Premium|Study Room : शिवाजी महाराजांचे राज्य; न्याय, धर्म आणि लोककल्याणाचा आदर्श

विपुल वाघमोडेभारतीय इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ एक योद्धा नव्हते, तर ते राज्यकर्तृत्वाचे संपूर्ण शास्त्र घडवणारे राष्ट्रनायक होते. मध्ययुगीन भारतात जिथे परकीय सत्ता, धार्मिक दडपशाही आणि शोषण प्रबळ होते, त्या काळात शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य, स्वधर्म आणि स्वसंस्कृती या मूल्यांवर आधारित स्वतंत्र राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली.छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जन्म १९ फेब्रुवारी १६३० रोजी शिवनेरी दुर्गावर झाला. त्यांचे वडील शहाजीराजे भोसले हे निजामशाही, आदिलशाही व मुघल दरबारातील अनुभवी सरदार होते. आई राजमाता जिजाबाई या धार्मिक, संस्कारशील व राजकीय दूरदृष्टी असलेल्या होत्या.यामुळे शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वात धर्म, शौर्य, करुणा व कर्तव्य यांचा समतोल दिसतो. शिवाजी महाराजांचे शिक्षण दादोजी कोंडदेव यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. १६४५ पासून शिवाजी महाराजांनी तोरणा, कोंढाणा, राजगड, पुरंदर यांसारखे किल्ले स्वराज्यात सामील केले. ६ जून १६७४, रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला..आदर्श प्रशासन व्यवस्थेचा भाग असणारे अष्टप्रधान मंडळप्रशासनाच्या क्षेत्रात शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेली अष्टप्रधान मंडळाची रचना ही मध्ययुगीन भारतात दुर्मिळ अशी संस्थात्मक व उत्तरदायित्वाधारित व्यवस्था होती. महसूल, न्याय, धर्म, परराष्ट्र आणि लष्कर प्रत्येक विभागासाठी स्पष्ट अधिकार व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या गेल्या. यामुळे स्वराज्य हे व्यक्तिकेंद्रित न राहता व्यवस्थाकेंद्रित राज्य बनले. विशेषतः शेतकरी संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता, स्त्रियांचा सन्मान आणि न्याय्य करप्रणाली या बाबींमुळे शिवाजी महाराजांचे राज्य लोकांच्या हृदयात रुजले.पद अधिकारी कार्यपेशवा मोरोपंत पिंगळे सर्वसाधारण प्रशासनअमात्य रामचंद्रपंत अर्थ व महसूलसाचिव अण्णाजी दत्तो सरकारी दप्तरमंत्री दत्ताजी पंत अंतर्गत कारभारसेनापती हंबीरराव मोहिते लष्करसुमंत दत्ताजी पंत परराष्ट्रन्यायाधीश निराजी रावजी न्यायपंडितराव रघुनाथपंत धर्मकारभार.Premium|Chatrapati Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांचे कार्य: सीझर आणि अलेक्झांडरपेक्षा श्रेष्ठ, जागतिक स्तरावर मान्यता.१) धार्मिक सहिष्णुता : राजकारणात धर्माचा विवेकपूर्ण वापरशिवाजी महाराज स्वतः धर्मनिष्ठ असले, तरी त्यांनी कधीही राज्यकारभारात धार्मिक द्वेषाला स्थान दिले नाही. त्यांच्या राज्यात हिंदू, मुस्लिम, जैन, ख्रिश्चन सर्व धर्मीयांना समान संरक्षण व न्याय मिळत होता. मशिदी, दर्गे व धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी आपल्या सैन्याला दिले होते. परधर्मीय स्त्रिया, धर्मगुरू व सामान्य प्रजा यांना त्रास देण्यास कठोर मनाई होती. यामुळे शिवाजी महाराजांचे राज्य हे धर्माधिष्ठित असले तरी धर्मांध नव्हते, तर सहिष्णू व समताधिष्ठित होते.२) स्त्रियांचा सन्मान : सामाजिक नीतीचा कणामध्ययुगीन काळात स्त्रियांचे अपहरण, अपमान व गुलामगिरी ही युद्धाची सामान्य परिणती मानली जात असताना, शिवाजी महाराजांनी स्त्रियांच्या सन्मानाला राज्यधोरणाचा अविभाज्य भाग बनवले. युद्धात जिंकलेल्या प्रदेशातील स्त्रियांना सन्मानपूर्वक त्यांच्या कुटुंबांकडे परत पाठवण्याचे स्पष्ट आदेश होते. कोणत्याही स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाई. या कठोर शिस्तीमुळे मराठा सैन्याची ओळख केवळ पराक्रमाने नव्हे, तर नैतिक उंचीने निर्माण झाली.३) शेतकऱ्यांचे संरक्षण : शेतकऱ्यांना राज्याचा कणा मानलेशिवाजी महाराजांनी शेतकऱ्यांना राज्याचा कणा मानले. युद्धकाळात शेतकऱ्यांची शेती, पिके व घरे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश होते. सैन्याने शेतमालाचे नुकसान करू नये, जबरदस्तीने अन्न घेऊ नये, यासाठी कठोर नियम आखले गेले. नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ किंवा युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी करसवलती दिल्या जात. त्यामुळे शेतकरी राज्याशी भयाने नव्हे, तर विश्वासाने जोडले गेले, आणि स्वराज्याला सामाजिक स्थैर्य प्राप्त झाले.४) न्याय्य महसूल व्यवस्था : शोषणाऐवजी समतोलत्या काळातील जुलमी करप्रणालींपेक्षा शिवाजी महाराजांची महसूल व्यवस्था अत्यंत प्रगत होती. जमीन मोजणी करूनच कर आकारणी केली जाई. अंदाजे किंवा जबरदस्तीने कर लादले जात नव्हते. महसूल साधारणतः उत्पादनाच्या ठराविक भागापुरता मर्यादित ठेवण्यात आला. मधल्या दलालांची भूमिका कमी करून शेतकरी व राज्य यांच्यात थेट संबंध निर्माण केला गेला. यामुळे करप्रणाली ही उत्पन्नवाढीचे साधन न राहता आर्थिक स्थैर्याचे माध्यम ठरली..छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचे ३ एप्रिल १६८० रोजी रायगडावर निधन झाले. परंतु त्यांनी निर्माण केलेले स्वराज्य पुढे मराठा साम्राज्य बनले.छत्रपती श्री शिवाजी महाराज हे केवळ सतराव्या शतकातील एक पराक्रमी राजे नव्हते, तर ते भारतीय राष्ट्रराज्य संकल्पनेचे अग्रदूत होते. त्यांनी उभारलेले स्वराज्य हे केवळ सत्ता प्राप्तीचे साधन नव्हते, तर न्याय, धर्म, लोककल्याण आणि स्वाभिमान या मूल्यांवर आधारलेली शासनव्यवस्था होती. त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या परकीय व सामंतशाही सत्तांच्या विरोधात उभे राहून, त्यांनी सामान्य जनतेला स्वतःच्या राज्याचे स्वप्न दाखवले आणि ते प्रत्यक्षात उतरवले.शिवाजी महाराजांची महानता त्यांच्या तलवारीत जितकी होती, तितकीच ती त्यांच्या दूरदृष्टीत, प्रशासनात आणि नीतिमत्तेत होती. युद्धभूमीवर ते धाडसी आणि निर्णायक होते, तर राज्यकारभारात ते संयमी, न्यायप्रिय व लोकाभिमुख होते. गनिमी काव्याची युद्धनीती, दुर्गकेंद्रित संरक्षणव्यवस्था, सक्षम जलसेना आणि काटेकोर गुप्तचर यंत्रणा यांमुळे त्यांनी मर्यादित साधनसामग्री असूनही बलाढ्य साम्राज्यांना आव्हान दिले. ही कार्यपद्धती केवळ युद्धासाठी नव्हे, तर राज्य टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक बुद्धिमत्तेचे प्रतीक होती..शिवाजी महाराजांचे जीवन हे पराभवांवर मात करून उभे राहण्याची, संकटातून संधी निर्माण करण्याची आणि मूल्यांशी तडजोड न करता सत्ता वापरण्याची शिकवण देते. म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ इतिहासातील एक अध्याय नसून, ते भारतीय समाजासाठी एक शाश्वत प्रेरणास्थान आहेत.अखेर, शिवाजी महाराजांचा वारसा हा किल्ले, युद्धे किंवा राज्यविस्तार यापुरता मर्यादित नसून, तो स्वाभिमान, कर्तव्यबुद्धी आणि लोकहितप्रधान शासन यांचा अमर वारसा आहे. म्हणूनच ते आजही राजा नसून आदर्श आहेत, योद्धा नसून मार्गदर्शक आहेत आणि इतिहासपुरुष नसून जिवंत प्रेरणा आहेत. 