहुल्लाखान यांच्याकडे सुमारे सहा हजारांची फौज देऊन ‘चंदन-वंदन’ला वेढा टाकला. धनाजी जाधव यांनी मोगली फौजेला बाहेरून घेरण्यासाठी चंदन-वंदनच्या दिशेने मार्गक्रमण केले. त्यांच्या मदतीला हणमंतराव निंबाळकर हेाते. याची चाहूल लागताच औरंगजेबाने चंदन-वंदनच्या दिशेने मतलबखान, ख्वाजाखान, कामयाबखान, जुल्फिकारखान यांना मोठी फौज घेऊन रवाना केले. जुल्फिकारखानाने धनाजी जाधव यांचा सिंहगडाच्या दिशेने पाठलाग केला. ऑगस्ट १७०१ पर्यंत मोगलांनी चंदन-वंदनगडाला वेढा टाकला. अखेर २५ ऑगस्टला चंदनगड मोगलांच्या ताब्यात गेला. औरंगजेबाने चंदनगडाचे नाव बदलून गिफताहगड असे ठेवले. चंदनगडानंतर मोगलांनी वंदनगडाला चोहोबाजूंनी घेरले. गडावरील मराठे किल्लेदार गिरजोजीच्या मार्गदर्शनाखाली मोगलांविरुद्ध निकराने लढत होते. औरंगजेबाने मोगली फौजेला दारूगोळा, बाण, रॉकेट, तोफा याची सतत रसद चालूच ठेवली होती. महाराणी ताराराणी या मोगलांविरुद्ध निकराने लढत होत्या. सरसेनापती धनाजी जाधव बाहेरून मोगली फौजेवर हल्ले करत होते. शेवटी ७ ऑक्टोबर वंदनगडदेखील पडला. मोगलांनी वंदनगडावर प्रवेश केला. औरंगजेबाने वंदनगडाचे नाव बदलून ‘मफतूगड’ असे ठेवले. हिंदुस्थानचे इस्लामीकरण करण्यासाठी औरंगजेब क्रूरपणे अत्याचार करत होता; परंतु शिवाजी महाराजांचे निष्ठावंत मावळे प्राण हातावर घेऊन त्याच्याविरुद्ध निर्भीडपणे लढत होते. चंदन-वंदनगड परत जिंकून घेण्यासाठी मराठ्यांनी मोठे प्रयास केले..Premium|Deccan Dynasties History: दख्खनच्या गौरवशाली इतिहासाचा आढावा: सातवाहन ते मराठा साम्राज्य.औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर छत्रपती शाहू महाराजांची मोगलांच्या कैदेतून सुटका झाली. शाहू महाराज मजल-दरमजल करत साताऱ्याकडे निघाले. १७०७च्या अखेरीस छत्रपती शाहू महाराजांनी चंदन-वंदनगड जिंकून घेतले. त्यांनी १२ जानेवारी १७०८ मध्ये अजिंक्यतारा गडावर राज्याभिषेक केला. त्यांच्या कारकिर्दीत चंदन-वंदनगड हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. असा हा ‘चंदन-वंदनगड’ छत्रपती शिवाजी महाराज ते त्यांचे नातू छत्रपती शाहू महाराज यांच्या शौर्याने, कार्याने आणि वास्तव्याने पावन झालेला आहे.‘चंदन-वंदनगडा’चे भौगोलिक स्थानचंदन-वंदनगड हा जोडदुर्ग असून सातारा जिल्ह्यातील वाई आणि कोरेगाव तालुक्याच्या सीमेवर आहे. सातारा-पुणे महामार्गावर साताऱ्यापासून उत्तरेला सुमारे २४ किलोमीटर अंतरावर आहे. भुईंज गावापासून पूर्वेला किकली बेलमाचीमार्गे गडांवर जाता येते. तसेच सातारा-फलटण मार्गावरील अंबवडे गावावरून सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर पश्चिमेला बनवडी नावाचे गाव आहे. त्या गावातून चंदन-वंदनगडाची उंची समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,८५० फूट आहे.गडावरील प्रेक्षणीय स्थळेचंदनगडाचे प्रवेशद्वार जीर्णावस्थेत आहे. तसेच दोन शिवलिंग असलेले महादेव मंदिर आहे. याचे बांधकाम शिवकाळात झाले, असे मानले जाते. गडावर दोन दगडी मिनारी आहेत. गडाच्या मध्यभागी एक दगडी चौथरा आहे. गडाच्या नैर्ऋत्य बाजूस दारूगोळा कोठार आहे. गडाच्या वायव्येस समाधी असून त्यावर मारुतीची मूर्ती कोरलेली आहे. गडावर विहीर आहे. दर्गा आहे. जीर्णावस्थेतील बुरूज आहे..वंदनगडाला एकासमोर एक अशी दोन प्रवेशद्वारे आहेत. पहिल्या प्रवेशद्वारावर नक्षीकाम आहे. महाद्वाराच्या उजव्या बाजूला गणेश शिल्प आहे. तसेच महाद्वारावर कमलपुष्प कोरलेली आहेत. महाद्वारातून आत प्रवेश केला, की पहारेकऱ्यांसाठी दोन्ही बाजूंना मोठ्या देवड्या आहेत. दुसऱ्या प्रवेशद्वाराचे ‘भोज दरवाजा’ असे नाव आहे. शिलाहार राजा भोज याच्या कर्तृत्वाची ते साक्ष देते. प्रवेशद्वाराचे बांधकाम उत्तम आणि अप्रतिम आहे. गडावर चुन्याचा घाणा आहे. गडावरील बांधकामाच्या पद्धतीची तो साक्ष देतो. गडावर जीर्णावस्थेतील अनेक इमारती आणि चौथरे आहेत. बालेकिल्ला, राजवाडा आणि प्रशासकीय इमारती कालौघात जमीनदोस्त झाल्या आहेत. गडावर भग्नावस्थेतील शिवमंदिर आहे. उत्तम अवस्थेतील दारूगोळा कोठाराची इमारत आजही वंदनगडावर उभी आहे. चौकोनी आकाराचे पाण्याचे तळे आहे.चंदन-वंदनगडावर कसे जावे?पुणे-सातारा महामार्गावर भुईंज गावावरून पूर्वेला किकवी-बेलमाची येथून किंवा सातारा-फलटण मार्गावरील अंबवडे गावावरून पश्चिमेला बनवडी गावातून ‘चंदन-वंदन’ गडावर जाता येते. सकाळी लवकर गिर्यारोहणाला सुरुवात केली तर एका दिवसात ‘चंदन-वंदन’ जोडदुर्ग पाहता येतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला ‘चंदन-वंदन’ जोडदुर्ग पाहायलाच हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.