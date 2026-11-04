Premium |Santosh Kataria Entrepreneurial Journey : चार शिलाई मशीनपासून देशभर प्रसिद्ध झालेला पेपरमिंट ब्रँड

प्रसाद घारे - prasad.ghare@gmail.com काष्टीसारख्या छोट्या गावातून पुण्यात आलेल्या संतोष कटारिया यांनी ३६५ चौरस फुटांच्या जागेत चार शिलाई मशीनपासून सुरू केलेला व्यवसाय आज देशभर पोहोचला आहे. एक ते चौदा वयोगटातील मुलींच्या कपड्यांसाठी ‘पेपरमिंट’ हा ब्रँड उभारत त्यांनी ग्रामीण भागातून आलेल्या उद्योजकतेला वेगळी ओळख मिळवून दिली. जिद्द, कल्पकता आणि धाडस यांच्या जोरावर उभ्या राहिलेल्या या ब्रँडची ४२ वर्षांची ही प्रेरणादायी वाटचाल...मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी मोठ्या शहरातच जन्माला यावे लागते, असे नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातून आलेल्या अनेक उद्योजकांनी आपल्या कर्तृत्वाने मोठे उद्योग उभारले आहेत. लक्ष्मणराव किर्लोस्कर, वालचंद हिराचंद दोषी, भंवरलाल जैन, हणमंतराव गायकवाड अशी त्यातील काही ठळक नावे. या यादीत आता संतोष कटारिया यांचेही नाव घेता येईल. गेल्या ४२ वर्षांत (१९८४ ते २०२६) प्रामुख्याने एक ते चौदा या वयोगटातील मुलींसाठीच्या कपड्यांच्या क्षेत्रात केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात ‘पेपरमिंट’ या नावाचा अनोखा ब्रँड निर्माण करण्यात संतोष कटारिया यशस्वी झाले आहेत.‘पेपरमिंट’चे खास मुलींसाठीचे कपडे मल्टी ब्रँड आऊटलेट, लार्ज फॉरमॅट स्टोअर, ई-कॉमर्स चॅनेल, स्वतःची वेबसाइट आणि एक्सक्लुझिव्ह ब्रँड आउटलेटच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविले जातात. कंपनीची दोन खास दालने पुण्यातील एनआयबीएम रस्ता आणि सिंहगड रस्त्यावर नुकतीच सुरू करण्यात आली आहेत. पुण्यातील सिंहगड रस्ता परिसरात आणि बारामतीच्या हायटेक टेक्स्टाइल पार्कमध्ये कंपनीचे उत्पादन प्रकल्प आहेत. पेपरमिंट (पूर्वीचे नाव क्रिस्टल) ब्रँडचे संस्थापक संतोष कटारिया यांनी १५ ऑगस्ट १९८४ रोजी पत्नी सुचिता कटारिया, बंधू राजेंद्र आणि कमलेश कटारिया यांच्या सहकार्याने या व्यवसायाचा श्रीगणेशा केला. गेल्या काही वर्षांपासून कटारिया यांची अमेरिका आणि इटली येथून उच्च शिक्षण घेऊन आलेली दोन मुले आशिष आणि तेजस कंपनीत अनुक्रमे सीईओ आणि सीओओ म्हणून कामकाज पाहात आहेत..Premium|Philanthropy and Nation Building : समाजहित म्हणजे केवळ श्रीमंतांची जबाबदारी नव्हे; प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा.पुण्यात चार मशीनवर प्रारंभस्वारगेट कॉर्नर येथे ४२ वर्षांपूर्वी ३६५ चौरस फुटांच्या छोट्याशा जागेत केवळ चार शिलाई मशीनवर सुरू झालेल्या या ब्रँडने आज देशभरात ठळक नाममुद्रा उमटवली आहे. आजच्या घडीला ‘पेपरमिंट’मध्ये ११०० हून अधिक कर्मचारी काम करतात. त्यात महिलांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. सिंहगड रस्ता आणि बारामती येथील उत्पादन प्रकल्पांत ७०० शिलाई मशीन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कटिंग मशीनच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या सुमारे १२०० स्टाइलमधील हजारो कपड्यांचे उत्पादन दरवर्षी केले जाते. कंपनीची सध्याची उलाढाल १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. नजीकच्या भविष्यात कंपनी भांडवल बाजारात पदार्पण करण्याचा विचार करीत आहे. याच वर्षी, २०२६ मध्ये मुलींच्या कपड्यांबरोबरच लहान मुलांच्या कपड्यांच्या बाजारपेठेही ‘पेपरमिंट’ पदार्पण करणार आहे, असे कटारिया सांगतात.काष्टी ते पुणे अनोखी वाटचाल...कटारिया परिवार हा श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी या गावचा. हा परिवार पूर्वीपासून किराणामाल आणि अन्य लहान-मोठे व्यवसाय करायचा. संतोष कटारिया यांचे वडील शेतीबरोबरच व्यवसायही पाहायचे. हा परिवार फार सधन नसला, तरी मध्यमवर्गीय श्रेणीत मोडणारा होता. संतोष कटारिया यांचा जन्म काष्टीमध्ये झाला. ते घरातील सर्वांत मोठे. त्यांना दोन बंधू आणि एक बहीण. काष्टीमधील रयत शिक्षण संस्थेच्या जनता विद्यालयात त्यांचे इयत्ता दहावीपर्यंतचे शिक्षण झाले. त्यानंतर अहमदनगर कॉलेजमधून त्यांनी इयत्ता अकरावी, बारावी आणि बी.कॉम.च्या पहिल्या वर्षाचे शिक्षण पूर्ण केले. पुढील शिक्षणासाठी ते पुण्यात आले. त्यांनी बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स (बीएमसीसी) येथे बी.कॉम.च्या दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश घेतला. पुण्यातील जैन हॉस्टेलमध्ये राहून त्यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. अहिल्यानगरमध्ये असताना त्यांनी त्यांचे मामा चालवत असलेल्या ‘शांतीदूत ड्रेसेस’ या कापडाच्या दुकानात काही काळ काम केले होते. टेक्स्टाईल व्यवसायाशी झालेली ही तोंडओळख पुढे त्यांच्या व्यवसायासाठी उपयुक्त ठरली. याच अनुभवाच्या शिदोरीवर पदवीनंतर स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचा विचार त्यांनी केला. स्वारगेटजवळील पन्ना चेंबरमध्ये ३६५ चौरस फूट जागा घेतली. चार शिलाई मशीन घेतली. आई-वडिलांचा पूर्ण विश्वास असल्याने त्यांनी काष्टीमधील जमीन विकली आणि पुण्याला स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला. साधारण विसाव्या वर्षीच त्यांचे लग्न झाले होते. त्यामुळे पत्नी सुचिता कटारिया आणि वडील मिठुलाल कटारिया यांना बरोबर घेऊन १५ ऑगस्ट १९८४ रोजी हा छोटा व्यवसाय सुरू केला. चार शिलाई मशीनची संख्या काही वर्षांतच जवळपास ५० पर्यंत वाढली. कटारिया यांचे बंधू राजेंद्र आणि कमलेश हेदेखील या व्यवसायात दाखल झाले. व्यवसाय नावारूपाला आला. वर्ष २०२२ पर्यंत या दोन्ही बंधूंनी त्यांना साथ दिली. त्यानंतर कमलेश कटारिया यांनी वय वर्षे १५ पेक्षा मोठ्या मुलींसाठी ‘सिसली’ या नावाने स्वतंत्र ब्रँड सुरू केला. त्यांनी नुकताच स्वतंत्र उत्पादन प्रकल्प उभारला असून, या कामात आता त्यांचा मुलगा अमनदेखील सहभागी झाला आहे..‘क्रिस्टल’चे झाले ‘पेपरमिंट’संतोष कटारिया यांनी २०१०-११च्या सुमारास ‘पेपरमिंट’ हा ब्रँड एका व्यावसायिक कंपनीकडून विकत घेतला. त्यानंतर ‘क्रिस्टल’ हे नाव बदलून ‘पेपरमिंट’ करण्यात आले. आज ‘पेपरमिंट’च्या तयार कपड्यांना दिल्ली, मुंबई, बंगळूर, चेन्नई, कोलकाता, नागपूर आणि पुणे अशा शहरांप्रमाणेच, देशभरातील पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अशा विविध राज्यांमधूनही मोठी मागणी आहे. ‘पेपरमिंट’च्या कपड्यांचे भाव साधारण १५०० ते २५०० रुपयांच्या दरम्यान असून, दरवर्षी या कपड्यांच्या निर्मितीसाठी जवळपास १८ ते २० लाख मीटर कापड लागते. हे कापड प्रामुख्याने मुंबई, सुरत, दिल्ली, लुधियाना आणि चीनमधून आणले जाते.मल्टी ब्रँड आउटलेटसाठी (एमबीओ) १८ डिस्ट्रिब्युटरच्या माध्यमातून देशभरातील एक हजारपेक्षा जास्त डीलरच्या नेटवर्कद्वारे; तसेच लाइफस्टाइल, शॉपर्स स्टॉप, रिलायन्स यांसारख्या सुमारे ४५० लार्ज फॉरमॅट स्टोअरमधून (एलएफएस) ‘पेपरमिंट’च्या कपड्यांची विक्री केली जाते. त्याचबरोबर मिंत्रा, टाटा क्लिक, फर्स्टक्राय आणि कंपनीच्या वेबसाइटच्या माध्यमातून ऑनलाइन विक्री होते. गणेशोत्सवानंतरच्या दसरा आणि दिवाळीसाठीच्या खास कपड्यांचे उत्पादन पूर्ण झाले असून, त्याचे देशभरात वितरण सुरू आहे. पुढील उन्हाळ्यासाठीच्या कपड्यांची तयारीही सुरू झाली आहे. आम्ही पुढील नऊ महिन्यांच्या फॅशनचा विचार करून कपड्यांचे उत्पादन करतो, असे संतोष कटारिया सांगतात.लहान मुलींच्या कपड्यांची निर्मिती ही कटारिया यांची एक पॅशन होती. त्यांची ही पॅशन त्यांनी ४२ वर्षांच्या खडतर प्रवासातून ‘पेपरमिंट’ या ब्रँडच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणली आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले, की ‘पॅशन इज द फ्युएल दॅट टर्न्स ड्रीम्स इन्टू रिॲलिटी,’ असे आवर्जून म्हणावेसे वाटते..‘सीएमएआय’चे अध्यक्षपद प्रथमच पुण्यालाक्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय) ही देशातील सर्वांत जुनी आणि मोठी असोसिएशन आहे. या असोसिएशनची व्याप्ती संपूर्ण देशात आणि परदेशातही पसरलेली आहे. ६३ वर्षे जुन्या या संघटनेचे संतोष कटारिया सध्या अध्यक्ष आहेत. देशातील सात ते आठ हजार कपडे उत्पादक आणि २५ हजारांहून अधिक रिटेल स्टोअरचे प्रतिनिधित्व ही संस्था करते. कटारिया यांच्या माध्यमातून प्रथमच मुंबईबाहेरील व्यक्ती या संघटनेची अध्यक्ष झाली आहे आणि तीदेखील पुणेकर आहे. त्याचबरोबर मुलांच्या कपड्यांचे उत्पादन करणारी व्यक्ती पहिल्यांदाच या असोसिएशनची अध्यक्ष झाली आहे. ‘पेपरमिंट’च्या यशात हा एक मानाचा तुरा म्हणायला हवा.बाजारपेठ २३ अब्ज डॉलरची!गेल्या काही वर्षांत भारतातील एक ते चौदा वयोगटातील मुलींच्या डिझायनर आणि पार्टीवेअर कपड्यांची बाजारपेठ (गर्ल्स डिझायनर अँड पार्टीवेअर मार्केट) झपाट्याने वाढत आहे. भारतातील लहान मुलांच्या सर्व प्रकारच्या कपड्यांची बाजारपेठ (किड्स ॲपरेल मार्केट) सध्या जवळपास २३ अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक मूल्याची आहे. यामध्ये मुलींच्या पार्टीवेअर आणि प्रीमियम डिझायनर कपड्यांचा वाटा बराच मोठा आहे. भारतातील एक ते चौदा वयोगटातील मुलींच्या डिझायनर आणि पार्टीवेअर कपड्यांच्या बाजारपेठेचा वार्षिक वाढीचा दर गेल्या काही वर्षांत १० ते ११ टक्के (सीएजीआर) राहिला आहे. बदलती जीवनशैली, पालकांचे वाढते उत्पन्न आणि प्रीमियम कपड्यांची मागणी यामुळे भविष्यात लहान मुलांच्या कपड्यांच्या बाजारपेठेचा वाढीचा दर १४ ते १५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज काही पाहणी अहवालांमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे.(लेखक पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत. ९३७३००५४४८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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