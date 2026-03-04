Premium|Chandrapur Municipal Corporation : अनाकलनीय घडामोडींमुळे सत्ता गेली

महापालिका निवडणुकीमध्ये चंद्रपूर, लातूरसारख्या मोजक्या महापालिकांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले. मात्र, महापौर कोण, यावरून काँग्रेसमध्ये खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यातील मतभेद उफाळून आले. त्यातून महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा नगरसेवकांनी भाजपशी हातमिळवणी केली आणि चंद्रपूरची सत्ता काँग्रेसच्या हातातून निसटली. या सर्व घडामोडींविषयी प्रतिभा धानोरकर यांच्याशी ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी प्रमोद काकडे यांनी संवाद साधला.. चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता आणि तुमच्याकडे संख्याबळही होते. तरीही महापौर-उपमहापौरांच्या निवडीवेळी सत्ता तुमच्या हातातून गेली. त्याकडे तुम्ही कसे पाहता?लोकशाहीत सत्तांतर नैसर्गिक असते, पण चंद्रपुरात जे घडले ते अनपेक्षित होते. आमच्याकडे संख्याबळ होते, तरी शेवटच्या क्षणी समीकरणे बदलली. काही सदस्य अनुपस्थित राहिले, काहींनी भूमिका बदलली. त्यामुळे निकाल बदलला. जनतेचा कौल अजूनही आमच्यासोबत आहे. भाजप सत्तेत आहे, पण ते अल्पमतात आहेत. मी याकडे फक्त पराभव म्हणून पाहत नाही. मागील १२ वर्षांत देशभरात बदललेल्या राजकारणाचे प्रतिबिंब चंद्रपूर महापालिकेच्या सत्तास्थापनेत दिसून आले.. निवडणूक निकालानंतर चंद्रपूर काँग्रेसमधील मतभेदाची राज्यभरात चर्चा झाली. या चर्चेमुळे मोठा विलंब झाला आणि त्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली, असेही म्हटले जाते. त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल?प्रत्येक मोठ्या पक्षात मतभेद असतात. आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत चर्चा झाली. काही मतभेद झाले, पण ते वैचारिक होते. माध्यमांनी त्याला जास्त रंग दिला. केंद्रीय नेतृत्वाने हस्तक्षेप केला. सर्वांना एकत्र बसवले, त्यानंतर आम्ही एकजुटीने पुढे गेलो. त्यामुळे आमच्यातील वैचारिक मतभेदामुळे सत्ता गमावावी लागली, असे म्हणता येणार नाही. मित्रपक्षांसह आमचे ३० नगरसेवक सभागृहात एकत्र होते. उलट त्यात बहुजन समाज पक्षाच्या एका नगरसेवकाची भर पडली. आमची संख्या ३१ झाली. भाजपच्या महापौराला ३२ मते मिळाली.. केंद्रीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपाचा काय परिणाम झाला?दिल्लीतील नेतृत्वाने संवाद साधला. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंतिम निर्णय नगरसेवकांच्या भूमिकेवर ठरतो. त्या पातळीवर काही अनपेक्षित घडले. त्याचा फटका आम्हाला बसला. त्यापासून बरेच काही शिकायला मिळाले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची भूमिका काय होती?शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष हा आमचा नैसर्गिक मित्र पक्ष आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी चंद्रपूरमध्ये आमची आघाडी नव्हती, मात्र सत्ता स्थापनेत ते आमच्यासोबत राहतील, असा विश्वास होता. भाजपसोबत जाणार नसल्याचे उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला.. मग अडथळा कुठे निर्माण झाला?स्थानिक पातळीवर महापौर पदावरून अडचण निर्माण झाली. परभणीत शिवसेनेचे २४ सदस्य आणि काँग्रेसचे १२ सदस्य आहेत. तेथे काँग्रेसने महापौर पदासाठी आग्रह धरला नाही, पण चंद्रपुरात ठाकरे यांच्या पक्षाचे केवळ सहा सदस्य होते. आमची संख्या तीस होती, तरी महापौरपदासाठी त्यांचा आग्रह होता. त्यांना उपमहापौर आणि स्थायी समिती देण्यास आम्ही तयार होतो. परंतु ते महापौर पदावरच अडून बसले. दरम्यानच्या काळात त्यांची भाजपच्या नेत्यांसोबत चर्चा सुरू होती. याची जाहीर वाच्यता आता भाजप नेते करत आहेत. त्यामुळे ठाकरे यांच्या पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा महापौर पदाचा आग्रह संशयास्पद वाटतो. त्यांना आमच्यासोबत यायचेच नव्हते, असे आता वाटते. भाजपची सत्ता त्यांच्या मदतीने स्थापन झाली. आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांबाबत आपली भूमिका काय आहे?काही स्थानिक नेत्यांनी आर्थिक व्यवहारांचे आरोप केले आहेत. सखोल चौकशी झाली तर सत्य बाहेर येईल. आम्हालाही वस्तुस्थिती समजावी, अशी अपेक्षा आहे. ठाकरे यांच्या पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर भूमिका बदलली. आमच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी ‘शेण खाल्ले’ अशा शब्दांत संताप व्यक्त केला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संदीप देशपांडे यांनीही यासंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.. वंचित बहुजन आघाडी आणि ‘एमआयएम’ची भूमिका का बदलली?वंचित बहुजन आघाडी आणि ‘एमआयएम’ यांच्या सदस्यांनी शेवटच्या क्षणी भूमिका बदलली. ‘एमआयएम’चा सदस्य सभागृहात होता, पण महापौर निवडणुकीत तटस्थ राहिला. उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत त्याने आमच्या उमेदवारासाठी मतदान केले. ईश्वरचिठ्ठीत त्यांचा पराभव झाला. ‘वंचित’चे दोन सदस्य सभागृहात आलेच नाहीत. ठाकरे यांच्या पक्षाने अंधारात ठेवले, असा आरोप ‘वंचित’ने केला आहे. मी स्वतः बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याशी मतदानाच्या दिवशी सकाळी बोलले. ‘वंचित’चे दोन सदस्य कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला सहकार्य करणार नाहीत. ते तुमच्या बाजूने असतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आम्ही निश्चिंत होतो. तिकीट वाटप चुकले नसते तर बहुमत असते का?उमेदवारी देताना कुठेही चूक झाली नाही. यापूर्वी महापालिकेत काँग्रेसचे केवळ १२ नगरसेवक होते. आता ती संख्या मित्रपक्षांसह ३० आहे. बहुमतासाठी केवळ चार सदस्य कमी पडले. यावेळी नव्या चेहऱ्यांना आम्ही संधी दिली. त्यामुळे ज्या प्रभागात आजवर काँग्रेसचा एखादा सदस्य निवडून यायचा, तिथे काँग्रेसला मोठे यश मिळाले. नऊ ते दहा जागा केवळ ५० मतांच्या फरकाने पराभूत झाल्या. भारतीय जनता पक्षाच्या अजस्त्र यंत्रणेपुढे आमचे उमेदवार आणि आम्ही कमी पडलो, असेच म्हणावे लागले..Premium|Telangana Municipal Election Results : तेलंगणवर ‘हाता’ची पकड.भाजपमध्येही अंतर्गत वाद असल्याचे बोलले जाते. त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल?राजकारणात श्रेयवाद नवा नाही. सत्ता आल्यावर कोणाचे योगदान जास्त, यावर चर्चा होत असते. मात्र, जनतेला श्रेयवादात रस नसतो. त्यांना विकास हवा असतो. शहरातील प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. सत्ताधाऱ्यांमध्येच श्रेयासाठी वाद होत असतील, तर त्याचा परिणाम प्रशासनावर होऊ शकतो. सध्या महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष अल्पमतात आहे. त्यातच अंतर्गत गटबाजी असेल, तर महत्त्वाचे ठराव आणि विकासकामे अडचणीत येऊ शकतात. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारीने भूमिका घेऊ. जनहिताच्या प्रश्नांवर ठाम राहू. श्रेय कोणाचे यापेक्षा काम कोणते झाले, हे नागरिक पाहतात. आपल्यावर आरोप होत आहेत की आपल्यामुळे सत्ता गेली, ते खरे आहे का?मी शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी कोणतीही बैठक घेतली नाही. काँग्रेस आणि ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या बैठकीत प्रामुख्याने आमदार विजय वडेट्टीवार आणि प्रदेश उपाध्यक्ष आरीझ बेग सहभागी होते. आमच्याकडे ३० सदस्य होते. महापौर पद मागणे चुकीचे नव्हते. केंद्रीय नेतृत्वानेही कोणत्याही परिस्थितीत महापौर काँग्रेसचाच हवा, अन्यथा विरोधात बसा, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. आमच्याकडे बहुमताचा आकडा होता. परंतु ‘वंचित’चे दोन सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने गणित बिघडले. या संपूर्ण प्रकरणात जाणीवपूर्वक मला लक्ष्य केले जात आहे. भाजपसोबत ठाकरे यांची शिवसेना आणि अपक्ष दोन नगरसेवक जाण्याची स्क्रिप्ट आधीच लिहिली होती. त्याचे खापर माझ्यावर फोडण्याची तयारी आधीच झाली होती, असा संशय आता येत आहे. माझ्यावरचे आरोप समजण्यापलीकडचे आहेत..आपण म्हणता स्क्रिप्ट आधीच लिहिली होती. याबाबतचे पुरावे आहेत का? तसेच, पक्षाने चौकशी समिती नेमली आहे, त्यातून काय साध्य होईल?चंद्रपूर महापालिकेतील संपूर्ण सत्तास्थापनेचा घटनाक्रम पाहिला तर संशय निर्माण करणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत. शेवटच्या क्षणी काही सदस्यांची भूमिका बदलली, काही अनुपस्थित राहिले आणि त्यानंतर काही नेत्यांची जाहीर वक्तव्ये समोर आली. या सर्वांचा क्रम पाहता आधीच काही राजकीय आखणी झाली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मी कोणावर बिनबुडाचे आरोप करू इच्छित नाही; मात्र घडामोडींची सलगता आणि काही नेत्यांनी नंतर केलेली विधाने यामुळे शंका निर्माण होते. योग्य वेळी सत्य बाहेर यावे, हीच अपेक्षा आहे. पक्ष म्हणून आम्ही या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत आहोत. जिथे शिस्तभंग झाली असेल, तिथे चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशी समिती नेमण्यात आली असून केंद्रीय नेतृत्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे..Premium|Telangana Municipal Election Results : तेलंगणवर ‘हाता’ची पकड. कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे का?सत्ता गेल्याची नाराजी आहे. पण आम्ही संवाद साधत आहोत. पराभवातून शिकणे महत्त्वाचे आहे. संघटना मजबूत करू. जनतेशी संपर्क वाढवू. पुढच्या सव्वा वर्षात आमचाच महापौर असेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. लोकशाहीत सत्ता बदलत असते, पण जनतेचा विश्वास सर्वांत मोठा असतो. आम्ही त्या विश्वासासाठी काम करत राहू. आरोपांपेक्षा विकासावर लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. पुढील रणनीती काय असेल?आम्ही जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका निभावू. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण हे आमचे प्राधान्याचे विषय असतील. चंद्रपूर हे औद्योगिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील शहर आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. चांगल्या निर्णयांना पाठिंबा देऊ. जनविरोधी निर्णयांना विरोध करू..आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीवर परिणाम होईल का?स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राजकीय समीकरणे वेगवेगळी असतात. महानगरपालिकेतील सत्तास्थापना ही विशिष्ट परिस्थितीत घडलेली घटना होती. जिल्हा परिषद निवडणूक ही ग्रामीण प्रश्नांवर लढवली जाते. शेतकरी, पाणी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हे तेथील मुख्य मुद्दे असतात. ग्रामीण भागात आमची संघटना भक्कम आहे आणि कार्यकर्त्यांचा जनतेशी थेट संपर्क आहे. त्यामुळे महापालिकेतील घडामोडींचा थेट आणि व्यापक परिणाम होईल, असे मला वाटत नाही. मात्र आम्ही अधिक सजग राहून संघटनात्मक बळकटीवर भर देऊ. भाजपकडे मोठी यंत्रणा आणि संसाधने आहेत, हे मान्य आहे. पण लोकांमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि स्थानिक समस्यांबाबत असंतोषही आहे. आम्ही घराघरात जाऊन संवाद साधू, नव्या नेतृत्वाला संधी देऊ आणि विकासाच्या अजेंड्यावर निवडणूक लढवू. जनतेचा विश्वास मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू..जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालाकडे कसे पाहता?लातूर हा काँग्रेसचे दिवंगत नेते शिवराज पाटील चाकूरकर, डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि विलासराव देशमुख यांचा जिल्हा म्हणून राज्यात आणि देश पातळीवर ओळखला जातो. या नेत्यांनी सुसंस्कृत आणि विकासाचे राजकारण करून लातूरला कायम पुढे नेण्याचे काम केले आहे. माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात आर्थिक सुबत्ता आणून विकास प्रक्रियेला गती देण्याचे काम आम्ही सुरू ठेवले आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील जनतेचे आशीर्वाद काँग्रेसला कायमपणाने मिळत राहिले आहेत. लातूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या या निवडणुकीत काँग्रेसने महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ओबीसी बहुजन पार्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष व इतर मित्रपक्षांच्या सहकार्यातून प्रचार यंत्रणेला गती दिली. या निवडणुकीत लातूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या १० पैकी ८ जागांवर काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला. लातूर पंचायत समितीमध्येही एकहाती विजय मिळवला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५९ पैकी एकट्या काँग्रेसने २३ जागा जिंकल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे. हा जिल्हा पूर्वीपासूनच काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो आहे आणि आजही तो काँग्रेसचाच बालेकिल्ला असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेची निवडणूक ग्रामीण भागाशी निगडीत होती. भारतीय जनता पक्षाच्या काळात ग्रामीण भागातील प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. 