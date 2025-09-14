Premium| ChatGPT and creativity: चॅटजीपीटीचा अति वापर तुमच्या सर्जनशीलतेवर घाला घालू शकतो!

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरsaptrang@esakal.comआजकाल डिजिटल युगात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारलेली साधनं प्रत्येक जण वापरतोय. खास करून ‘चॅटजीपीटी’सारखी संवाद करणारी एआय साधनं आपल्याला लेखन, संवाद, संशोधन यासाठी आणि अगदी परीक्षेच्या तयारीसाठीही मदत करताहेत. पण यामुळे आपली स्वतःची विचार करण्याची क्षमता, सर्जनशीलता आणि कल्पनाशक्ती कमी होऊ शकते का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिकेतल्या जगप्रसिद्ध एमआयटी मीडियालॅबमध्ये केलेल्या अभ्यासानं काही गंभीर गोष्टी पुढे आलेल्या आहेत. एमआयटीच्या संशोधकांनी ५४ लोकांवर एक प्रयोग केला. त्यांना SAT परीक्षेत (undergraduate admissions test) येणारे निबंध लिहायचे होते. या लोकांचे तीन गट बनवले. एक गट स्वतःची कल्पनाशक्ती वापरून निबंध लिहित होता. दुसऱ्या गटाला गूगल सर्च वापरायला परवानगी होती, तर तिसऱ्या गटाकडे चॅटजीपीटी वापरण्याची मुभा होती. हे चालू असताना या सगळ्यांचा मेंदू ईईजी (इलेक्ट्रोएन्सिफलोग्राम) तंत्रज्ञानानं तपासला गेला. परिणाम आश्चर्यकारक होते – चॅटजीपीटी वापरणाऱ्यांचा मेंदू निबंध लिहिताना कमी सक्रिय असल्याचं दिसलं. त्यांच्या निबंधांमध्ये सर्जनशीलता कमी होती आणि वेगळे किंवा ओरिजिन विचार फारसे नव्हते. काहींनी सुरुवातीला स्वतःचे विचार वापरले, पण शेवटी थेट चॅटजीपीटीकडून मिळालेला मजकूर कॉपी-पेस्ट करायला सुरुवात केली. .\r\n\r\nमेंदूला नेहमी तयार उत्तर मिळाल्यास तो विचार करण्याचा सराव करत नाही. सर्जनशीलता म्हणजे फक्त शब्द गोळा करणं नाही, तर वेगवेगळे विचार एकत्र करून नवीन कल्पना निर्माण करणं होय. आपला मेंदू हे काम करतो. मात्र चॅटजीपीटीसारखी ‘एआय’ साधनं आपल्याला आधीच तयार केलेलं उत्तर देतात. त्यामुळे मेंदूला स्वतःच्या कल्पकतेचा आणि सर्जनशीलतेचा उपयोग कमी करावा लागतो आणि मन ‘सुस्त’ व्हायला लागतं...\r\n\r\n.अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, जेव्हा त्यांना आधी लिहिलेला निबंध पुन्हा एखाद्या ‘एआय’शिवाय लिहायला सांगितला, तेव्हा चॅटजीपीटी वापरलेल्या लोकांना आधी लिहिलेल्या गोष्टी आठवणं अवघड झालं. त्यांच्या मेंदूमधील स्मरणशक्ती कमी झाली होती. त्याउलट, गूगल सर्च वापरून स्वतः निबंध लिहिणाऱ्या गटातल्या लोकांमध्ये गोष्टी लक्षात ठेवण्याची ताकद जास्त होती.सर्जनशीलता कमीया संशोधनामागच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ, नतालिया कोस्मायना याचं म्हणणं आहे की, चॅटजीपीटीसारख्या साधनांचा वापर जास्त केल्यानं आपल्या विचारशक्तीची खोली, कल्पकता आणि दीर्घकालीन शिकण्याची क्षमता (long term learning ability) कमी होऊ शकते. लहान मुलं किंवा तरुणांच्या मेंदूची वाढ अजून सुरू असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा धोका अधिक मोठा आहे. नेहमी तयार उत्तर मिळालं की मेंदू विचार करण्याचा सराव करत नाही. सर्जनशीलता म्हणजे फक्त शब्द गोळा करणं नाही, तर वेगवेगळे विचार एकत्र करून नवीन कल्पना निर्माण करणं होय. आपला मेंदू हे काम करतो. मात्र चॅटजीपीटीसारखी ‘एआय’ साधनं आपल्याला आधीच तयार केलेलं उत्तर देतात. त्यामुळे मेंदूला स्वतःच्या कल्पकतेचा आणि सर्जनशीलतेचा उपयोग कमी करावा लागतो आणि मन ‘सुस्त’ व्हायला लागतं..याचा अर्थ ‘एआय’चा वापर करूच नये असं नाही. चॅटजीपीटीसारखी साधनं योग्य प्रमाणात आणि योग्य कारणासाठी वापरली, तर बराच फायदा होऊ शकतो आणि वेळही वाचू शकतो. उदाहरणार्थ, लिखाणासाठी सुरुवातीची रूपरेषा किंवा इतर काही माहिती किंवा संदर्भ मिळवण्यासाठी चॅटजीपीटी वापरणं ठीक आहे, पण शेवटी आपण स्वतःच्या मनानं ती माहिती किंवा त्यातलं ज्ञान स्वतः समजून घेऊन त्याला सार्थ वाटेल असं लेखन करणं आवश्यक आहे. ‘एआय’चा वापर एक को-पायलट (सहचालक) म्हणून करावा, पण पायलट (मुख्य चालक) म्हणून नव्हे. त्याचा वापर आपल्या विचारांना दिशा देण्यासाठी, अधिक माहिती आणि मुद्दे नीट समजून घेण्यासाठी करावा. पूर्णपणे ‘एआय’वर आपलं काम सोपवून स्वतःच्या विचारांना पूर्ण आराम देणं आपल्या हिताचं नाही.थोडक्यात भारताची राजधानी कुठली किंवा अमेरिकेचा तिसरा राष्ट्राध्यक्ष कोण होता अशा तऱ्हेची माहिती मिळवण्याकरता चॅटजीपीटीचा वापर जरूर करावा. कारण त्यामध्ये तर्क म्हणजेच लॉजिक किंवा सर्जनशीलता काहीच नसते. याउलट एखादा गणित, कोडं किंवा विज्ञानातला एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल तर स्वतः प्रयत्न करण्याऐवजी चॅटजीपीटीवर ते ढकलून देऊ नये. हा त्याचा मतितार्थ आहे. .‘एआय’वर अवलंबित्व नकोहे सगळं असलं, तरी मग एआय आणि चॅटजीपीटी वापरावं कसं आणि कुठं? तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपली सर्जनशीलता वाढवण्यासाठी भरपूर वाचलं आणि ऐकलं पाहिजे. आणि त्यातून स्वतःचे विचार प्रगल्भ झाले पाहिजेत. मग कुठलंही काम करायचं असेल, तर त्या ज्ञानाचा उपयोग करून कामाच्या गोष्टींची रूपरेषा स्वतः ठरवून ‘एआय’बरोबर ब्रेनस्टॉर्मिंग करावं, ‘एआय’बरोबर मित्रासारखा संवाद साधून त्याच्याकडून अजून काही कल्पना किंवा सल्ले घ्यावेत आणि मग आपलं अंतिम लेखन स्वतः तयार करावं. .‘एमआयटी’चा हा संशोधन अहवाल अद्याप पिअर रिव्ह्यूड (म्हणजे इतर संशोधकांनी तपासून मंजूर केलेला) नाही, पण यातून मिळणारा संदेश आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी हे तंत्रज्ञान योग्य पद्धतीने वापरायला शिकलं पाहिजे. ‘एआय’चा योग्य वापर नवीन संधी उघडतो, पण जास्त अवलंबित्वानं आपला मेंदू निष्क्रियसुद्धा होऊ शकतो.आपण या तंत्रज्ञानाचा वापर थांबवू शकत नाही, पण त्याचा वापर आपण कसा करतो, हे आपल्या हातात आहे. सर्जनशीलता ही आपल्या मेंदूची मोठी ताकद आहे. ती ‘एआय’च्या सावलीत मंदावू देऊ नका, तर तिचा वापर आपले विचार अधिक धारदार करण्यासाठी करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.