Premium|Maharashtra Budget 2026 : भारताच्या ‘आर्थिक वाढीच्या इंजिना’ची कसोटी!

संजय जोग- ज्येष्ठ पत्रकार व आर्थिक विश्लेषकमहाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होईल. सहा मार्च रोजी विधानसभेत एक ऐतिहासिक, भावनिक क्षण अनुभवायला मिळणार आहे. येत्या सहा मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०२६-२७ या वर्षाचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सभागृहात उभे राहतील. अलीकडील राजकीय यशाच्या पार्श्वभूमीवर आणि वैयक्तिक व प्रशासकीय पातळीवरील मोठ्या पोकळीच्या जाणिवेमुळे सभागृहातील वातावरण गंभीर आणि भावनिक असेल. सर्वाधिक वेदनादायक बाब म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची अनुपस्थिती. तब्ब्ल ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अजित पवार हे गेल्या दशकभरातील महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनाचे प्रमुख शिल्पकार होते. आता अर्थखात्याची जबाबदारी स्वतःकडे ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस या अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देत आहेत, जो मोठ्या प्रमाणावर ‘दादा’ यांच्या दृष्टिकोनावर आधारित आहे.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अधिवेशनापूर्वीच्या पत्रकार परिषदांमध्येच स्पष्ट केले आहे, की दादांनी या अर्थसंकल्पावर मोठे काम केले होते. तो त्यांचा रोडमॅप होता आणि आपण तो प्रवास पूर्ण करू. जरी वातावरण भावनिक असले तरी सरकारचे राजकीय भांडवल यापूर्वी कधी नव्हते इतके मजबूत आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती आघाडीने अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भव्य विजय मिळवला आहे. २८८ पैकी २०० हून अधिक नगरपालिका जिंकत आणि प्रतिष्ठेची मुंबई महानगरपालिका काबीज करत सरकारने हा जनतेचा विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यासारख्या कल्याणकारी योजनांना यशाचे श्रेय दिले जात आहे..Ajit Pawar : महिलांपासून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल; अजितदादांनी घेतलेले काही क्रांतिकारक निर्णय .आर्थिक संतुलन राखण्याचे आव्हान२८८ सदस्यीय विधानसभेत २३५ जागांसह महायुतीला स्थैर्याबाबत कोणताही धोका नाही. २९ महापालिकांमध्ये त्यातही मुंबई महानगरपालिकेसह मिळवलेला विजय हा महाविकास आघाडीच्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यांवर मोठा आघात मानला जातो. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतची अनिश्चितता तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या फुटीमुळे विरोधकांची एकसंध रणनीती कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक मुद्दे असले तरी विरोधक सुसंगत लढाई उभी करू शकलेले नाहीत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर मोठे ‘आर्थिक संतुलन’ राखण्याचे आव्हान आहे. अजित पवार यांच्या वारशाचा सन्मान राखत, विजयी आघाडीच्या अपेक्षा पूर्ण करताना आर्थिक शिस्तही राखावी लागणार आहे. २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याचा राज्याचा मानस आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा ताळेबंद नसून, महाराष्ट्र भारताच्या ‘वाढीचे इंजिन’ म्हणून भूमिका कायम राखू शकतो का, याची कसोटी आहे.खर्च, आर्थिक शिस्तीत समतोल हवाराज्य ९.३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. महसूल तूट वाढत असताना लोककल्याणकारी खर्च आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. राज्याचे उद्दिष्ट महसूल अधिशेषाकडे वाटचाल करणे, सार्वजनिक कर्ज राज्य सकल उत्पन्नाच्या (जीएसडीपीच्या) २५ टक्क्यांच्या मर्यादेखाली ठेवणे, महसूल तूट एक टक्क्यांखाली आणि वित्तीय तूट तीन टक्क्यांखाली राखणे असेही आव्हान आहे. तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राने कर्ज-जीएसडीपी गुणोत्तर २० टक्क्यांखाली ठेवण्यात यश आले आहे. मात्र महसूल तूट कायम असल्याने कर्ज घ्यावे लागत आहे.मुख्यमंत्री राज्याची आर्थिक रणनीती ‘घोषणांवर आधारित’ मॉडेलमधून ‘अंमलबजावणी-केंद्रित’ मॉडेलकडे वळवत आहेत. त्यात कर्ज शाश्वतता आणि खासगी भांडवलाला चालना यावर भर आहे. कृषी क्षेत्रातील ताण, कर्जमाफीची मागणी, आणि ग्रामीण मतदारांचा दबाव ही आणखी मोठी आव्हाने आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा भरीव भांडवली खर्च ठाणे रिंग मेट्रो, हाय-स्पीड कॉरिडॉर, वाढवण बंदर, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग, यासाठी कर्जाचा योग्य वापर आणि आर्थिक संतुलन आवश्यक आहे. १५ फेब्रुवारीपासून नवीन खरेदी प्रक्रियेला स्थगिती देत गैर-प्राधान्य खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करत असल्याने आघाडीतील राजकारण आर्थिक धोरणांवर केंद्रीकरण झाले आहे..भांडवली खर्चाला प्राधान्य‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीपत्रानुसार २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी ‘गती आणि प्रमाण’ या तत्त्वांवर भर दिला जात आहे. राज्य सरकार पारंपरिक करसंकलनाऐवजी मालमत्ता मॉनिटायझेशन, उच्च-मूल्यकर आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. समृद्धी महामार्ग आणि कोस्टल रोड परिसरातील जमीन मॉनिटायझेशनचा विचार आहे. २०२५-२६ मध्ये मोटार वाहन करात एक टक्का वाढ आणि ३० लाखांवरील सर्वसुविधांयुक्त पर्यावरणपूरक वाहनांवर कर लागू करण्यात आला आहे.डेटा सेंटर क्षेत्रात देशातील सुमारे ६० टक्के क्षमता महाराष्ट्रात असल्याने डिजिटल करआधार निर्माण झाला आहे. ‘उत्पन्नासाठी नव्हे तर मालमत्ता निर्मितीसाठी कर्ज’ या भूमिकेनुसार भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले जात आहे. लोकप्रिय योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी २०२५-२६ मध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या तरतुदींवर मर्यादा आणून काटेकोर पडताळणी केली गेली.‘दावोस’ अंमलबजावणीस विशेष टास्क फोर्सऊर्जा क्षेत्रात कृषी पंपांसाठी सौर ऊर्जेकडे वळण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. ५०,००० हून अधिक शेतकऱ्यांना सौर पंपांशी जोडून पुढील पाच वर्षांत सुमारे १.१३ लाख कोटी रुपयांची वीज खरेदी खर्चात बचत होईल, असा अंदाज आहे. दावोस आणि इतर परिषदांमध्ये सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांना प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याची योजना आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, सर्क्युलर इकॉनॉमी, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स आणि डेटा सेंटर्स यांवर भर दिला जात आहे.केंद्र सरकारकडून कर-वाटपातून सुमारे ९८,३०६ कोटी रुपये मिळणार असून, हे मागील वर्षापेक्षा सुमारे २०,००० कोटी रुपयांनी अधिक आहे. केंद्राच्या कर-वाटपात महाराष्ट्राचा हिस्सा ६.४४% इतका झाला आहे. या वाढीव निधीचा वापर भांडवली खर्चासाठी करून वित्तीय तूट जीएसडीपीच्या ३ टक्के मर्यादेत ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे.मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांना ‘ग्रोथ हब’ म्हणून पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित अर्थनीती आणि अर्थसंकल्पाचा मुख्य आधार म्हणजे केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रभावी वापर करून आक्रमक पायाभूत सुविधा उभारणी करणे आणि त्याचवेळी ‘एआय-सक्षम प्रशासन’ राबवून प्रशासकीय फुगवटा कमी करणे.नागपूर मेट्रो फेज २ आणि ३, मुंबई मेट्रो (१,७०२ कोटी रुपये), पुणे मेट्रो (५१७ कोटी रुपये) यांसाठी तरतुदी, तसेच वाढवण बंदर आणि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे यामुळे महाराष्ट्र भारताचा लॉजिस्टिक हब म्हणून अधिक बळकट होईल..Latest Marathi News Union Budget 2026: आज देशात विदेशात कुठं काय घडलं?.अनौपचारिक कर्जभार कमी होणारवाढवण बंदर, मेट्रो विस्तार यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये खासगी गुंतवणूक सुरक्षित करण्यासाठी क्रेडिट हमी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यामुळे गुंतवणुकीतील जोखीम कमी होईल. मुंबई महानगर प्रदेश (MMR), पुणे आणि नागपूर या प्रमुख महानगर क्षेत्रांसाठी पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी ₹५,००० कोटींची तरतूद करून त्यांना स्वतंत्र आर्थिक इंजिन म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. राज्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम (TReDS) बंधनकारक करून लघुउद्योजकांना वेळेवर देयके मिळतील याची खात्री केली जाणार आहे. यामुळे अनौपचारिक कर्जभार कमी होण्यास मदत होईल.समावेशक विकासावर भर देत महिला उद्योजकांसाठी ‘SHE-मार्ट्स,’ प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे, ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’, सौर लिफ्ट सिंचन (२०७ कोटी रुपये) आणि प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात ट्रॉमा सेंटर स्थापन करण्याचा आराखडा आहे. आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करताना राज्य सरकार हे प्रामुख्याने प्रशासकीय सुधारणांवर भर देत आहे ज्यामुळे दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार ह्याला रोख बसेल. या अधिवेशनात प्रामुख्याने अर्थसंकल्पात सरकार ह्या बाबतची आपली भूमिका आणखी विषद करण्याची अपेक्षा आहे.प्रशासकीय सुधारणा : ‘बुद्धिमत्ता आणि समावेशकता’ प्रशासनातील बदलांचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘विश्वासावर आधारित शासन’ आणि उद्योग-नागरिकांवरील अनुपालनाचा बोजा कमी करणे.लालफितीविरोधी कृती आराखडा : प्रशासकीय विलंब कमी करण्यासाठी औपचारिक कृती आराखडा सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यात ‘जनविश्वास (महाराष्ट्र) विधेयक’ समाविष्ट असून किरकोळ तांत्रिक त्रुटींना फौजदारी गुन्ह्यांतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे.एआय-सक्षम प्रशासन: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एआय-आधारित उत्पादकतेकडे वळण्याचे संकेत दिले आहेत. कर्ज अर्जांचे स्वयंचलित मूल्यमापन आणि शासकीय विभागांमध्ये ‘ऑब्जेक्टिव्ह डिसिजनिंग’ प्रणाली वापरून मानवी हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.‘ग्रोथ हब’ प्रशासकीय मॉडेल: या मॉडेलअंतर्गत टियर-२ आणि टियर-३ शहरांना अधिक अधिकार देऊन शहरी नियोजन आणि गुंतवणूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्थानिक पातळीवर सोपवली जाणार आहे. यामुळे राज्याचा विकास एकाच शहरावर अवलंबून न राहता प्रादेशिक स्तरावर संतुलित पद्धतीने होईल.या सुधारणा आर्थिक बळकटी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न आहेत. केंद्राच्या वाढीव निधीचा योग्य वापर, खासगी गुंतवणुकीला चालना आणि एआय-आधारित पारदर्शक प्रशासन यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला अधिक वेगवान आणि शाश्वत विकासमार्गावर नेण्याचा सरकारचा उद्देश आहे..शेतकऱ्यांचे मुद्दे अधिवेशनात तीव्र होणारअर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान केवळ आर्थिक तरतुदींव्यतिरिक्त इतर अनेक महत्त्वाचे मुद्देही चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकतात, जसे की शेतकऱ्यांची अडचण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आणि अपुरी रोजगारनिर्मिती, महिलांची सुरक्षितता आणि लैंगिक न्याय, जातीय व सामाजिक समतेच्या मागण्या, कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, शहरी समस्या आणि प्रदूषण, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय जबाबदारी, प्रादेशिक विकासातील असमतोल. तसेच, सुधारित आराखड्यासह शक्तीपीठ महामार्गाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा निर्णय आणि पिक कर्जमाफीचा मुद्दा हेही अधिवेशनादरम्यान तीव्र चर्चेचे विषय ठरण्याची शक्यता आहे.हे मुद्दे सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी, सार्वजनिक चर्चेला दिशा देण्यासाठी आणि भविष्यातील धोरणात्मक प्राधान्यांवर प्रभाव टाकण्यासाठी विरोधकांकडून प्रभावीपणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२६चे अर्थसंकल्पी अधिवेशन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील पराभवानंतरच्या धक्क्यातून सावरण्याची आणि आक्रमकपणे विविध मुद्दे मांडण्याची ही विरोधकांसाठीही एक मोठी संधी आहे. संख्याबळाने ते कमी असले तरी जनतेचा आवाज बनत सरकारच्या त्रुटी अधोरेखित करण्याची आणि प्रशासनाला ज्वलंत प्रश्नांवर कोंडीत पकडण्याची त्यांच्याकडे संधी आहे.तर राज्य सरकारसाठी हे केवळ आर्थिक दस्तऐवज सादर करण्याचे सत्र नसून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नव्या नेतृत्वाची आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आर्थिक दिशा देण्याच्या क्षमतेची कसोटी आहे. महायुतीसाठी हा त्यांच्या राजकीय विजयाचे दीर्घकालीन सुशासनात रूपांतर करण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. सहा मार्च रोजी संपूर्ण राज्याचे लक्ष याच प्रश्नावर असेल. शोकाच्या क्षणाला विकासाच्या गतीत रूपांतर करता येईल का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स 