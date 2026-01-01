Premium|Vellore Fort Maratha Empire History : वेल्लोर किल्ल्याचा शिवकालीन इतिहास; मराठ्यांचे दक्षिणेतील विजयगाथा

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला व स्वराज्याचा अविभाज्य घटक असणारा तमिळनाडूतील वेल्लोर किल्ला प्रदीर्घ काळ विजयनगर साम्राज्याचा आधारस्तंभ होता. शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने सुमारे १४ महिने वेल्लोरला वेढा टाकला होता. सुमारे ३० वर्षे मराठ्यांनी वेल्लोर किल्ल्यावर राज्य केले. राजपरिवाराच्या संरक्षणासाठी वेल्लोर गडाचे मोलाचे सहाय्य लाभलेले आहे.वेल्लोर किल्ला इ.स. १२७४ मध्ये भद्राचलचा राजा बोम्मा रेड्डी याने बांधलेला आहे. १५६६ मध्ये या किल्ल्याचे विजयनगर सम्राटांच्या अंकित असणाऱ्या चिन्ना बोम्मी यांनी मजबुतीकरण केले. हा किल्ला पूर्णतः ग्रॅनाईटच्या चिरेबंदी दगडात बांधलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेले हिंदवी स्वराज्य केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही. हिंदवी स्वराज्याचा विस्तार दक्षिणेकडील कर्नाटक, गोवा आणि तमिळनाडूपर्यंत आहे. दक्षिण भारत जिंकून उत्तर भारतावर अंमल करायचा संकल्प छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला होता. दक्षिण भारत जिंकून स्वराज्याचा विस्तार करण्यासाठी त्यांनी ६ ऑक्टोबर १६७६ रोजी (विजयादशमी) रायगडावरून प्रस्थान केले आणि तळकोकण, पाटगाव, अजिंक्यतारा, आटपाडी, सांगोला, गोवळकोंडा, श्रीशैलम, तिरुपती, वेल्लोर अन् जिंजीला आले. त्यांनी मे १६७७ मध्ये तमिळनाडूतील वेल्लोर किल्ल्याला वेढा टाकला. जिंजीलादेखील वेढा टाकला. १३ मे १६७७ रोजी त्यांनी जिंजी किल्ला जिंकला..वेल्लोरचा वेढा कायम ठेवून शिवाजी महाराज आदिलशहाचा सुभेदार शेरखानचा पाठलाग करण्यासाठी दक्षिणेकडे गेले. शेरखान भुवनगिरीकडे पळाला. भुवनगिरीला वेढा टाकून शिवाजी महाराजांनी शेरखानचा पराभव केला. तो शरण आला. वेल्लोर किल्ला जिंकण्यासाठी महाराजांनी सबनीस नरहरी रुद्र यांच्यासोबत दोन हजार घोडेस्वार आणि पाच हजार पायदळ ठेवले होते. वेल्लोर गडाला त्यांनी वेढा टाकला. वेल्लोर हा भुईकोट किल्ला असून, तो मजबूत आणि जिंकण्यासाठी कठीण आहे. अबिसिनीयन अब्दुलाखान हा त्या वेळेस वेल्लोरचा किल्लेदार होता. गड विजापूर सुलतानाच्या ताब्यात होता.वेल्लोर किल्ला इ.स. १२७४ मध्ये भद्राचलचा राजा बोम्मा रेड्डी याने बांधलेला आहे. १५६६ मध्ये या किल्ल्याचे विजयनगर सम्राटांच्या अंकित असणाऱ्या चिन्ना बोम्मी यांनी मजबुतीकरण केले. हा किल्ला पूर्णतः ग्रॅनाईटच्या चिरेबंदी दगडात बांधलेला आहे. याची तटबंदी दुहेरी आणि भव्य आहे. सभोवताली विशाल खंदक असून त्यात सुमारे दहा हजार मगरी-सुसरी होत्या. वेल्लोरगडाचे शिवकालीन कृष्णाजी अनंत सभासदांनी पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे, ‘येळूरकोट (वेल्लोर किल्ला) यामध्ये इदलशाई ठाणे होते. तो कोट म्हणजे पृथ्वीवर दुसरा गड नाही. कोटात जीत पाणियाचा खंदक. पाणियास अंत नाही असे. उदकांत दाहा हजार सुसरी, कोटाचे फांजियावरून दोन गाडीया जोडून जावे ऐशी मजबुती. पडकोट तरी चार चार फेरियावरि फेरे. ये जातीचा कोट. त्या कोटास वेढा घालून कोट घेतला.’ एका वेळेस दोन बैलगाड्या जातील इतकी वेल्लोरगडाची मजबूत आणि रुंद तटबंदी आहे, असे सभासद सांगतात..Premium|Karnataka Campaign 1676 : कर्नाटक मोहीम (भाग एक).वेल्लोर किल्ला हा प्रदीर्घ काळ विजयनगर साम्राज्याचा आधारस्तंभ होता. दक्षिणेकडील आदिलशहा, निजामशहा, कुतुबशहा, बरीदशहा या सर्व सुलतानांनी एकत्र येऊन विजयनगरच्या वैभवशाली साम्राज्याचा तालीकोट येथे १५६५ मध्ये पराभव केला. त्यानंतर वेल्लोर गड हा विजयनगरचा आधारस्तंभ झाला. हंपीचा पाडाव झाल्यामुळे वेल्लोर गडाचा त्यांनी आश्रय घेतला. अरविंदु वंशातील राजांनी वेल्लोरकडे लक्ष केंद्रित केले. विजापूरच्या आदिलशहाने वेल्लोरला वेढा टाकला; परंतु त्यांना तो जिंकता आला नाही. पुढे सुमारे १६५० मध्ये विजापूरच्या आदिलशहाने वेल्लोर ताब्यात घेतला. आदिलशहाच्या वतीने अब्दुलाखान हा वेल्लोरचा किल्लेदार होता. शिवाजी महाराजांचा सबनीस नरहरी रुद्र यांनी वेल्लोर किल्ल्याचा वेढा अधिक कडक केला. वेल्लोरची चोहोबाजूंनी नाकाबंदी केली, तरी तो ताब्यात येत नव्हता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एक युक्ती आखली. वेल्लोर किल्ल्याच्या पूर्वेला दोन किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या नाममलाई टेकडीवर दोन गड बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्या टेकडीवर त्यांनी ‘साजरा’ आणि ‘गोजरा’ नावाचे दोन गड बांधले. या मराठी नावावरून स्वराज्याचा विस्तार तमिळनाडूपर्यंत अत्यंत यशस्वीपणे झाला होता, हे स्पष्ट होते. ‘साजरा’ आणि ‘गोजरा’ गडावरून मराठा सैनिकांनी वेल्लोरवर तोफांचा मारा सुरू केला. त्यामध्ये अब्दुलाखानचे सुमारे चारशे सैनिक ठार झाले. शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने सुमारे १४ महिने वेल्लोरला वेढा टाकला होता. मराठा सैन्य मोठ्या उमेदीने आणि चिवटपणे आदिलशाही किल्लेदाराविरुद्ध लढत होते. किल्लेदार अब्दुलाखान जेरीस आला. त्याचा दारुण पराभव झाला आणि २१ जुलै १६७८ रोजी मराठ्यांनी वेल्लोर किल्ला जिंकला. शिवाजी महाराजांना ही आनंदाची बातमी समजली तेव्हा ते रायगडजवळील पनवेल मोहिमेवर होते. वेल्लोरचा वेढा सरसेनापती हंबीरराव मोहिते आणि नरहरी रुद्र यांच्यावर सोपवून शिवाजी महाराज आरणी, कोलार, चित्रदुर्ग, गदग, बेलवाडी इत्यादी भाग जिंकत एप्रिल १६७८ मध्ये रायगडावर आले होते. शिवाजी महाराजांनी जिंजी, वेल्लोरसारखे सुमारे शंभर किल्ले जिंकून २० लक्ष होनांचे राज्य दक्षिणेत निर्माण केले व तेथे लोककल्याणकारी सुशासन निर्माण केले, असे समकालीन सभासद सांगतात. वेल्लोर किल्ला जिंकल्याची बातमी ऐकून शिवाजी महाराजांना प्रचंड आनंद झाला. स्वराज्याच्या संरक्षणाबरोबरच शत्रूला नेस्तनाबूत करण्यासाठी त्यांनी आक्रमक धोरण अवलंबले. भारतीयांची भाषा, संस्कृती, शिल्पकला, शेती आणि शेतकरी, धार्मिक परंपरा यांचे रक्षण करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दक्षिणेकडे स्वराज्य विस्तार केला. त्यासाठी त्यांनी तमिळनाडूतील जिंजी आणि वेल्लोरसारखे अभेद्य, अजिंक्य आणि मजबूत असे किल्ले जिंकून घेतले. या गडांनी पुढे शिव स्वराज्याला मोलाची साथ दिली..औरंगजेब स्वराज्य नेस्तनाबूत करण्यासाठी दक्षिणेत उतरला. तेव्हा छत्रपती राजाराम महाराजांनी जिंजी येथे राजधानी केली. मराठ्यांनी सुमारे दहा वर्षे जिंजी येथून स्वराज्याचा राज्यकारभार केला. झुल्फिकारखानाने सुमारे आठ वर्षे जिंजीला वेढा दिला. जिंजीतून बाहेर कसे पडायचे, या विचारात छत्रपती राजाराम महाराज असताना गणोजी शिर्के यांनी राजश्री राजाराम महाराज यांना चंदीहून (जिंजीहून) बाहेर काढून येलूरास (वेल्लोर) नेऊन पोहोचवले. त्यानंतर महाराणी ताराबाई, महाराणी राजसबाई आणि राजपरिवार यांना जिंजीवरून सुरक्षितपणे वेल्लोर किल्ल्यावर पोहोचवले. राजपरिवाराच्या संरक्षणासाठी वेल्लोर गडाचे मोलाचे सहाय्य लाभलेले आहे. सुमारे ३० वर्षे मराठ्यांनी वेल्लोर किल्ल्यावर राज्य केले. हरजीराजे महाडिक यांचे वेल्लोर हे महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. १७०७ मध्ये मोगल सरदार दाऊदखानाने वेल्लोर किल्ला ताब्यात घेतला. १७०७ ते १७६०पर्यंत वेल्लोर मोगलांच्या ताब्यात होता. कर्नाटकच्या नवाबाने वेल्लोरवर राज्य केले. सुमारे १७६० पासून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने वेल्लोरवर ताबा मिळवला. इंग्रजांनी टिपू सुलतानचा पाडाव केला आणि त्याच्या परिवाराला वेल्लोर किल्ल्यात कैदेत ठेवले. तसेच श्रीलंकेचा राजा विक्रम राजसिंह हादेखील वेल्लोर किल्ल्यात सुमारे १७ वर्षे ब्रिटिशांच्या कैदेत होता. १० जुलै १८०६ मध्ये इंग्रजांच्या फौजेतील भारतीय सैनिकांनी इंग्रजाविरुद्ध वेल्लोर किल्ल्यात बंड केले. या बंडात सुमारे दीडशे इंग्रज ठार मारण्यात आले. ते बंड त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी मोडून काढले. हे ब्रिटिशांविरुद्ध गाजलेले लष्करी बंड होते. वेल्लोर कैदेत असलेल्या टिपू सुलतानच्या परिवाराला इंग्रजांनी तेथून कलकत्ता येथे हलविले. श्रीलंकेचा राजा विक्रम राजसिंह यांचा मृत्यू वेल्लोर किल्ल्यातच कैदेत असताना झाला. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महान स्वातंत्र्ययोद्धे व्ही. ओ. चिदंबरम पिलई यांना इंग्रजांनी वेल्लोर येथील तुरुंगात ठेवले होते. अशा अनेक राजकीय घडामोडी वेल्लोर किल्ल्यावर घडलेल्या आहेत.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातून वेल्लोर किल्ला जिंकून घेतला. त्याच्या तटबंदीचे मजबुतीकरण केले. अनेक इमारतींचा जीर्णोद्धार केला. उत्तम प्रशासन निर्माण केले. लोककल्याणकारी राज्य त्यांनी वेल्लोरमध्ये निर्माण केले..वेल्लोर किल्ल्यातील प्रेक्षणीय स्थळेवेल्लोर किल्ला तमिळनाडूत असून तो चेन्नईपासून नैर्ऋत्येला सुमारे १२० किलोमीटर अंतरावर पालार नदीच्या उजव्या तीरावर आहे. बंगळूरपासून चेन्नई महामार्गावर तो २१० किमीवर आहे.वेल्लोर गडाभोवती खंदक आहे. गडाची तटबंदी दुहेरी असून ती ग्रॅनाईट दगडात बांधलेली आहे. ती अभेद्य आहे. वेल्लोर किल्ल्यात सुप्रसिद्ध असे जलकंडेश्वराचे शिवमंदिर आहे. शिवमंदिराचे कोरीव काम आणि त्यावरील शिल्पे खूपच मनमोहक आहेत. ते शिवमंदिर किल्ल्याच्या मध्यवर्ती अंगणात आहे. जलकंडेश्वर शिवमंदिर हे द्राविडी मंदिरशैलीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. या मंदिरात नियमित लाखो भाविक येतात. मराठ्यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. गोपुराचे उत्कृष्ट बांधकाम केले. तसेच वेल्लोर किल्ल्यावर नंतरच्या काळात बांधलेली एक मशीद आणि चर्च आहे. वेल्लोर किल्ल्यामध्ये धान्याचे कोठार, दारू कोठार, प्रशासकीय इमारती, राजवाड्याचे अवशेष, पाण्याच्या टाक्या आणि विहिरी आहेत. किल्ल्याचे प्रवेशद्वार भव्य आणि मजबूत आहे. किल्ल्याच्या तटबंदीवरून बैलगाडी जाईल इतके ते रुंद आणि मजबूत आहे. अनेक टेहळणी बुरूज आहेत. गडाभोवती असणाऱ्या खंदकात हजारो मगरी असत. त्यामुळे शत्रूंना वेल्लोरला जाण्याचा मार्ग ः वेल्लोर किल्ला चेन्नई येथून नैर्ऋत्येला सुमारे १२० किमी अंतरावर आहे. तिरुपती येथून नैर्ऋत्येला सुमारे १३५ किमी अंतरावर आहे. जिंजी येथून वायव्येला ९० किमी अंतरावर आहे, तर बंगळूर येथून पूर्वेला सुमारे २१० किमी अंतरावर आहे. रेल्वेने, विमानाने किंवा चारचाकी वाहनाने वेल्लोर किल्ल्याला जाता येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला व स्वराज्याचा अविभाज्य घटक असणारा वेल्लोर किल्ला आवर्जून पाहावा, असा आहे. 