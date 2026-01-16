Premium|Pattagad Fort : शिवइतिहासाचा वारसा ‘विश्रामगड’

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यनिर्मितीत जसे मावळ्यांचे महत्त्व आहे, तसेच भौगोलिक स्थळांचेही मोलाचे योगदान आहे. सह्याद्री पर्वतावरील डोंगररांगा आणि गडकोटांनी स्वराज्याला मोलाची साथ दिली. त्यांपैकी महत्त्वाचा गड आहे, पट्टागड तथा विश्रामगड! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनात विश्रामगडाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. शेवटची लढाई करून शिवाजी महाराज विश्रामगडावर पोहोचले. अशा या गडाला ऐतिहासिक वारसा आहे. पट्टागडावर असणाऱ्या गुहा त्याच्या प्राचीनत्वाची साक्ष देतात. या गडावर कोळी समाजाचे अधिपत्य होते. नंतर हा गड बहमणी राज्याकडे आला. बहमणी सत्तेच्या पतनानंतर निजामशहाने या गडावर ताबा मिळविला. १६२७ मध्ये हा गड मोगलांनी जिंकला. बहमणी, निजाम आणि मोगल यांनी पट्टागडाच्या माध्यमातून स्थानिक प्रजेचे शोषण केले. त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार केले. मोगल, आदिलशहाच्या गुलामगिरीतून प्रजेला कायमचे मुक्त करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी महाराजांनी अनेक अजिंक्य आणि दुर्गम गडकोट जिंकून घेतले. १६७१ मध्ये महाराजांनी पट्टागड जिंकून घेतला. पट्टागड हा आजच्या नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सीमेवर सह्याद्री पर्वतावर आहे. गडाचे स्थान अकोले तालुक्यात असून त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ४५०० फूट आहे. पट्टागड गिरीदुर्ग प्रकारचा असून निसर्गाच्या कुशीत वसलेला नयनरम्य असा आहे. त्याचा आकार पट्ट्यासारखा असल्याने त्याला ‘पट्टागड’ असे म्हटले जाते..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जसे प्रजेवर प्रेम केले, तसेच मातृभूमीवर आणि गडकोटावर केले. पट्टागड जिंकल्यावर शिवाजीराजांनी त्याचे मजबुतीकरण केले. महाद्वार, तटबंदी, बुरूज आणि महत्त्वाच्या वास्तूचा जीर्णोद्धार केला. शिवाजी महाराज हे दूरदृष्टीचे स्थापत्यतज्ज्ञ होते. कठीण काळात गडकोट साथ देतात, त्यामुळे त्यांचे मजबुतीकरण करण्याला महाराजांनी प्राधान्य दिले. सह्याद्री पर्वतरांगातील गडकोट हे महाराजांचे महत्त्वाचे बलस्थान होते. त्यांच्या साथीने महाराजांनी आदिलशाही, मोगलशाही यांना जेरीस आणले. शिवाजी महाराजांनी मोगलांचे महत्त्वाचे आर्थिक सत्ताकेंद्र सुरतेवर छापा टाकून सुरतेचा खजिना जिंकला. मोगलांच्या मुलुखात जाऊन आपण त्यांना धडा शिकवू शकतो, हा आत्मविश्वास त्यांनी हतबल झालेल्या भारतीयांच्या मनात निर्माण केला. त्याप्रमाणेच मोगलांचा दक्षिणेतील सुभा छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) या शहराच्या जवळ सुमारे ६० किमी अंतरावर असणारे जालना जिंकण्याचा निर्धार शिवाजी महाराजांनी केला, ही मोठी धाडसी मोहीम होती. कारण जालना हे मोगलांचे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र होते आणि विशेषतः ते त्यांच्या मुख्यालयापासून अत्यंत जवळ होते; परंतु न डगमगता शिवाजी महाराजांनी सुमारे आठ हजारांची निवडक फौज घेऊन नोव्हेंबर १६७९ मध्ये जालन्यावर छापा टाकला. जालन्यातून मोगलांची अमाप संपत्ती घेऊन शिवाजी महाराज रायगडाकडे निघाले. .भारताच्या एक हजार वर्षांच्या इतिहासात महाराणा प्रताप, गुुरू गोविंदसिंग यांच्यासारखे मोजके महापुरुष सोडले तर बहुतेक राजे इस्लामी आक्रमकांचा मार खात होते; परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज हे एकमेव राजे आहेत ज्यांनी मोगल, आदिलशहा यांना धडा शिकविला. अफजलखान, दिलेरखान, शाहिस्तेखान यांना नेस्तनाबूत केले. त्यांच्या गोटात जाऊन त्यांना धडा शिकविला. जालना मोहीम यशस्वी करून मोगलांचा अमाप खजिना घेऊन महाराज राजधानी रायगडाकडे निघाले, त्या वेळेस मोगल सरदार रणमस्तखानाने शिवाजी महाराजांचा पाठलाग सुरू केला. याची चाहूल शिवाजी महाराजांचे हेरखाते प्रमुख बहिर्जी नाईक यांना लागली. त्यांनी शिवाजी महाराजांना तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी नेण्याचा बेत आखला. त्याबाबत शिवकालीन शिवचरित्रकार कृष्णाजी अनंत सभासद लिहितात, ‘‘राजियांनी (शिवाजीराजांनी) अवघे लष्कर घेऊन जालनापूर मोगलाईत त्यास वेढा घातला. पेठा मारिल्या. शहर लुटून फन्ना केले. अगणित द्रव्य, सोने, रुपे, जडजवाहीर, कापड, घोडे, हत्ती, उंट फस्त केले. मोगलांची फौज घेऊन रणमस्तखान चालोन आला. युद्ध झाले. सिदोजी निंबाळकर राजे याजकडील पाच हजार फौज, तीन दिवस युद्ध केले. रणमस्तखान यासी कैद करून आणिला..Premium|Vishalgad Fort : विशाळगड: स्वराज्याची चौथी राजधानी आणि बाजीप्रभूंच्या बलिदानाने पावन झालेली रणभूमी.त्यासि बुडवावे तो त्याचे कुमकेस केसरसिंग याने अंतरंगे सांगुन पाठविले की उभय पक्षी भाऊपणा आहे. आमची गाठ पडली तोवर तुम्ही नाही कूच करून जाणे. हे वर्तमान कळताच राजे तेथुन निघाले. लष्कर जडगिरी मार्गाने जावे, अशी तजवीज केली. ते समयी बहिरजी जासूद याने कबूल केले, की ‘मोगलांची गाठ न पडता लष्कर घेऊन ठिकाणास जातो. साहेबी फिकीर न करणे.’ तीन रात्री खपोन रात्रंदिवस अवकाश न करिता पावगड (पट्टागड) येथे लष्कर घेऊन आला. राजे बहिरजी नायकावर खुशाल झाले. त्याजकडे फाजील होत ते माफ करून आणखीही बक्षीस दिले. तेथून सावकास राजे पुरंदरास आले.’’ जालना मोहीम यशस्वी करून येताना वाटेत रणमस्तखानाबरोबर लढाई झाली. त्यानंतर राजे पट्टागडावर सुखरूप पोहोचले. या कामी बहिरजी नाईक यांचे मोलाचे सहाय्य लाभले,’’ असे सभासद सांगतात. शिवाजीराजे पट्टागडावर आले अशीच नोंद जेधे शकावलीत आलेली आहे. शिवाजी महाराज रायगडाकडे निघाले होते; परंतु मोगली फौजेचा पाठलाग टाळण्यासाठी ते पट्टागडावर सुमारे नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस आले. पट्टागडावर त्यांनी सुमारे एक महिना वास्तव्य केले. शिवाजी महाराजांनी पट्टागडावर विश्रांती घेतली म्हणून त्याला 'विश्रामगड' म्हटले जाते. डिसेेंबर १६७९ मध्ये संभाजीराजे मोगलाईतून स्वराज्यात आले. शिवाजी महाराज विश्रामगडावरून पुरंदरमार्गे पन्हाळगडावर आले. १३ जानेवारी १६८०ला शिवाजी महाराज आणि शंभूराजे यांची पन्हाळगडावर भेट झाली.जालना मोहीम यशस्वी करून शिवाजी महाराज पट्टागड ऊर्फ विश्रामगडावर आले. त्यामुळे मोगलांच्या फौजेला त्यांना गाठणे अशक्य झाले. शिवाजी महाराजांनी पट्टागडावर सुमारे एक महिना वास्तव्य केले. त्यांच्या पदस्पर्शाने आणि वास्तवाने पट्टागड पावन झाला. त्यामुळेच या गडाला विश्रामगड हे नाव रूढ झाले. स्वराज्याच्या संवर्धनासाठी विश्रामगडाचे महत्त्वाचे योगदान आहे..विश्रामगडावरील प्रेक्षणीय स्थळेविश्रामगड हा सह्याद्री पर्वतावरील अजिंक्य किल्ला आहे. पायथ्याला पट्ट्याची वाडी नावाचे गाव आहे. गावातून गडावर पोहोचण्यासाठी सुमारे दोन तासांचा वेळ लागतो. गडाचा महादरवाजा भक्कम असून त्याला 'त्र्यंबक दरवाजा' म्हणतात. कोकणाच्या बाजूने दुसरा भग्नावस्थेत दरवाजा आहे. गडावर अंबरखाना आहे. ती वास्तू सुस्थितीत असून त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिल्पाकृतीमध्ये जीवनचरित्र साकारलेले आहे. समोर मेघडंबरीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अर्धाकृती पुतळा आहे. गडावर अष्टभूजा भवानीदेवीचे मंदिर आहे. त्याला पट्टाईदेवीचे मंदिर म्हटले जाते. दोन मोठ्या गुहा आहेत. सुस्थितीत असणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या आहेत. गडावरील राजवाड्याचे चौथरे स्पष्टपणे दिसतात. भग्नावस्थेतील बुरूज आणि तटबंदी आहे. शिवकालीन तलावाचे स्पष्ट दर्शन आपणाला गडावर होते. गडावरील परिसर खूप मोठा आहे. संपूर्ण गड पाहण्यासाठी कमीत कमी तीन तास लागतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या विश्रामगडाला भेट देऊन तेथे नतमस्तक व्हावे, असा हा ऐतिहासिक गड आहे.विश्रामगडावर जाण्याचा मार्गपुणे-नाशिक महामार्गावरील सिन्नर शहरापासून विश्रामगड ३५ किमी; तर संगमनेरपासून तो ५८ किमी अंतरावर आहे. हा गडा अत्यंत निसर्गरम्य ठिकाणी आहे. या गडाच्या माथ्यावरून कळसूबाई शिखर, अलंग, मदन, कुलंग, त्र्यंबक गड इत्यादीचे विहंगम दृश्य दिसते. 