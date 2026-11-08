Premium|Chh. Shivaji Maharaj Campaign : फोंडा ते अंकोला; शिवरायांच्या मोहिमांनी स्वराज्याचा विस्तार कसा घडवला?

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक फोंडा जिंकणे अवघड जात असल्याचे पाहून, राजांनी स्वतः युद्धात झेप घेऊन १ मे १६७५ रोजी फोंड्यावर भगवा फडकवला. या नेत्रदीपक विजयानंतर अंकोल्यापर्यंतचा प्रांत स्वराज्यात दाखल करून एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले. विजापूर दरबारातील यादवीचा अचूक फायदा घेत थेट औरंगाबाद व अथणीपर्यंत धडक मारून शत्रूची दाणादाण उडवली. जव्हार-रामनगरचे बंड मोडत, नेतोजी पालकरांचे शुद्धीकरण केले आणि मुघलांशी धोरणी तह करून स्वराज्याची विजयी घोडदौड अशीच अविरत सुरू ठेवली.फोंडा किल्यावर विजय (१ मे १६७५)पोर्तुगीजांच्या गोवा प्रांताच्या सीमेवर वसलेला आणि आदिलशाहीच्या ताब्यात असलेला फोंडा किल्ला जिंकणे स्वराज्याच्या दृष्टीने आवश्यक होते. यासाठी राजांनी अण्णाजी पंडित यांना ३ हजार घोडेस्वारांसह रवाना केले. अण्णाजींनी ६-७ फेब्रुवारी १६७५ रोजी राजापूर येथून निघून फोंड्यावर हल्ला चढवला. मात्र फोंड्याचा आदिलशाही किल्लेदार मुहम्मद खान हा अतिशय दक्ष व शूर असल्याने त्याने तो हल्ला परतवून लावला.राजे स्वतः युद्धमोहिमेवर ः फोंड्याच्या पराभवाची बातमी मिळताच राजांनी स्वतः या मोहिमेची सूत्रे हाती घेतली. तब्बल १५ हजार घोडदळ, १४ हजार पायदळ, १० हजार मजूर व सर्व युद्धसाहित्यांसह राजे रायगडाहून ६ मार्च १६७५ रोजी फोंड्याच्या दिशेने निघाले. ते २२ मार्च रोजी विलावडे, २४ मार्च रोजी राजापूर व २ एप्रिल रोजी कुडाळ येथे पोहोचले. आपल्या मागावर शत्रूने येऊ नये म्हणून तसेच आदिलशाह व पोर्तुगीजांकडून फोंड्याला कोणतीही मदत मिळू नये, यासाठी त्यांनी ठिकठिकाणी सैन्य ठेवले. आणि ४ एप्रिल रोजी २ हजार घोडदळ व ७ हजार पायदळासह फोंडा किल्ल्याला कडक वेढा घातला.किल्लेदार मुहम्मद खान अतिशय कडवी झुंज देत होता. वेढा घातल्यानंतर शिवसैन्याने किमान ४ वेळा सुरुंग लावून तटबंदी पाडण्याचा निकराचा प्रयत्न केला. अनेकवेळा किल्ल्यावर थेट हल्ला देखील चढविण्यात आला. मात्र किल्लेदाराने प्रत्येकवेळी हल्ले परतवून लावले. यानंतर राजांनी डावपेच बदलले आणि आदिलशाही सैन्यावर दबाव येऊन त्यांचे सैन्य विखुरले जावे यासाठी आपल्या सैन्याला इतरत्र हल्ले करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिवसैन्याने एटगेरी (यादगीर), भागानगर जवळची २ शहरे, कारवार तसेच पोर्तुगीज प्रदेशातील कुंकळ्ळी (कुकुली), वेरुडे, चांदोर (चंदर) या ठिकाणांवर हल्ले केले.अखेर १ मे १६७५ रोजी मोठा सुरुंग लावून किल्याची भिंत उडवून देण्यात शिवसैन्याला यश आले आणि फोंडा किल्ला स्वराज्यात दाखल झाला. फोंडा किल्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी अणाजी पंडित यांच्यावर सोपवून राजे अंकोला येथे पुढील मोहिमेसाठी मार्गस्थ झाले..Premium|Sant Kabir Philosophy : संत कबीरांच्या चादरीच्या भजनाचा गूढ अर्थ काय? ताणा-बाण्यातून उलगडते मानवी शरीराचे तत्त्वज्ञान.कानडा प्रांतावर धडककारवार, अंकोला, शिवेश्वर, कद्रा यांवर विजय ः अंकोला व शिवेश्वर येथील महत्त्वपूर्ण किल्ले जिंकण्यासाठी राजांनी २२ एप्रिलच्या सुमारास सुमारे ३ हजार घोडेस्वार व पायदळ पाठविले होते. या सैन्याने हे किल्ले जिंकून घेतले. याशिवाय कारवार व कद्रा या प्रदेशांवर तसेच तेथील लष्करी ठाण्यांवर देखील शिवसैन्याने भगवा फडकविला.सोंदेकरांवर आक्रमण ः अंकोला ताब्यात घेतल्यानंतर राजांनी काही सैन्य सोंदेकरांच्या प्रदेशात पाठविले. त्या सैन्याने जुलै १६७५च्या सुमारास ‘सुपा, हुरवा’ ही ठाणी ताब्यात घेतली. तसेच या मार्गावरून जाणाऱ्या मालावर जकात वसूल करण्यासाठी बुरबुले येथे एक चौकी उभारली. मात्र या सर्व ठिकाणाचा ताबा लवकरच शिवसैन्याला सोडावा लागला. बहुधा सोंदेकरांकडून चौथची रक्कम मिळाली असावी.स्वराज्याचा विस्तार ः अंकोल्याची पाहणी करून मे १६७५मध्ये राजांनी रायगडाकडे कूच केले. ते ११ जून रोजी राजापूर येथे पोहोचले व पुढे रायगडावर गेले. अशा प्रकारे, मार्च ते जून १६७५ या ४ महिन्यांच्या मोहिमेत राजांनी फोंडा किल्ला, संपूर्ण कारवार व अंकोल्याजवळील गंगावली नदीपर्यंतचा विस्तृत भाग स्वराज्यात समाविष्ट केला. (गंगावली नदीच्या पलीकडे इक्केरीचे राज्य होते आणि त्यांच्याशी फेब्रुवारी १६६५च्या बसरूर मोहिमेपासून राजांचे सलोख्याचे संबंध होते.) अशाप्रकारे उत्तरेकडील दमणगंगा नदीपासून ते दक्षिणेकडे गंगावली नदीपर्यंतचा तब्बल ६५५ कि.मी. लांबीचा कोकण प्रांत व विस्तीर्ण समुद्रकिनारा (इंग्रज व पोर्तुगीजांचा काही प्रदेश वगळता) राजांच्या एकहाती वर्चस्वाखाली आला.आदिलशाहीतील यादवी ः शिवाजीराजांना रोखण्यात सतत अपयश येत असल्याचे पाहून, आदिलशाहीचा प्रमुख खवासखान याने मुघलांशी संधान बांधण्याचे ठरविले. त्यानुसार त्याने १९ ऑक्टोबर १६७५ रोजी मुघलांचा सेनापती बहादूरखानाची पंढरपूर येथे भीमेच्या काठावर भेट घेतली. दोघांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असतानाच विजापूर सल्तनीत भयंकर बंडाळी उफाळली. पठाणी गटाचा नेता बहलोलखान याने दख्खनी मुस्लिम गटाचा नेता खवासखान याला ११ नोव्हेंबर १६७५ रोजी कैद केले व पुढे १९ जानेवारी १६७६ रोजी ठार मारले..औरंगाबादपर्यंत शिवसैन्याची धडकमुघल व आदिलशाहीमध्ये धुसफुस सुरू असल्याचे पाहून राजांनी डिसेंबर १६७५ च्या सुमारास आपल्या सैन्याला थेट मुघली प्रदेशावर चाल करून जाण्याचे आदेश दिले. शिवसैन्याने औरंगाबादपर्यंत धडक मारून त्या भागातून मोठी लूट मिळवली. ही धक्कादायक बातमी समजताच बहादूरखानाने पेडगाव येथून तातडीने आपले वेगवान घोडेस्वार औरंगाबादच्या दिशेने पाठविले. या दोन्ही सैन्याची लासूर येथे गाठ पडली. मात्र राजांच्या घोडेस्वारांनी लढाईत वेळ न दवडता, शक्य तेवढी लूट घेऊन स्वराज्याकडे धाव घेतली. हे पाहून मुघलांनी देखील जुन्नरपर्यंत त्यांचा पाठलाग केला, परंतु अखेर त्यांना रिकाम्या हातानेच परतावे लागले.अथणीची स्वारीजानेवारी १६७६च्या सुमारास सातारा येथे असताना राजे खूप आजारी पडले. या आजारातून सावरताच आणि विजापूर दरबारात सुरू असलेल्या यादवीची माहिती मिळताच, त्यांनी फेब्रुवारी १६७६च्या सुमारास आपला मुक्काम पन्हाळ्यावर हलविला आणि आपल्या सैन्याला विजापूरच्या दिशेने रवाना केले. बकाजी फर्जंद यांच्या नेतृत्वात मार्च १६७६च्या सुमारास शिवसैन्याने पन्हाळ्यापासून पूर्वेकडे सुमारे १०२ कि.मी. व विजापूरपासून पश्चिम-नैऋत्येस सुमारे ७० कि.मी. वरील अथणी या प्रसिद्ध व्यापारी पेठेवर स्वारी केली. यामध्ये इंग्रज वखारीचे व व्यापाऱ्यांचे एकूण ३ ते ५ लाख पगोडा (होन) इतके प्रचंड नुकसान झाले. अनेक व्यापाऱ्यांना बंदी बनवून पन्हाळ्यावर आणण्यात आले. त्यांच्याकडून योग्य खंडणी वसूल झाल्यानंतरच त्यांची सुटका करण्यात आली.मुघलांची विजापूरवर स्वारी ः तिकडे खवासखानाच्या मृत्यूची बातमी कळताच औरंगजेबाच्या आदेशाने मुघल सेनापती बहादूरखान याने विजापूरविरुद्ध मोहीम आखली. पुरेसे सैन्य नसतानाही, चहूबाजूने शिवसैन्याच्या आक्रमणाची भीती असतानाही बहादूरखानाने ३१ मे १६७६ रोजी भीमा नदी ओलांडून विजापूरकडे कूच केले. वाटेत त्याला पळून गेलेले काही आदिलशाही सरदारही येऊन मिळाले. विजापूरच्या ईशान्येस ४५ कि.मी. वरील इंडी येथे मुघल व आदिलशाही सैन्याची गाठ पडली. १ जून रोजी झालेल्या युद्धात आदिलशाहीचा प्रमुख बहलोलखान याने मुघलांचा सेनापती बहादूरखान याचा सपाटून पराभव केला व त्याला माघार घेण्यास भाग पाडले.जव्हार व रामनगरातील बंड मोडलेशिवाजीराजांनी जून १६७२मध्ये जव्हार व रामनगर जिंकले होते. मात्र त्या प्रदेशातील काही लोक मुघलांच्या आश्रयाला जाऊन तेथूनच छुप्या कारवाया करत होते. त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी एप्रिल १६७६मध्ये राजांनी कल्याण येथे १० हजार सैन्याची जमवाजमव करून मोरोपंत यांना जव्हार व रामनगरकडे रवाना केले. या सैन्याने बंडखोरांना पळवून लावले आणि पिंडवल व पैनेका ही डोंगरावरील ठाणी ताब्यात घेऊन तिथे मजबूत किल्ल्यांची बांधणी सुरू केली. याचवेळी राजांनी शेजारील पोर्तुगीजांकडून, त्यांच्या प्रदेशातून जाण्यायेण्याचे स्वातंत्र्य आणि ‘Vinbassaree’ व दमण येथे मराठ्यांची वखार (वसाहत) उभारण्याची परवानगी देखील मिळवली. हा सर्व प्रदेश सुरतपासून अवघ्या एक दिवसांच्या अंतरावर असल्याने, याहीवेळी सुरत शहरामध्ये प्रचंड घबराट पसरली. परंतु, जव्हार व रामनगरच्या प्रदेशाची मजबुती करून जून १६७६मध्ये मोरोपंत रायगडावर परतले.नेतोजींचे शुद्धीकरण ः मार्च १६६६ मध्ये मुघलांच्या सेवेत गेलेल्या नेतोजी पालकरांना औरंगजेबाने अटक केली आणि फेब्रुवारी १६६७ मध्ये त्यांचे धर्मांतर व मुहम्मद कुली खान असे नामांतरण केले होते. त्यानंतर १० वर्षे मुघलांकडे राहिल्यानंतर १६७६मध्ये त्यांना दख्खनेत पाठवण्यात आले. ही संधी साधून ते शिवाजीराजांकडे परतले. राजांनी त्यांना प्रायश्चित्त घ्यायला लावून १९ जून १६७६ रोजी त्यांचे शुद्धीकरण केले आणि पुन्हा हिंदू धर्मात सन्मानाने सामावून घेतले..सिद्दीविरुद्धच्या मोहिमासिद्दीचा उपद्रव काही केल्या थांबायचे नाव घेत नव्हता. जून १६७६मध्ये पुन्हा एकदा, सुरतेच्या मुघल सुभेदाराच्या विनंतीवरून इंग्रजांनी सिद्दीला मुंबई बेटावरील माझगाव येथे आश्रय दिला. हे कळताच राजांच्या हुकूमावरून, मोरोपंतांनी जुलै १६७६मध्ये पावसाळ्याच्या ऐन भरात १० हजार सैन्यासह जंजिऱ्याला वेढा दिला. मात्र, सिद्दीच्या कडव्या प्रतिकारामुळे हा प्रयत्न देखील आधीच्या प्रयत्नांप्रमाणेच अयशस्वी ठरला. त्यानंतर सिद्दीने जैतापूर व वेंगुर्ला येथे हल्ला करून तिथे प्रचंड जाळपोळ केली. मुंबईच्या इंग्रजांकडून नेहमी सिद्दीला आश्रय मिळत असल्यामुळे, शिवाजीराजांचे व इंग्रजांचे संबंध विकोपाला गेले आणि त्याचे पर्यवसान पुढे १६७९च्या खांदेरी मोहिमेत झाले.मुघल-मराठा तहदुसरीकडे, मुघलांशी तात्पुरता तह होण्यासाठी शिवाजीराजे जानेवारी १६७५ पासून प्रयत्न करीत होते. मात्र औरंगजेबाच्या जाचक अटींमुळे त्यास यश येत नव्हते. दरम्यान, विजापूरवरील मोहिमेत मुघलांचा मानहानीकारक पराभव झाल्यामुळे राजांशी तात्पुरता तह करून विजापूरविरुद्ध पूर्ण ताकदीनिशी लढण्याचे बहादूरखानाने ठरविले. बहादूरखानाने औरंगजेबाला हे पटवून दिल्यामुळे या तहास अखेर मान्यता देण्यात आली. या तहानुसार राजांनी मुघलांना दरवर्षी ४ लाख पगोडा आणि मदतीसाठी ४ हजार घोडेस्वार देण्याचे मान्य केले. सप्टेंबर १६७६च्या सुमारास पहिल्या वर्षाची रक्कम व महागड्या भेटवस्तू घेऊन निराजी रावजी हे बहादूरखानाकडे गेले. अशाप्रकारे, नोव्हेंबर १६६९ पासून मुघलांसोबत सुरू असलेली युद्धमय स्थिती काही काळासाठी शांत झाली.संदर्भ : जेधे शकावली, सभासद बखर, शिवकालीन पत्र सार संग्रह, इंग्लिश रेकॉर्डस् ऑन शिवाजी, बसातीन-उस-सलातीन, तारीख-इ-दिल्कुशा, असेंतोस-दो-कोन्सेल्हो-दो-इस्तादो इ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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