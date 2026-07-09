Premium|Prachitgad History : प्रचितगडावर घडला छत्रपती संभाजी महाराजांच्या विद्वत्तेचा ऐतिहासिक अध्याय

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comछत्रपती संभाजी महाराज जसे युद्धकलेत निपूण होते तसेच ते शास्त्रार्थामध्येही पारंगत होते. शास्त्रार्थ म्हणजे संस्कृत भाषेत केलेला तात्त्विक वादविवाद (Debate) होय. छत्रपती संभाजी महाराज जसे तलवारबाजीमध्ये तरबेज होते तसेच ते लेखनामध्ये निष्णांत होते. त्यांनी अनेक भाषांत प्रावीण्य मिळवले होते. मराठीबरोबरच हिंदी, संस्कृत आणि इंग्रजी भाषांमध्ये ते पारंगत होते. त्यांनी ‘नखशिख’, ‘नायिकाभेद’ आणि ‘सातसतक’ हे तीन हिंदीमध्ये ग्रंथ लिहिले. तसेच त्यांनी संस्कृत भाषेत ‘बुधभूषण’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यांच्या विद्वत्तेबद्दल, शौर्याबद्दल आणि सौंदर्याबद्दल त्यांचा समकालीन फ्रेंच पर्यटक अॅबे कॅरे म्हणतो, की ‘संभाजी महाराजांसारखा, पराक्रमी, बुद्धिमान आणि सुंदर राजपुत्र मी अन्यत्र पाहिला नाही.’ याचा अर्थ संभाजी महाराजांनी जशी तलवार चालवली तशीच लेखणीदेखील चालवली. ते ज्ञानाच्या क्षेत्रात अत्यंत उत्तुंग शिखरावर होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पहिल्या राज्याभिषेकाचे पौरोहित्य करणारे त्या काळातील संस्कृत भाषेचे आणि हिंदू धर्मशास्त्राचे महापंडित गागाभट्ट यांनी लिहिलेला ‘समयनय’ हा ग्रंथ त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांना अर्पण केलेला आहे. यावरून संभाजी महाराज हे संस्कृत भाषा आणि हिंदू धर्मशास्त्र-तत्त्वज्ञानाचे महापंडित होते याची स्पष्ट कल्पना येते. त्यांच्या पांडित्याला विशेषतः त्यांच्या लेखनाला उसंत मिळाली ती प्रचितगडावर!प्रचितगड हा छत्रपती संभाजी महाराजांनी लिहिलेल्या जगप्रसिद्ध अशा ‘बुधभूषण’ ग्रंथाचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज ऑक्टोबर १६७६ मध्ये दक्षिण दिग्विजयासाठी निघाले. त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांकडे कोकणची जबाबदारी सोपवली. यावेळेस संभाजी महाराजांचे वास्तव प्रचितगड-शृंगारपूर येथे होते. सुमारे दोन वर्षे म्हणजे १६७६ ते १६७८ पर्यंत संभाजी महाराज प्रचितगड-शृंगारपूर येथे वास्तवास होते. या वेळेस ते वीस वर्षे वयाचे होते. वयाच्या १९ व्या वर्षी त्यांनी ‘बुधभूषण’ हा ग्रंथ प्रचितगड-शृंगारपूर येथे रचला. प्रचितगड हा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या विद्वत्तेची, शास्त्रार्थाची (तात्त्विक वादविवाद) शौर्याची साक्ष देतो..Premium|Maharashtra Forts Heritage : सह्याद्रीचा जाज्ज्वल्य वारसा; गडकिल्ल्यांच्या अभ्यासू भटकंतीतून उलगडणारा स्वराज्याचा सुवर्ण इतिहास.प्रचितगड हा प्राचीन गड आहे, हे तेथील वास्तुरचनेवरून स्पष्ट होते. शृंगारपूरचा राणा जाखुराय सुर्वे यांनी चौदाव्या शतकात हा गड बांधला, असे अभ्यासकांचे मत आहे. सतराव्या शतकात या भागावर विजापूरच्या आदिलशहाचे राज्य होते. आदिलशहाच्या वतीने सूर्यराव सुर्वे आणि जसवंतराव येथे राज्य करत होते. शिवाजी महाराजांनी १६५९ मध्ये दाभोळ जिंकले. त्यानंतर एप्रिल १६६१ मध्ये शृंगारपूरवर स्वारी केली. सूर्यराव सुर्वे यांना स्वराज्यात सामील करून घेण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. सूर्यराव सुर्वे यांचे साथीदार पिलाजी शिर्के हे हिंदवी स्वराज्याच्या कार्यात सहभागी झाले. पुढे त्यांच्या कन्या येसूबाई (जिऊबाई) यांचा विवाह छत्रपती संभाजी महाराजांबरोबर झाला. शिवाजी महाराजांनी शृंगारपूर आणि त्याच्या रक्षणासाठी असलेला उचितगड १६६१ मध्ये जिंकला. त्यांनी त्याचे नाव प्रतितगड तथा प्रचितगड असे ठेवले. यापूर्वी या गडाला दुर्ग उचितगड किंवा राग्वा गड या नावाने ओळखले जात होते. हा गड सह्याद्रीच्या उंच पर्वतशिखरावर असून तो दुर्गम आणि अजिंक्य आहे. उंच घाटमाथा आणि कोकण यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणजे प्रचितगड होय. या गडाचे शिवाजी महाराजांनी मजबुतीकरण केले. या गडाला मजबूत तटबंदी आणि बुरूज बांधलेे. गडावर वर्षभर पाण्याचा पुरवठा करणारी टाकं कोरून काढली. कोकण आणि घाटमाथा यांच्या संरक्षणासाठी टेहळणी दुर्ग म्हणून प्रचितगडाचा विकास करण्यात आला.छत्रपती शिवाजी महाराज दोन वर्षे दक्षिण दिग्विजयामध्ये व्यस्त असताना छत्रपती संभाजी महाराजांनी प्रचितगड-शृंगारपूर येथूनच स्वराज्याचा कारभार पाहिला. त्यांनी बुधभूषण ग्रंथाचे लेखन येथेच केले. त्यांचा कवी कलश यांच्याबरोबर वैचारिक, तात्त्विक चर्चा, मंथन आणि शास्त्रार्थ येथेच झाला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या ज्येष्ठ कन्या भवानीबाई यांचा जन्म प्रचितगड-शृंगारपूर येथे झाला. एकंदरीत १६७६ ते १६७८ यादरम्यान संभाजी महाराजांचा येथील वास्तवाचा कालखंड हा उत्कर्षाचा, भरभराटीचा आणि आनंदाचा होता. त्यांनी या ठिकाणी शाक्तपंथाचा अभ्यास केला. स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रदीर्घ वास्तवाने पावन झालेला प्रचितगड-शृंगारपूर हा परिसर आहे. पुढे १६८९ च्या फेब्रुवारी २-३ रोजी मोगल सरदार मुकर्रबखानाने संभाजी महाराजांना संगमेश्वरला पकडले. द्विपक्षात हातघाईची लढाई झाली. प्रचितगडाजवळूनच वेगवान हालचाली करून संभाजी महाराजांना औरंगजेबाच्या बहादूरगड येथील छावणीत नेण्यात आले. तेथे त्यांना औरंगजेबाने हालहल करून निर्दयपणे ठार मारले. छत्रपती संभाजी महाराजांनी मरण पत्करले; पण ते औरंगजेबाला शरण गेले नाहीत. त्यांच्या त्यागाला, समर्पणाला आणि निष्ठेला जगाच्या इतिहासात तोड नाही.छत्रपती संभाजी महाराजांचे पुत्र छत्रपती शाहू महाराज व रामचंद्रपंत अमात्य यांच्यामध्ये झालेल्या करारपत्रात प्रचितगडचा उल्लेख आलेला आहे. प्रचितगड हा महाराणी ताराराणी यांच्या कोल्हापूर राज्याच्या अधिपत्याखाली राहील, याबाबत करार झाला. ब्रिटिश कर्नल प्रॉर्थरने १८१८ मध्ये प्रचितगड ताब्यात घेतला. छत्रपती प्रतापसिंह महाराज (पहिले) यांनी एल्फिनस्टनला किल्ले प्रतापगड, अजिंक्यतारा, सज्जनगड (परळीगड), केंजळगड आणि प्रचितगड या गडांना कोणत्याही प्रकारची इजा पोहोचू देऊ नका, अशा सूचना दिल्या. म्हणजे १८१८ मध्येदेखील प्रचितगड हा महत्त्वपूर्ण दुर्ग होता, हे स्पष्ट होते. १८१८ ते १८४० मध्ये गडकऱ्यांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड केले. त्यामध्ये प्रचितगडानेदेखील इंग्रजांविरुद्ध बंड केले. प्रचितगडाचे बंड खूप गाजले होते. अशा प्रकारे प्रचितगड हा स्वराज्यातील महत्त्वाचा दुर्ग होता..प्रचितगडाचे भौगोलिक स्थानप्रचितगड हा गड सह्याद्री पर्वतावरील अत्यंत दुर्गम आणि उंच ठिकाणी उभा आहे. आताच्या सांगली जिल्ह्यातील बत्तीसशिराळा तालुक्यातील चांदोली अभयारण्याच्या घनदाट जंगलात प्रचितगड उभा आहे. प्रचितगड हा समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,२०० फूट उंचीवर उभा आहे. हा दुर्ग गिरीदुर्ग प्रकारचा आहे. घाटमाथा आणि कोकण यांच्या सीमेवर उंच अशा सह्याद्री पर्वतावर हा गड आहे. याच्या पश्चिमेकडील पायथ्याला रत्नागिरी जिल्ह्यातील शृंगारपूर हे ऐतिहासिक गाव आहे; तर आग्नेय दिशेला वारणा नदीवर चांदोली धरण आहे. प्रचितगड हा चढाईसाठी कठीण असून अत्यंत घनदाट जंगलामध्ये आहे.गिर्यारोहणासाठी उत्तम दुर्गसातारा, रत्नागिरी, सांगली आणि कोल्हापूरच्या सीमावर्ती भागात प्रचितगड उभा आहे. सह्याद्री पर्वतावरील उंच आणि घनदाट जंगलात तो आहे. या ठिकाणी वन्य पशू-पक्षी, सरपटणारे प्राणी, विविध वनस्पती आणि दुर्मिळ फुले, फळे यांनी नटलेला हा निसर्गरम्य तितकाच ट्रेकसाठी जोखमीचा भाग आहे. परंतु एकत्रपणे गिर्यारोहणासाठी हा उत्तम दुर्ग आहे.प्रचंड पाऊस, मानवी वस्तीपासून दूर आणि वन्य प्राण्यांनी व्यापल्यामुळे गडाकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे हा गड मोडकळीस आलेला आहे. गडाचा दरवाजा भग्नावस्थेत आहे. पायऱ्या तुटल्यामुळे लोखंडी पायऱ्या बसविण्यात आलेल्या आहेत. कातळात कोरलेली पाण्याची टाकं, महादेवाचे मंदिर आहे. मंदिरासमोर तोफा आहेत. गड लांबीने जास्त व अरुंद आहे. येथे वाड्याचे अवशेष आहेत. कडे, तटबंदी आणि बुरुजाची मोठ्या प्रमाणात पडझड झालेली आहे.प्रचितगडावर जाण्याचा मार्गप्रचितगड हा घनदाट जंगलात आहे. त्यावर जाण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. १) पुणे-कराड-मलकापूर-संगमेश्वर-शृंगारपूर-प्रचितगड, २) मुंबई-चिपळूण-संगमेश्वर-प्रचितगड आणि ३) कोल्हापूर-मलकापूर-संगमेश्वर-शृंगारपूर-प्रचितगड. स्थानिक वाटसरूंच्या मदतीने गडावर पोहोचावे. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा कालखंड प्रचितगड पाहण्यासाठी उत्तम आहे. येथील जंगलात वाघ, बिबटे इत्यादी वन्यजीव प्राण्यांचा वावर असल्याने समूहाने काळजीपूर्वक प्रचितगडाचे गिर्यारोहण करावे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वास्तवाने अन् ‘बुधभूषण’ ग्रंथ लेखनाने पावन झालेला प्रचितगड आवर्जून पाहायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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