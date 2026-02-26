Premium|Telangana Municipal Election Results : तेलंगणवर ‘हाता’ची पकड

एम. एन. एस. कुमारतेलंगणमध्ये नुकतेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. यामध्ये काँग्रेसने सर्वाधिक महापालिका-नगरपालिकांमध्ये बहुमत मिळविले असून, सर्वाधिक नगरसेवकही निवडून आणले आहेत. उत्तर तेलंगणमधील काही भागांत भाजपचा प्रभाव दिसून आला असून, भारत राष्ट्र समितीसाठी (बीआरएस) मर्यादित यश चिंतेत टाकणारे आहे. तेलंगणमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महापालिका आणि नगरपालिका) निवडणुकांचे निकाल लागले. हे निकाल केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरते मर्यादित नाहीत, तर राज्याच्या राजकारणाची भावी दिशा दाखविणारा आहे. या निकालांमध्ये काँग्रेसचा निर्विवाद प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी तेलंगणच्या राजकारणाचा निर्विवाद केंद्रबिंदू झाले आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसने शहरी मतदारांमध्ये आपली पकड घट्ट केली असली, तरी काही ठिकाणी झालेली त्रिशंकू स्थिती आणि काही ठिकाणी झालेल्या भाजपच्या विजयाने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने रेवंत रेड्डी यांचे कौतुक केले असून, ते करिश्माई नेते म्हणून समोर आले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियांका गांधी यांनी या विजयाचे वर्णन ‘पीपल्स गव्हर्नन्स’ असे केले आहे. प्रियांका गांधी यांनी वैयक्तिकरित्या मुख्यमंत्र्यांच्या कुशल रणनीतीचे कौतुक केले. त्यांच्या रणनीतीमुळेच शहरी भागातही काँग्रेस मजबूत झाल्याचे दिसत आहे. दिल्लीत रेवंत रेड्डी यांचे वजन वाढल्याचा थेट परिणाम आगामी काळात राज्याचा अर्थसंकल्प आणि विकास प्रकल्पांवर दिसून येईल..Permium|Maharashtra municipal elections 2026 : महापौर निवडीतून भविष्याची बीजे.उत्तर भागात भाजपचा प्रभावकाँग्रेसने राज्य पातळीवर मोठा विजय मिळवला असला, तरी काही महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये त्यांना जनतेच्या असंतोषाचा सामना करावा लागला आहे. काँग्रेससाठी या महापालिकांचा निकाल चिंतेचा विषय आहे. विशेषतः उत्तर तेलंगणच्या शहरी भागामध्ये भाजपचा प्रभाव वाढत असल्याचे दिसून येते. निजामाबाद महापालिकेमध्ये स्थानिक भाजप खासदार डी. अरविंद यांची सक्रियता आणि आक्रमक प्रचारामुळे येथे काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नाही. भाजप येथे सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. केंद्रीय मंत्री आणि भाजप मोठे नेते बंडी संजय यांच्या भागात काँग्रेस ठसा उमटविण्यात अपयशी ठरली. येथे भाजपने आपली ताकद कायम ठेवत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले. बंडी संजय यांचा वैयक्तिक जनाधार अजूनही कायम असल्याचे यातून सिद्ध झाले.‘एमआयएम’चा दबदबाभैन्सा, बोधन या नगरपालिकांमध्ये ‘एमआयएम’ हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. संपूर्ण राज्यात ‘एमआयएम’ने २८२ जागा लढविल्या होत्या आणि त्यांचे ७० नगरसेवक निवडून आले आहेत. ‘एमआयएम’चा प्रभाव असलेल्या हैदराबाद महापालिकेची निवडणूक या टप्प्यात नव्हती. त्यानंतरही अन्य शहरांमध्ये पक्षाने केलेल्या कामगिरीवरून पक्षाचा विस्तार होत आहे, असा विश्वास पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. निजामाबादसारख्या महापालिकेमध्येही ‘एमआयएम’ला १४ जागा मिळाल्या आहेत. भैन्सा नगरपालिकेमध्ये २६ जागा असून, ‘एमआयएम’ने त्यातील १२ जागांवर विजय मिळवला आहे. सात अपक्ष नगरसेवक असून, भाजप सहा आणि काँग्रेसचा एक नगरसेवक निवडून आला आहे. गेल्या वेळीही भैन्सामध्ये ‘एमआयएम’ला १७ जागा मिळाल्या होत्या. भैन्सा शहरावरील ‘एमआयएम’ची पकड मजबूत झाली आहे..मंत्रिमंडळात बदल शक्यकाही त्रिशंकू नगरपालिका राज्याच्या राजकारणातील चर्चेच्या केंद्रबिंदू ठरणार आहेत. कोत्तागुडेम, जडचरला, आर्मूर, बोधन आणि कागजनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. त्रिशंकू नगरपालिकांमध्ये ‘एमआयएम’ आणि अपक्ष उमेदवार आता ‘किंगमेकर’ झाले आहेत. तिथे महापौर आणि अध्यक्षपदासाठी पडद्यामागून राजकारण सुरू झाले आहे. त्रिशंकू नगरपालिकांमध्ये ‘एमआयएम’ची भूमिका काँग्रेस किंवा बीआरएसपैकी कोणाची सत्ता येणार, हे ठरवेल. विविध जिल्ह्यांत स्थानिक मंत्र्यांचा प्रभाव संमिश्र राहिला. खम्मम आणि नलगोंडामध्ये मंत्र्यांनी काँग्रेसचा विजय सुनिश्चित केला, तर काही मंत्र्यांच्या मतदारसंघात ‘त्रिशंकू’ स्थिती निर्माण झाल्याने स्थानिक नेतृत्वाचे अपयश उघड झाले आहे. निझामाबाद आणि करीमनगरसारख्या शहरांत मंत्र्यांचे मतदारसंघ असूनही काँग्रेसला अपेक्षित यश न मिळणे, हे स्थानिक नेतृत्वाचे अपयश मानले जात आहे. मंत्र्यांच्या मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी घटणे, हे मुख्यमंत्र्यांसाठी भविष्यातील कॅबिनेट विस्तार किंवा बदलाचे संकेत असू शकतात.मताची किंमत ७० हजार?निवडणूक प्रचारादरम्यान धनशक्तीच्या वापराने लोकशाहीच्या मर्यादांना धक्का दिला आहे. सोशल मीडियावरील चर्चांनुसार, काही वॉर्डांमध्ये एका मतासाठी ७० हजार रुपयांपर्यंत पैसे वाटण्यात आल्याच्या स्थानिक माध्यमांत चर्चा होत्या. ‘बीआरएस’चे विधान परिषद सदस्य दासोजू श्रवण कुमार यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले असून,काही अपक्ष उमेदवारांनी एक वॉर्ड जिंकण्यासाठी ७ कोटी ते १३ कोटी रुपये खर्च केले, असा आरोप त्या पत्रात केला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केवळ रोख रक्कमच नव्हे, तर चांदीची नाणी आणि महागड्या भेटवस्तूंचेही वाटप करण्यात आले. विजयासाठी अनोखी शक्कल या निवडणुकीत ‘हवाई मतदार’ हा विषय अत्यंत चर्चेचा ठरला. विजय निश्चित करण्यासाठी काही उमेदवारांनी मुंबई आणि सुरतसारख्या शहरांत रोजगारासाठी गेलेल्या मतदारांना परत बोलावले. अनेक मतदारांना विशेष चार्टर्ड विमाने आणि खासगी बसद्वारे मुंबईहून हैदराबादला आणले गेले आणि तिथून त्यांच्या मतदारसंघात पाठवण्यात आले. याचा संपूर्ण खर्च उमेदवारांनी उचलला..Premium|Mumbai municipal elections 2026 : मुंबईच्या परिघात भाजप वरचढ; निवडणुकीच्या राजकारणाची काळी बाजू मानसिक तणावाच्या रूपाने समोर आली. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान काही उमेदवारांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनांनी राज्य हादरले आहे. नारायणपेट जिल्ह्यातील मक्थल नगरपालिकेच्या वॉर्ड सहामधील भाजप उमेदवार ययुकला महादेवप्पा यांनी मतदानापूर्वी एक दिवस आधी आत्महत्या केली. स्थानिक सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. या घटनेनंतर आयोगाने त्या वॉर्डातील निवडणूक स्थगित केली आहे.'कॅम्प' राजकारण सुरूराज्यातील ३६ पेक्षा ज 