Premium|Changing Village Memories : परके होत जाणारे आपलेच सण !

श्याम पेठकर - sakal.avtaran@gmail.comगाव बदलतं तेव्हा फक्त रस्ते, घरं, झाडं आणि माणसं बदलत नाहीत... बदलत जातं ते आपल्या आठवणींचं गावही. कालपर्यंत आपलेपणाने साजरे केले गेलेले सण-उत्सवही आता आपल्यासमोर नव्या, काहीशा अनोळखी रूपात उभे राहतात. श्रद्धा, परंपरा आणि सामूहिक आनंदाच्या जागी स्पर्धा, बाजार अन् शक्तिप्रदर्शन कधी येऊन बसलं ते कळलंच नाही. बदल अटळ आहे; पण प्रश्न एवढाच की बदलताना आपण नेमकं काय जपतोय आणि काय गमावतोय?आपण खूप दिवसांनी म्हणण्यापेक्षा वर्षांनी आपल्या गावात जातो. आपल्या स्मरणात तेच गाव असतं जे आपण बालपावलांनी सोडलेलं असतं... आता मात्र बस थांब्यापासून सगळंच बदललेलं असतं. आपलंच गाव आपल्याला परकं वाटू लागतं. गावातही आपल्याला ओळखणारी माणसं नसतात. ओळखलं तर त्यात ती आपुलकी नसते, कारण सहवास नसतो... आपण बालपणीच्या गावातच राहणाऱ्या मित्राला म्हटलं की, ‘सारा गावच बदलला आहे रे!’ तर तो म्हणतो की, ‘‘काहीच त नाही बदललं... जे हाय तसंच त हाय...’’.आपल्या सण आणि उत्सवांचंही तसंच झालेलं आहे. ते आपलेच; पण आपल्यालाच अनोळखी वाटू लागले आहेत. खूप काही बदल झालेले आहेत. आपण अचानक जाग आल्यागत आपल्याच सण आणि उत्सवांकडे पाहू लागतो अन् दचकतो... खूप काही बदल झालेला आहे. गावातच राहणाऱ्या मित्राला गाव बदलला, असं वाटत नाही कारण तो गावात राहतो. जे काय बदल झाले ते हळूहळू होत गेले आहेत. त्या बदलांशी तो समरस होत गेला आहे किंवा त्यांना शरण गेलेला आहे. मग आपण त्याला एक एक बदल सांगू लागतो. ‘अरे, आता बस स्टेशन झालेलं आहे. आधी चिंचेच्या झाडाखाली थांबा होता...’ मग तो म्हणतो, ‘‘ते व्हय... हां ते झालं.’’ असं म्हणत तोच आणखी चार बदल सांगतो. ‘‘अरे, गावातल्या एकमेव मोठ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाडे होते. आता दुकानं आहे...’’ असे अनेक बदल तोच सांगतो.तसंच सणांचं झालेलं आहे... सण आणि उत्सव बदलले आहेत. मुळात ‘आपले’ या शब्दाची व्याप्ती कमी झालेली आहे, तिचा संकोच झालेला आहे. ‘आपले’ या संकल्पनेचा परीघ किती संकीर्ण व्हावा? धर्म, जात, प्रदेश, भाषा, रंग... असा कितीतरी. मग आपण आपल्या सण-उत्सवांच्या उत्सवी स्वरूपाचं विद्रुपी स्वरूप झालं, असं म्हणतो तेव्हा मग आपल्याच धर्माचे सण दिसतात का, असा प्रश्न उसळून विचारला जातो. हिंदुस्थान किंवा भारतीय परिवेशात जे जे काय नांदतात ते आपले आहेत आणि मग गणेशोत्सवासोबत ईदही आपलीच असते... त्याच्याही उत्सवी-उपद्रवी स्वरूपाचा आपण विचार करत असतो.हे बदल होत जातात. बदल नैसर्गिक असतात... पण हे बदल नैसर्गिक नाहीत; तर मानवनिर्मित आहेत. आता मानवनिर्मित म्हटलं, की मानव काय निसर्गाचा भाग नाही का? असाही सवाल असू शकतो. हे लादलेले बदल आहेत. फायद्या-तोट्यांचा, व्यवहाराचा विचार करून लादलेले आहेत. काही बदल हे आपल्या मातीतलेच नाहीत... भारतीय संस्कृतीतले नाहीत. हे बदल आणि त्यांना होत गेलेला विरोध, विरोधाला कधी नम्रपणे सामोरे जात, एक पाऊल मागे घेत नंतर विरोध थोडा क्षीण करत बदल होत गेले आहेत..Premium|Kom Ombo Temple : नाईलच्या काठावर होरस आणि सोबेकच्या मंदिरांची अद्भुत सफर.मी पाचेक वर्षांचा असेन तेव्हाचं आठवतं... विदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा हे तालुक्याचं गाव. वस्ती साधारण पाच-सात हजारांची असावी त्या काळात. १९७०-७१ चा काळ... तिथे मारोती मंदिरात तरुण मुलं गणपती मांडायची. मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यं वाजविली जायची. सगळे तरुण धोतरावरून पायजम्यापर्यंत आले होते. त्यातील काही फुलपँट आणि शर्ट घालू लागली होती. त्यावरही टीका होत होती. ‘हा आपला वेश नाही... साहेबांची गुलामगिरी आहे’ वगैरे! खरे तर ‘पायजमा’ही आपला नाहीच... पण तो आपला झाला होता. प्रतिष्ठापनेच्या आणि विसर्जनाच्या निवडणुकीत त्या वर्षी मुलांनी ट्रकवर स्टेज केला, लाऊड स्पीकर लावला. त्यावर सिनेमाची गाणी लावली. नृत्याच्या कार्यक्रमाची आता डान्स पार्टी झाली होती. ‘संध्या- छाया डान्स पार्टी’ असली नावं असायची. त्यातली तरुण-तरुणीची जोडी त्या काळच्या ‘एऽ हसीना जानेजहांऽऽ’ वगैरे गाण्यावर नाचत होती. त्यांच्यासोबत मग मंडळातील कार्यकर्तेही नाचत होते... एक ज्येष्ठ गृहस्थ संतापले. काय नंगानाच लावला? असं विचारत त्यांनी एका तरुणाला खाली खेचलं. आणखी काही ज्येष्ठ, प्रौढ मंडळी काकाजींच्या समर्थनार्थ पुढे आली. विरोध वाढला. ‘हे असली तंग पँट घालता अन् कंबरा हलवता... आपली काही संस्कृती वगैरे आहे की नाही?’ असं विचारू लागले. मंडळातील तरुण मंडळी नरमली. नाचकाम करणारे परत गेले...आणखी पाचेक वर्षांनी मी दहाएक वर्षांचा असताना त्याच गावात वीज मंडळाचा गणपती बसायचा. तिथे मग मोठ्या प्रमाणात डान्स पार्टीचा कार्यक्रम झाला. त्या आधी डान्स स्पर्धा घेतली. सिनेमांच्या गाण्यावरच मुलं-मुली नाचली. त्यांचं परीक्षण करण्यात आलं. पाच वर्षांपूर्वी ज्या ज्येष्ठ शिक्षकांनी मिरवणूक अडवली होती, त्यांच्याच हस्ते पारितोषिक वितरण आणि ‘संध्या-छाया डान्स पार्टी’च्या कलावंतांचा सत्कार करण्यात आला... काकाजी अगदी साहेबी कोट-पँट अशा वेशात होते!मात्र, सार्वजनिक गणपती हा घरोघरी वर्गणी करूनच बसवला जायचा... हळूच त्यात दारू आली. मिरवणुकात ‘कार्यकर्ते’ मद्य प्राशन करून वावरू लागले. बँडचं स्वरूप बदललं. लग्नातले बँड तिथेही आले. मंडपाच्या मागच्या बाजूला ‘गंजिफा’ सुरू झाला... गणपतीच्या मूर्तीचं स्वरूपही बदलत गेलं. म्हणजे कुणाच्या रूपात अन् कशाकशाचा गणपती साकार होऊ लागला. म्हणजे सुपाऱ्यांपासून भांड्यांपर्यंत आणि कणसांपासून कापूस, मण्यांपर्यंत अशाचाही गणपती साकार केला जाऊ लागला. गणेशसुक्तात गणेश जयंतीला मातीचा पार्थिव गणेश साकार करून त्याची पूजा करून मग तो विसर्जित करावा, असं काही सांगितलं आहे... मग कुणा-कुणा सोंड लावून त्याची गणेशमूर्ती साकार होऊ लागली.हिंदू हा इथला मुख्य प्रवाह आहे. ती संस्कृती आहे, जीवनप्रवाह आहे, धर्म आहे की आणखी काही, यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र, ती हिंदुस्थान म्हणवल्या जाणाऱ्या आपल्या अखंड प्रदेशाची जीवनपद्धती आहे, हे नक्की. त्यामुळे तो मुख्य प्रवाह आहे. आपण निसर्गपूजक आहोत. नदी-नाल्यांपासून पर्वत, झाडे, पक्षी, जनावरे, अगदी सूक्ष्म जीवात, दगडातही देव पाहणारा, मातीला देवी माणणारा संस्कार आहे. कृषी ही आपली मूळ संस्कृती आहे. त्यामुळे आपले सण-उत्सव हे शेती-माती, निसर्गाशी निगडित आहेत. दिवाळी हा आपला खरिपाच्या हंगामाच्या सुगीचा सण आहे. आपल्या देवतांची वाहनंही सर्प, वाघापासून आहेत. आपल्या देवतांचा वास वृक्षांमध्ये असतो, असं आपण मानतो. आपण कांदे नवमी, आवळी पौर्णिमा, कोकिळा पंचमी करतो... इतका मुक्त धर्म म्हणा किंवा जीवनपद्धती, संस्कृती दुसरी नाही जगात. मरीआई, यल्लमाही देवीच आहे, दुर्गा-लक्ष्मी याही देवीच आहेत. आर्तपणे जो त्या परमेश्वर नामक गुढाला ज्या नवाने हाक देतो त्या नावाचा तो देव असतो... देव मानतो तोही हिंदू आहे आणि नाही मानत तोही हिंदूच आहे... हे हे केलं तरच तो हिंदू, असं कुणी सांगणारा, नियम करणारा प्रेषित नसलेला एकमेव धर्म म्हणजे हिंदू आहे. म्हणून तो अनेक आक्रमणं होऊनही टिकून आहे. जो या प्रदेशात येतो तो इथल्या जीवनपद्धतीशी नकळत समरस होतो... हिंदू होतो! त्यामुळे हा मुख्य प्रवाह टिकला पाहिजे. त्यात बदल होत गेले. अनिष्ट ठरलेलं हळूहळू बाजूला सारलं गेलं... त्याचवेळी काही नवं असं अनिष्टही येत राहिलं. त्याला विरोध-वाद, अस्मितेशी जोडून आक्रमक वादंगही होत राहिले आहेत. होत राहतील... नववार लुगडं होतं, मग पाचवार साडी आली. त्यालाही विरोध झाला होता. आता जसं काही मंदिरात नव्या परिधानांना अपवित्र, अभद्र ठरविलं जातं आणि ‘अमूक-तमूक पोषाख करून येऊ नये’ अशी पाटी असते तसंच त्या काळात काही धर्मस्थळांवर ‘पाचवार साडी परिधान करून प्रवेश करू नये’ अशी पाटी पाहिल्याचं आठवतं..सण-उत्सव कौटुंबिक होते. कुटुंब हा समाजाचा घटक असे. त्यामुळे तसे ते मिसळून एकत्र येत केले जातच होते. मग ते अगदीच सार्वजनिक झाले. हळूच या सणांचं व्यापारीकरण झालं. व्यापाऱ्यांना हवं तसं स्वरूप आलं. हे बदल चलाख, चतुर होते. जसं पाणी सगळंच शुद्ध होतं. कधी काळी वीस रुपये लिटरने शुद्ध बाटलीबंद पाणी आपण घेऊ, असं म्हटलं असतं तर मार खावा लागला असता. आपण आता शुद्ध म्हणून डोळे झाकून बाटलीबंद पाणी घेतो... घनता वाढली, संख्या वाढली की सुमारीकरण होतं. व्यापारी त्याचा फायदा घेतात. तसंच झालं. दिवाळीला झावळीच्या फांद्यांना झेंडूची फुलं लावली की सजावट व्हायची. नंतर विजेच्या माळा आल्या. गोड पदार्थांसाठी साखर आली.नवे कपडे आले... हे धर्मशास्त्रात कुठंच नव्हतं; पण ते जोडलं गेलं. मग मूर्तीचा आकार वाढला. मंडप-डेकोरेशन वाढलं. खर्च वाढला. सण-उत्सवांचंच असं झालं असं नाही. आपल्या विधींचंही तसं झालं. विवाह शास्त्रशुद्ध विधींसह होत होते. त्याचंही व्यापारीकरण झालं. शास्त्राशी काहीही संबंध नसलेलं अत्यावश्यक होऊन बसलं. बँड, नाचकाम, ‘दारू’काम ते प्री-वेडिंग फोटोशूटपर्यंत हे पसरत गेलं. ते फसव्या अस्मितेशी चलाखपणे जोडलं गेलं...सण-उत्सवाचं व्यापारीकरण झालं. नंतर ते कॉर्पोरेट झाले आणि आता त्याचं राजकीयीकरण झालेलं आहे. राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचं केंद्र झालं. अमक्या भाऊचा, दादाचा गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, गोकुळाष्टमी... मतांच्या राजकारणासाठी या सगळ्यांचा वापर होऊ लागला. त्याला धार्मिक अधिष्ठान जबरीने दिलं जाऊ लागलं. मुख्य प्रवाहातील हे बदल मग इतर प्रवाहांनीही स्वीकारले. प्रत्येकच प्रवाहाला सुखावणं, त्यांचा इगो कुरवाळणं हे राजकारणासाठी आवश्यक असल्याने अन् तिथेही ‘धंदा’ असल्याने तिकडेही हे सगळे अनाठायी बदल पाझरतात. तसे ते पाझरले.माझ्या गावातील गणेशोत्सवाच्या जशा आठवणी आहेत तशाच बाबासाहेबांच्या जयंतीच्याही... तहसील ऑफिससमोरील पुतळ्यासमोर बाबासाहेब जयंतीचं स्वरूप सामुदायिक प्रार्थनेपासून अगदी गुलाल उधळत, डीजेवर थिरकण्यापयर्यंत गेलं... सगळेच धर्मीय शोभायात्रा काढू लागले. त्या किती भव्य होतील, आवाज करतील, चमकदार होतील याची काळजी ते ते नेते घेऊ लागले. जयंत्या-पुण्यतिथ्यांचीही अनेक मंडळं झाली. कारण विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आपला समाज सांभाळण्यासाठी, आपलं शक्तिप्रदर्शन दाखविण्यासाठी हे करणं अत्यावश्यक होऊन बसलं. प्रत्येकच समूह आपला सवतासुभा स्वतंत्र निर्माण करू लागल्यानने मग कुणाला टोकावं, समजवावं, प्रबोधन करावं, असा प्रश्न पडला. ‘ते करतात, त्यांना आधी सांगा. सगळे काय आपल्याच बाबतीत नीतीनियम का?’ असा रोकडा सवाल अस्मिता टोकदार करणारा आहे. मात्र, त्याला मान्यता मिळाली आहे. सण-उत्सवांनी कुठलेच प्रदूषण करू नये... ते असतातच एकोपा निर्माण करण्यासाठी, शांतीसाठी. मात्र, त्यातूनच विघटनाची बीजं रोवली जात आहेत..दृष्टिहीनता आणणारे लेझर लाईट्स, बहिरेपणा आणणारा डीजे, हात-पाय मोडणारे मनोरे, बकरे-कोंबड्यांची कत्तल, त्वचा खराब करणारा विविध रंगांचा अतिरेक, वीज अनाठायी खर्च करणारी रोषणाई, वैचारिकता बाजूला ठेवत धंदेवाईक नवे आचार... त्यातून होणारे हवा, पाणी, भूमी, आकाश केवळ यांचंच प्रदूषण नव्हे; तर मानसिक प्रदूषणही भीषण आहे आणि ते खचितच धार्मिक नाही, शास्त्रीय नाही. मानवी जगाच्या दोनच भाषा आहेत, अध्यात्म आणि विज्ञान... त्यात हे कुठेच बसत नाही. मानवी वर्तनाची परिभाषा एकतर विज्ञानात किंवा अध्यात्मात केली जायला हवी. या दोघांचं मिळून एक शास्त्र होत असतं. कुठल्याही धर्माचे, समूहाचे सण आणि उत्सव हे या दोन भाषांत बसत नसतील तर त्यांचं विकृतीकरण होत आहे... आता गणेश विसर्जनानंतर महानगरांपासून गावांपर्यंत आणि समुद्रापासून गावच्या नदी-नाल्यांपर्यंत देवतांच्या विटंबित मूर्ती केविलवाण्या पडून असल्याची दृष्यं माध्यमांमध्ये दिसतात. खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल, प्रगत व्हायचं असेल तर आध्यात्मिक, वैज्ञानिक वातावरण तयार व्हायला हवं. कर्मकांड बुवाबाजीला, शोषणाला जन्म देतं. विकृती निर्माण करतं. डीजे कुठेही वाजविला तरी तो ध्वनिप्रदूषणच निर्माण करतो... अगदी राजकीय मिरवणुकीत, विवाहात, कुठेही.सण-उत्सव परके वाटू लागतात तेव्हा आपण विचार करायला हवा. मात्र, या सगळ्या व्यापारी, सत्तालोलूप राजकीय लबाडांनी त्यांना हवे तसे फायदेशीर बदल करवून घेतले तरीही बदलांची ही प्रक्रिया सुरूच राहणारी, अक्षुण्ण अशीच आहे. चांगले बदल टिकून राहतात आणि विकृती संपतेच. तशी या नव्या विकृतीदेखील संपतील!pethkar.shyamrao@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.