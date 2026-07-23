Premium| Child Well-being : गरीब-श्रीमंतांतील दरी कमी झाली तरच प्रत्येक मुलाला मिळेल समान संधी! युनिसेफचा अहवाल सांगतो देशाची श्रीमंती नव्हे, आर्थिक समानताच घडवते मुलांचा सर्वांगीण विकास

आपण अनेकदा एखाद्या देशाची प्रगती त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरून मोजतो. पण देश श्रीमंत झाला म्हणजे तेथील प्रत्येक व्यक्ती आणि विशेषत लहानमुले आनंदी, निरोगी आणि सुरक्षित आयुष्य जगतच असतील असे आपण गृहीत धरून चालतो. पण युनिसेफच्या ताज्या अहवालाने या समजुतीला तडा दिला आहे. बाहेरून गडगंज दिसणारे देश गरीब-श्रीमंतामधील दरीमुळे म्हणजेच विषमतेच्या वाळवीमुळे केवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोखरले गेले आहेत याची तुम्हाला कल्पना सुध्दा नसेल.जगातील अनेक श्रीमंत देशांमध्ये गरीब मुलांना आजही पुरेसं अन्न मिळत नाही, अभ्यासाच्या बाबतीत वाचनातील, गणितातील मूलभूत कौशल्ये सुध्दा अनेकांमध्ये विकसित होत नाहीत, अनेक मुले मानसिकदृष्ट्या खचलेली आहेत, अनेक मुलांचा बराच वेळ पोटापाण्यासाठी काम करण्यासाठी जात आहे त्यामुळे ते स्पर्धेत मागे पडत आहे हे मी त्या देशांबद्दल बोलतोय जे देश आपल्यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या खूप संपन्न आहेत. तर दुसरीकडे काही देश असे आहेत की जे तुलनेने खूप श्रीमंत नाहीत पण आर्थिक समानतेच्या बळावर मुलांचे आरोग्य, शिक्षण आणि मानसिक स्थिरता या संदर्भात या देशांनी उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. मग देशाच्या संपत्तीपेक्षा आर्थिक समानता अधिक महत्त्वाची का ठरते? श्रीमंत देशांमध्येही मुलांचे जीवनमान का खालावत आहे? कोणते देश मुलांच्या विकासात आघाडीवर आहेत आणि कोणते मागे पडले आहेत? या प्रश्नांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी सकाळ+चा हा लेख नक्की वाचा..जसा देश श्रीमंत होतो तशी गरीब श्रीमंत दरी वाढतेएखादा देश आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत आहे म्हणजे त्या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवनमान चांगले असेलच, असे नाही. देशाची आर्थिक प्रगती आणि त्या संपत्तीचे नागरिकांमध्ये समान वाटप या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. युनिसेफच्या अभ्यासात समाविष्ट असलेले सर्व ४४ देश हे उच्च-उत्पन्न गटातील किंवा OECD सदस्य आहेत. म्हणजेच ते सर्व आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध देश आहेत. तरीही या देशांमध्ये आर्थिक समानतेची पातळी सारखी नाही. अनेक श्रीमंत देशांची संपत्ती वाढत असली, तरी त्या वाढीचा फायदा सर्व नागरिकांना समान प्रमाणात मिळत नाही. समाजातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या २० टक्के लोकांकडेच अधिकाधिक संपत्ती जमा होत आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक प्रगती झाली तरी आर्थिक विषमता कायम राहते. असे या अहवालावरून दिसून येत आहे..आर्थिक समानता आणि विषमतेची जागतिक स्थितीया मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या देशांमध्ये आर्थिक समानतेच्या बाबतीत स्लोव्हाकिया, आइसलँड, चेकिया, स्लोव्हेनिया आणि बेल्जियम हे देश आघाडीवर आहेत. तरीही या देशांमध्ये वरच्या २० टक्के लोकांचे उत्पन्न खालच्या २० टक्के लोकांच्या उत्पन्नापेक्षा सुमारे ३.५ पट जास्त आहे. दुसरीकडे कोस्टा रिका, चिली, अमेरिका आणि तुर्की या देशांमध्ये वरच्या २० टक्के लोकांचे उत्पन्न खालच्या २० टक्के लोकांच्या उत्पन्नापेक्षा किमान ८ पट अधिक आहे. विशेष म्हणजे, जगातील सर्वात श्रीमंत देश असलेला अमेरिका आर्थिक विषमता जास्त असलेल्या देशांमध्ये मोडतो.यावरून स्पष्ट होते की, देश श्रीमंत असणे आणि समाजात आर्थिक समानता असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. नागरिकांचे चांगले आरोग्य, विशेषतः लहान मुलांचे आरोग्य आणि समाजाचे एकूण कल्याण यासाठी आर्थिक वाढीबरोबरच उत्पन्नाचे तुलनेने समान वाटपही तितकेच आवश्यक आहे..आर्थिक विषमतेचा मुलांच्या शिक्षणावर कसा परिणाम होतो?आर्थिक विषमतेचा मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे या अहवालात स्पष्ट दिसते. ज्या देशांमध्ये आर्थिक विषमता अधिक आहे, त्या देशांतील मुलांची वाचन आणि गणितासारख्या शैक्षणिक कौशल्यांची सरासरी पातळी लक्षणीयरीत्या कमी आढळते. देशातील सर्वात श्रीमंत २० टक्के कुटुंबांतील सुमारे ८३ टक्के मुले वाचन आणि गणितात मूलभूत प्राविण्य मिळवतात, तर सर्वात गरीब २० टक्के कुटुंबांतील केवळ ४२ टक्के मुलेच हे प्राविण्य मिळवू शकतात. म्हणजेच, गरीब मुलांची शैक्षणिक प्रगती श्रीमंत मुलांच्या तुलनेत जवळपास निम्मीच असते. त्यामुळे ज्या देशांमध्ये आर्थिक विषमतेमुळे मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत मोठी दरी निर्माण होते, त्या देशांची एकूण शैक्षणिक प्रगतीची सरासरीही कमी राहते..मुलांच्या मूलभूत शैक्षणिक कौशल्यांबाबत अहवाल काय सांगतो?युनिसेफच्या अहवालानुसार, वयाच्या १५ व्या वर्षापर्यंत वाचन आणि गणितातील दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत कौशल्ये अनेक मुलांना आत्मसात करता येत नाहीत. श्रीमंत देशांमध्येही ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमधील सुमारे एक तृतीयांश, म्हणजे ३३ टक्के मुलांना वाचन आणि गणितातील मूलभूत ज्ञान मिळवता येत नाही. देशानुसारही यात मोठी तफावत दिसून येते. कोलंबिया, कोस्टा रिका आणि मेक्सिको या देशांमध्ये केवळ २० टक्के मुलेच ही कौशल्ये मिळवतात, तर आयर्लंड, जपान आणि दक्षिण कोरिया येथे ७५ टक्क्यांहून अधिक मुले वाचन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये आत्मसात करतात.अहवालात मुला-मुलींच्या कामगिरीतही काही फरक दिसून आला आहे. साधारणपणे मुले (Boys) गणितात थोडी चांगली कामगिरी करतात, तर मुली वाचनात लक्षणीयरीत्या पुढे आहेत. मात्र, एकूणच या कौशल्यांमध्ये घट होत असल्याची चिंताजनक बाबही समोर आली आहे. २०१८ ते २०२२ या काळात ३७ पैकी तब्बल २१ देशांमध्ये मुलांच्या मूलभूत शैक्षणिक कौशल्यांमध्ये मोठी घट झाली, तर केवळ ३ देशांमध्येच यात वाढ झाली.या कौशल्यांवर आर्थिक परिस्थितीचाही मोठा परिणाम होतो. देशातील सर्वात श्रीमंत २० टक्के कुटुंबांतील ८३ टक्के मुले वाचन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये मिळवतात, तर सर्वात गरीब २० टक्के कुटुंबांतील केवळ ४२ टक्के मुलेच ही कौशल्ये आत्मसात करू शकतात. तसेच, देशातील एकूण उत्पन्नाच्या विषमतेपेक्षाही ज्या देशांमध्ये बाल गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे, त्या देशांमध्ये मुलांची शैक्षणिक कौशल्ये सर्वात कमी असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. .मुलांचा सर्वाधिक सर्वांगीण विकास कोणत्या देशांमध्ये जास्त आहे?युनिसेफच्या अहवालानुसार नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि फ्रान्स या तीन देशांमध्ये मुलांचे कल्याण (Child Well-being) सर्वाधिक आहे. यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे तिन्ही देश मुलांचे शारीरिक आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य आणि कौशल्यांचा विकास या बालकल्याणाच्या तीनही प्रमुख निकषांमध्ये क्रमवारीच्या पहिल्या एक-तृतीयांश गटात आहेत. अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या देशांमध्ये आर्थिक समानता अधिक आणि बाल गरिबी कमी असते, त्या देशांमध्ये मुलांचे कल्याण अधिक चांगले असते. उदाहरणार्थ, डेन्मार्कमध्ये बाल गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी, म्हणजे सुमारे १० टक्के असून तेथे बालमृत्यू दरही खूप कमी आहे.आर्थिक समानतेमुळे या देशांतील गरीब कुटुंबांतील मुलांनाही घरात, शाळेत आणि परिसरात आरोग्यसेवा, सकस आहार, दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण यांसारख्या आवश्यक सुविधा समान प्रमाणात उपलब्ध होतात. कुटुंबात आर्थिक स्थैर्य असल्यामुळे पालकांवरील ताणतणाव कमी राहतो. त्याचा सकारात्मक परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांवर होतो. तसेच, या देशांतील मुलांना पैशांच्या अभावी काम करण्याची वेळ येत नाही. त्यामुळे त्यांना शिक्षणासाठी अधिक वेळ देता येतो आणि वाचन, गणित यांसारख्या शैक्षणिक कौशल्यांबरोबरच सामाजिक कौशल्यांचाही उत्कृष्ट विकास होतो. त्यामुळे अहवालाचा निष्कर्ष स्पष्ट आहे की, केवळ देश श्रीमंत असणे पुरेसे नसून, देशातील संपत्तीचे तुलनेने समान वाटप आणि कमी आर्थिक विषमता हेच उच्च बालकल्याणामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे..मुलांचा सर्वांगीण विकास कोणत्या देशांमध्ये सर्वात कमी आहे?युनिसेफच्या अहवालानुसार चिली, तुर्की, उरुग्वे आणि कोलंबिया या देशांमध्ये मुलांचे कल्याण सर्वात कमी आहे. हे चारही देश मुलांचे शारीरिक आरोग्य, मानसिक कल्याण आणि कौशल्यांचा विकास या बालकल्याणाच्या तीनही प्रमुख निकषांमध्ये क्रमवारीच्या सर्वात तळाच्या गटात आहेत. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे या देशांमध्ये आर्थिक विषमता खूप जास्त आहे. विशेषतः चिली आणि तुर्की या देशांमध्ये वरच्या २० टक्के श्रीमंत लोकांचे उत्पन्न खालच्या २० टक्के लोकांच्या उत्पन्नापेक्षा किमान ८ पट अधिक आहे. तसेच कोलंबियामध्ये बाल गरिबीचे प्रमाण तब्बल ३७ टक्के आहे.या तीव्र आर्थिक विषमतेचा आणि गरिबीचा थेट परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर आणि शिक्षणावर होतो. गरिबीमुळे अनेक मुलांना सकस आहार आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे कोलंबियामध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. चिलीमध्ये मुलांमधील लठ्ठपणाचे प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे ५८ टक्के आहे. उरुग्वेमध्ये किशोरवयीन मुलांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असून तुर्कीमध्ये मुलांचे जीवनाबद्दलचे समाधान सर्वात कमी, म्हणजे ४३ टक्के आहे. आर्थिक अडचणींचा परिणाम शिक्षणावरही होतो. कोलंबियामध्ये केवळ २० टक्के मुलेच वाचन आणि गणितात मूलभूत कौशल्ये मिळवू शकतात. .आर्थिक विषमतेमुळे मुलांच्या आरोग्यावर होतोय असा गंभीर परिणाम!देश श्रीमंत असला म्हणजे तेथील मुलांचे आरोग्य चांगले असेलच, असे नाही. युनिसेफच्या अहवालातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की, ५ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचा मृत्यूदर हा देशाच्या दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा (National Income per Capita) त्या देशातील उत्पन्नाची विषमता किती आहे, यावर अधिक अवलंबून असतो. म्हणजेच, देशाची संपत्ती वाढली तरी उत्पन्नाचे वाटप असमान असेल, तर त्याचा फटका मुलांच्या आरोग्याला बसतो. दोन देशांच्या राष्ट्रीय संपत्तीत फरक असला तरी आर्थिक विषमता आणि मुलांचे खराब आरोग्य, विशेषतः बालमृत्यू आणि लठ्ठपणा, यांच्यातील संबंध कायम राहतो.याची उदाहरणेही अहवालात देण्यात आली आहेत. अमेरिकेसारख्या अत्यंत श्रीमंत देशात कमी उत्पन्न असलेल्या आणि ज्या कुटुंबांतील आईचे शिक्षण कमी झाले आहे, अशा मुलांना लहान वयात मृत्यूचा धोका इतर मुलांच्या तुलनेत ४० टक्क्यांनी अधिक असतो. तसेच नॉर्वेसारख्या देशातही मृत्यूचा सर्वाधिक धोका तळाच्या एक-तृतीयांश उत्पन्न गटातील मुलांनाच असतो. आर्थिक विषमतेचा आणखी एक परिणाम म्हणजे श्रीमंत देशांमध्ये विषमता जास्त असेल, तर मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढते. याचे मुख्य कारण म्हणजे गरीब कुटुंबांना सकस आणि पौष्टिक अन्न परवडत नाही. त्यामुळे त्यांना कमी पौष्टिक मूल्य असलेले अन्न खावे लागते. याचा परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होतो.३१ श्रीमंत देशांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातही हा फरक स्पष्टपणे दिसून आला आहे. श्रीमंत कुटुंबांतील ३९ टक्के मुले स्वतःचे आरोग्य 'उत्कृष्ट' असल्याचे सांगतात, तर कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील केवळ २७ टक्के मुलेच स्वतःच्या आरोग्याबाबत असा दावा करतात. यावरून स्पष्ट होते की, केवळ देश श्रीमंत असणे पुरेसे नसून, त्या संपत्तीचे तुलनेने समान वाटप होणे मुलांच्या आरोग्यासाठी तितकेच आवश्यक आहे. .मुलांमध्ये जीवनाबद्दल निराशा निर्माण होण्यामध्ये सुध्दा गरीबीचा मोठा वाटा!युनिसेफच्या अहवालानुसार २०१८ ते २०२२ या काळात जपान वगळता इतर सर्व देशांमधील मुलांच्या जीवनातील समाधानात (Life Satisfaction) लक्षणीय घट झाली आहे. १५ वर्षांच्या मुलांमध्ये नेदरलँड्समध्ये सर्वाधिक ८७ टक्के मुले आपल्या जीवनावर समाधानी असल्याचे सांगतात, तर तुर्कीमध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी, म्हणजे केवळ ४३ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, श्रीमंत देशांमध्येही तब्बल २५ टक्क्यांहून अधिक मुले आपल्या जीवनाबद्दल समाधानी नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.मुलांच्या जीवनातील समाधानावर आर्थिक परिस्थितीचाही मोठा परिणाम होतो. आर्थिकदृष्ट्या सर्वात गरीब कुटुंबांतील केवळ ६७ टक्के मुले स्वतःच्या जीवनावर समाधानी आहेत, तर श्रीमंत कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण ७७ टक्के आहे. तसेच, १५ वर्षांच्या वयात मुलींच्या तुलनेत मुलगे त्यांच्या जीवनाबाबत अधिक समाधानी असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, आर्थिक विषमतेमुळे जीवनातील समाधान कमी होण्याचा नकारात्मक परिणाम मुलांपेक्षा मुलींमध्ये अधिक प्रकर्षाने दिसून येतो. .विषमतेमुळे अनेक मुलांना पुरेसे अन्न मिळत नाहीयुनिसेफच्या अहवालानुसार, आर्थिक विषमतेचा सर्वात गंभीर परिणाम मुलांच्या पोषणावर दिसून येतो. पैशांच्या अभावामुळे अनेक मुलांना पुरेसे आणि सकस अन्न मिळत नाही. २०२२ च्या PISA सर्वेक्षणानुसार, अहवालात समाविष्ट असलेल्या देशांमध्ये सरासरी दर ११ पैकी १, म्हणजेच ९ टक्के मुलांना गेल्या ३० दिवसांत पैशांअभावी किमान एकदा तरी जेवण मिळाले नाही. आर्थिकदृष्ट्या सर्वात गरीब गटातील जवळपास १३ टक्के मुलांना अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, तर श्रीमंत गटात हे प्रमाण ६ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अन्नाची ही कमतरता केवळ मुलांच्या शारीरिक आरोग्यावरच परिणाम करत नाही, तर त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही गंभीर नकारात्मक परिणाम करते. त्यामुळे आर्थिक विषमता ही मुलांच्या पोषण आणि आरोग्यासमोरील एक मोठी समस्या असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. .Premium|School Financial Education : शाळेपासूनच आर्थिक साक्षरता; बचत आणि गुंतवणुकीचे धडे का आवश्यक आहेत?.भौतिक आणि सामाजिक सुविधांचा अभाव मुलांच्या विकासाला ठरतोय अडथळा!युनिसेफच्या अहवालानुसार, आर्थिक विषमतेमुळे अनेक मुलांना भौतिक आणि सामाजिक सुविधांचा अभाव सहन करावा लागतो. युरोपियन युनियनच्या व्याख्येनुसार, फाटलेले कपडे बदलण्यासाठी किंवा कौटुंबिक आणि मनोरंजनाच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पुरेसे पैसे नसणे याला भौतिक आणि सामाजिक वंचना (Material and Social Deprivation) असे म्हटले जाते. २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, युरोपियन युनियनमधील जवळपास १४ टक्के मुले या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. क्रोएशियामध्ये हे प्रमाण ४ टक्क्यांपेक्षा कमी, तर ग्रीसमध्ये सुमारे २९ टक्के आहे. ही समस्या थेट गरिबीशी संबंधित आहे. सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या गटातील ३४ टक्के मुलांना या वंचनेचा सामना करावा लागतो, तर सर्वात श्रीमंत गटात हे प्रमाण केवळ १ टक्का आहे. यावरून आर्थिक विषमतेमुळे मुलांना दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक संधीही समान प्रमाणात मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते. .Premium|Family Financial Planning : कौटुंबिक आर्थिक आरोग्यासाठी नियोजन गरजेचे!.शाळांमधील आर्थिक विभाजनामुळे समान संधी हिरावल्या जातातयुनिसेफच्या अहवालानुसार, गरीब आणि श्रीमंत मुले वेगवेगळ्या शाळांमध्ये शिकत असतील, तर त्याला 'शालेय आर्थिक दुजाभाव' (School Segregation) असे म्हटले जाते. भौगोलिक परिस्थिती आणि शिक्षण व्यवस्थेमुळे हा दुजाभाव निर्माण होतो. नॉर्वे, आइसलँड आणि फिनलंड या देशांमध्ये हा आर्थिक दुजाभाव सर्वात कमी आहे, तर कोलंबिया, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया येथे तो सर्वाधिक आढळतो.अहवालानुसार, ज्या देशांमध्ये शाळांमधील आर्थिक दुजाभाव कमी असतो, त्या देशांमध्ये सर्व मुलांची एकूण शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली असते. तसेच, गरीब आणि श्रीमंत मुलांच्या शैक्षणिक कौशल्यांमधील दरीही कमी असते. त्यामुळे सर्व मुलांना समान आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळतात. यावरून शाळांमधील आर्थिक विभाजन कमी करणे हे शिक्षणातील समानता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.आर्थिक टंचाईमुळे बालपणावर येते कामाचे ओझेयुनिसेफच्या अहवालानुसार, आर्थिक टंचाईमुळे अनेक गरीब कुटुंबांतील मुलांना शिक्षणाबरोबरच पैशांसाठी काम करावे लागते. PISA २०२२ च्या सर्वेक्षणानुसार, आर्थिकदृष्ट्या सर्वात मागासलेल्या २० टक्के गटातील जवळपास ३२ टक्के मुले शाळेच्या वेळेआधी किंवा नंतर पैशांसाठी काम करतात. याउलट, सर्वात श्रीमंत २० टक्के गटातील मुलांमध्ये हे प्रमाण २६ टक्के आहे. काम केल्यामुळे काही प्रमाणात पैसे मिळत असले, तरी आर्थिक अडचणीमुळे निर्माण होणाऱ्या या परिस्थितीचे मुलांवर गंभीर परिणाम होतात. काम करणाऱ्या मुलांना गृहपाठ करण्यासाठी आणि मनोरंजनासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. परिणामी, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आणि वाचन-गणितासारखी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात करण्याच्या क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे आर्थिक विषमतेमुळे बालपणावर कामाचे ओझे पडते आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या संधी मर्यादित होतात, असे या अहवालातून स्पष्ट होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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