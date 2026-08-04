Premium|Study Room : ‘पृथ्वी आपली नाही, आपण पृथ्वीचे आहोत’; चीफ सिएटल यांच्या विचारांतून पर्यावरण संवर्धनाचा मूलमंत्र

लेखक : निखिल वांढेइ.स. १८५४ मध्ये अमेरिकन सरकारने जेव्हा दुवामिश जमातीचे प्रमुख चीफ सिएटल यांच्याशी जमीन खरेदी करण्यासाठी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी 'पृथ्वी आपली नाही, आपण पृथ्वीचे आहोत' या शब्दांत निसर्गाशी मानवाचे अद्वैत स्पष्ट केले. आज दोन शतकांपेक्षा जास्त काळ उलटल्यानंतर, जेव्हा हिमनद्या अभूतपूर्व वेगाने वितळत आहेत, नद्या विषारी बनत आहेत आणि दिल्लीची हवा प्राणघातक ठरत आहे, तेव्हा सिएटल यांच्या शहाणपणाचा प्रतिध्वनी एका मूळ अमेरिकन म्हणीत ऐकू येतो. ती म्हण म्हणजे, 'आपल्याला पृथ्वी आपल्या पूर्वजांकडून वारसा म्हणून मिळालेली नाही; ती आपण आपल्या मुलांकडून कर्जाऊ घेतली आहे.' हे विधान निसर्गाशी असलेल्या मानवजातीच्या संबंधाची मूलभूत पुनर्रचना करते. हे आपल्याला संसाधनांचे शोषण करणाऱ्या मालकांपासून भावी पिढ्यांना उत्तरदायी असणाऱ्या तात्पुरत्या विश्वस्तांमध्ये (Stewards) रूपांतरित करते.आजचा प्रत्येक पर्यावरणीय निर्णय हा अद्याप जन्माला न आलेल्या मुलांशी केलेला एक व्यवहार आहे. हा असा पर्यावरणीय कर्जभार आहे, ज्यावर विध्वंसक व्याज जमा होत आहे आणि जो पुढील पिढीला कोणतीही निवड नसताना वारशाने स्वीकारावा लागणार आहे. हा निबंध या परिवर्तनात्मक तत्त्वाचा पर्यावरणीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक आढावा घेतो..पृथ्वीवरील हक्क नव्हे, जबाबदारीची जाणीवया म्हणीचे सर्वात सखोल योगदान म्हणजे मानवजात आणि निसर्ग यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना करणे होय. मालकी हक्क हा उपभोग घेण्याचा आणि नष्ट करण्याचा अधिकार सुचवतो, तर विश्वस्त वृत्ती जतन करण्याचे आणि सुरक्षितपणे परत करण्याचे नैतिक बंधन दर्शवते. भारतीय संस्कृतीतील 'वसुधैव कुटुम्बकम्' आणि 'धर्म' या संकल्पना भावी पिढ्यांनाही कुटुंबात समाविष्ट करून सर्व सजीवांबद्दलच्या जबाबदारीचा अंतर्भाव करतात. प्राचीन ग्रंथांमध्ये जंगले व नद्यांचे रक्षण करणाऱ्या तरतुदी या नैसर्गिक संसाधनांचे भावी पिढ्यांसाठी संरक्षण केले पाहिजे, या विचाराची संस्थात्मक मान्यता होत्या. पाश्चात्य तत्त्वज्ञानात जॉन रॉल्स (John Rawls) यांचा 'अज्ञानाचा पडदा' (Veil of Ignorance) हा प्रयोग नैसर्गिकरित्या 'अंतर-पिढीगत न्याया'कडे (Intergenerational Justice) विस्तारित होतो. आपण सद्य पिढीत जन्माला येणार की भविष्यात, हे माहीत नसताना कोणतीही विवेकवादी व्यक्ती अशा पर्यावरणीय संरक्षणाची मागणी करेल, ज्यामुळे भावी पिढ्यांना राहण्यायोग्य पृथ्वी मिळेल. यालाच आंतरराष्ट्रीय कायद्यात 'अंतर-पिढीगत समता' (Intergenerational Equity) म्हणून ओळखले जाते, ज्यानुसार प्रत्येक पिढी पृथ्वीला एक न्यास (Trust) म्हणून सांभाळते..Premium|Crypto Tax: ‘क्रिप्टो’मध्ये पैसे गुंतवलेत मग ITR कसा भरायचा ते जाणून घ्या!.भारताचे पर्यावरणीय कर्जक्षय होत चाललेल्या पर्यावरणीय मालमत्तेचे प्रामाणिक मूल्यमापन केल्यास, आपण मुलांच्या वारशाच्या बदल्यात किती कर्ज घेत आहोत, हे स्पष्ट होते. पाणी हा भारताचा सर्वात असुरक्षित वारसा ठरत आहे. भूजल मंडळाच्या अहवालानुसार, देशातील ६३% भूजल स्रोत 'अतिशोषित' झाले आहेत. भूजलाचा उपसा पुनर्भरण क्षमतेपेक्षा वेगाने होत आहे, जी एक प्रकारे अंतर-पिढीगत चोरीच आहे. नीती आयोगाच्या इशाऱ्यानुसार प्रमुख शहरांमधील भूजल साठे वेगाने संपुष्टात येत असून, सध्या शाळेत जाणारी मुले तरुण वयात येतील तेव्हा त्यांना तीव्र जलसंकटाचा सामना करावा लागेल. यासोबतच आपली नदी प्रणालीही धोक्यात आहे. देशातील शेकडो प्रदूषित नद्या आणि गंगेसारख्या नद्यांमधील औद्योगिक विषामुळे आपण भावी पिढ्यांच्या जलवारशाला दूषित करत आहोत. तसेच, भारतातील १२० दशलक्ष हेक्टर जमीन रासायनिक प्रदूषण आणि मृदाक्षरणाचा बळी ठरली आहे. सुपीक माती नष्ट केली जात असल्याने भावी पिढ्यांना अन्न असुरक्षिततेचा वारसा मिळणार आहे. या सर्वांमध्ये हवामान बदल हा सर्वात विनाशकारी ऋणभार आहे. भविष्यातील तीव्र उष्णतेच्या लाटा आणि समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे शहरांना असलेला धोका सद्य पिढीच्या सुखासाठी भावी पिढीच्या मूलभूत सुरक्षेशी केलेली तडजोड दर्शवतो..आर्थिक दृष्टिकोन आणि बाजारव्यवस्थेचे अपयशपारंपरिक आर्थिक विचारसरणीत एक मूलभूत त्रुटी आहे, कारण सध्याच्या निर्णयांमध्ये भावी पिढ्यांना बाजारव्यवस्थेत कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही. मानक आर्थिक विश्लेषण भविष्यातील मूल्यांना कमी लेखते. आजपासून शंभर वर्षांनंतर मिळणारे पर्यावरणीय फायदे भावी पिढ्यांसाठी त्यांच्या वास्तविक मूल्याच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य ठरतात, ज्यामुळे आर्थिक विश्लेषण नेहमीच भविष्यातील संरक्षणाऐवजी सद्य उपभोगाची शिफारस करते. यावर 'नैसर्गिक भांडवल लेखांकन' (Natural Capital Accounting), म्हणजेच परिसंस्था सेवांच्या आर्थिक मूल्याचे मोजमाप, हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. 'हरित जीडीपी' (Green GDP) ही संकल्पना नैसर्गिक संसाधनांच्या क्षयाचा हिशोब ठेवून आर्थिक उत्पादनाचे समायोजन करते. हे स्पष्ट करते की आपला बराचसा वरवरचा विकास हा खऱ्या संपत्तीच्या निर्मितीऐवजी पर्यावरणीय वारशाचा केलेला लिलाव (Liquidation) आहे.भारतीय परंपरेतील पर्यावरण संरक्षणाची संस्कृतीभारताच्या सांस्कृतिक आणि नागरी वारशामध्ये सखोल पर्यावरणीय शहाणपण दडलेले आहे. १७३० मध्ये खेजडी वृक्षांच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणारा बिश्नोई समुदाय आणि १९७३ ची चिपको चळवळ ही जंगलांना पवित्र वारसा मानणाऱ्या परंपरेची जिवंत उदाहरणे आहेत. संपूर्ण भारतात विकसित झालेल्या बारवा, तलाव, जोहड आणि कुंड यांसारख्या पारंपरिक जलसंधारण प्रणाली भावी पिढ्यांच्या फायद्यासाठीच बांधल्या गेल्या होत्या. यातून सामान्य नागरी जीवनात अंतर-पिढीगत जबाबदारीची भावना रुजली. राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थानमध्ये केलेल्या प्रयत्नांतून हे सिद्ध होते की पारंपरिक शहाणपण समकालीन समस्यांवर व्यावहारिक उपाय देऊ शकते. याचप्रमाणे, हजारो गावांमधील 'देवराई' (Sacred Groves) या धार्मिक विश्वासावर आधारित संवर्धन प्रणालीने अनेक प्रजातींचे जतन केले आहे, जे केवळ सरकारी नियमांनी साध्य होऊ शकत नाही..गरिबी निर्मूलनासह शाश्वत विकासाचा मार्गसद्य परिस्थितीतील गरिबीचे निर्मूलन न करता सद्य पिढीकडून पर्यावरणीय संयमाची मागणी करणे कठीण आहे. अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना भविष्यातील पिढ्यांसाठी स्वतःच्या मूलभूत गरजांचा त्याग करण्यास सांगता येणार नाही. याचे निवारण करण्यासाठी हे मान्य करावे लागेल की 'शाश्वत विकास' (Sustainable Development) सद्य आणि भावी अशा दोन्ही पिढ्यांच्या गरजा एकाच वेळी पूर्ण करतो. भारताचे नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण (Renewable Energy Transition) हा याचा उत्तम पुरावा आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा भविष्यातील पिढ्यांवर येणारा कार्बनचा भार कमी करते आणि त्याच वेळी सद्य पिढीला ऊर्जा सुरक्षा व रोजगार उपलब्ध करून देते. योग्य तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिल्यास विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा उत्तम मेळ घालता येतो.शाश्वत भविष्यासाठी आवश्यक पावलेया म्हणीतील शहाणपण धोरणात आणण्यासाठी पद्धतशीर संस्थात्मक नावीन्यपूर्णतेची अत्यंत गरज आहे. अंतर-पिढीगत पर्यावरणीय अधिकारांना घटनात्मक मान्यता देणे आणि भावी पिढ्यांना कायदेशीर हक्कदार म्हणून स्वीकारणे आवश्यक आहे. वेल्सचा 'वेलबिंग ऑफ फ्युचर जनरेशन्स ॲक्ट २०१५' आणि फिनलंडच्या घटनात्मक तरतुदी यासाठी उत्तम नमुने आहेत. राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालींमध्ये नैसर्गिक भांडवल लेखांकनाचा अंतर्भाव केल्यास सद्य आर्थिक क्रियेचा प्रामाणिक हिशोब मांडता येईल. तसेच, भारताच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात अंतर-पिढीगत पर्यावरणीय जबाबदारीचा समावेश करून पर्यावरणीय साक्षरता निर्माण करता येईल. शेवटी, राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT), वन हक्क कायदा आणि पॅरिस कराराची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, कारण पर्यावरणीय वचने आणि जमिनीवरील कृती यातील दरी हेच प्रशासनाचे सर्वात मोठे अपयश आहे..पृथ्वीचे ऋण आणि आपल्या पिढीची जबाबदारीभारतातील कोट्यवधी मुले पुढील दशकात सद्य पिढीने घेतलेल्या पर्यावरणीय निर्णयांचे परिणाम भोगणार आहेत. त्यांना समृद्ध भूजल साठे मिळतील की कोरडे पडलेले स्रोत, जिवंत नद्या मिळतील की मृत क्षेत्रे, स्थिर मान्सून मिळेल की हवामानाचा हाहाकार, हे सर्व आजच ठरवले जात आहे. ही म्हण कालिक दृष्टिकोनात (Temporal Perspective) एका मूलभूत बदलाची मागणी करते. त्रैमासिक नफा आणि पाच वर्षांच्या निवडणूक चक्रांमधून बाहेर पडून, पर्यावरणीय प्रणाली ज्या दीर्घ कालखंडावर कार्य करतात, त्याकडे पाहण्याची गरज आहे. आपण पृथ्वीचे मालक नसून तात्पुरते रहिवासी आहोत. आपण तिचे स्वामी नसून काळाच्या ओघात पसरलेल्या एका जिवंत समुदायाचे घटक आहोत. हे सत्य स्वीकारणे आणि एक प्रामाणिक कर्जदार म्हणून वागणे, ही एक नागरी सुज्ञता आहे. आपण आपल्या मुलांचे जे देणे लागतो ते आर्थिक नसून पर्यावरणीय आहे आणि आर्थिक कर्जाच्या विपरीत, पर्यावरणीय कर्ज जर एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे गेले, तर ते कोणत्याही किंमतीत परत फेडता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.